Доступно ядро Linux-libre 6.12. Решение лицензионных проблем с драйверами Tuxedo

+static const char *module_license_offenders[] = {

+ /* driverloader was caught wrongly pretending to be under GPL */

+ "driverloader",

+

+ /* lve claims to be GPL but upstream won't provide source */

+ "lve",

+}; Захардкодили имена запрещённых модулей. Вместо того, чтобы просто поменять глобально MODULE_LICENSE("GPL") на MODULE_LICENSE("GPLv2").