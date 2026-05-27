Запись сеанса разработки для подтверждения, что изменение подготовлено не через AI

Сопровождающий web-браузер Dillo предложил метод для отсеивания изменений, подготовленных через AI. Проект Dillo допускает приём патчей созданных только людьми, но разбор присылаемых изменений отнимает много времени и не всегда сразу ясно создан патч человеком или нет. Для упрощения отсеивания созданных через AI патчей, участникам, впервые передающим изменения в проект, предложено в качестве доказательства проделанной работы отправлять запись сеанса разработки. При использовании Vim сеанс может быть записан, например, при помощи утилиты asciinema.

Идея не переведена в разряд обязательных требований и пока находится на стадии обсуждения и экспериментов. На первый взгляд, разработчик, пытающийся обмануть сопровождающего и выдать патч, созданный через AI, за собственноручно написанный код, может воспользоваться AI и для генерации записи сеанса в asciinema. Эксперименты показали, что искусственность подобных записей сразу бросается в глаза, так как не отражает свойственных человеку действий, ошибок и размышлений в ходе работы. Типовые AI-модели обучены на уже готовом коде, но их обучение в полной мере не охватывало сам процесс написания кода людьми.



