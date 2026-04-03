Неофициальный Telegram-клиент Nekogram отправлял номера телефонов боту разработчика

2.185 , Аноним ( 185 ), 22:38, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – большой текст свёрнут, показать А что оно стырить то реально может Айпишник фиг знает какого юзера телеги Иб... 3.197 , Аноним83 ( ? ), 02:03, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А почему вы думаете что только стырить у юзеров?

Может оно что то делает там где запущено?

В любом случае такая неопределённость и прыть автора меня напрягли и я не стал портировать это себе, оставил унылый мтпрото прокси на го. Коллизия это когда хэши от разного контента совпадают, а вы наткнулись на изменение истории коммитов.

4.219 , пох. ( ? ), 21:16, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Может оно что то делает там где запущено? ну запусти да и помониторь, у тебя небось не сервер в вк с посекундной оплатой, можешь себе позволить еще один за 150 ржублей. Или не мониторь... подумаешь, что-то делает. Где-то где кроме него никого и нет (потому что напоминаю что главное что оно делает - коннектится к серверам капитан-сексота, а дальше уже собственно и пофигу что еще, не надо на том сервере ничего другого держать, особенно того о чем подумали) > Коллизия это когда хэши от разного контента совпадают, а вы наткнулись на изменение

> истории коммитов. forced push вероятно. Да, вполне вероятно что автору было чего скрывать и он решил почистить за собой. Но я бы все же заподозрил неладное и погодил бы пользоваться его кодом. 2.189 , пох. ( ? ), 01:11, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – потому что там нет ничего похожего на скам. Кто-то оживил видимо свой брошенный проект когда он резко понадобился.

И активно хреначит код, потому что это как раз тот случай когда надо изо всех сил бежать вперед чтобы остаться на месте. И поскольку это mtproxy а не клиент - там нет никакой явной возможности что-то у тебя стырить. Выглядит ровно как и должен выглядеть. Всяческих узбеков автору, но я по прежнему считаю телеграм сам по себе лучшей удачной провокацией ФСБ. 3.196 , Аноним83 ( ? ), 01:59, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как так оживил то?

Где тот проект до этого был?

Нафига было наваливать кучу иссуесов и пулрегвестов? Короче хз.

Насчёт операции согласен.

4.217 , пох. ( ? ), 21:01, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Как так оживил то? случилось наверное что-то? > Где тот проект до этого был? валялся на полке - подумаешь, еще одна полудоделанная реализация mtproto, а тут упс- а остальные-то вдруг стали работать через раз. > Нафига было наваливать кучу иссуесов и пулрегвестов? так люди работают с кодом. Не держат все в голове, а записывают и только потом бегут выполнять. Кстати там далеко не один человек (надеюсь, не окажется потом "в составе организованной группы") Ставить это я конечно же себе не буду... э... потому что нашел ... адрес в общем нашел. (напоминаю - мне пофигу чей он там, пока клиент не левый) Удивительно но пробивает белые списки при том что паль редкостная - порт не тот, на том реджект, на 80 файрвол - вот хз как так вот?! Если у кого есть идеи - буду рад услышать. Да, понятно что там товарищмайор разрешил - но даже ради и по просьбе товарищмайора вносить одноразовые айпишки в белый список никто не будет. Т.е. там как минимум блок (но точно не вся AS, это кого надо ас) или дело в каких-то еще особенностях.