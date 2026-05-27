Запись сеанса разработки для подтверждения, что изменение подготовлено не через AI

|1.2, inferrna (ok), 11:15, 27/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Хэнд-мэйд софтвэйр. Написано белокурыми девственницами в полнолуние без подглядывания в гугл и стэковерфлоу. Ссылка на видео-пруф на оранжевом ютубе прилагается.
|2.7, Аноним (7), 11:20, 27/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Если моё право пользоваться не нейрослопом подавляется правом вайбкодеров везде всё засорять своим нейрослопом, то их право должно быть ограничено ровно до тех пор, пока мои права не будут учтены.
|3.9, Аноним (9), 11:22, 27/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А с чего у тебя вообще есть какие-то права?
Ты вообще кто такой чтобы что-то требовать?
Я могу патч отправлять по почте.
Если зазнавшимся удакам кроме патча нужно видео как я код пишу, то пошли они в пень, останутся без моего кода.
|4.12, Аноним (7), 11:27, 27/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
• Ты не пишешь код.
• Это не твой код.
• Смотрят не за тобой, а за чистотой инженерной мысли. Если её нет, то и тебя нет, как разработчика. Поделом тебе.
|1.4, Аноним (7), 11:19, 27/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Ура, наконец-то не только трекеры рабочего стола, но и трекеры ленивых бездельников, которые решили перестать быть программистами, а сделались тестерами, но хотят зарплату и почести программистов. Туда их! Поделом!
|1.5, Аноним (5), 11:19, 27/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Здравая идея, чую, лет через пять везде будет так, когда ИИ наобучается на коде, созданном другим ИИ.
|1.6, Скрудж (?), 11:20, 27/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Самый рабочий вариант - присылать коротко саму идею, а уже мейнтеймер сам создаст код, руками или через ИИ
|1.8, Аноним (9), 11:20, 27/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Это типа какой-то веб-кам для престарелых программистов?
"Я меееедленно листаю бумажную документацию, а потом вяло пишу реализацию..."
Вообще напоминает долбанутых работодателей которые делают снимки экрана.
Но! Для шuзов которые пишут дилло это нормально.
|1.10, Аноним (10), 11:22, 27/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
А что, отбоя не от желающих коммитить в этот дилдо-браузер? Что-то кажется своей восхитительной идеей товарищ мейнтейнер последних желающих от проекта отвадит.
