Из ядра Linux удалена файловая система ReiserFS

Линус Торвальдс принял в ядро Linux изменение, удаляющего реализацию файловой системы ReiserFS, которая в прошлом году была объявлена устаревшей и была намечена к удалению в 2025 году. Изменение принято в ветку, на основе которой формируется ядро 6.13 (релиз ожидается в начале февраля). Ключевой причиной удаления ReiserFS стало желание снизить трудозатраты на сопровождение в ядре изменений, охватывающих различные файловые системы, таких как переход на новый API для монтирования, iomap и фолианты (folios). Пользовательская база ReiserFS оценивается как незначительная.

Из проблем c ReiserFS также упоминалась стагнация в сопровождении данной ФС, нерешённая проблема 2038 года и отсутствие возможностей по обеспечению отказоустойчивости, предлагаемых современными ФС для защиты от повреждения в случае аварийного завершения или компрометации. Последним крупным дистрибутивом, поддерживающим ReiserFS, оставался openSUSE, но два года назад разработчики openSUSE прекратили поддержку данной ФС в репозитории Tumbleweed. В SUSE поддержка ReiserFS была прекращена 6 лет назад. Pull-запрос на удаление ReiserFS в ядре 6.13 отправлен сотрудником компании SUSE.



