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Из ядра Linux удалена файловая система ReiserFS

21.11.2024 21:28

Линус Торвальдс принял в ядро Linux изменение, удаляющего реализацию файловой системы ReiserFS, которая в прошлом году была объявлена устаревшей и была намечена к удалению в 2025 году. Изменение принято в ветку, на основе которой формируется ядро 6.13 (релиз ожидается в начале февраля). Ключевой причиной удаления ReiserFS стало желание снизить трудозатраты на сопровождение в ядре изменений, охватывающих различные файловые системы, таких как переход на новый API для монтирования, iomap и фолианты (folios). Пользовательская база ReiserFS оценивается как незначительная.

Из проблем c ReiserFS также упоминалась стагнация в сопровождении данной ФС, нерешённая проблема 2038 года и отсутствие возможностей по обеспечению отказоустойчивости, предлагаемых современными ФС для защиты от повреждения в случае аварийного завершения или компрометации. Последним крупным дистрибутивом, поддерживающим ReiserFS, оставался openSUSE, но два года назад разработчики openSUSE прекратили поддержку данной ФС в репозитории Tumbleweed. В SUSE поддержка ReiserFS была прекращена 6 лет назад. Pull-запрос на удаление ReiserFS в ядре 6.13 отправлен сотрудником компании SUSE.

  1. Главная ссылка к новости (https://lore.kernel.org/all/20...)
  2. OpenNews: Файловая система ReiserFS объявлена устаревшей в ядре Linux
  3. OpenNews: Ханс Райзер прокомментировал перевод ReiserFS в разряд устаревших
  4. OpenNews: Доступна файловая система Reiser5
  5. OpenNews: Разработчики openSUSE обсуждают прекращение поддержки ReiserFS
  6. OpenNews: Разработчики ядра Linux обсуждают возможность удаления ReiserFS
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62274-reiserfs
Ключевые слова: reiserfs, kernel
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  • 1.1, Аноним (1), 21:51, 21/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Вот и прошла эпоха... Эх.
     
  • 1.3, Аноним (3), 21:58, 21/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Там и Бикэшфс тоже хотят удалять, на форониксе статья, что Кент был послан линусом, т. к. в КоК-комитете находится жалоба на автора фс.

    А мы думали зачем КоКи, оказывается, чтобы не брать на себя ответственность, когда надо удалить человека из разработки.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:05, 21/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что-то вы выдумывайте, приведите пруф.

    После этого https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=62005 наездов на BcacheFS вроде больше не было. Тем более связанных с CoC.

     
     
  • 3.13, Аноним (6), 22:18, 21/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотя нет и правда наехали на автора BcacheFS, нашёл https://www.patreon.com/posts/116412665
     
  • 2.9, Я (??), 22:09, 21/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    ток кент был послан линусом потому что пушит вместе с фиксонли коммитом фичедропы которые ломают другие подсистемы и говорит что дробить на коммиты поменьше не будет(потому что ему не удобно). и под окошки принятия изменений подстраиваться тоже не будет потому что творческий человек как накодил так и запушил. и вообще он тут на острие технологического прогресса некогда ему попу мыть
     
  • 2.12, Аноним (12), 22:17, 21/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Там и Бикэшфс тоже хотят удалять, на форониксе статья, что Кент был послан линусом,
    > т. к. в КоК-комитете находится жалоба на автора фс.

    Вообще-то он был послан Линусом за жирный пуллреквест "за 5 минут до выхода RC" что чисто по человечески находится где-то между скотством и саботажем. А когда эта история повторилась еще и в late -RC бонусом - вот тут терпение Торвальдса лопнуло и он обрисовал что думает о таком управлении субпроектом без купюр.

     

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