Неофициальный Telegram-клиент Nekogram отправлял номера телефонов боту разработчика

|1.1, Аноним (1), 10:44, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Ну а вы продолжайте ставить левые Аюграмы, Форкграмы и и прочие Котатограмы.
Больше ССЗБ богу ССЗБ !!
|2.3, ДядяПетя (?), 10:52, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Так вроде открытый код и всё такое... Эх опять надо думать о reproducible builds...
|3.11, Bob (??), 11:12, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>открытый код
а кто ревизил? На f-droid всё же норм}
|4.211, faa (?), 11:48, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
На f-droid вообще был Nekogram X, другой клиент. Какой-то форк Nekogram, ответвившийся давно, если не ошибаюсь. Теперь уже мертвый.
|3.186, Аноним (186), 22:38, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Там надо ещё и у Паши спросить, куда официальный клиент отправляет.
|4.208, Alex (??), 10:41, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Отправляет понятно - на официальный сервер телеграмма. А во куда дальше? Наверно сливает переписку тем кто блльше заплатил.
|2.26, Аноним (26), 11:36, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ну да, ведь проблема в левых клиентах а не в том что мессенджер за каким-то чертом требует телефон для регистрации. Ведь если юзать официальный клиент - ничего плохого с твоим номером телефона точно не случится.
|3.29, пох. (?), 11:41, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
конечно не случится, он будет надежно храниться на серверах размещенных на территории согласно закону... Под чутким присмотром товарищмайора.
И продадут, в общем, недорого, если брать сразу оптом.
А тут какие-то васяны, непойми кому и может даже бесплатно...
|3.43, Джон Титор (ok), 12:09, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Я не знаю, разрешено у вас или нет по законам. Попробуйте Signal. Как по мне он несколько лучше.
|4.200, Аноним (199), 03:31, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Попробуйте Signal.
Кому же доверять: российскому миллионеру или американскому анархисту? 🤔
|5.230, Джон Титор (ok), 10:19, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>> Попробуйте Signal.
> Кому же доверять: российскому миллионеру или американскому анархисту? 🤔
Я уже два раза на это отвечал и дважды удаляли. Есть один аспект который в других мессенджерах отсутствует из-за названия которого наверно и удаляют. Один человек возразил уже что в целом безопасность этого аспекта может быть нарушена если не контролировать сервер
и он прав. Но вообще если оно заявлено и действительно работает, то это делает мессенджер безопасным там где это реально работает.
|3.72, Аноним (54), 13:31, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Ведь если юзать официальный клиент - ничего плохого с твоим номером телефона точно не случится.
Но это неточно.
|3.81, Аноним (81), 14:04, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Как минимум, при пользовании официального клиента номер уходит ТОЛЬКО к разработчикам ТГ, а при использовании всяких форков — и разработчикам ТГ и Васяну. Чувствуешь разницу?
|4.160, Аноним83 (?), 19:01, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Это может иметь хоть какое то значение только если вы там какую то переписку с ценностью отличной от нуля ведёте.
Я вот поставил это поделие только для общения с наёмными работниками, когда потребность в них отпадёт - я удалю месенгер. И привязан он к отдельной симке, которую я тоже выкину без сожалений.
|5.227, ыыы (?), 09:55, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ценность может представлять даже переписка с уборщицей. Например, уборщицу можно подкупить/запугать, чтобы она принесла в офис какую-нибудь аппаратуру. Но это если Вашей персоной заинтересуются всерьёз.
|3.86, Аноним (86), 14:11, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Да, проблема в левых клиентах. Ты покупаешь праворульную машину, ты на это согласен, тебя это устраивает. Потом какой-то левый автосервис ставит ей на крышу огромный фаллический символ. Когда ты спрашиваешь - а какого собственно хрена, он начинает орать "ну да, проблема же во мне, а не в ТОМ ЧТО ТЫ КУПИЛ ПРАВОРУЛЬКУ". Не логично, тебе не кажется?
Людей устраивает рега по номеру. Их не устраивает, когда левые клиенты эти номера себе тихонько собирают. Это разные вещи.
|3.142, Bob (??), 17:33, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Такине юзай!
Самая проста тема отсеять ботов и найти собеседников лет 15 назад - юзать мобильный, именно тогда на эно пошёл трэнд и с той эпохи сам мессенджер, халявный, изначально без рекламы)
В официальном клиенте - ничего. Твой номер в РФ 100500 раз слит и по оному можно тебя 24/7/365 отслеживать, даже бесплатно)
https://habr.com/ru/articles/1017664/
|2.42, Аноним (42), 12:09, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Было бы с чем сравнивать. Там и официальный клиент не очень и сервера закрытые и работают не очень и разрабы кривые.
|2.89, NekoChan (?), 14:14, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
То есть тот факт, что любого пользователя могут без труда удалённо поиметь через стикер или ссылку - это так, мелочи жизни, - а китаец с поиском по номерам телефонов - катастрофа года? Опенсорс такой опенсорс...
|2.91, Аноним (91), 14:21, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Продолжим, пока у официального клиента есть проприетарные зависимости и нет поддержки UnifiedPush.
|3.158, 12yoexpert (ok), 18:59, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
емнип его можно собрать без проприетарных зависимостей, но это не отменяет того факта, что ты сливаешь фсб в лице паши всю переписку с привязкой к номеру телефона, плюс все свои контакты
|4.191, Аноним (91), 01:27, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> емнип его можно собрать без проприетарных зависимостей, но это не отменяет того
> факта, что ты сливаешь фсб в лице паши всю переписку с
> привязкой к номеру телефона, плюс все свои контакты
Это так, поэтому в основном использую Матрикс (для чатов и звонков), тащу всех туда плюс в Мастодон (для блогов aka каналов, этого вообще не должно быть в мессенджере). Я не знаю, сливает ли Дуров что-то ФСБ сейчас, но все равно нельзя доверять диктатору с неограниченной властью, каким бы хорошим он не пытался казаться. Сама архитектура Тг противоречит идее открытого Интернета, но совсем без Тг обойтись не получается, к сожалению, поэтому для него хотя бы полностью свободные клиенты с F-Droid (там есть Mercurygram и Forkgram).
|2.108, Аноним (108), 15:23, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Да, продолжим. Лучше уж телефон отправить какому-то васе, чем смотреть рекламу.
|2.12, Bob (??), 11:12, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Не планирует - а уже начал.
Но упорно игнорит Telega клиент)
|3.154, Аноним (154), 18:55, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
У меня почему-то не работает и не показывает предупреждения у тех, которые используют разные AyuGram и прочие кликнты
|4.224, Аноним (224), 23:27, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
так очевидно же почему - эта маргинальщина берет токен от официального телеграмма, тем самым в очередной раз нарушая TOS.
|2.10, Аноним (10), 11:10, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Я конечно слежку не одобряю, но справедливости ради - официальный клиент тоже отправляет номера телефонов пользователей разработчику...и не только номера.
|2.144, Bob (??), 17:35, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Держателю сервера, а не разрабу левого клиента и всем подряд. Разница заметна?)
|1.13, Анон1110м (?), 11:13, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Вы не понимаете. Всё это для того чтобы дополнительно обезопасить пользователей. Номера телефонов собирались для проверки на безопасность.
|3.35, 12yoexpert (ok), 11:49, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
скрывать номер телефона от другиx пользователей нафиг не нужно
нужно от теx, у кого есть доступ к твоей переписке, в том числе с заявленным якобы сквозным шифрованием
|2.146, Bob (??), 17:36, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Левым клиентом, у которого разраб с гопническими замашками?)
Сарказм уловил, но и новость чуть о другом)
|1.15, kusb (?), 11:15, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Интересно, а возможна ли система безопасности с разграничением прав или основанная на возможностях для исходного кода, которая гарантировала бы, что у этой части кода не будет доступа к номеру.
|2.97, пох. (?), 14:42, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
возможна конечно, но не в ведроиде
|3.156, Аноним (154), 18:56, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Внезапно, при регистрации в любом мессенджере ты сам вводишь свой номер, всё, конец истории. Никакие апи не нужны, его можно слить уже на этом этапе, во время твоего ввода
|
|4.192, нах. (?), 01:39, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Внезапно, от того номера который про меня знает телега - ей пользы совершенно вот никакой.
В отличие от украденой _целиком_ телефонной книжки. Которую, если ты еще недопетрил, можно сопоставить с другими украденными телефонными книжками.
А там и твои настоящие номера привязанные к паспорту найдутся без всякого труда.
И как минимум всосап именно это и делает. Ни разу даже не скрываясь. (Попутно тырит вообще все что плохо лежит в той телефонной книжке, в частности email'ы).
|2.210, Аноним (210), 11:25, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Код, у которого нет доступа к номеру, останется уделом кучки маргиналов, которые ещё не разучились вводить пароль при коннекте с сервером. Успех Вацапа (жертвой которого стала ICQ) связан в первую очередь именно с тем, что пользователю не надо вводить ни пароль, ни какие-то ID своих корреспондентов - все привязывалось к номерам телефонов.
|
|1.17, Bob (??), 11:15, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
>В исходном коде на GitHub и в APK-пакенте из каталога F Droid собирающее телефоны изменение отсутствует
короче - F-Droid рулит, всё)
|1.21, Аноним (21), 11:23, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
>Представители Telegram заявили, что не считают выявленную проблему опасной уязвимостью, так как все загружаемые стикеры предварительно проверяются на серверах Telegram-а и подобная проверка не допустила бы показ пользователям вредоносного стикера.
На это можно сострить написав в ответ, что это тогда уязвимость кого надо уязвимость. :)
|2.34, Bob (??), 11:49, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Не пали контору)
Там Telega клиент от vk нарушает все правила использования, когда сторонние банят за 1-2, и всё чики-поки)
|2.38, INSANEWAVE (ok), 12:02, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Стикеры? На минуточку у меня лично в телеге прон и НЕполезных стикеров библиотека целая, ничё там не модерируется
|3.159, Аноним (154), 19:00, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Рисованная порнография не нарушает правила Телеграма, вообще. Реальная же - в зависимости от содержания, часть удаляется, часть нет
|1.40, Джон Титор (ok), 12:03, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
А не подскажите по какой причине в последнее время множество HR стучится и пытается узнать твой Телеграм? Им говоришь что есть другие средства связи, они убегают. Т.е. им именно телеграм нужен, а не работник. В чём особенность? Там какую-то следилку добавили?
|2.119, Тракторист (?), 16:14, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А да забавно, какое то время спрашивали Vk, И Hrы составляли мнение о человеке по вк профилю.
А что если человек не пользуется Вк, например, а просто от балды создал чтобы раз в 100500 лет, изредка переписываться с дальними знакомыми.
То же самое Тг, насамом деле это просто мессенджер, бесит что люди ведут какие то типа блоги, и думают что ты их фанат.
|3.131, Джон Титор (ok), 16:59, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> А да забавно, какое то время спрашивали Vk, И Hrы составляли мнение
> о человеке по вк профилю.
> А что если человек не пользуется Вк, например, а просто от балды
> создал чтобы раз в 100500 лет, изредка переписываться с дальними знакомыми.
> То же самое Тг, насамом деле это просто мессенджер, бесит что люди
> ведут какие то типа блоги, и думают что ты их фанат.
Сейчас они пишут что фейсбук человека мониторят. А прикиньте если есть люди с такими же ФИО.
|4.184, Тракторист (?), 22:36, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>фейсбук человека мониторят
Ну или так, человек может постить всякие мемы, всяку чушь,
Ну что то вроде отдушины.
Но быть профи в своем деле.
Или они мониторят эмм, наличие именно инстаграмного ремонта, посты про восхваление ихней организации, или чтобы человек говорил через каждое слово о важности тем чем он занимается.
Да много чего, человек может идеально постить блог, или подобное, но быть г*ном).
|5.228, Джон Титор (ok), 10:10, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>>фейсбук человека мониторят
> Ну или так, человек может постить всякие мемы, всяку чушь,
> Ну что то вроде отдушины.
> Но быть профи в своем деле.
> Или они мониторят эмм, наличие именно инстаграмного ремонта, посты про восхваление ихней
> организации, или чтобы человек говорил через каждое слово о важности тем
> чем он занимается.
> Да много чего, человек может идеально постить блог, или подобное, но быть
> г*ном).
А почему сайты которые собирают информацию о контрагентах потом торгуют ею за большие деньги? Причем информация собранная из реестров ещё как-то может соответствовать действительности, но вот публичная - как они проверяют что она соответствует действительности? Как в том анекдоте - работнику не нравился начальник, он составил ему резюме, разослал в 100 компаний и через неделю его уволили.
|4.207, alepron (?), 09:04, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А сейчас они ничего не спрашивают, просто по твоим тел. и мылу находят все твои аккаунты во всех помойках, однозначно идентифицируя именно тебя, а не полных твоих тезок (как справедливо переживают в соседнем комменте). Впрочем, вряд ли ХэаРастов интересуют твои соцсети, их интересует КПИ от количества бесполезно проведенных собеседований, и меньше всего, какой ты спец xD
|5.229, Джон Титор (ok), 10:12, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> А сейчас они ничего не спрашивают, просто по твоим тел. и мылу
> находят все твои аккаунты во всех помойках, однозначно идентифицируя именно тебя,
> а не полных твоих тезок (как справедливо переживают в соседнем комменте).
> Впрочем, вряд ли ХэаРастов интересуют твои соцсети, их интересует КПИ от
> количества бесполезно проведенных собеседований, и меньше всего, какой ты спец xD
Типа сбить цену?
|
>в последнее время множество HR
Вы же не из РФ, у вас должно всё нормально работать, поэтому и используют.
|3.132, Джон Титор (ok), 17:00, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>>в последнее время множество HR
> Вы же не из РФ, у вас должно всё нормально работать, поэтому
> и используют.
Нет это странно. Да, он работает, но этот мессенджер для личной переписки. Его как правило многие компании не используют.
|2.139, Жироватт (ok), 17:27, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Вбить твой ник в пробивочный бот, чтобы, как минимум, получить все твои публичные подписки на каналы или открытые/закрытые группы, а как максимум - граф связей людей, у которых с тобой сейчас есть активные ЛС?
После чего прогнать полученный файл на примиивной AI, чтобы он решил - "мы вам перезвоним" сразу или немного попозжа, когда будет выбор между кандидатами?
|3.151, Джон Титор (ok), 18:14, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Вбить твой ник в пробивочный бот, чтобы, как минимум, получить все твои
> публичные подписки на каналы или открытые/закрытые группы, а как максимум -
> граф связей людей, у которых с тобой сейчас есть активные ЛС?
> После чего прогнать полученный файл на примиивной AI, чтобы он решил -
> "мы вам перезвоним" сразу или немного попозжа, когда будет выбор между
> кандидатами?
Чем больше я узнаю людей в бизнесе, тем меньше у меня вера к ним.
|2.162, Аноним83 (?), 19:07, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
1. Не факт что это настоящие хрюши а не сборщики перс данных.
2. Возможно у них какая то глупая мода/кпи пошла на сбор таких данных, типа вот я не просто весь день юбку протирала а резэме для вида накачала, а вот я с ними всеми пообщалась, они мне даже свои телеги дали.
3. Может там дебильное СБ какое то.
|1.46, Соль земли2 (?), 12:15, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Интересно, кому так сильно нужна слежка за всеми? В чём смысл за всеми следить? Своей жизни нет? Дом-2 закрыли? Для исследований уже есть Меркофф.
|
|2.122, Тракторист (?), 16:16, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Интересно, кому так сильно нужна слежка за всеми? В чём смысл за всеми следить? Своей жизни нет? Дом-2 закрыли? Для исследований уже есть Меркофф.
Ну как минимум таргетинговая реклама, знать что тебе можно впарить,
Какого типа ты контингент, как тебе прощще промыть мозги рекламой.
Утечка номеров в Тг, и подобное,
Я думаю это следствие того что мне из Башкоркостана звонят по 15 раз в день, кстати звонит бот с синтезированным голосом, неотличимым от человека, незнающий даже не заметит подвох, с зубными клиниками, микрозаймами, и якобы представляясь просто оператором связи.
|2.135, Жироватт (ok), 17:16, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Потом окажется, что это просто *ТЕЛЕМЕТРИЯ* с попытками определить, откуда РЕАЛЬНО установки клиента.
|1.56, Аноним (56), 12:48, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> В неофициальном Telegram-клиенте
Из текста новости недопонял, зачем нужен неофициальный клиент, если есть официальный.
|2.136, Жироватт (ok), 17:18, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
После появления "премиума" с локальными ограничениями (а не с сетевымми, типа закрепа 5/10 чатов) и рекламы в каждом канале - вполне себе оказывается нужным.
Особенно после давнего цыганского скама от паши - "купи джва года према, ведь завтра заблокируют"
|2.165, Аноним83 (?), 19:10, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А зачем нужен офф клиент?
Это я у вас спрашиваю как пользователь миранды, который офф клиент аски ненавидел.
А потом ненавидел офф клиент мейлруагента и потому тоже его акк в миранду втащил.
У меня вот какой то форкграмм стоит из фдройда, в отличии от офф клиента он хотя бы не навязывает спеллчекер для отправляемого текста, чем уже не бесит, в отличии от офф. Остальном я каких то отличий не заметил, да мне и пофик, я там 5 минут в сутки провожу.
|1.61, Аноним (61), 12:57, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Телеграм признался в то, что они имеют доступ к стикерам, отправляемых пользователями?
|2.101, пох. (?), 14:55, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Кому придет в голову зарегать мессенджер на свой реальный номер?
с этого места, чювак, давай подробностей. А то я вот после блокировки моего последнего нереального что-то не обнаружил никаких вариантов разжиться новым. Мутные продаваны на ебее мне ничего не доставят, паспортом не вышел (упс) а в китайском я не силен.
И вот что удивительно - во ВСЕХ странах где мне посчастливилось разжиться симкой - тоже хотели не только пощупать мой паспорт, но еще и сфоткали его в двадцати ракурсах в бездонные базы хлама. (в Индии еще и отпечаточки будешь сдавать, прям как таджик в РФ)
Единственное исключение это тай, но там формально тоже нужен был паспорт и не в каждмо ларьке еще и справились его правильно сфоткать. И те симки одноразовые даже с паспортом.
|3.166, Аноним83 (?), 19:12, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Есть e-sim, заононится можешь через подарочные карты (читай одноразовые не пополняемы виза/мастеркард).
Есть страны где симки ещё продают в ларьках без регистрации.
|2.109, Аноним (108), 15:25, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А кому придет в голову добывать левый номер под cpaный мессенджер?
|4.181, Аноним (108), 21:49, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Понятно что есть. Можно ещё через даркнет найти по соседству исполнителя, заплатить ему криптой, и отправить купить хлеба, чтобы магазин не знал что ты покупаешь у них хлеб. Но зачем?
|3.204, botox (?), 07:08, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Это не всё. Они ещё советуют ставить месенжеры на отдельный телефон. Их табуны с чемоданом телефонов под каждое приложение
|1.73, Аноним (73), 13:31, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Мне вот интересно, неужели тот кто реально заботится о своей анонимности юзает телегу и уж тем более какие-то там неофициальные клиенты? По-моему для этого есть другие инструменты
|2.133, Аноним (188), 17:03, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Телегу юзают из-за каналов, во всём остальном WhatsApp и Signal лучше.
|3.163, Аноним (154), 19:07, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
WhatsApp сливает куда больше данных, чем официальный Telegram. А вот Signal действительно хороший вариант, только вот, пользуются им полтора землекопа)
|3.169, Аноним83 (?), 19:18, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Чувак, за чей счёт банкет в сигнале?
Ты же просто еда, без разницы телега, вайбер, вацап или сигнал.
В случае макса и вичата - от тебя никто не скрывает что ты еда и что может быть а чего не может.
Если тебе реально что то надо, то жаббер, ирк, матрикс - на своих серверах. Токс без серверов.
Есть ещё всякие чатмейл, там свой почтовый сервер нужен.
|4.221, пох. (?), 21:24, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Чувак, за чей счёт банкет в сигнале?
шпиона... разведчикам тоже нужны надежные средства коммуникации. А не радистка кэт которая и сама попадется и штирлица сдаст, как вон с одной жертвой трансвест...запрещенное в общем экстремизм произошло. Тьфуй, срамота.
Тут уж скорее интересно за чей счет банкет в всосапе - учитывая что они отказались от сбора телефончиков. То ли считают что и так в их базе весь мир, то ли перестало быть интересно. Ну ладно, автыри были идейные, но сцукенберг-то на какие шиши жить собирается? Вряд ли платные акаунты окупают хотя бы инфру? Или я чего-то не знаю про них?
> Если тебе реально что то надо, то жаббер, ирк, матрикс - на своих серверах.
оно тебя палит значительно хуже чем сигнал. Который о тебе вообще ничего не знает кроме одноразового номера.
И при этом пообщаться выйдет только со своей тульпой. А для этого сойдет и воображаемый матрикс.
|4.222, пох. (?), 21:26, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
у него нет мордокниги за спиной, которая знает много лишнего о телефонах в твоей телефонной книжке.
(даже если сам ты ей ничего кроме одноразового мэйла и не слил - когда-то это было можно - о тебе позаботятся так-называемые-друзья нечегоскрыватели)
Как минимум ему придется эту инфу подорого купить, а зачем?
|1.74, Аноним (74), 13:31, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Оказывается внедрять бэкдоры куда выгоднее и проще, чем искать уязвимости в старых клиентах, чтобы взломать(условно) пользователя.
|1.76, Аноним (76), 13:46, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Изменение для сбора номеров телефонов присутствует только в готовых APK-пакетах, распространяемых через Google Play, GitHub и Telegram-канал проекта. В исходном коде на GitHub и в APK-пакенте из каталога F Droid собирающее телефоны изменение отсутствует.
Кто-то до сих пор пользуется авторскими сборками приложений?
|2.104, пох. (?), 15:01, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Жду комментарии святой наивности под ником "Устин", который в недавней новости о
> Monogram не понимал, что приисходит:
> Ну что там, чел? Теперь-то хоть дошло?
что никому верить нельзя, только Паше Дурову можно?
|2.183, Аноним (108), 21:53, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Тебе же всё объяснили, до самого-то что-то из этого дошло? Для анонимности используются другие средства, телеграм НЕ для анонимности. Telega и nekogram будут использоваться даже после того как стало известно что они что-то куда-то сливают, потому что ПОФИГ на это. Клиент телеграма должен а) работать несмотря на блокировки б) не показывать рекламу.
|
|1.84, Аноним (88), 14:10, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Эрзац телеметрия в хобби-проекте. В ишью белки-истерички.
Пароли не отсылал, контакты и файлы с устройства тоже. А мог бы.
|3.93, Аноним (88), 14:24, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Тут дело такое. Код открыт. Лицензия GPL-2.0 никаких гарантий не предоставляет, берешь что дают, как есть. Есть там бритвочка или нет, нельзя узнавать со слов разработчика, нужно определять независимо (своими силами или нанимать кого-то). Вдруг разраб сам того не зная, затащил вредоносную зависимость?
|4.110, Аноним (110), 15:40, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Это не так работает. Когда тебя сбивает машина - ты идешь бить морду водителю, а не с окай фейсом слушаешь про "ну тебе не давали гарантий, что не собьют". В опенсорсе так же - ты говоришь, что автор дятел и не надо больше использовать его проекты никакие. Институт репутации.
|
|5.111, Аноним (111), 15:47, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Когда тебя сбивает машина - ты идешь бить морду водителю
И после этого приехавшие менты пакуют уже тебя.
Или в больничке из тебя в дополнение достают биту или гаечный ключ.
> Институт репутации.
Всем по...
|6.125, Аноним (86), 16:24, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ну тогда продолжай говорить - хнык, гарантий нет, я всем должен, а мне никто ничего. Отличная позиция по жизни, много добьешься.
|7.127, Аноним (127), 16:27, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Ну тогда продолжай говорить - хнык, гарантий нет, я всем должен, а мне никто ничего.
Пф, какая поsosная манипуляция в стиле ложной дихотомии.
> Отличная позиция по жизни, много добьешься.
Ну.. зачастую быдланы которые по любому поводу лезут бить морды заканчивают свой жизненный путь на нарах.
Сейчас правда стало проще - нашли место где их можно утилизировать.
|5.126, 12yoexpert (ok), 16:26, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Когда тебя сбивает машина - ты идешь бить морду водителю,
вообще-то, ты ждёшь приезда полиции и скорой, а с водителем вообще никак не взаимодействуешь
|6.128, Аноним (127), 16:28, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>> Когда тебя сбивает машина - ты идешь бить морду водителю,
> вообще-то, ты ждёшь приезда полиции и скорой, а с водителем вообще никак не взаимодействуешь
Возможно в его cpaне по другому нельзя.
В нормальных странах водитель вызовет скорую и вокруг тебя будет бегать спрашивая что он может еще сделать.
|7.130, 12yoexpert (ok), 16:32, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
да, кстати, и он обязан тебя уговаривать не сваливать и долждаться приезда скорой
ты можешь быть в состоянии шока и со сломанными ногой и шеей пойти себе куда-нибудь
|2.190, нах. (?), 01:25, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
в нынешних реалиях маст хевнот телеграм вообще. И кнопочный телефон - желательно. Потому что даже если в твоем телеграме найдут только котиков и цветочки - хозяйка котиков может не обрадоваться вниманию.
Потому что йуные портезаны - все плохо кончили. Иногда потянув за собой вообще непричастных.
А те партизаны которые кончили хорошо - все как один почему-то оказывались штатными сотрудниками хорошо организованных диверсионно-разведывательных подразделений. (Для понимания чем на самом деле было партизанское движение в СССР и с кем оно на самом деле воевало - очень рекомендуется разрешенная и даже очень одобряемая книжка "Это было под Ровно".)
|1.171, Аноним83 (?), 19:41, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
А почему никто ничего не пишет про другой похожий на скам проект под телегу!?
https://github.com/teleproxy/teleproxy
Репе 5 суток, за это время там 11 релизов, 4+ версия, куча иссуесов от единственного автора + какие то пуллрегвесты тоже в основном от автора.
Выглядит как попытка выдать свежий проект за уже давно и бурно развивающийся с большой базой пользователей.
|2.185, Аноним (185), 22:38, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А что оно стырить то реально может Айпишник фиг знает какого юзера телеги Иб... большой текст свёрнут, показать
|3.197, Аноним83 (?), 02:03, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А почему вы думаете что только стырить у юзеров?
Может оно что то делает там где запущено?
В любом случае такая неопределённость и прыть автора меня напрягли и я не стал портировать это себе, оставил унылый мтпрото прокси на го.
Коллизия это когда хэши от разного контента совпадают, а вы наткнулись на изменение истории коммитов.
|4.219, пох. (?), 21:16, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Может оно что то делает там где запущено?
ну запусти да и помониторь, у тебя небось не сервер в вк с посекундной оплатой, можешь себе позволить еще один за 150 ржублей.
Или не мониторь... подумаешь, что-то делает. Где-то где кроме него никого и нет (потому что напоминаю что главное что оно делает - коннектится к серверам капитан-сексота, а дальше уже собственно и пофигу что еще, не надо на том сервере ничего другого держать, особенно того о чем подумали)
> Коллизия это когда хэши от разного контента совпадают, а вы наткнулись на изменение
> истории коммитов.
forced push вероятно. Да, вполне вероятно что автору было чего скрывать и он решил почистить за собой. Но я бы все же заподозрил неладное и погодил бы пользоваться его кодом.
|2.189, пох. (?), 01:11, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
потому что там нет ничего похожего на скам.
Кто-то оживил видимо свой брошенный проект когда он резко понадобился.
И активно хреначит код, потому что это как раз тот случай когда надо изо всех сил бежать вперед чтобы остаться на месте.
И поскольку это mtproxy а не клиент - там нет никакой явной возможности что-то у тебя стырить.
Выглядит ровно как и должен выглядеть. Всяческих узбеков автору, но я по прежнему считаю телеграм сам по себе лучшей удачной провокацией ФСБ.
|3.196, Аноним83 (?), 01:59, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Как так оживил то?
Где тот проект до этого был?
Нафига было наваливать кучу иссуесов и пулрегвестов?
Короче хз.
Насчёт операции согласен.
|4.217, пох. (?), 21:01, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Как так оживил то?
случилось наверное что-то?
> Где тот проект до этого был?
валялся на полке - подумаешь, еще одна полудоделанная реализация mtproto, а тут упс- а остальные-то вдруг стали работать через раз.
> Нафига было наваливать кучу иссуесов и пулрегвестов?
так люди работают с кодом. Не держат все в голове, а записывают и только потом бегут выполнять.
Кстати там далеко не один человек (надеюсь, не окажется потом "в составе организованной группы")
Ставить это я конечно же себе не буду... э... потому что нашел ... адрес в общем нашел. (напоминаю - мне пофигу чей он там, пока клиент не левый) Удивительно но пробивает белые списки при том что паль редкостная - порт не тот, на том реджект, на 80 файрвол - вот хз как так вот?! Если у кого есть идеи - буду рад услышать. Да, понятно что там товарищмайор разрешил - но даже ради и по просьбе товарищмайора вносить одноразовые айпишки в белый список никто не будет. Т.е. там как минимум блок (но точно не вся AS, это кого надо ас) или дело в каких-то еще особенностях.
|1.175, sunjob (ok), 20:25, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
нынче, когда "телефон" можно прировнять к "авторизации по паспорту" - очень глуппо считать "такой ушной шухер" - безобидной фишкой!
|1.202, Андрей (??), 06:39, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
ну он же заявил, что не хранил и не передавал. ну чего вы?
мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
|1.203, botox (?), 07:00, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Ну и ну. Тут лишний раз боишься в бота в телеге тыкнуть, не то чтобы щас бежать и ставить левый клиент
|1.212, Аноним (186), 12:49, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> отправлял номера телефонов боту разработчика
Чем это отличается от официального разработчика, который знает не только твои номера, но ещё и отправляет их тем, кто Пaшy содержит.
|3.223, пох. (?), 21:29, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
чего это меньше, когда у лейтенант-сексота как раз вполне настоящий ton и он наверное не собирается вечно платить разработчикам из своего карманца, а ищет как бы обуть - тебя.
Просто обставлено будет по другому.
|
|+/–
Т.е приложение отправляет в бот сообщение, а потом удаляет на своей стороне чат? Или как это выглядит?
|1.225, Аноним (225), 03:25, 05/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
А ради чего паника то, ну и собирал номера глупых прослоек между смартом и стулом, на перегонки ставивших хлам. Смотря на то, что мобилки сами собирают кучу инфы, ну вообще пофиг что там хлам собирает. Не хочешь быть подслушаным - ну не хоти, выбора сейчас у микроба под микроскопом нет. Уже не важно куда твой номер ушел, клму надо и так все знают.
