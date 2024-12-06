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Ядро Linux 6.12 отнесено к категории выпусков с длительным сроком поддержки

06.12.2024 09:23

Ядру Linux 6.12 присвоен статус ветки с длительным сроком поддержки. Обновления для ветки 6.12 будут выпускаться как минимум до декабря 2026 года, но не исключено, что, как и в случае с прошлыми LTS-ветками, время сопровождения будет продлено до шести лет. Для обычных выпусков ядра обновления выпускаются только до выхода следующей стабильной ветки (например, обновления для ветки 6.11 выпускались до выхода 6.12).

Одновременно объявлено о завершении цикла сопровождения разработчиками ядра Linux ветки 4.19, для которой опубликован финальный выпуск 4.19.325 (больше в серии 4.19.x обновления публиковаться не будут). Ветка 4.19 была сформирована в октябре 2018 года, сопровождалась 6 лет и использовалась в Debian 10 и Android 10. Продукты, поставляемые с ядром 4.19, рекомендуется перевести на более актуальные LTS-выпуски или использовать сборки от проекта Civil Infrastructure Platform (CIP).

Продолжается сопровождение longterm-веток:

  • 6.6 - до декабря 2026 г. (используется в OpenWRT 24.10-rc1).
  • 6.1 - до декабря 2026 г. + поддержка в рамках SLTS (используется в Debian 12).
  • 5.15 - до октября 2026 г. (используется в Ubuntu 22.04, Oracle Unbreakable Enterprise Kernel 7 и OpenWRT 23.05).
  • 5.10 - до декабря 2026 г. + поддержка в рамках SLTS (используется в Debian 11, Android 12 и OpenWRT 22).
  • 5.4 - до декабря 2025 г. (используется в Ubuntu 20.04 LTS и в Oracle Unbreakable Enterprise Kernel 6).

Отдельно на базе ядер 4.4, 4.19, 5.10 и 6.1 организацией Linux Foundation предоставляются ветки SLTS (Super Long Term Support), которые сопровождается отдельно и поддерживаются 10-20 лет. Сопровождение SLTS-веток осуществляется в рамках проекта Civil Infrastructure Platform (CIP), в котором участвуют такие компании, как Toshiba, Siemens, Renesas, Bosch, Hitachi и MOXA, а также вовлечены мэйнтейнеры LTS-веток основного ядра, разработчики Debian и создатели проекта KernelCI. Ядра SLTS ориентированы на применение в технических системах гражданской инфраструктуры и в важных промышленных системах.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.kernel.org/feeds/a...)
  2. OpenNews: Прекращение поддержки LTS-ядра Linux 4.14
  3. OpenNews: Ядро Linux 6.1 будет поддерживаться 10 лет
  4. OpenNews: Ядро Linux 6.6 отнесено к категории выпусков с длительным сроком поддержки
  5. OpenNews: Сокращение срока поддержки LTS-ядер Linux и проблема с выгоранием сопровождающих
  6. OpenNews: Релиз ядра Linux 6.12 с поддержкой Realtime-режима
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62355-kernel
Ключевые слова: kernel, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.2, Zenitur (ok), 09:39, 06/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Одновременно объявлено о завершении цикла сопровождения разработчиками ядра Linux ветки 4.19, для которой опубликован финальный выпуск 4.19.325 (больше в серии 4.19.x обновления публиковаться не будут).

    Для Debian 8 и 9 распространяется именно это ядро в рамках долгосрочной поддержки. Как поступит проект Freexian? Будет обновлять? Upd: нашёл, обновили: https://www.freexian.com/lts/extended/docs/kernel-backport/ Сообщение можно удалять.

     
  • 1.18, Аноним (18), 10:38, 06/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что произойдет в декабре 2026 года?
     
  • 1.35, Аноним (35), 12:59, 06/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "6.1 - до декабря 2026 г"

    Это случайно не ошибка? 6.1 SLTS с заявленной поддержкой в 10 лет (т.е. до 2032).

     

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