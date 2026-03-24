В Telega, альтернативном клиенте Telegram, выявили возможность совершения MITM-атаки

2.15 , Аноним83 ( ? ), 21:47, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну попробуй слить у меня переписку, с домашнего сервера.

Сказки про сквозное шифрование - это для бедных, у которых своих серверов нет.

3.19 , 12yoexpert ( ok ), 21:53, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – у тебя домашний сервер в рф, о чём ты вообще тут распинаесся, поциент? кто угодно может вынести тебе дверь, убить твою собаку, засунуть в тебя швабру, и ему за это ничего не будет и это логично: за что платишь - то и получаешь

4.25 , 14yoexpert ( ? ), 21:58, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Строго говоря чисто технически пока всем астру/альт и прочее суверенное во все отверстия ака клиентские устройства не запихали вместе с правильными корневыми сертификатами сквозное шифрование e2e вполне себе работает

5.44 , Аноним83 ( ? ), 22:14, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – е2е - это недо пгп.

Если пгп можно убедится что работает то про е2е - всё на совести пейсателей. Проверочный вопрос: даже при опенсорц клиенте, даже видя свой приватный+публичный ключ - каким образом ты убедишься в подлинности публичного ключа собеседника? А в современных клиентах е2е сведено к тому что какойнить вацап показывает тебе какойнить зелёный замочек.

6.47 , Аноним ( 47 ), 22:15, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Проверочный вопрос: даже при опенсорц клиенте, даже видя свой приватный+публичный ключ - каким образом ты убедишься в подлинности публичного ключа собеседника? Сверив его разок с собеседником вживую, или по надёжному стороннему каналу. А с пгп что, не так разве?

7.52 , Аноним83 ( ? ), 22:20, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В случае закрытых клиентов - вам могут показывать что угодно.

Под капотом там может быть совсем другое.

Припоминаю что в одном защищённом месенгере с е2е - был просто скрытый контакт куда всё пересылалось. Людей знающих что надо сверять ключи и что они вообще там есть - единицы.

4.35 , Аноним83 ( ? ), 22:04, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Уже не в рф. Понимаешь, вынести мне дверь и прочее - это сильно сложнее и палевнее чем заехать к кому то в офис или даже просто позвонить/написать и получить желаемое. В целом попасть под мониторинг переписки и не знать про это и знать - это сильно разное.

5.57 , 12yoexpert ( ok ), 22:30, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Уже не в рф тогда могу только поздравить если, конечно, под домашним сервером мы понимаем сервер, который стоит дома. ИМХО, должен быть дома у каждого

6.64 , Аноним83 ( ? ), 22:35, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Стоит дома, обсуживает дом.

Так исторически повелось, вырос из домашнего роутера :)

