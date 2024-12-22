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Изменение настроек ядра Linux 6.12 привело к проблемам c zRAM в некоторых дистрибутивах

22.12.2024 11:17

Пользователи систем, использующих механизм zRAM для сжатого хранения раздела подкачки в памяти, столкнулись с проблемой, приводящей к сбою загрузки после обновления ядра Linux до версии 6.12. Проблема проявляется в Gentoo, Void и других дистрибутивах, поддерживающих zRAM и предлагающих пакеты с новыми версиями ядра.

Причиной сбоя стало включённое в ядро 6.12 изменение, добавляющее возможность настройки алгоритмов сжатия во время работы. Попутно в Kconfig была измена логика выбора доступных алгоритмов сжатия на этапе сборки ядра. Изменение привело к проблемам в дистрибутивах, полагавшихся на настройки по умолчанию и по отдельности не включивших все доступные алгоритмы zRAM в конфигурации Kconfig для ядра 6.12.

После обновления до ядра 6.12 в подобных дистрибутивах доступным для выбора остался только выставленный по умолчанию базовый алгоритм сжатия, а не все поддерживаемые алгоритмы. Соответственно, при попытке включения в zRAM алгоритмов, не совпадающих с алгоритмом по умолчанию, возникал сбой при загрузке. Например, при выборе алгоритма lz4 при загрузке возникала ошибка "zramctl: /dev/zram0: failed to set algorithm: Invalid argument", так как из алгоритмов оставалась только поддержка lzo, вместо ранее поддерживаемых lzo, lz4, lz4hc, 842 и zstd.

Проблема решается включением в Kconfig каждого бэкенда сжатия по отдельности (настройки CONFIG_ZRAM_BACKEND_* были добавлены в ядре 6.12): 


  CONFIG_ZRAM_BACKEND_LZ4=y
  CONFIG_ZRAM_BACKEND_LZ4HC=y
  CONFIG_ZRAM_BACKEND_ZSTD=y
  CONFIG_ZRAM_BACKEND_842=y
  CONFIG_ZRAM_DEF_COMP_LZO=y
  CONFIG_ZRAM_DEF_COMP="lzo"


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/void-linux/...)
  2. OpenNews: Ядро Linux 6.12 отнесено к категории выпусков с длительным сроком поддержки
  3. OpenNews: Из ядра Linux удалена файловая система ReiserFS
  4. OpenNews: Доступно ядро Linux-libre 6.12. Решение лицензионных проблем с драйверами Tuxedo
  5. OpenNews: Релиз ядра Linux 6.12 с поддержкой Realtime-режима
  6. OpenNews: Проект OpenPaX развивает аналог механизмов защиты Grsecurity/PaX для ядра Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Аноним
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62451-kernel
Ключевые слова: kernel, linux, zram, boot
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (43) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Ефрщ (?), 11:29, 22/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Желтый заголовок. Это некорректная сборка ядра привела к проблемам, а не изменение в ядре.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:39, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Отмаза не засчитана. Разрабы ядра известны тем что не соблюдают обратную совместимость.
     
     
  • 3.6, Вирт (?), 11:42, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > Разрабы ядра известны тем что не соблюдают обратную совместимость.

    Вообще-то наоборот, они известны как соблюдающие малейшую совместимость с
    "user-space", a.out несколько десятилетий поддерживали после того как
    все давно уже было заменено elf.

     
     
  • 4.7, Аноним (2), 11:44, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Расскажи это создателям модулей для ядра.
     
     
  • 5.28, Аноним (28), 12:38, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Модули ядра и юзерспейс, что, как бы, намекает, это в разных адресныых пространствах.
     
     
  • 6.35, Аноним (2), 13:03, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не ну тогда можно ломать все хорошо (нет)
     
  • 4.9, Аноним (9), 11:47, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так это для корпораций соблюдали, у которых проприетарных программ накомпилировано. Не для FOSS-дистров, сопровождаемых волонтёрами, не платящами взносы в Linux Foundation. Рыночек порешал.
     
     
  • 5.44, Аноним (44), 13:40, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Linux Foundation оплачивать уже бесполезно, если хочется развивать ядро. Читайте свежий отчет: https://www.linux.org.ru/forum/talks/17820501
     
     
  • 6.50, Аноним (50), 13:56, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты же не думаешь, что это частные лица оплачивают? Это корпораци себе вечеринки оплачивают. А разработку они оплачивают через себя, через зарплатный фонд.
     
  • 2.4, Вирт (?), 11:40, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Это некорректная сборка ядра привела к проблемам, а не изменение в ядре.

    С одной стороны да, а с другой сейчас опций ядра тысячи и добавляют еще и еще.
    Очевидно что подобного рода проблема должна была в конце концов возникнуть,
    если не блокировать добавление новых опций.

    Усидчивый человек может и готов сесть и прочитать сто страниц с перечислением
    опций и их описаний. Но 1000 или 10 тысяч очевидно уже никакой усидчивости не хватит.

     
     
  • 3.10, Аноним (9), 11:52, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Знаешь, даже 100 страниц - это очень много, если их надо перечитывать после каждого минорного релиза ядра.

    Проблем бы вообще не возникло, если бы в KConfig оставили предыдущих механизм для совместимости, но добавили бы громкого ора, что задепрекейтят, причём не во время сборки, а в рантайме, если ядро было собрано с устаревшими опциями. И на счётчик поставили бы, на год, с конкретным дедлайном. За год бы все дистры мигрировали, и пользователям такое вообще не было бы отгружено.

     
  • 3.30, Аноним (28), 12:46, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Модет, просто все новые по умолчанию в состоянии OFF ? А кому надо, узнавшим о новшествах из новостей и т.д., сами поинтересуются что это, да как. Сами включат, если им это оказалрсь полезным.
     

  • 1.5, Аноним (5), 11:41, 22/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Расширитель оперативное памяти сломался.

    Ужас какой.

     
     
  • 2.8, Аноним (2), 11:45, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тебе 640Кб уже хватило?
     
     
  • 3.12, Аноним (9), 11:53, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У него 64 гига, тут недавно хвастался.
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 12:19, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подтверждаю, 64гб есть у любого анонима.
     
     
  • 5.31, Аноним (28), 12:49, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Виртуальной памяти 64 Гб.
     
  • 2.39, Кирилл (??), 13:29, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это не расширитель оперативки - тот называется zswap. Это сжатое блочное устройство в оперативке, которое волею выдачи гугла используется для размещения свопа.

    И на самом деле крайне важная штука. Из всех ОС только линуксы могут работать так, как будто оперативки на 30-50% больше.

     
     
  • 3.45, Аноним (20), 13:43, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот это уже интересно. Можно замоунтить zram через fstab как tmpfs?
     
     
  • 4.49, foo (?), 13:53, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/

    tmpfs /tmpfs tmpfs nodev,nosuid,noatime,size=100G,mode=1777 0 0

    tmpfs монтируется так. Оно по умолчанию просто в RAM.

    Можешь просто настроить так tmpfs и своп на zram. Тогда при сбросе файлов в этот tmpfs файлы будут улетать в своп и соответственно в zram, т к содержимое tmpfs может свопиться.

    Они могут быть настроены по отдельности, и содержимое tmpfs будет свопиться в zram.

     

  • 1.13, crypt (ok), 11:58, 22/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вся суть маргинальных дистров - отсутствие тестирования. И вот опять "что-то пошло не так".
     
     
  • 2.15, Аноним (9), 12:03, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Так и запишем: Debian - маргинальный дистр. Чистая правда, кстати. Единственные немаргинальные дистры - это Windows 11 и Windows 10.
     
     
  • 3.21, crypt (ok), 12:19, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    при чем тут дебиан...
     
     
  • 4.38, Аноним (9), 13:23, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Притом, что когда я обнаружил такую хрень у себя в Debian sid - я сначала немного погуглил, а потом нажал тут внизу такую неприметную ссылочку, "добавить", и в результате редактор этого сайта (предполагаю, что Максим, но не уверен) написал новость. Сразу говорю: я текст статьи НЕ писал. Но вместо текста статьи были приложены ссылки, и комментарий о состоянии дел в Дебиане, где даже баг не завели по этому поводу. В принципе верно: есть же старый протухший баг с такими же симптомами, который даже закрыть не потрудились, когда он оказался пофикшен.
     
     
  • 5.46, Аноним (50), 13:44, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Debian это выглядит так:

    sudo systemctl status zramswap
    [sudo] пароль для neko:
    × zramswap.service - Linux zramswap setup
         Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/zramswap.service; enabled; preset: enabled)
         Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2024-12-22 00:00:00 MSK; 13h ago
    Invocation: f7e20311af1d47cc9176c6de367e0427
           Docs: man:zramswap(8)
       Main PID: 123 (code=exited, status=1/FAILURE)
       Mem peak: 1.6M
            CPU: 105ms

    дек 22 00:00:00 neko systemd[1]: Starting zramswap.service - Linux zramswap setup...
    дек 22 00:00:00 neko zramswap[123]: /usr/sbin/zramswap: line 53: echo: write error: Invalid argument
    дек 22 00:00:00 neko systemd[1]: zramswap.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
    дек 22 00:00:00 neko systemd[1]: zramswap.service: Failed with result 'exit-code'.
    дек 22 00:00:00 neko systemd[1]: Failed to start zramswap.service - Linux zramswap setup.

    cat /sys/block/zram0/comp_algorithm
    [lzo-rle] lzo

    uname -a
    Linux neko 6.12.5-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.5-1 (2024-12-15) x86_64 GNU/Linux

     

  • 1.14, Герострат (?), 12:03, 22/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Там в конфиге вообще много чего поменяли, у меня около десятка опций послетало. Причём не при переходе на ветку 6.12, а где-то посреди её использования, что странно.
     
     
  • 2.23, Аноним (20), 12:21, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А говорят ещё виндоуз меняет настройки после апдейта.
     

  • 1.18, Аноним (18), 12:12, 22/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вообще свапом не пользуюсь, мониторю свободную память, не запускаю программы если памяти не хватает. Если компиляторы в процессе работы свап не используют, зачем он нужен?
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 12:19, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кем вы работаете? Чем занимаетесь? Как выглядит рабочий процесс?
     
  • 2.25, Аноним (20), 12:24, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не юзал своп с нулевых. Оперативная память к счастью стоит недорого по сравнению с остальными комплектующими, цены которых взлетели с "гейминг" трендом.
     
     
  • 3.47, Аноним (50), 13:45, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Низкого вы мнения об ИИ-исследователях однако.
     
  • 2.41, xsignal (ok), 13:30, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если память потечёт, то система со свапом уйдёт в свап, но её можно будет реанимировать, а без свапа тупо свалится...
     

  • 1.19, kravich (ok), 12:18, 22/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обратной совместимости на уровне конфигурации ядра никто и не обещал
     
  • 1.24, Аноним (24), 12:22, 22/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Проблема в... дистрах и стейтфул пакетных менеджерах. Объясняю: у меня в NixOS есть возможность запустить обновление в QEMU перед тем, как накатывать ее на систему. Такую проблему я бы отловил еще в виртуалке, а не пялился бы широко раскрытыми моргающими глазами на внезапно незагружающуюся реальную систему. Более того, даже если бы я не использовал виртуалку, я бы тут же перезагрузился на предыдущую генерацию системы, выбрав ее в systemd-boot. Вот так вот. А все благодаря дистру и пакетному менеджеру nix. В "традиционных" стейтфул-шлаках такое тупо невозможно.
     
     
  • 2.26, Аноним (20), 12:28, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как будто в любом другом дистре не останется выбора старого ядра после установки нового.
     
     
  • 3.27, Аноним (24), 12:33, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Загрузка может слететь не только из-за обновившегося ядра. В NixOS генерация -- это вся коллекция пакетов, а не только kernel.rpm.
     
     
  • 4.37, Аноним (20), 13:10, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На совсем непредсказуемый случай должен быть бэкап либо снапшоты. Ваш вариант с экзотическими танцами, выражаясь по-местному, не нужен.
     

  • 1.34, Аноним (34), 13:02, 22/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    старый друг лучше новых двух
     
     
  • 2.36, Аноним (2), 13:04, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Старый конь борозды не испортит.
     
     
  • 3.40, OpenEcho (?), 13:29, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Старый конь борозды не испортит.

    он в неё ложится и спит

     

  • 1.42, xsignal (ok), 13:32, 22/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Сжатие раздела? Я думал времена dblspace.bin давно прошли... Кому-то не хватает тормозов и потерь данных?
     
  • 1.43, Аноним (43), 13:37, 22/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для чего нужен свап знаю, свапом пользуюсь, но вот пару дней назад для опытов его отключил и разницы в поведении системы никакой не заметил. Вопрос: так ли нужен свап в 2025 году?
     
     
  • 2.48, Аноним (50), 13:50, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раз такой вопрос возникает - значит либо не знаете, либо неоптимально у вас комп загружен.
     

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