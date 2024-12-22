Изменение настроек ядра Linux 6.12 привело к проблемам c zRAM в некоторых дистрибутивах

|
|1.1, Ефрщ (?), 11:29, 22/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
|
Желтый заголовок. Это некорректная сборка ядра привела к проблемам, а не изменение в ядре.
|
|
|
|2.2, Аноним (2), 11:39, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Отмаза не засчитана. Разрабы ядра известны тем что не соблюдают обратную совместимость.
|
|
|
|3.6, Вирт (?), 11:42, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
> Разрабы ядра известны тем что не соблюдают обратную совместимость.
Вообще-то наоборот, они известны как соблюдающие малейшую совместимость с
"user-space", a.out несколько десятилетий поддерживали после того как
все давно уже было заменено elf.
|
|
|
|
|
|5.28, Аноним (28), 12:38, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Модули ядра и юзерспейс, что, как бы, намекает, это в разных адресныых пространствах.
|
|4.9, Аноним (9), 11:47, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Так это для корпораций соблюдали, у которых проприетарных программ накомпилировано. Не для FOSS-дистров, сопровождаемых волонтёрами, не платящами взносы в Linux Foundation. Рыночек порешал.
|
|
|
|
|
|6.50, Аноним (50), 13:56, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты же не думаешь, что это частные лица оплачивают? Это корпораци себе вечеринки оплачивают. А разработку они оплачивают через себя, через зарплатный фонд.
|
|2.4, Вирт (?), 11:40, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Это некорректная сборка ядра привела к проблемам, а не изменение в ядре.
С одной стороны да, а с другой сейчас опций ядра тысячи и добавляют еще и еще.
Очевидно что подобного рода проблема должна была в конце концов возникнуть,
если не блокировать добавление новых опций.
Усидчивый человек может и готов сесть и прочитать сто страниц с перечислением
опций и их описаний. Но 1000 или 10 тысяч очевидно уже никакой усидчивости не хватит.
|
|
|
|3.10, Аноним (9), 11:52, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Знаешь, даже 100 страниц - это очень много, если их надо перечитывать после каждого минорного релиза ядра.
Проблем бы вообще не возникло, если бы в KConfig оставили предыдущих механизм для совместимости, но добавили бы громкого ора, что задепрекейтят, причём не во время сборки, а в рантайме, если ядро было собрано с устаревшими опциями. И на счётчик поставили бы, на год, с конкретным дедлайном. За год бы все дистры мигрировали, и пользователям такое вообще не было бы отгружено.
|
|3.30, Аноним (28), 12:46, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Модет, просто все новые по умолчанию в состоянии OFF ? А кому надо, узнавшим о новшествах из новостей и т.д., сами поинтересуются что это, да как. Сами включат, если им это оказалрсь полезным.
|
|
|
|2.39, Кирилл (??), 13:29, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Это не расширитель оперативки - тот называется zswap. Это сжатое блочное устройство в оперативке, которое волею выдачи гугла используется для размещения свопа.
И на самом деле крайне важная штука. Из всех ОС только линуксы могут работать так, как будто оперативки на 30-50% больше.
|
|
|
|3.45, Аноним (20), 13:43, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вот это уже интересно. Можно замоунтить zram через fstab как tmpfs?
|
|
|
|4.49, foo (?), 13:53, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
tmpfs /tmpfs tmpfs nodev,nosuid,noatime,size=100G,mode=1777 0 0
tmpfs монтируется так. Оно по умолчанию просто в RAM.
Можешь просто настроить так tmpfs и своп на zram. Тогда при сбросе файлов в этот tmpfs файлы будут улетать в своп и соответственно в zram, т к содержимое tmpfs может свопиться.
Они могут быть настроены по отдельности, и содержимое tmpfs будет свопиться в zram.
|
|1.13, crypt (ok), 11:58, 22/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Вся суть маргинальных дистров - отсутствие тестирования. И вот опять "что-то пошло не так".
|
|
|
|2.15, Аноним (9), 12:03, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Так и запишем: Debian - маргинальный дистр. Чистая правда, кстати. Единственные немаргинальные дистры - это Windows 11 и Windows 10.
|
|
|
|
|
|4.38, Аноним (9), 13:23, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Притом, что когда я обнаружил такую хрень у себя в Debian sid - я сначала немного погуглил, а потом нажал тут внизу такую неприметную ссылочку, "добавить", и в результате редактор этого сайта (предполагаю, что Максим, но не уверен) написал новость. Сразу говорю: я текст статьи НЕ писал. Но вместо текста статьи были приложены ссылки, и комментарий о состоянии дел в Дебиане, где даже баг не завели по этому поводу. В принципе верно: есть же старый протухший баг с такими же симптомами, который даже закрыть не потрудились, когда он оказался пофикшен.
|
|
|
|5.46, Аноним (50), 13:44, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
На Debian это выглядит так:
sudo systemctl status zramswap
[sudo] пароль для neko:
× zramswap.service - Linux zramswap setup
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/zramswap.service; enabled; preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2024-12-22 00:00:00 MSK; 13h ago
Invocation: f7e20311af1d47cc9176c6de367e0427
Docs: man:zramswap(8)
Main PID: 123 (code=exited, status=1/FAILURE)
Mem peak: 1.6M
CPU: 105ms
дек 22 00:00:00 neko systemd[1]: Starting zramswap.service - Linux zramswap setup...
дек 22 00:00:00 neko zramswap[123]: /usr/sbin/zramswap: line 53: echo: write error: Invalid argument
дек 22 00:00:00 neko systemd[1]: zramswap.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
дек 22 00:00:00 neko systemd[1]: zramswap.service: Failed with result 'exit-code'.
дек 22 00:00:00 neko systemd[1]: Failed to start zramswap.service - Linux zramswap setup.
cat /sys/block/zram0/comp_algorithm
[lzo-rle] lzo
uname -a
Linux neko 6.12.5-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.5-1 (2024-12-15) x86_64 GNU/Linux
|
|1.14, Герострат (?), 12:03, 22/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Там в конфиге вообще много чего поменяли, у меня около десятка опций послетало. Причём не при переходе на ветку 6.12, а где-то посреди её использования, что странно.
|
|1.18, Аноним (18), 12:12, 22/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Вообще свапом не пользуюсь, мониторю свободную память, не запускаю программы если памяти не хватает. Если компиляторы в процессе работы свап не используют, зачем он нужен?
|
|
|
|2.22, Аноним (22), 12:19, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А кем вы работаете? Чем занимаетесь? Как выглядит рабочий процесс?
|
|2.25, Аноним (20), 12:24, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не юзал своп с нулевых. Оперативная память к счастью стоит недорого по сравнению с остальными комплектующими, цены которых взлетели с "гейминг" трендом.
|
|2.41, xsignal (ok), 13:30, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если память потечёт, то система со свапом уйдёт в свап, но её можно будет реанимировать, а без свапа тупо свалится...
|
|1.24, Аноним (24), 12:22, 22/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Проблема в... дистрах и стейтфул пакетных менеджерах. Объясняю: у меня в NixOS есть возможность запустить обновление в QEMU перед тем, как накатывать ее на систему. Такую проблему я бы отловил еще в виртуалке, а не пялился бы широко раскрытыми моргающими глазами на внезапно незагружающуюся реальную систему. Более того, даже если бы я не использовал виртуалку, я бы тут же перезагрузился на предыдущую генерацию системы, выбрав ее в systemd-boot. Вот так вот. А все благодаря дистру и пакетному менеджеру nix. В "традиционных" стейтфул-шлаках такое тупо невозможно.
|
|
|
|2.26, Аноним (20), 12:28, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как будто в любом другом дистре не останется выбора старого ядра после установки нового.
|
|
|
|3.27, Аноним (24), 12:33, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Загрузка может слететь не только из-за обновившегося ядра. В NixOS генерация -- это вся коллекция пакетов, а не только kernel.rpm.
|
|
|
|4.37, Аноним (20), 13:10, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
На совсем непредсказуемый случай должен быть бэкап либо снапшоты. Ваш вариант с экзотическими танцами, выражаясь по-местному, не нужен.
|
|1.42, xsignal (ok), 13:32, 22/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Сжатие раздела? Я думал времена dblspace.bin давно прошли... Кому-то не хватает тормозов и потерь данных?
|
|1.43, Аноним (43), 13:37, 22/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Для чего нужен свап знаю, свапом пользуюсь, но вот пару дней назад для опытов его отключил и разницы в поведении системы никакой не заметил. Вопрос: так ли нужен свап в 2025 году?
|
|
|
|2.48, Аноним (50), 13:50, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Раз такой вопрос возникает - значит либо не знаете, либо неоптимально у вас комп загружен.
|