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Ханс Райзер прокомментировал перевод ReiserFS в разряд устаревших

19.01.2024 10:51

В списке рассылки разработчиков ядра Linux опубликованы письма, полученные одним из разработчиков в ходе переписки с Хансом Райзером (Hans Reiser), в 2008 году приговорённым к пожизненному заключению за убийство своей жены в результате ссоры с последующей попыткой сокрытия преступления (в 2027 году Ханс сможет подать ходатайство на условно-досрочное освобождение). В опубликованных письмах Ханс сожалеет о своих ошибках при взаимодействии с сообществом разработчиков, рассуждает о переводе ReiserFS v3 в разряд устаревших в ядре Linux 6.6, анализирует историю разработки ReiserFS, упоминает надежды, связанные с продвижением ReiserFS v4, и поясняет реализованные в ReiserFS v4 технические решения.

Комментируя решение об удалении ReiserFS из состава ядра, Ханс упомянул то, что вопрос о том, остаётся ли данная ФС полезной и следует ли её продолжать поставлять в ядре должны решать пользователи и сопровождающие с учётом сложившихся реалий. Он понимает, что наличие кода ReiserFS в ядре создаёт дополнительную нагрузку на сопровождающих из-за необходимости тестирования и обеспечения совместимости с появляющимися в ядре новыми возможностями, и если ФС больше не актуальна, нет смысла продолжать её поставку в составе ядра. При разработке ReiserFS 4 учтены многие недостатки ReiserFS 3 и упрощено сопровождение, но данная версия так и не была принята в состав ядра.

По словам Ханса, единственной его просьбой является добавление в сопутствующий коду ReiserFS файл README, до того как код ReiserFS будет удалён из ядра, упоминания Михаила Гилулу, Константина Швачко и Анатолия Пинчука, вклад которых в разработку остался незаслуженно упущенным. Они были наняты Хансом и развивали ReiserFS, но из-за несдержанного характера Ханса и завышенных требований (Ханс мог работать круглые сутки и ожидал от других похожего энтузиазма) ушли из проекта, что в то время было воспринято Хансом как предательство, но со временем он осознал, что их решение было оправдано в сложившихся обстоятельствах.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Файловая система ReiserFS объявлена устаревшей в ядре Linux
  3. OpenNews: Разработчики openSUSE обсуждают прекращение поддержки ReiserFS
  4. OpenNews: Опубликованы результаты тестов производительности файловой системы Reiser5
  5. OpenNews: Ганс Рейзер приговорен к пожизненному заключению с возможностью досрочного освобождения через 15 лет
  6. OpenNews: Доступна файловая система Reiser5
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60461-reiserfs
Ключевые слова: reiserfs
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (132) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:01, 19/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > в 2025 году Ханс сможет подать ходатайство на условно-досрочное освобождение

    2027, см. английскую вики, прошлое было в 2022, надо +5 лет

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:10, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде в 2020 его прошение отклонили, а не в 2022
    https://twitter.com/henrykleeKTVU/status/1239690602972733440
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:06, 19/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, а у него там есть комп? Ну, то есть, продолжает хоть заниматься погромированием или нет?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:09, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Нет. Говрят, что если бы у него был комп, он бы вообще не замечал, что находится в заключении. Настоящий гик
     
     
  • 3.118, Аноним (-), 15:13, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Нет. Говрят, что если бы у него был комп, он бы вообще
    > не замечал, что находится в заключении. Настоящий гик

    И это было бы не совсем правильно. Он лишил жизни другого человека. Хорошего ли, плохого ли, это уже решать не ему. Может он и облажался с выбором жены. Но это в том числе и его фэйл - его же не заставляли жениться насильно?!

    И за такое "достижение" перед человечеством - нехило как следует отдохнуть и подумать над своим поведением. А если "не заметил бы" - ну, тогда пойнт не достигнут вообще совсем. А гражданин при случае какого-нибудь тюремщика еще придушит, раз наказание эффекта не возымело.

     
     
  • 4.150, User (??), 16:14, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно не так работает. В общем у тюремного заключения две цели - 1. защитить общество от преступника физически и 2. по возможности - исправить преступника таким образом, чтобы 1 более не понадобился. В случае с пожизненным заключением п2 ну ооочень ограниченно актуален по определению.
     
     
  • 5.166, Аноним (-), 17:17, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Оно не так работает. В общем у тюремного заключения две цели -
    > 1. защитить общество от преступника физически и 2. по возможности -
    > исправить преступника таким образом, чтобы 1 более не понадобился. В случае
    > с пожизненным заключением п2 ну ооочень ограниченно актуален по определению.

    Насколко я вижу - американское законодательство, однако, оставляет такую опцию. В виде возможности досрочного освобождения. И - вон - "social workshops" в тюрьме, на тему взаимодействия с обществом - очевидно, подразумевают, что приобретенный там скилл это не чисто по приколу, а возможность в общество вернуться. Может быть. Когда-то потом.

    Интересно, в российских тюрьмах "social workshops" бывают? Вопрос, кажется, риторический.

     
  • 4.151, anonymous (??), 16:22, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > нехило как следует отдохнуть и подумать над своим поведением

    Смысл тюрьмы не в наказании, а в исправлении человека. Если человек исправляется, ему срок должны снизить. Судя по письмам, подвижки есть.

     
     
  • 5.152, Анонизмус (?), 16:32, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ганс сидит в американской тюрьме. А по американскому уголовному праву одной из целей наказания является возмездие (retribution). Не наказание (пропорционально вине), а отмщение (пропорционально причиненному вреду). Поэтому и сроки там складываются, а не поглощаются и не ограничиваются самым тяжким.
     
     
  • 6.168, Аноним (-), 17:18, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ганс сидит в американской тюрьме. А по американскому уголовному праву одной из
    > целей наказания является возмездие (retribution). Не наказание (пропорционально вине),
    > а отмщение (пропорционально причиненному вреду). Поэтому и сроки там складываются, а
    > не поглощаются и не ограничиваются самым тяжким.

    А как в эту логику вписываются "social workshops" описанные в письме? Ссыль на LKML с письмом есть в новости.

     
  • 4.153, Ivan7 (ok), 16:34, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Лучше бы пусть работал на благо общества, раз уж пожизненное, пилил бы ReiserFS или ещё что-то. А так толку от его тупого сидения никакого.
     
  • 3.134, Бывалый смузихлёб (?), 15:44, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да просто мамкин любитель компов
    Какая по сути разница где ты, если сидишь за компом в небольшой комнатке и кто-то готовит пожрать без вопросов о том, когда блин устроишься на работу и начнёшь зарабатывать
    Разве что, из тюрьмы на улицу никто не выгонит )
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:17, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +13 +/
    Он же не в Норвегии сидит.
     
     
  • 3.19, Аноним (-), 12:08, 19/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +3 +/
     
  • 2.63, Аноним (63), 13:35, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Если Столлмана посадят, то дадут ему комп... с виндой... без возможности переустановки
     
     
  • 3.75, Аноним (75), 13:55, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А он начнёт заменять части Венды на написанные на Elisp или Guile. И в результе вместо оболочки Венды будет Emacs ж)
     
  • 3.120, Аноним (-), 15:14, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Если Столлмана посадят, то дадут ему комп... с виндой... без возможности переустановки

    Конституция США пряом запрещает "cruel and unusual punishment" - и любой уважающий себя адвокат влет докажет что это именно тот случай. Ментальная пытка как она есть.

     
     
  • 4.135, Бывалый смузихлёб (?), 15:45, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ну переведут его в какой-нибудь гуантанамо - там и не так пытают
     

  • 1.6, Аноним (5), 11:19, 19/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –40 +/
    Ха ему же 60 лет он наверно и лыка вязать не будет если его выпустят. Программистов за 40 итак не бывает.
     
     
  • 2.7, Витюшка (?), 11:37, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Поподробнее, пожалуйста.
     
     
  • 3.132, Аноним (5), 15:39, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Местные эксперты так трясутся что их уволят за то что они старые что не могут пройти мимо этого коммента. Самое забавное что всех кто в РФ реально уволят и найдут тех кто не устаёт и не ворчит.
     
     
  • 4.138, Бывалый смузихлёб (?), 15:49, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну если погроммист только и умеет что ворчать и уставать, то, кагбэ скатертью дорога
    Прямо из разряда:
    https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/1708203/pub_5d0cd9164b447200af836577_
     
  • 4.141, Аноним (141), 16:00, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и найдут тех кто не устаёт и не ворчит.

    Резиновых женщин?
    Да, они могут только громко хлопнуть. И то, только один раз!

     
  • 2.8, Аноним (-), 11:42, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Странне утвеждение.
    Большинство моих коллег за 35, половина уже за 40.

    Кноечно они не будут работать сверхурочно без веской причины, крначить по 60-80 часов в неделю и делать прочие вещи на которые готовы джуны в 25.
    Все-таки зрелые люди с нормальной зарплатой, а не вчерашние студены которых хочется денег, а времени у них вагон.

     
     
  • 3.13, Аноним (1), 11:50, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а скоко получают?
     
     
  • 4.34, Аноним (34), 12:45, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Провокационный вопрос. А то сейчас опять начнётся путанье с вытаращенными глазами в порядке ойти-зарплат.
     
     
  • 5.36, Аноним (36), 12:49, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Боюсь , я вынужден настаивать!
     
     
  • 6.52, Вован (??), 13:16, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Нисколько. Они зарабатывают, а не получают.
     
     
  • 7.90, Аноним (1), 14:14, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    познакомь меня с теми кто зарабатывает, а не получает
     
  • 6.61, Аноним (5), 13:32, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да это гос там никто много не получает пенсов там держат до смерти.
     
     
  • 7.122, Аноним (122), 15:19, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Уже давно не держат. Собирают в кучу и одним днём.
     
  • 4.62, BeLord (ok), 13:33, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вопрос нарушает законодательство РФ, так что аккуратнее.
     
     
  • 5.89, Аноним (5), 14:13, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет.
     
     
  • 6.111, Аноним (111), 14:55, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Анонима опеннета ответ.
     
  • 5.121, pkdr (ok), 15:17, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Законодательство РФ никак не запрещает озвучивать размер зарплаты.
    Мало того, работодатель даже не имеет права запретить сотруднику озвучивать её тогда, когда ему заблагорассудится. Например нельзя объявлять размер зарплаты коммерческой тайной.
     
  • 4.85, Аноним (85), 14:09, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меньше 100 в год вообще не имеет смысла.
     
  • 4.133, Аноним (-), 15:42, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю дажде точная цифра тебе ничего не даст.
    Я просто не в РФ и даже не в странах бывшего СНГ.
    Ну допустим 120-150к+.

    Просто скажу, что этого хватает на нормальную жизнь, сбережения и покупку своего жилья (ипотека естественно, но 1-2 процента это приемлемо, на уровне инфляции).

    В вот у джунов будет существенно поменьше, но у них "еще вся жизнь впереди" так что пусть впахивают)

     
  • 3.57, Аноним (5), 13:27, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Странно все моим коллеги на всех работах 20-30 лет. Вы что-то не договариваете. Вы в шаражке работаете?
     
     
  • 4.125, n00by (ok), 15:26, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он уехал, как и его коллеги.
     
  • 4.136, Аноним (-), 15:47, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тебе верю.
    Может у тебя молодой проект. Может малый бюджет.
    Может они все 20 летние синьоры с 10летним опытом)

    Я говорил про свою команду. В других средний возраст будет ниже - например саппорт или мануал тестеры, там реально можно брать вчерашних студентов и обучать.
    Моему проекту 15 лет. В команде есть люди, которые с первого дня.

     
  • 2.9, EULA (?), 11:43, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Программистов за 40 итак не бывает.

    Когда Торвальдс, Юинг, Фолькердинг, ван Россум, Циммерман, Шилдт, ... умерли?

     
     
  • 3.12, _hide_ (ok), 11:49, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это попытка обосновать такое явление как "самозащита", когда более молодые и неопытные стараются избавиться от всех, кто старше. В противном случае им грозит очень серьёзная критика, вплоть до увольнения по множеству причин. А если собрать только идиотов, то и сам кажешься умнее.
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 12:19, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это может проканать только в окологосах, во всех остальных случаях если от кого-то "избавились", то он найдёт себе условия гораздо лучше, чем в этом гадюшнике, причём скорее всего ещё и ЗП поинтереснее будет, а овертаймы поменьше
     
  • 3.59, Аноним (5), 13:28, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Торвальдс ваще мутный менеджер, который применяет патчи присланные по почте не глядя
     
     
  • 4.117, Аноним (-), 15:08, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как правильный прожект менеджер, он 1 Имеет ломовой опыт в кодинге и даст ма... большой текст свёрнут, показать
     
  • 4.165, Bottle (?), 17:15, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И умеет их править самостоятельно.
    https://habr.com/ru/news/786196/
     
  • 2.16, й (?), 11:53, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Меня значит нет.
     
     
  • 3.93, Аноним (5), 14:25, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Статья про тебя https://habr.com/ru/articles/695882/
     
  • 2.29, th3m3 (ok), 12:24, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ты нам втираешь какую-то дичь. Есть и 80-летние программисты.
     
     
  • 3.54, Аноним (5), 13:20, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Какие ваши доказательства?
     
     
  • 4.69, Аноним (69), 13:44, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прежде всего гони свои.
     
  • 4.74, th3m3 (ok), 13:52, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Какие ваши доказательства?

    Например, на Ютубе ищем такой заголовок - "Разработчик-«ВЕТЕРАН» / 50 ЛЕТ ОПЫТА в программировании / История Евгения Владимировича Полищука". Когда ролик был опубликован, ему было 78 лет. Сейчас за 80.

     
     
  • 5.86, Аноним (5), 14:10, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    1:54:00 он работал курьером сторожем. Ор выше гор. Ты бы сам своё видео посмотрел сначало.
     
  • 4.139, prokoudine (ok), 15:50, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У меня в одной из команд есть ~70-летний чувак, который пилит код на смоллтоке и крестах. А еще умеет в сишарп и фортран (только нам это не надо :)).
     
     
  • 5.163, Bottle (?), 17:13, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спешу спросить: а какая отрасль? Почему smalltalk?
     
  • 2.45, Аноним (45), 13:09, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "И так". Писатели бывают )
     
  • 2.66, Аноним (63), 13:39, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Ха ему же 60 лет он наверно и лыка вязать не будет

    Лол. Вон Гвидо за 60 и представь комитит в питон. Но если ты будешь продолжать злоупотреблять смузи, то верхним пределом даже 40 может не быть.

     
     
  • 3.77, Аноним (75), 13:57, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смузи же безалкогольный.
     
     
  • 4.79, анонус (?), 14:01, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Тогда 35.
     
  • 3.88, Аноним (5), 14:11, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы все говорите про каких то воображаемых программистов из другой страны в РФ всё по другому.
     
     
  • 4.128, Витюшка (?), 15:29, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Дурачок, их нет потому что в СССР не было развитой электронной промышленности и массового (как и в мире) программирования.

    По-сути первое поколение программистов - это 35-40 лет сейчас. Я выпустился в 2009 и застал школьником ms-dos, win98 и отсутствие Android и iOS.

    С твоим уровнем развития и интеллекта я бы на твоём месте переживал куда тебе податься, когда 40 лет будет тебе, или даже 30.

     
     
  • 5.131, Аноним (5), 15:35, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как же тут доказывают что у нас горы программистов старше 40. Вы все путаетесь в показаниях.
     
  • 3.108, Пряник (?), 14:53, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смузи от слова smoothie, то есть гладкий. Означает очень мелко дроблёные фрукты, овощи и прочие добавки (молоко, мёд, корица, шоколад). Эффект от смузи равнозначен эликсиру здоровья из РПГ.
     
     
  • 4.137, n00by (ok), 15:48, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Китайцы в своё время казнили, кормя чистым варёным мясом, без клетчатки оно начинало гнить.
     
  • 4.167, Вы забыли заполнить поле Name (?), 17:18, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Смузи от слова smoothie, то есть гладкий. Означает очень мелко дроблёные фрукты, овощи и прочие добавки (молоко, мёд, корица, шоколад). Эффект от смузи равнозначен эликсиру здоровья из РПГ.

    Наоборот врачи говорят, что надо есть фрукты as-is, чтобы тренировать зубы. Если ты будешь дробленое все есть, то будут проблемы с деснами в среднем и старшем возрасте.

     
  • 3.113, Аноним (-), 14:59, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Лол. Вон Гвидо за 60 и представь комитит в питон. Но если ты будешь продолжать
    > злоупотреблять смузи, то верхним пределом даже 40 может не быть.

    ...но иногда старость приходит одна (с). Его яп по прежнему корежат, убивают совместимость и проч. Он по прежнему нетормозит (и кстати шел 53-й раунд попыток избавления от GIL), а период полураспада проектов на этом по прежнему не превышает пару лет.

     
  • 2.105, Пряник (?), 14:51, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На нормальное знание ИТ области нужно потратить 20-30 лет...
     
     
  • 3.109, Аноним (-), 14:54, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > На нормальное знание ИТ области нужно потратить 20-30 лет...

    На нормальные - надо учиться всю жизнь. Сначала - чтобы приобрести базовые знания. Потом чтобы актуализироваться, ведь мир на паузу не встанет.

     
  • 2.107, Аноним (-), 14:52, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Ха ему же 60 лет он наверно и лыка вязать не будет если его выпустят.
    > Программистов за 40 итак не бывает.

    Да? А как же я видел в пафосной мегакорпорации из самой верхушки фортуны 500 чувака которому аж 65? Он так то мастеркласс мог дать - ну вот любому. Потому что не проср@ный мозг + десятилетия опыта это ооооочень круто. Не всем так везет, ты то после 40 явно лыко вязать не будешь.

    Представляешь, чудик? В нормальных местах вообще не интересуются возрастом, полом, цветом кожи и чем там еще. Их интересует ответ на совсем другой вопрос - "что ты можешь?!".

     
     
  • 3.129, Аноним (5), 15:31, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты телеком живёшь какая фортуна? Мы в РФ живём. Твой 65 был бы уже курьером как вон тип выше в видео.
     
  • 2.124, beck (??), 15:26, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я лично знаю программистов за 70. Лютые монстры.
     
     
  • 3.130, Аноним (5), 15:32, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это как-то подтверждает что их большое количество? И что они не госы.
     

     ....большая нить свёрнута, показать (53)

  • 1.14, хрю (?), 11:50, 19/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Тюряга некоторым вправляет мозги в нужную сторону.
     
  • 1.17, Аноним (17), 11:56, 19/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    В письме еще есть занятные (без негатива) пассажи про русскую культуру и взаимоотношения России и США (его убитая жена была русской, в его американской фирме работали русские).
     
     
  • 2.21, anonymous (??), 12:15, 19/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 3.41, Прадед (?), 13:01, 19/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.31, Швондик (?), 12:26, 19/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    завидую Хансу, что он может работать сутками, а я вот хочу так работать, но не могу из-за больной щитовидки и сердца...
    желаю всем такого здоровья, как у Ханса и эффективной производительности
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 12:28, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > хочу работать сутками
    > эффективной производительности

    Ты робот?
    Если нет, то не переживай так - скоро тебя и так заменят эффективными роботами, работающими без выходных.

     
     
  • 3.37, Швондик (?), 12:53, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если скоро будут работать только роботы, то тогда как людям зарабатывать на хлеб?
     
     
  • 4.48, Анонус (?), 13:10, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Покупать роботов и сдавать их в ~рабство~ аренду.
     
  • 4.65, Аноним (65), 13:39, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а вот создателей роботов это не волнует...
     
  • 4.70, Аноним (45), 13:45, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подхалимничать хозяину угнетая таких же? )
     
  • 2.38, Прадед (?), 12:53, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Братан, оно того не стоит :)
     
     
  • 3.39, Швондик (?), 12:57, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    смысл жизни для мужчины - это его творческая самореализация, в труде. Без работы мужчина даже с деньгами превращается в ничто, в папуаса
    работать нужно не только ради денег, а для созидания прекрасного, как творили древние архитекторы...
     
     
  • 4.42, Аноним (42), 13:02, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне кажется что ты путаешь творчество с работой. Это как бы не совсем одно и то же, мягко говоря.
     
     
  • 5.44, Швондик (?), 13:07, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    творчество - это не работа? как так? музыкант не работает? художник спрайтов для игры не работает? архитектор прекрасного храма или замка не работает? Это всё работа!!! Это такая же работа, как у водителя автобуса, просто работа водителя требует намного меньше навыков, но если водитель будет совершенствоваться он может дорасти до крутого каскадёра...
     
     
  • 6.53, Аноним (34), 13:18, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перевожу для тебя. Не всякая работа - творчество, он говорит.
     
     
  • 7.55, Швондик (?), 13:23, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    изначально разговор шел о программировании, а я думаю, что программирование это творческая работа, особенно, когда программист создаёт что-то новое, как Ханс
     
     
  • 8.73, Аноним (45), 13:47, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или Моррис ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.94, Аноним (5), 14:27, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сама по себе работа программиста не творческая ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.99, Швондик (?), 14:31, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    смотря что ты программируешь - если программируешь сайтик или БД, то это не твор... текст свёрнут, показать
     
  • 6.71, Аноним (42), 13:46, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Грубо говоря, работа -- это вынужденный труд, а творчество -- это когда ты делаешь что хочешь и когда хочешь.
     
     
  • 7.81, Швондик (?), 14:02, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я недавно наблюдал, как маленький мальчик чистил двор от снега соседям совершенно бесплатно, от нечего делать - это как, работа или творчество?
     
     
  • 8.84, Аноним (42), 14:08, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Добровольное рабство ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.96, Швондик (?), 14:29, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вивальди жил в крайне нищете, писал музыку за кусок хлеба - по твоему его музыка... текст свёрнут, показать
     
  • 8.95, Аноним (95), 14:29, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это называется - этот мальчик - баран ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.123, Аноним (32), 15:24, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Родители бараны, а не мальчик Приучают к рабству с детства ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.72, Аноним (45), 13:46, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В пруде
     
  • 2.40, anonymous (??), 12:58, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Могу обрадовать тем, что проблемное сердце и щитовидка не являются запретом для ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.49, Швондик (?), 13:12, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    из-за высокого ттг башка плохо варит, а тироксин не помогает...
     
     
  • 4.58, anonymous (??), 13:27, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > из-за высокого ттг башка плохо варит, а тироксин не помогает...

    Ты очень вряд ли поглупел из-за гормона. Скорее всего быстрее устаёшь и дольше восстанавливаешься.

    А если при этом пытаться удерживать привычный темп работы, то неизбежно происходит нервное истощение. И вот тогда уже голова совсем перестаёт работать, поскольку нет сил даже на краткосрочное умственное усилие. Это проверено.

    Лечится тем же - восстановление сил и подбор щадящего режима работы и отдыха.

    Если уже совсем себя загнал, то надо набраться терпения. Результат будет, но не сразу.

     
  • 4.142, n00by (ok), 16:00, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю, что такое ттг, но например для сборки LFS мозг вообще не нужен - это чисто механическая работа. Другое дело, что монотонная.
     
  • 2.112, Пряник (?), 14:58, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Здоровье - это всё. Его не купишь. А без него, что рай, что ад - всё едино.
     
     
  • 3.119, Швондик (?), 15:14, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как так здоровье не купишь??? Ещё как купишь!!! Покупая лекарство - мы покупаем здоровье, а если есть много денег можно уехать в тёплые края и поменять полностью своё питание и тогда здоровье может тоже полностью измениться. Например, кто ест Папайю - у того нет проблем с ЖКТ, а вот как раз из-за проблем с ЖКТ начинаются все другие проблемы, в том числе и с щитавидкой... в Россию Папайю практически не завозят либо очень дорого.
     
     
  • 4.143, Аноним (5), 16:00, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты в где живешь? У нас сказали не купишь значит не купишь, точка. (Если что это ирония, а может и нет)
     
  • 4.147, Аноним (122), 16:13, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лекарство это уже не здоровье. Большинство не лечит, а лишь снимает симптомы. Но по существу согласен, имея деньги проще это здоровье сохранить.
     
  • 2.155, Аноним (155), 16:45, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Живое растительное питание (оно же сыроедение) тебе в помощь. Почитай для начала книгу "секреты сыроедения" фредерик патенод.
    Ещё не помешает узнать про интервальное голодание и одноразовое питание, но сыроедение прежде всего.
     

     ....большая нить свёрнута, показать (30)

  • 1.35, Аноним (42), 12:49, 19/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что он о Reiser5 думает? Норм тема или нет?
     
     
  • 2.64, Аноним (4), 13:38, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    I don 8217 t know what is in Reiser 5 8212 I haven 8217 t been told, and I ... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.43, Аноним (43), 13:06, 19/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Больше всего в этих письмах радует то, что чел не потерял интерес, просит свежих статей, в том числе по нейросетям, и может рассуждать о фс не смотря на то, что столько времени прошло. Выйдя на свободу он наверстает упущенное. Хочется взять и наотправлять ему статей. Только с эльсевира и нэйча статьи к сожалению цензура ведь не пропустит: Ханс не работает в НИИ, поэтому не входит в подписку, а отправлять статьи не входящему в подписку - это нарушение копирайта, тюремной цензуре это не понравится.
     
     
  • 2.56, Аноним (34), 13:23, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так может он только в следующей жизни выйдет. Так уж постарайтесь как-то вместе с ним реинкарнировать. Я знаю, вы тут любите всё это. Линукс, аутисты, аутисты-убийцы. Благоприятная и одобряемая такими же аутистами среда.
     
  • 2.91, Аноним (5), 14:15, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только он не выйдет.
     
     
  • 3.100, Аноним (100), 14:35, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Выйдет, если американцы в очередной раз не позволят себя поиметь.
     
     
  • 4.103, Аноним (103), 14:46, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Только вот откуда раздаётся этот гордый голос про "очередной раз"?
    Неужто есть опнетчики упарывающиеся телевизором?
    Риторический вопрос. Я тут уже готов поверить прост во всё что угодно.
     
  • 2.114, Пряник (?), 14:59, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Знание свободно. Попытка - не пытка. Отправь тайно.
     

  • 1.97, Sw00p aka Jerom (?), 14:29, 19/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Ханс мог работать круглые сутки и ожидал от других похожего энтузиазма

    ну и че в итоге? - "грыжу" заработал на всю жизнь. Не пойму что движет такими людьми, в "пустоту" потраченная энергия.

     
     
  • 2.116, Пряник (?), 15:01, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что бы ты не делал в жизни - делай это на все 100%.
     
     
  • 3.127, Sw00p aka Jerom (?), 15:27, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что бы ты не делал в жизни - делай это на все
    > 100%.

    думать надо перед тем как что-либо сделать, и задать себе вопрос - стоит ли это делать?

     
  • 3.140, Аноним (5), 15:56, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это алкаши и наркоманы себя так мотивируют?
     
     
  • 4.145, Аноним (122), 16:08, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них с мотивацией как раз всё отлично. Просто не туда направляют.
     
  • 3.162, Вы забыли заполнить поле Name (?), 17:13, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что бы ты не делал в жизни - делай это на все 100%.

    Лучше прожить день как лев, чем всю жизнь как овца?

    Ирония только в том, что теперь лев сидит в клетке.

     

  • 1.101, Аноним (101), 14:41, 19/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Похоже мы все под более глубоким колпаком, чем нам казалось Под колпаком уров... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.104, Аноним (103), 14:50, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да прост 300 баксов вернули свободному программисту. Творцу, как выше было сказано.
     
     
  • 3.106, Аноним (106), 14:52, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причём тут 300 баксов? ФСБшник знал о жене Райзера больше, чем сам Райзер. Вот это пугает.
     
     
  • 4.157, Аноним (-), 16:53, 19/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 3.149, Аноним (149), 16:13, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие законы?
     

  • 1.148, n00by (ok), 16:13, 19/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не пожелает ли Linux Foundation за Ганса ходатайствовать?
     
     
  • 2.161, Вы забыли заполнить поле Name (?), 17:11, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Linux Foundation (а точнее ее хозяевам) нужны собачки на привязи, чтобы овец пасти, а не волк.
     

  • 1.154, Аноним (154), 16:38, 19/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сейчас бы разработчиков ФС из апстримов держать в заключении. Да он с доступом к компу будет в 100 раз полезнее чем вся его тюрьма.
     
     
  • 2.158, Аноним (-), 16:56, 19/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 2.160, Вы забыли заполнить поле Name (?), 17:10, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сейчас бы разработчиков ФС из апстримов держать в заключении.

    Ты так говоришь как будто его просто так посадили. Он убийца. Какая разница чем он занимался на воле.

     

  • 1.159, Вы забыли заполнить поле Name (?), 17:08, 19/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Ханс мог работать круглые сутки и ожидал от других похожего энтузиазма

    Убедился, что он невменяем. Поэтому и до преступления сошел.

    Кстати, раз такая хорошая и нужная фс, чтож тогда ее никто не хочет поддерживать?

     
     
  • 2.164, Kuromi (ok), 17:14, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что поддерживать - не прикольно, это скучная рутина, особенно с чужим кодом. То ли дело писать новые модные ФС и хвалиться тем что ты самый самый на синтетических тестах. Отсюда вал всяких bcachefs  и тому подобного.

    Вот когда эта новая модная ФС идет в народ и оказывается что там файлы могут самоуничтожиться и надо с этим что-то делать энтузиазм обычно гаснет.

     

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