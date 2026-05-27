Запись сеанса разработки для подтверждения, что изменение подготовлено не через AI

27.05.2026 11:01 (MSK)

Сопровождающий web-браузер Dillo предложил метод для отсеивания изменений, подготовленных через AI. Проект Dillo допускает приём патчей созданных только людьми, но разбор присылаемых изменений отнимает много времени и не всегда сразу ясно создан патч человеком или нет. Для упрощения отсеивания созданных через AI патчей, участникам, впервые передающим изменения в проект, предложено в качестве доказательства проделанной работы отправлять запись сеанса разработки. При использовании Vim сеанс может быть записан, например, при помощи утилиты asciinema.

Идея не переведена в разряд обязательных требований и пока находится на стадии обсуждения и экспериментов. На первый взгляд, разработчик, пытающийся обмануть сопровождающего и выдать патч, созданный через AI, за собственноручно написанный код, может воспользоваться AI и для генерации записи сеанса в asciinema. Эксперименты показали, что искусственность подобных записей сразу бросается в глаза, так как не отражает свойственных человеку действий, ошибок и размышлений в ходе работы. Типовые AI-модели обучены на уже готовом коде, но их обучение в полной мере не охватывало сам процесс написания кода людьми.

Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65539-ai
Ключевые слова: ai, dillo
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, тот самый аноним (?), 11:13, 27/05/2026 Скрыто ботом-модератором
  • 1.2, inferrna (ok), 11:15, 27/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Хэнд-мэйд софтвэйр. Написано белокурыми девственницами в полнолуние без подглядывания в гугл и стэковерфлоу. Ссылка на видео-пруф на оранжевом ютубе прилагается.
     
  • 1.3, Аноним (3), 11:18, 27/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Буквально 1984
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:20, 27/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Если моё право пользоваться не нейрослопом подавляется правом вайбкодеров везде всё засорять своим нейрослопом, то их право должно быть ограничено ровно до тех пор, пока мои права не будут учтены.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 11:22, 27/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А с чего у тебя вообще есть какие-то права?
    Ты вообще кто такой чтобы что-то требовать?

    Я могу патч отправлять по почте.
    Если зазнавшимся удакам кроме патча нужно видео как я код пишу, то пошли они в пень, останутся без моего кода.

     
     
  • 4.12, Аноним (7), 11:27, 27/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    • Ты не пишешь код.
    • Это не твой код.
    • Смотрят не за тобой, а за чистотой инженерной мысли. Если её нет, то и тебя нет, как разработчика. Поделом тебе.
     

  • 1.4, Аноним (7), 11:19, 27/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Ура, наконец-то не только трекеры рабочего стола, но и трекеры ленивых бездельников, которые решили перестать быть программистами, а сделались тестерами, но хотят зарплату и почести программистов. Туда их! Поделом!
     
  • 1.5, Аноним (5), 11:19, 27/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Здравая идея, чую, лет через пять везде будет так, когда ИИ наобучается на коде, созданном другим ИИ.
     
  • 1.6, Скрудж (?), 11:20, 27/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Самый рабочий вариант - присылать коротко саму идею, а уже мейнтеймер сам создаст код, руками или через ИИ
     
  • 1.8, Аноним (9), 11:20, 27/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Это типа какой-то веб-кам для престарелых программистов?
    "Я меееедленно листаю бумажную документацию, а потом вяло пишу реализацию..."

    Вообще напоминает долбанутых работодателей которые делают снимки экрана.
    Но! Для шuзов которые пишут дилло это нормально.

     
  • 1.10, Аноним (10), 11:22, 27/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    А что, отбоя не от желающих коммитить в этот дилдо-браузер? Что-то кажется своей восхитительной идеей товарищ мейнтейнер последних желающих от проекта отвадит.
     
  • 1.11, Аноним (11), 11:23, 27/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    вайб-кодеры, чё с лицом?
     
  • 1.13, Джон Титор (ok), 11:28, 27/05/2026 Скрыто ботом-модератором
