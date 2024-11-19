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Доступно ядро Linux-libre 6.12. Решение лицензионных проблем с драйверами Tuxedo

19.11.2024 10:11

Латиноамериканский Фонд свободного ПО опубликовал полностью свободный вариант ядра Linux 6.12 - Linux-libre 6.12-gnu, очищенный от элементов прошивок и драйверов, содержащих несвободные компоненты или участки кода, область применения которых ограничена производителем. Кроме того, Linux-libre отключает функции ядра по загрузке внешних несвободных компонентов, не входящих в поставку ядра, и удаляет упоминание об использовании несвободных компонентов из документации.

Для очистки ядра от несвободных частей проектом Linux-libre создан универсальный shell-скрипт, который содержит тысячи шаблонов для определения наличия бинарных вставок и исключения ложных срабатываний. Также доступны для загрузки готовые патчи, созданные на основе использования вышеупомянутого скрипта. Ядро Linux-libre рекомендовано для использования в дистрибутивах, соответствующих критериям Фонда СПО по построению полностью свободных дистрибутивов GNU/Linux. Например, Linux-libre используется в таких дистрибутивах, как Dragora Linux, Trisquel, Dyne:Bolic, gNewSense, Parabola, Musix и Kongoni.

В выпуске Linux-libre 6.12-gnu добавлен код для чистки блобов в драйверах для SoC CPM/QE QMC, беспроводных чипов Realtek 8852BE-VT, bluetooth-адаптеров Amlogic, сетевых адаптеров amcc qt2025, датчиков aw96103/aw96105 и кодеков TI TLV320AIC31XX. Проведена дополнительная чистка блобов в драйверах для xHCI-контроллеров Renesas и Intel ISH (Integrated Sensor Hub) HID. Обновлён код удаления блобов в драйверах и подсистемах MHI PCI host, Adreno 620/621, r8169, Qualcomm q6v5 remoteproc, rtw8852c, rtw8922a, а также в dts-файлах для ARM54-чипов TI PRU и Qualcomm. Прекращена чистка драйверов для беспроводных карт ks7010 и звуковой подсистемы Intel SkyLake, так как данные драйверы были удалены из состава ядра.

Отдельно отмечается выявление в исходных текстах одного из драйверов исполняемого объектного кода, сгенерированного из неопубликованных исходных текстов и встроенного в форме последовательности шестнадцатеричных чисел. Проблемный драйвер явно не называется, но, судя по изменениям, речь про наличие микрокода шейдера в файле gfx_v9_4_3_cleaner_shader.h, входящего в состав драйвера AMDGPU. Первая подобная вставка была выявлена в ядре 6.11 и затем предложена одним из разработчиков к удалению, так как исходные тексты не были предоставлены (возникла ситуация поставки под лицензией GPL программы, доступной только в бинарном виде). Тем не менее, в ядре 6.12 указанный бинарный код был сохранён, а в тот же драйвер была добавлена ещё одна подобная вставка.

Кроме того, в анонсе Linux-libre 6.12 упомянуты ещё два события:

  • Для включения в состав ядра предложено исправление, блокирующее драйверам для ноутбков Tuxedo доступ к подсистемам ядра, доступным только для кода под лицензией GPLv2 (EXPORT_SYMBOL_GPL). Возможность блокировки изначально была введена для ограничения связывания проприетарных драйверов с компонентами ядра Linux, экспортируемыми только для модулей под лицензией GPLv2, но успешно обходится через создание модулей-прослоек, транслирующих доступ проприетарного драйвера к необходимым API ядра. В случае с драйверами Tuxedo, ситуация обратная - несмотря не то, что драйверы Tuxedo развиваются отдельной от ядра, они поставляются под лицензией GPLv3, которая с одной стороны не совместима с GPLv2, но с другой стороны отстаивает больше свобод, например, защищает от тивоизации.

    Отмечается, что компании Tuxedo давно предлагали сменить лицензию на свои драйверы, но она продолжала поставлять код под лицензией GPLv3 и при этом указывала в коде драйвера макрос 'MODULE_LICENSE("GPL")' вместо 'MODULE_LICENSE("GPL v3")' для получения доступа ко всем подсистемам ядра. Компания Tuxedo согласилась с критикой и изменила лицензию на GPLv2+ для части своих драйверов. Изменение применено к драйверам gxtp7380, ite_8291, ite_8291_lb, ite_8297, ite_8297, stk8321, tuxedo_compatibility_check, tuxedo_nb02_nvidia_power_ctrl и tuxedo_tuxi. Более десятка драйверов пока не перелицензированы, так как для смены лицензии на них требуется получение согласия от сторонних разработчиков.

    Использование в коде 'MODULE_LICENSE("GPL")' вместо 'MODULE_LICENSE("GPL v3")' представитель Tuxedo объяснил отсутствием внятного пояснения в документации на ядро, что маркер "GPL" нельзя использовать для лицензии GPLv3. Также он рассказал, что компания намерена передать свои драйверы в основной состав ядра Linux и для этого ведёт работу по их полному переписыванию под лицензией GPLv2 c учётом требований к компонентам ядра.

  • Разработчики ядра обсуждают инициативу по добавлению флага X86_BUG_OLD_MICROCODE, сигнализирующего о том, что в системе используется не самая свежая версия микрокода CPU. При выставлении данного флага систему предлагается рассматривать как имеющую потенциальные неисправленные уязвимости. Попытки уравнять состояние системы с необновлённым микрокодом с ситуацией наличия реальных неисправленных уязвимостей в коде привело к критике со стороны одного из сопровождающих проект Linux-libre.

    По мнению сопровождающего Linux-libre, ядро не должно ущемлять право пользователей не устанавливать непроверенные проприетарные прошивки и микрокод на своём собственном устройстве. Речь о наличии уязвимостей предлагается вести в привязке к конкретным исправлениям в определённых версиях прошивок, а не называть уязвимыми любые системы, на которых не установлен самый свежий микрокод, без разбора проявляются ли в данной системе уязвимости и содержит ли свежая прошивка исправления уязвимостей.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.fsfla.org/pipermai...)
  2. OpenNews: Релиз ядра Linux 6.12 с поддержкой Realtime-режима
  3. OpenNews: Предложение по блокировке драйверов-прослоек, предоставляющих доступ к GPL-вызовам ядра Linux
  4. OpenNews: Технология DMA-BUF не может быть использована в проприетарных видеодрайверах без перелицензирования
  5. OpenNews: Из Debian удалены сборки пакетов с драйверами NVIDIA из-за подозрений в несовместимости с GPL
  6. OpenNews: Апелляционный суд встал на сторону VMware в деле о нарушении GPL
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62251-kernel
Ключевые слова: kernel, linux, linux-libre
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 11:57, 19/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    >не позволяет GPL v3 тивоизировать
    >внедрим в ядро DRM и выкинем из него драйвера под неугодной лицензией, наши платиновые спонсоры кормятся с тивоизированных устройств, негоже спонсорам палки в колёса вставлять

    Лишнее доказательство, что GPL-копирасты - это проприетарасты со своей псевдо-свободной лицензией.

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 12:18, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >>не позволяет GPL v3 тивоизировать
    >>внедрим в ядро DRM и выкинем из него драйвера под неугодной лицензией, наши платиновые спонсоры кормятся с тивоизированных устройств, негоже спонсорам палки в колёса вставлять
    > Лишнее доказательство, что GPL-копирасты - это проприетарасты со своей псевдо-свободной
    > лицензией.

    Тоньше надо быть, уважаемый! ;)

     

  • 1.4, Аноним (4), 11:59, 19/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Вариант линукса для тех, кто ценит принципиальные принципы больше, чем удобство и практичность.
     
     
  • 2.6, Аноним (3), 12:03, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не, просто перформанс, в стиле прибитой к брусчатке мошонки. Смысл очищенного ядра - не чтобы им хоть кто-то пользовался, а чтобы показать, что ядро линукс несвободно, потому что любая свободная версия его неюзабельна.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 12:12, 19/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +7 +/
     
  • 3.12, Аноним (12), 12:13, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Linux Libre работает на ноутах, сертифицированных как RYF, как минимум.
     
     
  • 4.42, Аноним (42), 15:38, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это которые лет 15 назад выпущены, но стоят как самые настоящие новинки?
     
  • 3.15, Аноним (16), 12:16, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не, просто перформанс, в стиле прибитой к брусчатке мошонки. Смысл очищенного ядра
    > - не чтобы им хоть кто-то пользовался, а чтобы показать, что
    > ядро линукс несвободно, потому что любая свободная версия его неюзабельна.

    Вынужден несогласиться, вполне даже юзабельна. У Trisquel GNU/Linux также Linux-libre ядро, лично ставил на Acer AO ноут несколько лет назад и он работал не хуже убунтового. Так что оно работает даже не как proof-of-concept просто чтобы в системе работало всё, нужно железо подбирать похлеще чем для хакинтоша. ;)

     
     
  • 4.18, Аноним (18), 12:23, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >работал не хуже убунтового

    Новый эталон?

     
  • 2.11, Аноним (16), 12:13, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вариант линукса для тех, кто ценит принципиальные принципы больше, чем удобство и
    > практичность.

    Как сказал один мудрец:
    "Тот кто готов променять свободу на удобство в конечном итоге потеряет и свободу и удобство"

     
     
  • 3.23, Аноним (4), 12:31, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    GPL-Свобода™ != свобода. Известно, что GPL печется о наличии исходников у пользователей, ущемляя при этом свободы разработчиков не отдавать их. Это довольно любопытно, ибо именно пользователям исходники как раз по барабану, а вот именно разрабам возможность скрывать исходники зачастую важна. Поэтому в итоге победил пермиссив как полностью устраивающий обе стороны.
     
     
  • 4.25, Аноним (10), 12:45, 19/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 4.33, аНОНИМ (?), 13:16, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты альтернативно одарённый неумный неуметор читать GPL. Разработчки, который сам (и только сам) написал свой код, может отдавать или не отдавать свой код под любыми лицензиями, хоть всеми сразу. Одновременно и под гпл и под проприерастной тем кто заплатил.

    А вот если ты взял ЧУЖОЙ код под ГПЛ, то будь добр блюсти гпл. Украсть и закопирастить, как в случае с мит-бсд не получится. И это правильно.
     
     
  • 5.38, Аноним (38), 14:39, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как показывает практика, разрабы проприетарного софта, болт ложили на GPL (как и на любые другие лицензии). Если им что-то надо они это что-то возьмут, и интегрируют в свой софт. Сколько уже было случаев всплывания GPL кода в "рассекреченных" исходниках протухшего софта...
     
     
  • 6.39, Аноним (39), 15:01, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Го реверсить их софт?
     
  • 2.20, Karl Richter (ok), 12:27, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Бессмысленые принципы, если честно.
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 13:06, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что есть на замену? Какие изменения предложите? Или нужно слушаться корпорации, жевать и желательно не шуметь? :D
     
     
  • 4.41, Аноним (-), 15:38, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предалагаю
    - рассказывать всем что свобода не бесплатно и за нее кто-то должен платить.
      и если это не ты, то получим ядро линукса с его платиновыми спонсорами
    - писать код под свободным лицензиям вроде BSD или MIT
    - покупать софт/подписывать/донатить на патреоне и тд. авторам для их поддержки, иначе получим Хурд
    - не донатить секте всяких комми, которые уже начали себе пожирать)))
     

  • 1.5, Аноним (3), 12:02, 19/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    +static const char *module_license_offenders[] = {
    + /* driverloader was caught wrongly pretending to be under GPL */
    + "driverloader",
    +
    + /* lve claims to be GPL but upstream won't provide source */
    + "lve",
    +};

    Захардкодили имена запрещённых модулей. Вместо того, чтобы просто поменять глобально MODULE_LICENSE("GPL") на MODULE_LICENSE("GPLv2").

     
     
  • 2.8, Аноним (10), 12:07, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так если не для всех модулей корректно распознается лицензия.
     

  • 1.21, Аноним (21), 12:28, 19/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ситуация с Tuxedo, конечно, возмутительная.

    Вместо того, чтобы поощрять людей, выбравших более свободную лицензию ("GPL 3 отстаивает больше свобод"), парней гнобят по юридическим причинам ("ваша лицензия несовместима с нашей") и пытаются сделать их драйверы неработоспособными.

    Ну ок, вы им обрежете доступ. У пользователей сломается железо. Рано или поздно Tuxedo перелицензирует свои дрова под GPL 2 (причем, они и так это делают, там основной затык в том, что надо связаться со всеми разработчиками, писавшими код, получить разрешение, а в случае отказа переписать код - от того, что вы будете гадить им, быстрее этот процесс не пойдёт). В результате пострадает конечный пользователь, у которого будет меньше свобод.

     
     
  • 2.28, Аноним (10), 12:48, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Единственно верный путь все эти мамой клянуси никогда ничего не начнут делать пока не столкнутся с реальным и необратимыми проблемами. Тем более альтернатив полно никто им не мешает не входить в сабж. Пусть входят в обычное ядро проблем нулевая.
     
  • 2.34, аНОНИМ (?), 13:19, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поблагодарите копирастов-тивоизаторов за то, что заабьюзили ГПЛв2 и пришлось делать несовместимую ГПЛв3.

    Другое дело, что позор не знать что линукс под в2 и зачем-то пихать в3.
     

  • 1.27, Аноним (-), 12:47, 19/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > речь про наличие микрокода шейдера в файле gfx_v9_4_3_cleaner_shader.h,
    > входящего в состав драйвера AMDGPU.

    Если не ошибаюсь, это шейдер затирания VRAM нулями при переключения процесса, дабы не было утечек содержимого VRAM в другой процесс. Он опционален - и если не ошибаюсь, у амдшников где-то рядом с тем патчем валяется и сорец в кодах GPU из которого он сгенерен. С весьма необычным асмом, конечно.

     
     
  • 2.30, Аноним (10), 12:51, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А забавно получится что если блоб переписать символ в символ на асм ещё и в AT&T-синтаксис для понту и сказать что это открытый код.  
     

  • 1.40, Аноним (40), 15:10, 19/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С Tuxedo как-то неловко и очень уж комично вышло. Так сильно топили за свободу, а оказалось, что правила для всех одинаковые: лицензия либо совместима, либо нет. И если нет — вам через ту же дверь, что и EULA. Удачи получить согласие всех разработчиков. Не ровен час найдутся среди них принципиальные, за которыми придётся весь их код переписывать. А то потом и в суде доказывать, что это clean room implementation, а не просто названия переменных поменяли и готово. FSF же ведь встанет на защиту, да?
     

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