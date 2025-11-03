Доступна библиотека управления памятью jemalloc 5.3.1

14.04.2026 11:33 (MSK)

Спустя 4 года после публикации прошлого обновления доступен релиз библиотеки управления памятью jemalloc 5.3.1, предлагающей альтернативную реализацию функций malloc, оптимизированную для снижения фрагментации и работы на многопроцессорных системах. Для решения проблем с блокировками на многоядерных системах в jemalloc для каждого ядра CPU используется своя изолированная область распределения памяти, что позволяет добиться линейной масштабируемости при росте числа потоков.

В июне 2025 года автор проекта прекратил сопровождение и перевёл репозиторий jemalloc в архивный режим, но месяц назад разработку возобновила компания Meta, применяющая jemalloc в своей инфраструктуре. Изначально библиотека была разработана для FreeBSD и используется в данной ОС по умолчанию с 2005 года. Код библиотеки написан на Си и распространяется под лицензией BSD.

Среди изменений:

  • Реализована функция pvalloc, которая может оказаться полезной при замене аллокатора памяти libc.
  • В отладочных сборках включён режим обнаружения двойного вызова функции free(). Для настройки размера стека, в рамках которого выполняется сканирование, добавлен параметр debug_double_free_max_scan.
  • Добавлена сборочная опция "--enable-pageid" для выставления тегов при маппинге памяти, используя prctl с флагом PR_SET_VMA. После включения маппинг можно отслеживать через /proc/<pid>/maps.
  • Добавлен параметр "prof_bt_max", позволяющая выставить максимальную глубину стека для профилирования.
  • Добавлена сборочная опция "--enable-force-getenv" для использования в коде обычной функции getenv() вместо защищённой secure_getenv().
  • Добавлена сборочная опция "--disable-dss" для отключения использования функции sbrk().
  • Добавлен параметр "tcache_ncached_max" для ограничения числа элементов в кэше потоков.
  • Добавлен параметр "calloc_madvise_threshold" для настройки использования механизма ядра madvise или функции memset для обнуления памяти, выделяемой через функцию calloc.
  • Добавлена сборочная опция "--disable-user-config" для отключения загрузки настроек из файла /etc/malloc.conf или переменной окружения MALLOC_CONF.
  • Добавлен параметр "process_madvise_max_batch" для ограничения числа блоков памяти для каждой batch-операции madvise.
  • Добавлен параметр "disable_large_size_classes" для отключения нового алгоритма расчёта размера выделяемой памяти, снижающего накладные расходы при выделении блоков, размером более 4 страниц памяти.
  • В утилиту mallctl добавлены опции: opt.prof_bt_max, arena.<i>.name, thread.tcache.max, thread.tcache.ncached_max.write, thread.tcache.ncached_max.read_sizeclass, arenas.hugepage и approximate_stats.active.


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65201-jemalloc
Ключевые слова: jemalloc, malloc
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


