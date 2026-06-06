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Энтузиасты развивают Opengram, сервер для протокола Telegram

06.06.2026 22:30 (MSK)

Сообщество энтузиастов развивает Opengram — открытую реализацию серверной части мессенджера Telegram. Проект представляет собой самостоятельный сервер, реализующий протокол MTProto (поддерживается layer до 216), который может использоваться для замены официальной серверной инфраструктуры Telegram при развёртывании на собственном оборудовании. Поддерживаются официальные клиенты Telegram (Telegram Desktop, мобильные приложения) после изменения в них адреса дата-центра и публичного RSA-ключа сервера.

Opengram является форком проекта mytelegram. Код Opengram написан на языке C# (.NET 9) и распространяется в исходных текстах без указания лицензии. Изначальный проект mytelegram поставляется под лицензией Apache 2.0, которая в соответствии с пунктом 4a требует включения копии текста лицензии при распространении производных работ.

Сервер построен на наборе микросервисов, запускаемых через Docker Compose: шлюз MTProto-подключений, сервер авторизации и обмена ключами, сервер сессий, серверы команд и запросов (архитектура CQRS), HTTP Bot API, служебный API администрирования, серверы хранения и раздачи файлов, TURN/STUN для звонков и сервис отправки кодов подтверждения. В качестве инфраструктуры используются MongoDB , Redis, RabbitMQ и MinIO.

Из поддерживаемых возможностей: личные чаты, группы, супергруппы и каналы, секретные (end-to-end) чаты, голосовые и видеозвонки (через TURN/STUN и SFU mediasoup), боты и Bot API, настройки приватности и двухфакторная аутентификация, стикеры, реакции и кастомные эмодзи; звёзды (Stars) и подарки (Star Gifts), включая перепродажу и апгрейд; истории (Stories), темы оформления и обои; запланированные и самоудаляющиеся сообщения.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/opengram-se...)
  2. OpenNews: Неофициальный Telegram-клиент Nekogram отправлял номера телефонов боту разработчика
  3. OpenNews: Представлен Monogram, альтернативный открытый клиент Telegram для Android
  4. OpenNews: В Telega, альтернативном клиенте Telegram, выявили возможность совершения MITM-атаки
  5. OpenNews: Мэйнтейнеры Fedora и Gentoo отказались от сопровождения пакетов с Telegram Desktop
  6. OpenNews: GPL-код из Telegram взят мессенджером Mail.ru без соблюдения GPL
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65629-opengram
Ключевые слова: opengram, telegram
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (38) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:41, 06/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И чем он отличается от форка? По репам бегло походил, вроде форк даже пофичастее будет...
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 23:59, 06/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно это как-то связано с тем что форки и делают чтобы добавить фичи.
     
     
  • 3.19, Аноним (1), 00:06, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не так выразился, извиняюсь. Оригинал пофичастее будет.
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 02:35, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только все эти фичи под про версию убраны.
     

  • 1.2, Мемоним (?), 22:41, 06/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Интересна реакция известного борца за свободу Пола Дюрова
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 22:53, 06/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На канал к нему зайдите и почитайте.
     
  • 2.24, Bob (??), 01:50, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Наплевать)
     
  • 2.33, 12yoexpert (ok), 03:29, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Интересна реакция известного борца за свободу Пола Дюрова

    "абыр, у вотсаппа нет шифрования, абыр, а мы храним переписку в открытом виде, абыр, зацените фоточку, я не лысый, абыр, все уже забыли, что я говорил про открытие исходников сервера, абырвалг!" - универсальный комментарий от паши-фсб-дырова по любому вопросу

     

  • 1.3, Аноним83 (?), 22:42, 06/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    > написан на языке C# (.NET 9)
    > запускаемых через Docker Compose

    Сделали всё что работало только на компе разраба :)


    > Поддерживаются официальные клиенты Telegram (Telegram Desktop, мобильные приложения) после изменения в них адреса дата-центра и публичного RSA-ключа сервера.

    Те опять ничего работать не будет, нужно страдать и пересобирать клиенты.

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 23:38, 06/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    а че ты, сервисы собрать не сможешь по примеру из композа?
     
     
  • 3.38, Аноним83 (?), 04:20, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, сервисы просто не хочу собирать, ибо мне хватает джаббера.
    А клиентов наверное не могу - никогда ничего андройдового не собирал.

    В целом вся затея выглядит провальной: столько возится чтобы в клиенте телеги иметь возможность пообщатся нискем - потому что никто больше на такой сервер не дойдёт.

     
  • 2.26, Аноним (25), 02:36, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что ты ожидал, что официальные клиенты дадут возможность подключаться к кастомным серверам? Пашке не выгодно такое.
     
     
  • 3.34, 12yoexpert (ok), 03:36, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    только вот оправдывал неоткрытие серверной части он далеко не этим
     
  • 3.39, Аноним83 (?), 04:22, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, я ожидаю что у меня потребность в телеграме в этом году закончится и я его снесу с мобилок вместе с вацапом.
     

  • 1.4, Аноним (4), 22:45, 06/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    > Сообщество энтузиастов

    ...состоящее буквально из одного васяна:

    https://github.com/opengram-server/opengram/graphs/contributors

    > развивает

    ...т.е., один коммит - форк mytelegram, остальные пять - правка README:

    https://github.com/opengram-server/opengram/commits/main/

    Классика жанра...

     
  • 1.5, Аноним (5), 22:45, 06/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    К сожалению, опять нейрослоп. И вообще, если уж пилить, то ЗАЧЕМ протокол телеги?? В нём дофига проблем и своих сложностей. Лучше бы нормальный клиент для Matrix сделали.
     
     
  • 2.7, Аноним (9), 22:50, 06/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >нормальный клиент для Matrix

    https://github.com/element-hq

     
     
  • 3.21, Аноним (21), 01:08, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И вот что ты хочешь этим сказать? Ты этим недоразумением пользовался? За столько лет, в морге так и не осилили ни feature complete, ни хотя бы даже feature parity между клиентами.

    В десктоп/веб (где десктоп это кусок веба в электроне) нет возможности отправить картинку с подписью, которая уже давным-давно присутствует в самом протоколе.

    Элементов для Android два, из них один заброшен, второй (Element X) не имеет половины функциональности первого. Поиска в комнатах в новом клиенте нет вообще (и это спустя пару лет), поиска в зашифрованных комнатах нет в старом. Ответить на любое сообщение вложением стало можно только в новом клиенте, и совсем недавно. До этого из официальных™ клиентов так умели делать только Element Web и Desktop.

     
     
  • 4.22, Аноним (9), 01:11, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И тем не менее лучше пока нет.
     
     
  • 5.32, 12yoexpert (ok), 03:23, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты, наверное, хотел сказать "нормального пока нет", да?

    > Лучше бы нормальный клиент для Matrix сделали.

    да и сам протокол матрикса далеко не фонтан эффективности, но лучше, к сожалению, ничего нет: в протоколе брата паши никто в здравом уме разбираться не будет (тем более условная домохозяйка на расте)

    то есть есть jabber, разумеется, и клиенты нормальные под него есть, но как-то современное коммьюнити не готово вокруг него объединиться и зафигачить один стандарт вместо сотни расширений

     
  • 3.27, Аноним (25), 02:37, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сделай.
     
     
  • 4.28, Аноним (25), 02:37, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    (миссклик, предназначалось для 1.5)
     
  • 2.13, 12yoexpert (ok), 23:37, 06/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    del
     
  • 2.37, Джон Титор (ok), 03:50, 07/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.6, Аноним (9), 22:47, 06/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Нет уж извините конечно, но здесь уже настолько всё "запачкано" со всеми этими неофициальными клиентами, что даже если ЭТОТ сервер нормальный, то ставить эксперименты на себе не хочется.
    p.s.: (телега с "сертификатами" и т.д.)...
    https://opennet.ru/65063-telegram
     
     
  • 2.29, Аноним (25), 02:41, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Экспертиза на опеннет как обычно.

    Уважаемый, вы не сможете подключиться без кастомных сертификатов к кастомному серверу. Чтобы подключиться к кастомному серверу, вам нужно собрать клиент со своим сертификатом. Телега же подключается к официальному серверу, только через посредника (свой сервер), которому как раз и нужны свои сертификаты.

    Не путайте "подключение к своему серверу со своими сертификатами" и "подключение к официальным серверам с левыми сертификатами", абсолютно разные вещи.

     

  • 1.8, Аноним (-), 22:51, 06/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    а, тот самый opengram который по началу действительно имел открытые исходники, а потом "ой, а я не буду вам давать исходники. донатили? ну молодцы, а исходников шиш. почему? а я не скажу"
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 23:02, 06/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А, ну это тот который наподобии TelegramX, хотети раздать данные своих cvc карт Васянам?.
     

  • 1.10, Аноним (5), 22:59, 06/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > лицензия не указана, но изначальный проект mytelegram поставляется под лицензией Apache 2.0

    Модератор, зачем такое вообще постить? ЛИЦЕНЗИИ НЕТ В ПРОЕКТЕ, откуда у вас вообще появилось "открытый"? Это просто source-available код, так как неизвестно сколько там изменений с mytelegram.

     
  • 1.12, Аноним (9), 23:18, 06/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А теперь почитал маленько, а там вообще всё МАКСимально мутно.

    Например:
    https://opengra.me/#faq
    «««Работает при белых списках»»»
    «««Нет. Серверы расположены так, чтобы работать без VPN при любых ограничениях.»»»

     
     
  • 2.30, Аноним (25), 02:44, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Захости и собери клиенты со своими ключами, и не будет мутно.
     
     
  • 3.36, 12yoexpert (ok), 03:37, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    "переписка сливается напрямую в кгб" это не мутно?
     

  • 1.18, Аноним (17), 00:01, 07/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тележка всегда может чуть чуть менять протокол чтобы никогда не совпадать по фичам с альтернативами.
     
     
  • 2.20, q (ok), 00:59, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще не ясно, нах эта телега нужна в контексте селф-хостеда. Вот серьезно. Пусть меняют себе протокол каждую неделю -- паттерн, распознаваемый еще со времен ICQ: QiP тогда просто перешел на опенсорсный протокол и внедрил его в ширмассы.
     
     
  • 3.23, Аноним (9), 01:31, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >со времен ICQ: QiP тогда просто перешел на опенсорсный протокол и внедрил его в ширмассы

    Но там всё замерло и ничего нового не предлагалось, а потом пришли WhatsApp (2009), Telegram (2013), Signal (2014) и забрали всю аудиторию.

     

  • 1.31, Frestein (ok), 02:48, 07/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорош уже постить эти васяно поделки от воздуханов. С каждым месяцем все больше и больше разочаровываюсь в данном ресурсе.
     
  • 1.35, Джон Титор (ok), 03:36, 07/06/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.40, Аноним (40), 04:30, 07/06/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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