Ядро Linux 6.12 отнесено к категории выпусков с длительным сроком поддержки

Ядру Linux 6.12 присвоен статус ветки с длительным сроком поддержки. Обновления для ветки 6.12 будут выпускаться как минимум до декабря 2026 года, но не исключено, что, как и в случае с прошлыми LTS-ветками, время сопровождения будет продлено до шести лет. Для обычных выпусков ядра обновления выпускаются только до выхода следующей стабильной ветки (например, обновления для ветки 6.11 выпускались до выхода 6.12). Одновременно объявлено о завершении цикла сопровождения разработчиками ядра Linux ветки 4.19, для которой опубликован финальный выпуск 4.19.325 (больше в серии 4.19.x обновления публиковаться не будут). Ветка 4.19 была сформирована в октябре 2018 года, сопровождалась 6 лет и использовалась в Debian 10 и Android 10. Продукты, поставляемые с ядром 4.19, рекомендуется перевести на более актуальные LTS-выпуски или использовать сборки от проекта Civil Infrastructure Platform (CIP). Продолжается сопровождение longterm-веток: 6.6 - до декабря 2026 г. (используется в OpenWRT 24.10-rc1).

6.1 - до декабря 2026 г. + поддержка в рамках SLTS (используется в Debian 12).

5.15 - до октября 2026 г. (используется в Ubuntu 22.04, Oracle Unbreakable Enterprise Kernel 7 и OpenWRT 23.05).

5.10 - до декабря 2026 г. + поддержка в рамках SLTS (используется в Debian 11, Android 12 и OpenWRT 22).

5.4 - до декабря 2025 г. (используется в Ubuntu 20.04 LTS и в Oracle Unbreakable Enterprise Kernel 6). Отдельно на базе ядер 4.4, 4.19, 5.10 и 6.1 организацией Linux Foundation предоставляются ветки SLTS (Super Long Term Support), которые сопровождается отдельно и поддерживаются 10-20 лет. Сопровождение SLTS-веток осуществляется в рамках проекта Civil Infrastructure Platform (CIP), в котором участвуют такие компании, как Toshiba, Siemens, Renesas, Bosch, Hitachi и MOXA, а также вовлечены мэйнтейнеры LTS-веток основного ядра, разработчики Debian и создатели проекта KernelCI. Ядра SLTS ориентированы на применение в технических системах гражданской инфраструктуры и в важных промышленных системах.



