Энтузиасты развивают Opengram, сервер для протокола Telegram

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|1.1, Аноним (1), 22:41, 06/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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И чем он отличается от форка? По репам бегло походил, вроде форк даже пофичастее будет...
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|2.17, Аноним (17), 23:59, 06/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Возможно это как-то связано с тем что форки и делают чтобы добавить фичи.
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|2.33, 12yoexpert (ok), 03:29, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Интересна реакция известного борца за свободу Пола Дюрова
"абыр, у вотсаппа нет шифрования, абыр, а мы храним переписку в открытом виде, абыр, зацените фоточку, я не лысый, абыр, все уже забыли, что я говорил про открытие исходников сервера, абырвалг!" - универсальный комментарий от паши-фсб-дырова по любому вопросу
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|1.3, Аноним83 (?), 22:42, 06/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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> написан на языке C# (.NET 9)
> запускаемых через Docker Compose
Сделали всё что работало только на компе разраба :)
> Поддерживаются официальные клиенты Telegram (Telegram Desktop, мобильные приложения) после изменения в них адреса дата-центра и публичного RSA-ключа сервера.
Те опять ничего работать не будет, нужно страдать и пересобирать клиенты.
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|3.38, Аноним83 (?), 04:20, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, сервисы просто не хочу собирать, ибо мне хватает джаббера.
А клиентов наверное не могу - никогда ничего андройдового не собирал.
В целом вся затея выглядит провальной: столько возится чтобы в клиенте телеги иметь возможность пообщатся нискем - потому что никто больше на такой сервер не дойдёт.
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|2.26, Аноним (25), 02:36, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что ты ожидал, что официальные клиенты дадут возможность подключаться к кастомным серверам? Пашке не выгодно такое.
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|3.39, Аноним83 (?), 04:22, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, я ожидаю что у меня потребность в телеграме в этом году закончится и я его снесу с мобилок вместе с вацапом.
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|1.5, Аноним (5), 22:45, 06/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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К сожалению, опять нейрослоп. И вообще, если уж пилить, то ЗАЧЕМ протокол телеги?? В нём дофига проблем и своих сложностей. Лучше бы нормальный клиент для Matrix сделали.
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|3.21, Аноним (21), 01:08, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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И вот что ты хочешь этим сказать? Ты этим недоразумением пользовался? За столько лет, в морге так и не осилили ни feature complete, ни хотя бы даже feature parity между клиентами.
В десктоп/веб (где десктоп это кусок веба в электроне) нет возможности отправить картинку с подписью, которая уже давным-давно присутствует в самом протоколе.
Элементов для Android два, из них один заброшен, второй (Element X) не имеет половины функциональности первого. Поиска в комнатах в новом клиенте нет вообще (и это спустя пару лет), поиска в зашифрованных комнатах нет в старом. Ответить на любое сообщение вложением стало можно только в новом клиенте, и совсем недавно. До этого из официальных™ клиентов так умели делать только Element Web и Desktop.
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|5.32, 12yoexpert (ok), 03:23, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ты, наверное, хотел сказать "нормального пока нет", да?
> Лучше бы нормальный клиент для Matrix сделали.
да и сам протокол матрикса далеко не фонтан эффективности, но лучше, к сожалению, ничего нет: в протоколе брата паши никто в здравом уме разбираться не будет (тем более условная домохозяйка на расте)
то есть есть jabber, разумеется, и клиенты нормальные под него есть, но как-то современное коммьюнити не готово вокруг него объединиться и зафигачить один стандарт вместо сотни расширений
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|1.6, Аноним (9), 22:47, 06/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Нет уж извините конечно, но здесь уже настолько всё "запачкано" со всеми этими неофициальными клиентами, что даже если ЭТОТ сервер нормальный, то ставить эксперименты на себе не хочется.
p.s.: (телега с "сертификатами" и т.д.)...
https://opennet.ru/65063-telegram
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|2.29, Аноним (25), 02:41, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Экспертиза на опеннет как обычно.
Уважаемый, вы не сможете подключиться без кастомных сертификатов к кастомному серверу. Чтобы подключиться к кастомному серверу, вам нужно собрать клиент со своим сертификатом. Телега же подключается к официальному серверу, только через посредника (свой сервер), которому как раз и нужны свои сертификаты.
Не путайте "подключение к своему серверу со своими сертификатами" и "подключение к официальным серверам с левыми сертификатами", абсолютно разные вещи.
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|1.8, Аноним (-), 22:51, 06/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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а, тот самый opengram который по началу действительно имел открытые исходники, а потом "ой, а я не буду вам давать исходники. донатили? ну молодцы, а исходников шиш. почему? а я не скажу"
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|2.11, Аноним (11), 23:02, 06/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А, ну это тот который наподобии TelegramX, хотети раздать данные своих cvc карт Васянам?.
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|1.10, Аноним (5), 22:59, 06/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> лицензия не указана, но изначальный проект mytelegram поставляется под лицензией Apache 2.0
Модератор, зачем такое вообще постить? ЛИЦЕНЗИИ НЕТ В ПРОЕКТЕ, откуда у вас вообще появилось "открытый"? Это просто source-available код, так как неизвестно сколько там изменений с mytelegram.
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|1.12, Аноним (9), 23:18, 06/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А теперь почитал маленько, а там вообще всё МАКСимально мутно.
Например:
https://opengra.me/#faq
«««Работает при белых списках»»»
«««Нет. Серверы расположены так, чтобы работать без VPN при любых ограничениях.»»»
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|1.18, Аноним (17), 00:01, 07/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Тележка всегда может чуть чуть менять протокол чтобы никогда не совпадать по фичам с альтернативами.
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|2.20, q (ok), 00:59, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще не ясно, нах эта телега нужна в контексте селф-хостеда. Вот серьезно. Пусть меняют себе протокол каждую неделю -- паттерн, распознаваемый еще со времен ICQ: QiP тогда просто перешел на опенсорсный протокол и внедрил его в ширмассы.
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|3.23, Аноним (9), 01:31, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>со времен ICQ: QiP тогда просто перешел на опенсорсный протокол и внедрил его в ширмассы
Но там всё замерло и ничего нового не предлагалось, а потом пришли WhatsApp (2009), Telegram (2013), Signal (2014) и забрали всю аудиторию.
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|1.31, Frestein (ok), 02:48, 07/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хорош уже постить эти васяно поделки от воздуханов. С каждым месяцем все больше и больше разочаровываюсь в данном ресурсе.
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