Изменение настроек ядра Linux 6.12 привело к проблемам c zRAM в некоторых дистрибутивах

2.15 , Аноним ( 9 ), 12:03, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Так и запишем: Debian - маргинальный дистр. Чистая правда, кстати. Единственные немаргинальные дистры - это Windows 11 и Windows 10.

3.21 , crypt ( ok ), 12:19, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – при чем тут дебиан...

4.38 , Аноним ( 9 ), 13:23, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Притом, что когда я обнаружил такую хрень у себя в Debian sid - я сначала немного погуглил, а потом нажал тут внизу такую неприметную ссылочку, "добавить", и в результате редактор этого сайта (предполагаю, что Максим, но не уверен) написал новость. Сразу говорю: я текст статьи НЕ писал. Но вместо текста статьи были приложены ссылки, и комментарий о состоянии дел в Дебиане, где даже баг не завели по этому поводу. В принципе верно: есть же старый протухший баг с такими же симптомами, который даже закрыть не потрудились, когда он оказался пофикшен.

5.46 , Аноним ( 50 ), 13:44, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На Debian это выглядит так: sudo systemctl status zramswap

[sudo] пароль для neko:

× zramswap.service - Linux zramswap setup

Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/zramswap.service; enabled; preset: enabled)

Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2024-12-22 00:00:00 MSK; 13h ago

Invocation: f7e20311af1d47cc9176c6de367e0427

Docs: man:zramswap(8)

Main PID: 123 (code=exited, status=1/FAILURE)

Mem peak: 1.6M

CPU: 105ms дек 22 00:00:00 neko systemd[1]: Starting zramswap.service - Linux zramswap setup...

дек 22 00:00:00 neko zramswap[123]: /usr/sbin/zramswap: line 53: echo: write error: Invalid argument

дек 22 00:00:00 neko systemd[1]: zramswap.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE

дек 22 00:00:00 neko systemd[1]: zramswap.service: Failed with result 'exit-code'.

дек 22 00:00:00 neko systemd[1]: Failed to start zramswap.service - Linux zramswap setup. cat /sys/block/zram0/comp_algorithm

[lzo-rle] lzo uname -a

Linux neko 6.12.5-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.5-1 (2024-12-15) x86_64 GNU/Linux