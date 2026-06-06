Энтузиасты развивают Opengram, сервер для протокола Telegram

Сообщество энтузиастов развивает Opengram — открытую реализацию серверной части мессенджера Telegram. Проект представляет собой самостоятельный сервер, реализующий протокол MTProto (поддерживается layer до 216), который может использоваться для замены официальной серверной инфраструктуры Telegram при развёртывании на собственном оборудовании. Поддерживаются официальные клиенты Telegram (Telegram Desktop, мобильные приложения) после изменения в них адреса дата-центра и публичного RSA-ключа сервера.

Opengram является форком проекта mytelegram. Код Opengram написан на языке C# (.NET 9) и распространяется в исходных текстах без указания лицензии. Изначальный проект mytelegram поставляется под лицензией Apache 2.0, которая в соответствии с пунктом 4a требует включения копии текста лицензии при распространении производных работ.

Сервер построен на наборе микросервисов, запускаемых через Docker Compose: шлюз MTProto-подключений, сервер авторизации и обмена ключами, сервер сессий, серверы команд и запросов (архитектура CQRS), HTTP Bot API, служебный API администрирования, серверы хранения и раздачи файлов, TURN/STUN для звонков и сервис отправки кодов подтверждения. В качестве инфраструктуры используются MongoDB , Redis, RabbitMQ и MinIO.

Из поддерживаемых возможностей: личные чаты, группы, супергруппы и каналы, секретные (end-to-end) чаты, голосовые и видеозвонки (через TURN/STUN и SFU mediasoup), боты и Bot API, настройки приватности и двухфакторная аутентификация, стикеры, реакции и кастомные эмодзи; звёзды (Stars) и подарки (Star Gifts), включая перепродажу и апгрейд; истории (Stories), темы оформления и обои; запланированные и самоудаляющиеся сообщения.



