Представлен Monogram, альтернативный открытый клиент Telegram для Android

2.30 , gdlbo ( ok ), 14:22, 28/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В гугл плей нельзя выкладывать Telegram клиенты что нарушают в том или ином виде Terms Of Use телеграма (То есть отсуствие рекламы, премиум ограничений и так далее), а скриншотов нет по причине активной доработки интерфейса и основных функций клиента. Скриншоты реального использования есть на канале и в чате что идет в этой статье

3.32 , Аноним ( 5 ), 14:30, 28/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну выложите в f-droid или хоть в рустор. Никто не будет ставить приложения не из магазинов.

>скриншотов нет по причине активной доработки Их нет, проблема в этом. Первое что люди делают, когда читают про новую программу, идут в магазин и смотрят скрины. У вас ничего этого нет. Они не пойдут на канал. Поэтому и вопрос - для кого это вообще?

4.35 , penetrator ( ? ), 14:39, 28/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – как в одном человеке может уживаться и rustore и f-droid? \_(ツ)_/ 5.41 , Аноним ( 5 ), 14:50, 28/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я то тут причем? У русской аудитории чаще всего стоят рустор, huawei app galery, реже f-droid. Но они же вообще никуда не выложили. Иди на гитхаб, ищи там apk, вручную ставь и потом так же обновляй. Подход - во! 👍

6.51 , Аноним ( 51 ), 15:14, 28/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Андроид скоро почикает установку с apk

6.52 , Аноним ( 52 ), 15:15, 28/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там 2 типа пилит. Клиент телеги. Глупо ждать от них какую-то инфраструктуру, то что основной функционал реализован (наверно, не пробовал) - уже подвиг, лол

7.58 , Аноним ( 58 ), 15:26, 28/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какую ещё инфраструктуру? Выложить скрины и залить в стор - это 10 минут времени. Зачем тогда пилить, если не планируете распространять?

6.60 , Аноним ( 3 ), 15:28, 28/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >У русской аудитории чаще всего стоят рустор, huawei app galery, реже f-droid. Чего ? Откуда такая статистика ?

Посмотрите продажи смартфонов и увидите, что в основном будет Google Play, Galaxy Store и App Store.

7.63 , Аноним ( 58 ), 15:35, 28/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чё ты докопался? Я говорю, что проблема в том, что _ни в каком магазине_ его нет. Причем тут конкретные магазины?! Лишь бы вот погундеть.

7.76 , Аноним ( 5 ), 16:01, 28/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я бы на их месте сделал простейший лендинг с текстом "к сожалению мы не можем выкладывать в плей стор потому-то, поэтому вот вам ссылка на apk и ссылка на f-droid (даже если у вас его нет - советуем установить, там много крутых открытых программ)" и две большие кнопки. Всё. Дел на полчаса, но зато все вопросы сразу отпадают, всё по-взрослому объяснено. Но программисты часто не умеют свои мысли выражать. Вот вам гитхаб, вот канал, ищите чё хотите. Это вызывает раздражение.

3.46 , Аноним ( 58 ), 14:59, 28/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Скриншоты реального использования есть на канале и в чате То есть чтобы увидеть скрины клиента - мне нужно поставить клиента. Правильно я все понял?

4.53 , Аноним ( 53 ), 15:18, 28/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >То есть чтобы увидеть скрины клиента - мне нужно поставить клиента. Правильно я все понял? Тебе в любом случае нужен официальный мобильный клиент, если ты никогда не регистрировался в ТГ (или у тебя нет сессий). Другой вопрос, зачем тогда тебе этот клиент, если ты Телеграмом не пользуешься. Но вообще, этот канал можно без аккаунта ТГ посмотреть: открываешь ссылку на канал с репы гитхаба, тыкаешь в "preview channel" и все.

5.61 , Аноним ( 58 ), 15:34, 28/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну допустим у меня есть акк в телеге, но клиент я удалил месяц назад. Хочу вернуться, увидел новость, ищу скрины. Мне говорят - они в канале, поставь наш клиент и увидишь. То есть монограм только для тех, у кого уже установлен другой клиент? Остальным он не подойдёт? Вот видишь, вместо того, чтобы просто выложить скрины - приходится сложно и долго артикулировать. Зачем так?

6.68 , oficsu ( ok ), 15:41, 28/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну допустим у меня есть акк в телеге, но клиент я удалил месяц назад Тогда вы в любом случае не сможете залогиниться через сторонний клиент, не залогинившись предварительно через официальный, чтобы получить код для логина — это ограничение со стороны Телеграма

