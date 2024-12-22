Изменение настроек ядра Linux 6.12 привело к проблемам c zRAM в некоторых дистрибутивах

2.2 , Аноним ( 2 ), 11:39, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Отмаза не засчитана. Разрабы ядра известны тем что не соблюдают обратную совместимость.

3.6 , Вирт ( ? ), 11:42, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – > Разрабы ядра известны тем что не соблюдают обратную совместимость. Вообще-то наоборот, они известны как соблюдающие малейшую совместимость с

"user-space", a.out несколько десятилетий поддерживали после того как

все давно уже было заменено elf.

4.7 , Аноним ( 2 ), 11:44, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Расскажи это создателям модулей для ядра.

5.28 , Аноним ( 28 ), 12:38, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Модули ядра и юзерспейс, что, как бы, намекает, это в разных адресныых пространствах.

6.35 , Аноним ( 2 ), 13:03, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Не ну тогда можно ломать все хорошо (нет)

4.9 , Аноним ( 9 ), 11:47, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Так это для корпораций соблюдали, у которых проприетарных программ накомпилировано. Не для FOSS-дистров, сопровождаемых волонтёрами, не платящами взносы в Linux Foundation. Рыночек порешал.

5.44 , Аноним ( 44 ), 13:40, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Linux Foundation оплачивать уже бесполезно, если хочется развивать ядро. Читайте свежий отчет: https://www.linux.org.ru/forum/talks/17820501

6.50 , Аноним ( 50 ), 13:56, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты же не думаешь, что это частные лица оплачивают? Это корпораци себе вечеринки оплачивают. А разработку они оплачивают через себя, через зарплатный фонд.

2.4 , Вирт ( ? ), 11:40, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Это некорректная сборка ядра привела к проблемам, а не изменение в ядре. С одной стороны да, а с другой сейчас опций ядра тысячи и добавляют еще и еще.

Очевидно что подобного рода проблема должна была в конце концов возникнуть,

если не блокировать добавление новых опций. Усидчивый человек может и готов сесть и прочитать сто страниц с перечислением

опций и их описаний. Но 1000 или 10 тысяч очевидно уже никакой усидчивости не хватит.

3.10 , Аноним ( 9 ), 11:52, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Знаешь, даже 100 страниц - это очень много, если их надо перечитывать после каждого минорного релиза ядра. Проблем бы вообще не возникло, если бы в KConfig оставили предыдущих механизм для совместимости, но добавили бы громкого ора, что задепрекейтят, причём не во время сборки, а в рантайме, если ядро было собрано с устаревшими опциями. И на счётчик поставили бы, на год, с конкретным дедлайном. За год бы все дистры мигрировали, и пользователям такое вообще не было бы отгружено.

3.30 , Аноним ( 28 ), 12:46, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Модет, просто все новые по умолчанию в состоянии OFF ? А кому надо, узнавшим о новшествах из новостей и т.д., сами поинтересуются что это, да как. Сами включат, если им это оказалрсь полезным.

