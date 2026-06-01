Атакующие встроили вредоносное ПО в 32 NPM-пакета Red Hat

01.06.2026 22:56 (MSK)

В результате компрометации процесса формирования релизов на базе GitHub Actions в принадлежащих компании Red Hat репозиториях RedHatInsights, злоумышленники смогли опубликовать в каталоге NPM 64 вредоносные версии, охватывающие 32 NPM-пакета для платформы Red Hat Cloud Services. Для каждого из поражённых NPM-пакетов были выпущены по две вредоносные версии, в которые был интегрирован код для активации нового варианта червя mini-shai-hulud, выполняющего поиск токенов и учётных данных в текущем окружении.

Червь размещался в файле index.js и активировался через preinstall-обработчик, вызываемый при установке поражённого пакета. После активации червь выполнял поиск в системе токенов к NPM (~/.npmrc), PyPI, CircleCI, AWS, GCP, Docker, Azure, HashiCorp и KubernetesK8s, а также закрытых ключей SSH. Найденные данные отправлялись злоумышленникам. В случае обнаружения токена для подключения к каталогу NPM червь автоматически публиковал новые вредоносные релизы для разрабатываемых в текущем окружении пакетов, поражая дерево зависимостей.

Доступ к GitHub Actions был получен в результате компрометации учётной записи одного из сотрудников Red Hat, что позволило атакующим напрямую отправить коммиты в репозитории javascript-clients, frontend-components и platform-frontend-ai-toolkit, без прохождения стадии рецензирования. Через коммиты в систему непрерывной интеграции подставлялся файл ci.yaml, который при запуске сборочной работы запускал при помощи платформы bun скрипт _index.js. Скрипт использовал полномочие "id-token: write" для запроса у GitHub токена OIDC (OpenID Connect), который затем применялся для аутентификации в NPM при помощи механизма "trusted publishing".

NPM-пакеты, содержащие вредоносный код:

  • @redhat-cloud-services/chrome (2.3.1, 2.3.2)
  • @redhat-cloud-services/compliance-client (4.0.3, 4.0.4)
  • @redhat-cloud-services/config-manager-client (5.0.4, 5.0.5)
  • @redhat-cloud-services/entitlements-client (4.0.11, 4.0.12)
  • @redhat-cloud-services/eslint-config-redhat-cloud-services (3.2.1, 3.2.2)
  • @redhat-cloud-services/frontend-components (7.7.2, 7.7.3)
  • @redhat-cloud-services/frontend-components-advisor-components (3.8.2)
  • @redhat-cloud-services/frontend-components-config (6.11.3, 6.11.4)
  • @redhat-cloud-services/frontend-components-config-utilities (4.11.2, 4.11.3)
  • @redhat-cloud-services/frontend-components-notifications (6.9.2, 6.9.3)
  • @redhat-cloud-services/frontend-components-remediations (4.9.2, 4.9.3)
  • @redhat-cloud-services/frontend-components-testing (1.2.1, 1.2.2)
  • @redhat-cloud-services/frontend-components-translations (4.4.1, 4.4.2)
  • @redhat-cloud-services/frontend-components-utilities (7.4.1, 7.4.2)
  • @redhat-cloud-services/hcc-feo-mcp (0.3.1, 0.3.2)
  • @redhat-cloud-services/hcc-kessel-mcp (0.3.1, 0.3.2)
  • @redhat-cloud-services/hcc-pf-mcp (0.6.1, 0.6.2)
  • @redhat-cloud-services/host-inventory-client (5.0.3, 5.0.4)
  • @redhat-cloud-services/insights-client (4.0.4, 4.0.5)
  • @redhat-cloud-services/integrations-client (6.0.4, 6.0.5)
  • @redhat-cloud-services/javascript-clients-shared (2.0.8, 2.0.9)
  • @redhat-cloud-services/notifications-client (6.1.4, 6.1.5)
  • @redhat-cloud-services/patch-client (4.0.4, 4.0.5)
  • @redhat-cloud-services/quickstarts-client (4.0.11, 4.0.12)
  • @redhat-cloud-services/rbac-client (9.0.3, 9.0.4)
  • @redhat-cloud-services/remediations-client (4.0.4, 4.0.5)
  • @redhat-cloud-services/rule-components (4.7.2, 4.7.3)
  • @redhat-cloud-services/sources-client (3.0.10, 3.0.11)
  • @redhat-cloud-services/topological-inventory-client (3.0.10, 3.0.11)
  • @redhat-cloud-services/tsc-transform-imports (1.2.2)
  • @redhat-cloud-services/types (3.6.1, 3.6.2, 3.6.4)
  • @redhat-cloud-services/vulnerabilities-client (2.1.8, 2.1.9)


  • 1.3, King_Carlo (ok), 23:27, 01/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Энтерпрайзно! Срочно в продакшн!
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 23:58, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > в принадлежащих компании Red Hat репозиториях RedHatInsights, злоумышленники смогли опубликовать в каталоге NPM 64 вредоносные версии

    Когда все силы брошены в раст, системду и вейленд, получаем то, что получили.

     
  • 2.19, Аноним (19), 01:50, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Как-то несерьёзно, что великий и могучий IBM пользуется мусоркой от microsoft. Или кому там сейчас принадлежит GitHub...
     

  • 1.4, Аркагоблин (?), 23:36, 01/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Новости про взломы пакетов в NPM и PyPi уже можно в мемы оформлять, насколько это часто и однотипно случается
     
     
  • 2.21, Аноним (19), 01:54, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Мем - это что-то неординарное, удивляющее своей невиданной несовместимостью с обыденностью. Вроде перла автовазовского откормленного хомяка: "можем, а зачем".
    А тут это уже какой-то бородатый анекдот, от которого и не смешно вовсе.
     
  • 2.22, яя (?), 01:55, 02/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 1.5, Аноним (5), 23:43, 01/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Это корпорасты с краудстрайками, групповыми политиками и прочими ендпоинтами. Если черви и их прогрызли, то есть ли где-то вообще островок безопасности? Можно ли работать с NPM и не получить червя?
     
     
  • 2.20, penetrator (?), 01:51, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    чем больше компонентов, тем больше поверхность атаки

    вообще не неудивительно

     
     
  • 3.24, Аноним (19), 01:57, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Чем больше область доверия, тем больше область атаки. Прямой корреляции с количеством компонент в безопасности нет.
     

  • 1.7, Аноним (7), 23:45, 01/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    На хакерньюс советуют выкинуть npm и использовать pnpm, в котором preinstall скрипты по умолчанию отключены.
     
     
  • 2.9, Аноним83 (?), 23:53, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну отключены преинсталл, оно соберётся же и запустится, и всё равно сделает то что там запрогали.
     
  • 2.12, анони (?), 23:56, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    pnpm, это который от неадеквата? Ну, удачи при выборе из двух стульев
     

  • 1.8, Аноним (8), 23:52, 01/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Да... NPM это какой-то розыгрыш, который затянулся:
    https://www.opennet.ru/keywords/npm.html
     
  • 1.10, нах. (?), 23:56, 01/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    а кто понял кто на ком стоял и что это за нафиг вообще был такой? В смысле, что это вообще за скрипты, каким васянам и зачем они ненужно?

    (это не кусок опенштифта, это вообще что за фигня-то?)

     
  • 1.11, Аноним83 (?), 23:56, 01/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Такими темпами скоро гитхуб начнёт не только 2фа требовать но и приложить ID смарткарту (пасспорт) на кардридер для осуществления коммита.
    Потом начнут требовать приносить подписаннаую у нотариуса распечатку коммита в специальный центр...

    В общем оно никогда не кончится, и случается даже с приличными проектами на С, просто совсем-совсем редко.

     
  • 1.14, Аноним (14), 00:07, 02/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    "в результате компрометации учётной записи одного из сотрудников Red Hat"
    Хочется спросить вот вы там берете деньги с клиентов, а у вас хватило денег купить каждому ответственному сотруднику физический ключ второго фактора?
    Или эти правила не для вас?
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 00:16, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Хочется спросить вот вы там берете деньги с клиентов, а у вас хватило денег купить каждому ответственному сотруднику физический ключ второго фактора?

    Да они просто зацензурят везде (в том числе и тут). Нет новостей, нет проблем. На самом деле очень важно понять как изначально они сделали это, может просто бабла ему кинули, может он за лейоф отомстил и т.д. И про это молчат как рыбы.

    В самом худшем случае, можно все пакет манагеры для всех языков удалять. Слишком много таких событий, наверняка правило 7 (или сколько там было) скачков в соц графе и в мире софта работает. То есть любой пакет может стать в любой момент вредоносным.

     
     
  • 3.17, Аноним (13), 00:20, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > любой пакет может стать в любой момент вредоносным.

    Да уже считай карго крейты с червячками.

     
  • 3.23, Аноним (23), 01:55, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    а почему только пакет? десятки тысяч людей пришли в ит, дизайнеры и аниматоры и питонщики и датасаентисты, открывают все подряд, и ехешники, и джпеги и письма с непонятным адресом и урлы с фишинговыми сайтами, пакет просто один из вариантов.

    + это раньше на каждом 2 сайте крутили баннеры с клубничкой, и предсказаниями ванги, и одно неверное движение открывало миллион окон с тем самым, а теперь кругом сплошные щиты и надписи что доктор вебушка там все лично проверил, а уж ркн как постарался, тут захочешь вирусятины не найдешь. конечно никто и не смотрит что там и откуда, привыкли к рафинированному вэбу, поэтому таргетированный социнжиниринг стал чертовски эффективным. собрать инфы про сотрудника в соц.сетях и прочих осинтах как нефег, а представиться школькой училкой ребенка, или авдотьей никитишной, соседкой с 3его этажа, или черт знает кем еще вообще не проблема.

    это буквально тот случай, когда улицы моют с шапнунем, чтобы крысы чуму не переносили, а народ начинает облизывать бордюры, ну чистые же, и кроме чумы там оказывается есть более интересные организмы против которых средства от чумы не работают.

     
  • 2.16, Аноним (13), 00:18, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > физический ключ

    Думаете, RH-сотрудники не смогут его потерять?

     
     
  • 3.18, 1 (??), 01:29, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Что это даст?
     
     
  • 4.26, Аноним (23), 02:08, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    брелочек - мерч, прикольный
     
  • 2.25, Аноним (19), 02:00, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Посвятите в Ваш арго. Что есть "физический ключ ВТОРОГО ФАКТОРА"?
     

