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Расширение системной памяти через подкачку в видеопамяти NVIDIA

03.06.2026 07:57 (MSK)

Опубликован инструментарий nbd-vram, позволяющий разместить область подкачки в видеопамяти графической карты NVIDIA. Подобный манёвр даёт возможность виртуально увеличить размер памяти в системе, работающей на ноутбуках с впаянной нерасширяемой оперативной памятью и GPU NVIDIA. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией MIT.

Например, на ноутбуке с 16 ГБ ОЗУ и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3070 с 8 ГБ VRAM через раздел подкачки можно задействовать дополнительные 7 ГБ памяти. В сочетании с применением модуля ядра zram для сжатого хранения раздела подкачки и подключением дополнительного раздела подкачки на SSD-накопителе общий размер адресуемой памяти в тестовой конфигурации доведён до 46 ГБ (при нехватке ОЗУ начинает использоваться видеопамять, затем привлекается сжатие при помощи zram и на последнем этапе задействуется подкачка на SSD). Производительность работы с видеопамятью при последовательном чтении оценивается примерно в 1.3 GB/s и задержками ниже NVMe из-за обращения к GPU по шине PCIe.

Реализация основана на применении фонового процесса nbd-vram, который выделяет VRAM через API драйвера CUDA и предоставляет системе доступ к полученной видеопамяти в форме блочного устройства на базе протокола NBD (Network Block Device). В ядре Linux используется встроенный драйвер nbd без загрузки собственных специализированных модулей. После создания блочного устройства /dev/nbdX, связанного с выделенной видеопамятью, на нём штатными утилитами создаётся раздел подкачки.

Для автоматизации запуска конфигурации с nbd-vram подготовлен инсталлятор и сервис systemd "vram-swap-nbd.service". Настройка сводится к заданию размера выделяемой видеопамяти и приоритета подкачки через переменные VRAM_SETUP_SIZE_MB и VRAM_SWAP_PRIORITY. Имеется опция для активации подкачки в видеопамяти только при подключении ноутбука к стационарному источнику питания, позволяющая экономить энергию в автономном режиме. Для работы nbd-vram требуется NVIDIA GPU c поддержкой CUDA (например, серии GeForce RTX и GTX), драйвер NVIDIA с библиотекой libcuda.so.1 (установка CUDA Toolkit не требуется), ядро Linux новее 3.0 и пакет nbd-client.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Изменение настроек ядра Linux 6.12 привело к проблемам c zRAM в некоторых дистрибутивах
  3. OpenNews: Атаки GDDRHammer и GeForge, искажающие память GPU для доступа ко всей памяти CPU
  4. OpenNews: Доступна библиотека управления памятью jemalloc 5.3.1
  5. OpenNews: Для Linux представлена технология Zswap для сжатого кеширования в системе подкачки
  6. OpenNews: Ubuntu переходит на использование файла подкачки вместо раздела подкачки
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65612-swap
Ключевые слова: swap, nvidia, zram, memory
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (44) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:13, 03/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Новое - хорошо забытое старое. Было такое уже в начале нулевых. И не только для NVidia, а для всех видеокарт.
     
     
  • 2.3, Stanislavvv (ok), 08:30, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Да раньше, ещё в прошлом веке под дос... Правда, из-за ограничений дос — было не слишком популярным, но как-то работало.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 08:33, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дос, подкачка, видеокарта, ...
     
     
  • 4.9, Stanislavvv (ok), 09:16, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Дос, подкачка, видеокарта, ...

    Не подкачка, аналог EMM в видеопамяти. Страничный доступ и всётакоэ...

     
     
  • 5.29, Аноним (29), 11:08, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Помню дисковый кэш в видеопамяти. А не особо популярно было потому, что даже мегабайт VRAM во времена DOS был роскошью (а ведь видеокарта и по прямому назначению нужна была).
     
  • 5.32, navdotru (?), 11:11, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Было но надо было таскать драйверы под каждую видяху. Редкий веса биос мог переключать позицию окна вне графического режима
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:19, 03/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > сервис systemd "vram-swap-nbd.service".

    А openrc?

     
     
  • 2.6, q (ok), 09:03, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Неужели гордые нетрадиционные инит-меньшинства не смогут сами накалякать себе баш-скриптец?
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 09:18, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1,3 ГБ/с это медленнее чем наме2. У тех, у кого в голове есть мозг фигнёй заниматься не станут, да и в оперативке (128ГБ) проблем нет. А ты реально большинство, но гордиться там не чем.
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 09:33, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ценник на ссд вырос. Тоже вырос.
     
  • 4.23, Аноним (23), 10:44, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > работающей на ноутбуках с впаянной нерасширяемой оперативной памятью и GPU
     
  • 4.24, аноним12345 (?), 10:47, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Брать NVME накопитель под раздел подкачки? Ты наверное лучший продавец китайских nvme на али.
     
     
  • 5.33, Аноним (29), 11:18, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, конечно, надо брать старый IDE HDD.
     
  • 5.44, Аноним (44), 12:21, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >NVME накопитель под раздел подкачки? Ты наверное лучший продавец китайских nvme на али.

    Странное решение NVME, под раздел подкачки.
    Если ты конечно не монтируешь профессионально видео, не деалешь мастеринг видео.

    Тоесть, цены на NVME (Не которые китайские),
    И Цены на Озу. Намного выгоднее купить Озу, и она кстати для этого предназначена.

     
  • 2.21, Массоны Рептилоиды (?), 10:33, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> сервис systemd "vram-swap-nbd.service".
    >
    > А openrc?

    Ждём ебилдов

     

  • 1.5, Аноним (5), 08:39, 03/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    утилизировать раму больше некуда в Линукс. Для Тукс карт еще не запилили 4к ресурсы.
     
     
  • 2.13, Аноним (12), 09:34, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Скоро гтк5 выйдет. Придётся RAM добивать флешками.
     
     
  • 3.19, Аноним (5), 09:55, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хватит уже на ГТК наезжать, а из-за свопа на флешки и от Кед шнурки останутся.
     
     
  • 4.42, Аноним (42), 11:56, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну для кед явно флешек меньше понадобится, чем для гнома
     

  • 1.7, Аноним (-), 09:04, 03/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > задержками ниже NVMe из-за обращения к GPU по шине PCIe.

    А NVMe по SATA? lol.

    У GPU, скорее всего, x16, а у NVMe SSD x4. Разница в пропускной способности в 4 раза. Да и очевидно, что GDDR будет иметь меньшие задержки относительно NVMe (в отличии от DDR).

     
  • 1.8, IdeaFix (ok), 09:08, 03/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В винде из земли и палок собирали https://github.com/prsyahmi/GpuRamDrive/releases

    Причем именно драйвер от imdisk использовали, возможно от того и получалось медленнее чем RAMDRIVE собственно в оперативке :)

    А в ненпопулярных ОС тоже было... https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=41267

     
     
  • 2.15, Аноним (5), 09:38, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Люди жаловались, что все равно скидывает данные на диск при выключении, а хотелось вовсе без ссд обойтись.
     
     
  • 3.27, IdeaFix (ok), 11:05, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Люди жаловались, что все равно скидывает данные на диск при выключении, а
    > хотелось вовсе без ссд обойтись.

    Облепить видеокарту ионисторами и норм :) Ну или не выключаться.

     

  • 1.11, Аноним (11), 09:27, 03/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >работающей на ноутбуках с впаянной нерасширяемой оперативной памятью и GPU NVIDIA

    Сначала мы распаяем память на ноутбуках, распаяем Ssd, а потом мы будет расшырять, путем всяких костылей.
    Кто же додумался распаять память.
    Но почему бы не распаивать Sd-карты, с ресурмом перезаписей.
    Или, почему бы не продавать шуруповерты-дрери, с припаянным сверлом.

     
     
  • 2.14, Аноним (12), 09:36, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ЭПЦН народ покупает. Керамические нагреватели в паяльниках тоже никого не волнуют. Экономика устаревания работает.
     
  • 2.25, Аноним (-), 10:49, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Память распаяна далеко не на всех ноутбуках. SSD тоже.

    Это позволяет сделать ноутбуки тоньше.

    До относительно недавнего времени LPDDR(X) память могла быть только распаянной.

    Сейчас же есть LPCAMM2 и SOCAMM2.

     
     
  • 3.28, Аноним (44), 11:07, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >LPDDR(X)

    Ты сравниваешь с смартвоном. А давайте все сравнивать со смартфонами.
    Видел смарт мультиметры?, В них нет предохрнителя, в случае чего сгорает вся плата с мультиметром, а не предохранитель.
    Тоесть тебе придется покупать новый мультиметр.
    В Более толстых мультиметрах, керамические предохранители. Тебе просто нужно заменить предохранитель за 20 рублей.

    >Сейчас же есть LPCAMM2 и SOCAMM2.

    А в твоем ноутбуке стоит такая память?,
    Тоесть ты оправдыааешь что Ssd, и Озу распаяный в ноутбуках, тем что существуют LPCAMM2 и SOCAMM2.
    Особенно распаянный Ssd.
    Кстати, а как на счет, несьемного монитора, и распаянной зарядки Usb.
    Но тоесть, есть еще и дата центры, c обработкой огромных массивов данных, а есть ли у тебя они?.

     
  • 2.31, IdeaFix (ok), 11:09, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Или, почему бы не продавать шуруповерты-дрери, с припаянным сверлом.

    "Припаянный" патрон уже стал нормой везде. Так что, Вы это... думайте аккуратнее, а то оно материализуется.

     

  • 1.16, Аноним (12), 09:41, 03/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3070 с 8 ГБ VRAM

    Не для этого оно. Оно для nvidia p40, которые не очень тянут.

     
     
  • 2.17, Аноним (5), 09:49, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага,24 гига и нет игрового режима. С модельками ИИ только играться.
     
     
  • 3.18, EuPhobos (ok), 09:54, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У меня P40, с модельками тоже уже не очень, некоторые проекты переходят на новый CUDA, а p40 не поддерживается, не потому что 24G не хватает, а потому что циферку версии поменяли, и покупай новую карту.
     

  • 1.20, Аноним (-), 10:14, 03/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Например, на ноутбуке с 16 ГБ ОЗУ и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3070 с 8 ГБ VRAM через раздел подкачки можно задействовать дополнительные 7 ГБ памяти.

    Если есть 16 Гб, то зачем вообще заморачиваться с разделом подкачки? А ну-ка накидайте мне какие-такие тяжёлые конфигурации есть, которые могли бы портребовать перенесение части оперативной памяти в видеокарту.

    Короче, старые пердуны на коре_два_дуба недоумевают.

     
     
  • 2.22, Аноним (22), 10:39, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Купить видеокарту чтобы юзать как доп. планку оперативной памяти. Гении.
     
     
  • 3.30, Аноним (44), 11:08, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    На волне подорожания Озу.
    Почему бы не заставить Юзать видеокарту как Озу.
    Ведь видеокарта еще дороже чем Озу.
     
  • 2.38, Аноним (38), 11:36, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно, сжатие какого-нибудь AV1 требует стол большого количества оперативной памяти.
     

  • 1.26, Аноним (22), 10:59, 03/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот бы сделать наоборот - выделить часть системной памяти видеокарте.
     
     
  • 2.34, Аноним (29), 11:21, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С подключением вас! Со времён AGP ещё.
     
     
  • 3.37, Аноним (38), 11:35, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто бы мог подумать, что это работает в обе стороны. Прикинь Pentium MMX с 128 Мб ОЗУ, и ещё 256 из GeForce FX 5900 (последняя, нормально работающая с AGP 2x)?
     
  • 3.41, Аноним (22), 11:56, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как это сделать в линпусе?
     

  • 1.35, тов. Булочкин (?), 11:21, 03/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    я уже лет 10 использую виндус 7 с 16Гб озу с удалённым файлом подкачки и удалённым файлом гибернации (сразу их удаляю после установки виндуса), при этом ещё использую рам диск на 1.5 Гб для temp папки -  и системе такого объёма всегда хватает
     
  • 1.36, Аноним (38), 11:33, 03/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > на ноутбуках с впаянной нерасширяемой оперативной памятью

    Можно пожалуйста спипок, чтобы добавить их в личный блоклист?

     
     
  • 2.39, rkn (?), 11:39, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Забанить их надо на территории РФ!
     
     
  • 3.43, Аноним (42), 12:01, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так забанят всех без разбора, оставят только российских вендоров, которые будут распаивать и дальше)
     
  • 2.45, Аноним (44), 12:28, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >чтобы добавить их в личный блоклист

    Apple.

     

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