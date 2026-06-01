Атакующие встроили вредоносное ПО в 32 NPM-пакета Red Hat

2.15 , Аноним ( 15 ), 00:16, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Хочется спросить вот вы там берете деньги с клиентов, а у вас хватило денег купить каждому ответственному сотруднику физический ключ второго фактора? Да они просто зацензурят везде (в том числе и тут). Нет новостей, нет проблем. На самом деле очень важно понять как изначально они сделали это, может просто бабла ему кинули, может он за лейоф отомстил и т.д. И про это молчат как рыбы. В самом худшем случае, можно все пакет манагеры для всех языков удалять. Слишком много таких событий, наверняка правило 7 (или сколько там было) скачков в соц графе и в мире софта работает. То есть любой пакет может стать в любой момент вредоносным.

3.17 , Аноним ( 13 ), 00:20, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > любой пакет может стать в любой момент вредоносным. Да уже считай карго крейты с червячками.

3.23 , Аноним ( 23 ), 01:55, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а почему только пакет? десятки тысяч людей пришли в ит, дизайнеры и аниматоры и питонщики и датасаентисты, открывают все подряд, и ехешники, и джпеги и письма с непонятным адресом и урлы с фишинговыми сайтами, пакет просто один из вариантов. + это раньше на каждом 2 сайте крутили баннеры с клубничкой, и предсказаниями ванги, и одно неверное движение открывало миллион окон с тем самым, а теперь кругом сплошные щиты и надписи что доктор вебушка там все лично проверил, а уж ркн как постарался, тут захочешь вирусятины не найдешь. конечно никто и не смотрит что там и откуда, привыкли к рафинированному вэбу, поэтому таргетированный социнжиниринг стал чертовски эффективным. собрать инфы про сотрудника в соц.сетях и прочих осинтах как нефег, а представиться школькой училкой ребенка, или авдотьей никитишной, соседкой с 3его этажа, или черт знает кем еще вообще не проблема. это буквально тот случай, когда улицы моют с шапнунем, чтобы крысы чуму не переносили, а народ начинает облизывать бордюры, ну чистые же, и кроме чумы там оказывается есть более интересные организмы против которых средства от чумы не работают.

2.16 , Аноним ( 13 ), 00:18, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > физический ключ Думаете, RH-сотрудники не смогут его потерять?

3.18 , 1 ( ?? ), 01:29, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что это даст?

4.26 , Аноним ( 23 ), 02:08, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – брелочек - мерч, прикольный

2.25 , Аноним ( 19 ), 02:00, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Посвятите в Ваш арго. Что есть "физический ключ ВТОРОГО ФАКТОРА"?

