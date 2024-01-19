Ханс Райзер прокомментировал перевод ReiserFS в разряд устаревших

2.32 , Аноним ( 32 ), 12:28, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > хочу работать сутками

> эффективной производительности Ты робот?

Если нет, то не переживай так - скоро тебя и так заменят эффективными роботами, работающими без выходных.

3.37 , Швондик ( ? ), 12:53, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если скоро будут работать только роботы, то тогда как людям зарабатывать на хлеб?

4.48 , Анонус ( ? ), 13:10, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Покупать роботов и сдавать их в ~рабство~ аренду.

4.65 , Аноним ( 65 ), 13:39, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – а вот создателей роботов это не волнует...

4.70 , Аноним ( 45 ), 13:45, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Подхалимничать хозяину угнетая таких же? )

2.38 , Прадед ( ? ), 12:53, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Братан, оно того не стоит :)

3.39 , Швондик ( ? ), 12:57, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – смысл жизни для мужчины - это его творческая самореализация, в труде. Без работы мужчина даже с деньгами превращается в ничто, в папуаса

работать нужно не только ради денег, а для созидания прекрасного, как творили древние архитекторы...

4.42 , Аноним ( 42 ), 13:02, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мне кажется что ты путаешь творчество с работой. Это как бы не совсем одно и то же, мягко говоря.

5.44 , Швондик ( ? ), 13:07, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – творчество - это не работа? как так? музыкант не работает? художник спрайтов для игры не работает? архитектор прекрасного храма или замка не работает? Это всё работа!!! Это такая же работа, как у водителя автобуса, просто работа водителя требует намного меньше навыков, но если водитель будет совершенствоваться он может дорасти до крутого каскадёра...

6.53 , Аноним ( 34 ), 13:18, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Перевожу для тебя. Не всякая работа - творчество, он говорит.

7.55 , Швондик ( ? ), 13:23, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – изначально разговор шел о программировании, а я думаю, что программирование это творческая работа, особенно, когда программист создаёт что-то новое, как Ханс

8.73 , Аноним ( 45 ), 13:47, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Или Моррис ... 8.94 , Аноним ( 5 ), 14:27, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Сама по себе работа программиста не творческая ... 9.99 , Швондик ( ? ), 14:31, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать смотря что ты программируешь - если программируешь сайтик или БД, то это не твор... 6.71 , Аноним ( 42 ), 13:46, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Грубо говоря, работа -- это вынужденный труд, а творчество -- это когда ты делаешь что хочешь и когда хочешь.

7.81 , Швондик ( ? ), 14:02, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – я недавно наблюдал, как маленький мальчик чистил двор от снега соседям совершенно бесплатно, от нечего делать - это как, работа или творчество?

8.84 , Аноним ( 42 ), 14:08, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Добровольное рабство ... 9.96 , Швондик ( ? ), 14:29, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Вивальди жил в крайне нищете, писал музыку за кусок хлеба - по твоему его музыка... 8.95 , Аноним ( 95 ), 14:29, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Это называется - этот мальчик - баран ... 9.123 , Аноним ( 32 ), 15:24, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Родители бараны, а не мальчик Приучают к рабству с детства ... 4.72 , Аноним ( 45 ), 13:46, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – В пруде

2.40 , anonymous ( ?? ), 12:58, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Могу обрадовать тем, что проблемное сердце и щитовидка не являются запретом для ... 3.49 , Швондик ( ? ), 13:12, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – из-за высокого ттг башка плохо варит, а тироксин не помогает...

4.58 , anonymous ( ?? ), 13:27, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > из-за высокого ттг башка плохо варит, а тироксин не помогает... Ты очень вряд ли поглупел из-за гормона. Скорее всего быстрее устаёшь и дольше восстанавливаешься. А если при этом пытаться удерживать привычный темп работы, то неизбежно происходит нервное истощение. И вот тогда уже голова совсем перестаёт работать, поскольку нет сил даже на краткосрочное умственное усилие. Это проверено. Лечится тем же - восстановление сил и подбор щадящего режима работы и отдыха. Если уже совсем себя загнал, то надо набраться терпения. Результат будет, но не сразу.

4.142 , n00by ( ok ), 16:00, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не знаю, что такое ттг, но например для сборки LFS мозг вообще не нужен - это чисто механическая работа. Другое дело, что монотонная.

2.112 , Пряник ( ? ), 14:58, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Здоровье - это всё. Его не купишь. А без него, что рай, что ад - всё едино.

3.119 , Швондик ( ? ), 15:14, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Как так здоровье не купишь??? Ещё как купишь!!! Покупая лекарство - мы покупаем здоровье, а если есть много денег можно уехать в тёплые края и поменять полностью своё питание и тогда здоровье может тоже полностью измениться. Например, кто ест Папайю - у того нет проблем с ЖКТ, а вот как раз из-за проблем с ЖКТ начинаются все другие проблемы, в том числе и с щитавидкой... в Россию Папайю практически не завозят либо очень дорого.

4.143 , Аноним ( 5 ), 16:00, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты в где живешь? У нас сказали не купишь значит не купишь, точка. (Если что это ирония, а может и нет)

4.147 , Аноним ( 122 ), 16:13, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Лекарство это уже не здоровье. Большинство не лечит, а лишь снимает симптомы. Но по существу согласен, имея деньги проще это здоровье сохранить.

2.155 , Аноним ( 155 ), 16:45, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Живое растительное питание (оно же сыроедение) тебе в помощь. Почитай для начала книгу "секреты сыроедения" фредерик патенод.

Ещё не помешает узнать про интервальное голодание и одноразовое питание, но сыроедение прежде всего.

