Доступно ядро Linux-libre 6.12. Решение лицензионных проблем с драйверами Tuxedo

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|1.3, Аноним (3), 11:57, 19/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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>не позволяет GPL v3 тивоизировать
>внедрим в ядро DRM и выкинем из него драйвера под неугодной лицензией, наши платиновые спонсоры кормятся с тивоизированных устройств, негоже спонсорам палки в колёса вставлять
Лишнее доказательство, что GPL-копирасты - это проприетарасты со своей псевдо-свободной лицензией.
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|2.16, Аноним (16), 12:18, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>>не позволяет GPL v3 тивоизировать
>>внедрим в ядро DRM и выкинем из него драйвера под неугодной лицензией, наши платиновые спонсоры кормятся с тивоизированных устройств, негоже спонсорам палки в колёса вставлять
> Лишнее доказательство, что GPL-копирасты - это проприетарасты со своей псевдо-свободной
> лицензией.
Тоньше надо быть, уважаемый! ;)
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|1.4, Аноним (4), 11:59, 19/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Вариант линукса для тех, кто ценит принципиальные принципы больше, чем удобство и практичность.
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|2.6, Аноним (3), 12:03, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Не, просто перформанс, в стиле прибитой к брусчатке мошонки. Смысл очищенного ядра - не чтобы им хоть кто-то пользовался, а чтобы показать, что ядро линукс несвободно, потому что любая свободная версия его неюзабельна.
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|3.12, Аноним (12), 12:13, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Linux Libre работает на ноутах, сертифицированных как RYF, как минимум.
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|4.42, Аноним (42), 15:38, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это которые лет 15 назад выпущены, но стоят как самые настоящие новинки?
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|3.15, Аноним (16), 12:16, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не, просто перформанс, в стиле прибитой к брусчатке мошонки. Смысл очищенного ядра
> - не чтобы им хоть кто-то пользовался, а чтобы показать, что
> ядро линукс несвободно, потому что любая свободная версия его неюзабельна.
Вынужден несогласиться, вполне даже юзабельна. У Trisquel GNU/Linux также Linux-libre ядро, лично ставил на Acer AO ноут несколько лет назад и он работал не хуже убунтового. Так что оно работает даже не как proof-of-concept просто чтобы в системе работало всё, нужно железо подбирать похлеще чем для хакинтоша. ;)
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|2.11, Аноним (16), 12:13, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вариант линукса для тех, кто ценит принципиальные принципы больше, чем удобство и
> практичность.
Как сказал один мудрец:
"Тот кто готов променять свободу на удобство в конечном итоге потеряет и свободу и удобство"
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|3.23, Аноним (4), 12:31, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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GPL-Свобода™ != свобода. Известно, что GPL печется о наличии исходников у пользователей, ущемляя при этом свободы разработчиков не отдавать их. Это довольно любопытно, ибо именно пользователям исходники как раз по барабану, а вот именно разрабам возможность скрывать исходники зачастую важна. Поэтому в итоге победил пермиссив как полностью устраивающий обе стороны.
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|4.33, аНОНИМ (?), 13:16, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты альтернативно одарённый неумный неуметор читать GPL. Разработчки, который сам (и только сам) написал свой код, может отдавать или не отдавать свой код под любыми лицензиями, хоть всеми сразу. Одновременно и под гпл и под проприерастной тем кто заплатил.
А вот если ты взял ЧУЖОЙ код под ГПЛ, то будь добр блюсти гпл. Украсть и закопирастить, как в случае с мит-бсд не получится. И это правильно.
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|5.38, Аноним (38), 14:39, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как показывает практика, разрабы проприетарного софта, болт ложили на GPL (как и на любые другие лицензии). Если им что-то надо они это что-то возьмут, и интегрируют в свой софт. Сколько уже было случаев всплывания GPL кода в "рассекреченных" исходниках протухшего софта...
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|3.31, Аноним (31), 13:06, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что есть на замену? Какие изменения предложите? Или нужно слушаться корпорации, жевать и желательно не шуметь? :D
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|4.41, Аноним (-), 15:38, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Предалагаю
- рассказывать всем что свобода не бесплатно и за нее кто-то должен платить.
и если это не ты, то получим ядро линукса с его платиновыми спонсорами
- писать код под свободным лицензиям вроде BSD или MIT
- покупать софт/подписывать/донатить на патреоне и тд. авторам для их поддержки, иначе получим Хурд
- не донатить секте всяких комми, которые уже начали себе пожирать)))
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|1.5, Аноним (3), 12:02, 19/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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+static const char *module_license_offenders[] = {
+ /* driverloader was caught wrongly pretending to be under GPL */
+ "driverloader",
+
+ /* lve claims to be GPL but upstream won't provide source */
+ "lve",
+};
Захардкодили имена запрещённых модулей. Вместо того, чтобы просто поменять глобально MODULE_LICENSE("GPL") на MODULE_LICENSE("GPLv2").
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|2.8, Аноним (10), 12:07, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так если не для всех модулей корректно распознается лицензия.
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|1.21, Аноним (21), 12:28, 19/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ситуация с Tuxedo, конечно, возмутительная.
Вместо того, чтобы поощрять людей, выбравших более свободную лицензию ("GPL 3 отстаивает больше свобод"), парней гнобят по юридическим причинам ("ваша лицензия несовместима с нашей") и пытаются сделать их драйверы неработоспособными.
Ну ок, вы им обрежете доступ. У пользователей сломается железо. Рано или поздно Tuxedo перелицензирует свои дрова под GPL 2 (причем, они и так это делают, там основной затык в том, что надо связаться со всеми разработчиками, писавшими код, получить разрешение, а в случае отказа переписать код - от того, что вы будете гадить им, быстрее этот процесс не пойдёт). В результате пострадает конечный пользователь, у которого будет меньше свобод.
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|2.28, Аноним (10), 12:48, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Единственно верный путь все эти мамой клянуси никогда ничего не начнут делать пока не столкнутся с реальным и необратимыми проблемами. Тем более альтернатив полно никто им не мешает не входить в сабж. Пусть входят в обычное ядро проблем нулевая.
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|2.34, аНОНИМ (?), 13:19, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поблагодарите копирастов-тивоизаторов за то, что заабьюзили ГПЛв2 и пришлось делать несовместимую ГПЛв3.
Другое дело, что позор не знать что линукс под в2 и зачем-то пихать в3.
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|1.27, Аноним (-), 12:47, 19/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> речь про наличие микрокода шейдера в файле gfx_v9_4_3_cleaner_shader.h,
> входящего в состав драйвера AMDGPU.
Если не ошибаюсь, это шейдер затирания VRAM нулями при переключения процесса, дабы не было утечек содержимого VRAM в другой процесс. Он опционален - и если не ошибаюсь, у амдшников где-то рядом с тем патчем валяется и сорец в кодах GPU из которого он сгенерен. С весьма необычным асмом, конечно.
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|2.30, Аноним (10), 12:51, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А забавно получится что если блоб переписать символ в символ на асм ещё и в AT&T-синтаксис для понту и сказать что это открытый код.
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|1.40, Аноним (40), 15:10, 19/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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С Tuxedo как-то неловко и очень уж комично вышло. Так сильно топили за свободу, а оказалось, что правила для всех одинаковые: лицензия либо совместима, либо нет. И если нет — вам через ту же дверь, что и EULA. Удачи получить согласие всех разработчиков. Не ровен час найдутся среди них принципиальные, за которыми придётся весь их код переписывать. А то потом и в суде доказывать, что это clean room implementation, а не просто названия переменных поменяли и готово. FSF же ведь встанет на защиту, да?
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