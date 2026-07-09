Доступен язык программирования TypeScript 7.0 с компилятором, переписанным на Go

Компания Microsoft опубликовала релиз TypeScript 7.0, языка для разработки web-приложений, расширяющего возможности JavaScript, и связанного с ним инструментария. Выпуск примечателен поставкой нового компилятора typescript-go (tsgo), транслирующего код TypeScript в представление JavaScript, который был переписан на языке Go и теперь признан готовым для сборки рабочих проектов. Инструментарий распространяется под лицензией Apache 2.0, разработка ведётся в публичном репозитории через сервис GitHub. Спецификации языка открыты и опубликованы в рамках соглашения Open Web Foundation Specification Agreement. Старый компилятор TypeScript был написан на языке TypeScript, что создавало проблемы с масштабированием при использовании в очень больших проектах. При загрузке и проверке кода подобных проектов в интегрированных средах разработки возникали большие задержки, что вынуждало разработчиков жертвовать удобством разработки в пользу сокращения задержек и отключать в редакторах возможности для проверки кода. В экосистеме также назрела потребность в инструментарии командной строки. В новом компиляторе существенно увеличена скорость сборки, уменьшено потребление памяти и реализована новая архитектура, позволяющая распараллеливать выполнение многих операций, включая парсинг, проверку типов и генерацию кода. Парсинг и генерация кода теперь выполняются независимо для разных файлов. Помимо этого предоставлен компактный инструментарии командной строки tsc, позволяющий быстро собирать код для проверки его работоспособности. По функциональности язык TypeScript 7 близок к TypeScript 6 и данные ветки взаимозаменяемы, а компиляторы могут сосуществовать в одной системе. Все необходимые для ветки TypeScript 7 настройки по умолчанию были изменены в выпуске TypeScript 6, в котором также были переведены в разряд устаревших возможности языка, несовместимые с TypeScript 7. Теоретически любой TypeScript-код, компилируемый в TypeScript 6.0, должен компилироваться и в TypeScript 7.0 при выставлении режима stableTypeOrdering и без использования флагов ignoreDeprecations. Какое-то время кодовые базы TypeScript 6.x и TypeScript 7.x будут параллельно сопровождаться и сосуществовать, пока ветка TypeScript 7 не достигнет зрелого состояния, готового полностью заменить старый инструментарий. Что касается производительности компилятора, то по сравнению с прошлой веткой скорость сборки в TypeScript 7 возросла при пересборке vscode в 11.9 раз, sentry - в 8.9 раз, bluesky - 8.7 раз, playwright - 8.7 раз, tldraw - 7.7 раз. При этом потребление памяти уменьшилось при сборке vscode на 18%, sentry - 6%, bluesky - 26%, playwright - 11% и tldraw - 15%. Запуск в режиме проверки типов в TypeScript 7 производится в 10.6-16.7 раз быстрее, чем в TypeScript 6.



Язык Go выбран для написания нового компилятора как наиболее близкий к TypeScript по семантике и структуре кода, что позволило сохранить при портировании существующие шаблоны и упростило перенос изменений между кодовыми базами. При этом язык Go обеспечивает высокую производительность, развивается с оглядкой на многопоточное программирование, демонстрирует эффективную работу на многоядерных системах и имеет встроенные средства защиты от проблем при работе с памятью. Язык TypeScript расширяет возможности JavaScript, оставаясь полностью обратно совместимым, что упрощает перевод существующих приложений на TypeScript. Итоговое приложение на TypeScript компилируется в обычный JavaScript, который можно выполнить в любом современном web-браузере или использовать c платформами Node.js, Bun и Deno. В программах на TypeScript можно использовать существующие JavaScript-библиотеки. От JavaScript язык TypeScript отличается средствами для явного определения типов, а также поддержкой использования полноценных классов. Статическая типизация позволяет избежать многих ошибок в процессе разработки, даёт возможность задействовать дополнительные техники оптимизации, упрощает отладку, делает код более читаемым и простым для доработки и сопровождения.



