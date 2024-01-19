Ханс Райзер прокомментировал перевод ReiserFS в разряд устаревших

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|1.1, Аноним (1), 11:01, 19/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> в 2025 году Ханс сможет подать ходатайство на условно-досрочное освобождение
2027, см. английскую вики, прошлое было в 2022, надо +5 лет
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|1.2, Аноним (2), 11:06, 19/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Интересно, а у него там есть комп? Ну, то есть, продолжает хоть заниматься погромированием или нет?
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|2.3, Аноним (3), 11:09, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Нет. Говрят, что если бы у него был комп, он бы вообще не замечал, что находится в заключении. Настоящий гик
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|3.118, Аноним (-), 15:13, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Нет. Говрят, что если бы у него был комп, он бы вообще
> не замечал, что находится в заключении. Настоящий гик
И это было бы не совсем правильно. Он лишил жизни другого человека. Хорошего ли, плохого ли, это уже решать не ему. Может он и облажался с выбором жены. Но это в том числе и его фэйл - его же не заставляли жениться насильно?!
И за такое "достижение" перед человечеством - нехило как следует отдохнуть и подумать над своим поведением. А если "не заметил бы" - ну, тогда пойнт не достигнут вообще совсем. А гражданин при случае какого-нибудь тюремщика еще придушит, раз наказание эффекта не возымело.
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|4.150, User (??), 16:14, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Оно не так работает. В общем у тюремного заключения две цели - 1. защитить общество от преступника физически и 2. по возможности - исправить преступника таким образом, чтобы 1 более не понадобился. В случае с пожизненным заключением п2 ну ооочень ограниченно актуален по определению.
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|5.166, Аноним (-), 17:17, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Оно не так работает. В общем у тюремного заключения две цели -
> 1. защитить общество от преступника физически и 2. по возможности -
> исправить преступника таким образом, чтобы 1 более не понадобился. В случае
> с пожизненным заключением п2 ну ооочень ограниченно актуален по определению.
Насколко я вижу - американское законодательство, однако, оставляет такую опцию. В виде возможности досрочного освобождения. И - вон - "social workshops" в тюрьме, на тему взаимодействия с обществом - очевидно, подразумевают, что приобретенный там скилл это не чисто по приколу, а возможность в общество вернуться. Может быть. Когда-то потом.
Интересно, в российских тюрьмах "social workshops" бывают? Вопрос, кажется, риторический.
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|4.151, anonymous (??), 16:22, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> нехило как следует отдохнуть и подумать над своим поведением
Смысл тюрьмы не в наказании, а в исправлении человека. Если человек исправляется, ему срок должны снизить. Судя по письмам, подвижки есть.
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|5.152, Анонизмус (?), 16:32, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ганс сидит в американской тюрьме. А по американскому уголовному праву одной из целей наказания является возмездие (retribution). Не наказание (пропорционально вине), а отмщение (пропорционально причиненному вреду). Поэтому и сроки там складываются, а не поглощаются и не ограничиваются самым тяжким.
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|6.168, Аноним (-), 17:18, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ганс сидит в американской тюрьме. А по американскому уголовному праву одной из
> целей наказания является возмездие (retribution). Не наказание (пропорционально вине),
> а отмщение (пропорционально причиненному вреду). Поэтому и сроки там складываются, а
> не поглощаются и не ограничиваются самым тяжким.
А как в эту логику вписываются "social workshops" описанные в письме? Ссыль на LKML с письмом есть в новости.
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|4.153, Ivan7 (ok), 16:34, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Лучше бы пусть работал на благо общества, раз уж пожизненное, пилил бы ReiserFS или ещё что-то. А так толку от его тупого сидения никакого.
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|3.134, Бывалый смузихлёб (?), 15:44, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да просто мамкин любитель компов
Какая по сути разница где ты, если сидишь за компом в небольшой комнатке и кто-то готовит пожрать без вопросов о том, когда блин устроишься на работу и начнёшь зарабатывать
Разве что, из тюрьмы на улицу никто не выгонит )
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|2.63, Аноним (63), 13:35, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Если Столлмана посадят, то дадут ему комп... с виндой... без возможности переустановки
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|3.75, Аноним (75), 13:55, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А он начнёт заменять части Венды на написанные на Elisp или Guile. И в результе вместо оболочки Венды будет Emacs ж)
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|3.120, Аноним (-), 15:14, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Если Столлмана посадят, то дадут ему комп... с виндой... без возможности переустановки
Конституция США пряом запрещает "cruel and unusual punishment" - и любой уважающий себя адвокат влет докажет что это именно тот случай. Ментальная пытка как она есть.
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|1.6, Аноним (5), 11:19, 19/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–40 +/–
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Ха ему же 60 лет он наверно и лыка вязать не будет если его выпустят. Программистов за 40 итак не бывает.
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|3.132, Аноним (5), 15:39, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Местные эксперты так трясутся что их уволят за то что они старые что не могут пройти мимо этого коммента. Самое забавное что всех кто в РФ реально уволят и найдут тех кто не устаёт и не ворчит.
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|4.141, Аноним (141), 16:00, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> и найдут тех кто не устаёт и не ворчит.
Резиновых женщин?
Да, они могут только громко хлопнуть. И то, только один раз!
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|2.8, Аноним (-), 11:42, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Странне утвеждение.
Большинство моих коллег за 35, половина уже за 40.
Кноечно они не будут работать сверхурочно без веской причины, крначить по 60-80 часов в неделю и делать прочие вещи на которые готовы джуны в 25.
Все-таки зрелые люди с нормальной зарплатой, а не вчерашние студены которых хочется денег, а времени у них вагон.
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|4.34, Аноним (34), 12:45, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Провокационный вопрос. А то сейчас опять начнётся путанье с вытаращенными глазами в порядке ойти-зарплат.
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|6.61, Аноним (5), 13:32, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да это гос там никто много не получает пенсов там держат до смерти.
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|5.121, pkdr (ok), 15:17, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Законодательство РФ никак не запрещает озвучивать размер зарплаты.
Мало того, работодатель даже не имеет права запретить сотруднику озвучивать её тогда, когда ему заблагорассудится. Например нельзя объявлять размер зарплаты коммерческой тайной.
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|4.133, Аноним (-), 15:42, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Думаю дажде точная цифра тебе ничего не даст.
Я просто не в РФ и даже не в странах бывшего СНГ.
Ну допустим 120-150к+.
Просто скажу, что этого хватает на нормальную жизнь, сбережения и покупку своего жилья (ипотека естественно, но 1-2 процента это приемлемо, на уровне инфляции).
В вот у джунов будет существенно поменьше, но у них "еще вся жизнь впереди" так что пусть впахивают)
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|3.57, Аноним (5), 13:27, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Странно все моим коллеги на всех работах 20-30 лет. Вы что-то не договариваете. Вы в шаражке работаете?
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|4.136, Аноним (-), 15:47, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я тебе верю.
Может у тебя молодой проект. Может малый бюджет.
Может они все 20 летние синьоры с 10летним опытом)
Я говорил про свою команду. В других средний возраст будет ниже - например саппорт или мануал тестеры, там реально можно брать вчерашних студентов и обучать.
Моему проекту 15 лет. В команде есть люди, которые с первого дня.
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|2.9, EULA (?), 11:43, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Программистов за 40 итак не бывает.
Когда Торвальдс, Юинг, Фолькердинг, ван Россум, Циммерман, Шилдт, ... умерли?
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|3.12, _hide_ (ok), 11:49, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это попытка обосновать такое явление как "самозащита", когда более молодые и неопытные стараются избавиться от всех, кто старше. В противном случае им грозит очень серьёзная критика, вплоть до увольнения по множеству причин. А если собрать только идиотов, то и сам кажешься умнее.
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|4.23, Аноним (23), 12:19, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это может проканать только в окологосах, во всех остальных случаях если от кого-то "избавились", то он найдёт себе условия гораздо лучше, чем в этом гадюшнике, причём скорее всего ещё и ЗП поинтереснее будет, а овертаймы поменьше
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|3.59, Аноним (5), 13:28, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Торвальдс ваще мутный менеджер, который применяет патчи присланные по почте не глядя
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|4.117, Аноним (-), 15:08, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Как правильный прожект менеджер, он 1 Имеет ломовой опыт в кодинге и даст ма... большой текст свёрнут, показать
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|2.29, th3m3 (ok), 12:24, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ты нам втираешь какую-то дичь. Есть и 80-летние программисты.
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|4.74, th3m3 (ok), 13:52, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Какие ваши доказательства?
Например, на Ютубе ищем такой заголовок - "Разработчик-«ВЕТЕРАН» / 50 ЛЕТ ОПЫТА в программировании / История Евгения Владимировича Полищука". Когда ролик был опубликован, ему было 78 лет. Сейчас за 80.
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|5.86, Аноним (5), 14:10, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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1:54:00 он работал курьером сторожем. Ор выше гор. Ты бы сам своё видео посмотрел сначало.
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|4.139, prokoudine (ok), 15:50, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У меня в одной из команд есть ~70-летний чувак, который пилит код на смоллтоке и крестах. А еще умеет в сишарп и фортран (только нам это не надо :)).
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|2.66, Аноним (63), 13:39, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Ха ему же 60 лет он наверно и лыка вязать не будет
Лол. Вон Гвидо за 60 и представь комитит в питон. Но если ты будешь продолжать злоупотреблять смузи, то верхним пределом даже 40 может не быть.
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|3.88, Аноним (5), 14:11, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы все говорите про каких то воображаемых программистов из другой страны в РФ всё по другому.
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|4.128, Витюшка (?), 15:29, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Дурачок, их нет потому что в СССР не было развитой электронной промышленности и массового (как и в мире) программирования.
По-сути первое поколение программистов - это 35-40 лет сейчас. Я выпустился в 2009 и застал школьником ms-dos, win98 и отсутствие Android и iOS.
С твоим уровнем развития и интеллекта я бы на твоём месте переживал куда тебе податься, когда 40 лет будет тебе, или даже 30.
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|5.131, Аноним (5), 15:35, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Как же тут доказывают что у нас горы программистов старше 40. Вы все путаетесь в показаниях.
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|3.108, Пряник (?), 14:53, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Смузи от слова smoothie, то есть гладкий. Означает очень мелко дроблёные фрукты, овощи и прочие добавки (молоко, мёд, корица, шоколад). Эффект от смузи равнозначен эликсиру здоровья из РПГ.
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|4.137, n00by (ok), 15:48, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Китайцы в своё время казнили, кормя чистым варёным мясом, без клетчатки оно начинало гнить.
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|4.167, Вы забыли заполнить поле Name (?), 17:18, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Смузи от слова smoothie, то есть гладкий. Означает очень мелко дроблёные фрукты, овощи и прочие добавки (молоко, мёд, корица, шоколад). Эффект от смузи равнозначен эликсиру здоровья из РПГ.
Наоборот врачи говорят, что надо есть фрукты as-is, чтобы тренировать зубы. Если ты будешь дробленое все есть, то будут проблемы с деснами в среднем и старшем возрасте.
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|3.113, Аноним (-), 14:59, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Лол. Вон Гвидо за 60 и представь комитит в питон. Но если ты будешь продолжать
> злоупотреблять смузи, то верхним пределом даже 40 может не быть.
...но иногда старость приходит одна (с). Его яп по прежнему корежат, убивают совместимость и проч. Он по прежнему нетормозит (и кстати шел 53-й раунд попыток избавления от GIL), а период полураспада проектов на этом по прежнему не превышает пару лет.
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|3.109, Аноним (-), 14:54, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> На нормальное знание ИТ области нужно потратить 20-30 лет...
На нормальные - надо учиться всю жизнь. Сначала - чтобы приобрести базовые знания. Потом чтобы актуализироваться, ведь мир на паузу не встанет.
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|2.107, Аноним (-), 14:52, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Ха ему же 60 лет он наверно и лыка вязать не будет если его выпустят.
> Программистов за 40 итак не бывает.
Да? А как же я видел в пафосной мегакорпорации из самой верхушки фортуны 500 чувака которому аж 65? Он так то мастеркласс мог дать - ну вот любому. Потому что не проср@ный мозг + десятилетия опыта это ооооочень круто. Не всем так везет, ты то после 40 явно лыко вязать не будешь.
Представляешь, чудик? В нормальных местах вообще не интересуются возрастом, полом, цветом кожи и чем там еще. Их интересует ответ на совсем другой вопрос - "что ты можешь?!".
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|3.129, Аноним (5), 15:31, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты телеком живёшь какая фортуна? Мы в РФ живём. Твой 65 был бы уже курьером как вон тип выше в видео.
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|3.130, Аноним (5), 15:32, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это как-то подтверждает что их большое количество? И что они не госы.
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|1.17, Аноним (17), 11:56, 19/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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В письме еще есть занятные (без негатива) пассажи про русскую культуру и взаимоотношения России и США (его убитая жена была русской, в его американской фирме работали русские).
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|1.31, Швондик (?), 12:26, 19/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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завидую Хансу, что он может работать сутками, а я вот хочу так работать, но не могу из-за больной щитовидки и сердца...
желаю всем такого здоровья, как у Ханса и эффективной производительности
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|2.32, Аноним (32), 12:28, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> хочу работать сутками
> эффективной производительности
Ты робот?
Если нет, то не переживай так - скоро тебя и так заменят эффективными роботами, работающими без выходных.
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|3.37, Швондик (?), 12:53, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если скоро будут работать только роботы, то тогда как людям зарабатывать на хлеб?
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|3.39, Швондик (?), 12:57, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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смысл жизни для мужчины - это его творческая самореализация, в труде. Без работы мужчина даже с деньгами превращается в ничто, в папуаса
работать нужно не только ради денег, а для созидания прекрасного, как творили древние архитекторы...
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|4.42, Аноним (42), 13:02, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мне кажется что ты путаешь творчество с работой. Это как бы не совсем одно и то же, мягко говоря.
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|5.44, Швондик (?), 13:07, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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творчество - это не работа? как так? музыкант не работает? художник спрайтов для игры не работает? архитектор прекрасного храма или замка не работает? Это всё работа!!! Это такая же работа, как у водителя автобуса, просто работа водителя требует намного меньше навыков, но если водитель будет совершенствоваться он может дорасти до крутого каскадёра...
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|7.55, Швондик (?), 13:23, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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изначально разговор шел о программировании, а я думаю, что программирование это творческая работа, особенно, когда программист создаёт что-то новое, как Ханс
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|6.71, Аноним (42), 13:46, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Грубо говоря, работа -- это вынужденный труд, а творчество -- это когда ты делаешь что хочешь и когда хочешь.
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|7.81, Швондик (?), 14:02, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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я недавно наблюдал, как маленький мальчик чистил двор от снега соседям совершенно бесплатно, от нечего делать - это как, работа или творчество?
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|4.58, anonymous (??), 13:27, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> из-за высокого ттг башка плохо варит, а тироксин не помогает...
Ты очень вряд ли поглупел из-за гормона. Скорее всего быстрее устаёшь и дольше восстанавливаешься.
А если при этом пытаться удерживать привычный темп работы, то неизбежно происходит нервное истощение. И вот тогда уже голова совсем перестаёт работать, поскольку нет сил даже на краткосрочное умственное усилие. Это проверено.
Лечится тем же - восстановление сил и подбор щадящего режима работы и отдыха.
Если уже совсем себя загнал, то надо набраться терпения. Результат будет, но не сразу.
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|4.142, n00by (ok), 16:00, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не знаю, что такое ттг, но например для сборки LFS мозг вообще не нужен - это чисто механическая работа. Другое дело, что монотонная.
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|2.112, Пряник (?), 14:58, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Здоровье - это всё. Его не купишь. А без него, что рай, что ад - всё едино.
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|3.119, Швондик (?), 15:14, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Как так здоровье не купишь??? Ещё как купишь!!! Покупая лекарство - мы покупаем здоровье, а если есть много денег можно уехать в тёплые края и поменять полностью своё питание и тогда здоровье может тоже полностью измениться. Например, кто ест Папайю - у того нет проблем с ЖКТ, а вот как раз из-за проблем с ЖКТ начинаются все другие проблемы, в том числе и с щитавидкой... в Россию Папайю практически не завозят либо очень дорого.
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|4.143, Аноним (5), 16:00, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты в где живешь? У нас сказали не купишь значит не купишь, точка. (Если что это ирония, а может и нет)
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|4.147, Аноним (122), 16:13, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лекарство это уже не здоровье. Большинство не лечит, а лишь снимает симптомы. Но по существу согласен, имея деньги проще это здоровье сохранить.
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|2.155, Аноним (155), 16:45, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Живое растительное питание (оно же сыроедение) тебе в помощь. Почитай для начала книгу "секреты сыроедения" фредерик патенод.
Ещё не помешает узнать про интервальное голодание и одноразовое питание, но сыроедение прежде всего.
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|2.64, Аноним (4), 13:38, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
I don 8217 t know what is in Reiser 5 8212 I haven 8217 t been told, and I ... большой текст свёрнут, показать
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|1.43, Аноним (43), 13:06, 19/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Больше всего в этих письмах радует то, что чел не потерял интерес, просит свежих статей, в том числе по нейросетям, и может рассуждать о фс не смотря на то, что столько времени прошло. Выйдя на свободу он наверстает упущенное. Хочется взять и наотправлять ему статей. Только с эльсевира и нэйча статьи к сожалению цензура ведь не пропустит: Ханс не работает в НИИ, поэтому не входит в подписку, а отправлять статьи не входящему в подписку - это нарушение копирайта, тюремной цензуре это не понравится.
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|2.56, Аноним (34), 13:23, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так может он только в следующей жизни выйдет. Так уж постарайтесь как-то вместе с ним реинкарнировать. Я знаю, вы тут любите всё это. Линукс, аутисты, аутисты-убийцы. Благоприятная и одобряемая такими же аутистами среда.
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|3.100, Аноним (100), 14:35, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Выйдет, если американцы в очередной раз не позволят себя поиметь.
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|4.103, Аноним (103), 14:46, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только вот откуда раздаётся этот гордый голос про "очередной раз"?
Неужто есть опнетчики упарывающиеся телевизором?
Риторический вопрос. Я тут уже готов поверить прост во всё что угодно.
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|1.97, Sw00p aka Jerom (?), 14:29, 19/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Ханс мог работать круглые сутки и ожидал от других похожего энтузиазма
ну и че в итоге? - "грыжу" заработал на всю жизнь. Не пойму что движет такими людьми, в "пустоту" потраченная энергия.
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|3.127, Sw00p aka Jerom (?), 15:27, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Что бы ты не делал в жизни - делай это на все
> 100%.
думать надо перед тем как что-либо сделать, и задать себе вопрос - стоит ли это делать?
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|4.145, Аноним (122), 16:08, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У них с мотивацией как раз всё отлично. Просто не туда направляют.
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|2.104, Аноним (103), 14:50, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да прост 300 баксов вернули свободному программисту. Творцу, как выше было сказано.
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|3.106, Аноним (106), 14:52, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Причём тут 300 баксов? ФСБшник знал о жене Райзера больше, чем сам Райзер. Вот это пугает.
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|1.154, Аноним (154), 16:38, 19/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сейчас бы разработчиков ФС из апстримов держать в заключении. Да он с доступом к компу будет в 100 раз полезнее чем вся его тюрьма.
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|2.160, Вы забыли заполнить поле Name (?), 17:10, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Сейчас бы разработчиков ФС из апстримов держать в заключении.
Ты так говоришь как будто его просто так посадили. Он убийца. Какая разница чем он занимался на воле.
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|1.159, Вы забыли заполнить поле Name (?), 17:08, 19/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Ханс мог работать круглые сутки и ожидал от других похожего энтузиазма
Убедился, что он невменяем. Поэтому и до преступления сошел.
Кстати, раз такая хорошая и нужная фс, чтож тогда ее никто не хочет поддерживать?
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|2.164, Kuromi (ok), 17:14, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что поддерживать - не прикольно, это скучная рутина, особенно с чужим кодом. То ли дело писать новые модные ФС и хвалиться тем что ты самый самый на синтетических тестах. Отсюда вал всяких bcachefs и тому подобного.
Вот когда эта новая модная ФС идет в народ и оказывается что там файлы могут самоуничтожиться и надо с этим что-то делать энтузиазм обычно гаснет.
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