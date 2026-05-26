Поправки в калифорнийский закон, разрешающие не верифицировать возраст в открытых проектах

В ранее принятый в Калифорнии закон о верификации возраста предложены поправки, вводящие исключение для проектов под открытыми лицензиями. Голосование профильного комитета о принятии поправок состоится в июне. Ранее аналогичные поправки были утверждёны в штате Колорадо и вошли в принятый в начале мая финальный вариант закона CO SB51.

Поправки сужают понятия "провайдер операционной системы" и "приложение", к которым применяются требования по обеспечению верификации возраста. В поправках из действия закона выведены физические лица и организации, распространяющие операционные системы или приложения под лицензиями, разрешающими копирование, распространение и внесение изменений в код. Исключение также распространяется на программное обеспечение, которое не предлагается потребителям в форме отдельных исполняемых файлов через магазины-каталоги приложений.

В случае утверждения поправок, разработчики открытых приложений и дистрибутивы, такие как Fedora, Ubuntu, Arch Linux и Debian, поставляющие открытое ПО, будут не обязаны выполнять требования по верификации возраста. Дистрибутивам и платформам, таким как SteamOS, включающим проприератные программы или завязанным на внешние проприетарные каталоги приложений, придётся учитывать требования о верификации возраста.

Принятый в Калифорнии Закон о верификации возраста предписывает добавление в операционные системы возможности для указания возраста пользователя на этапе регистрации учётной записи и предоставления приложениям программного интерфейса для определения возраста текущего пользователя. В соответствии с требованиями закона, загруженные и запущенные приложения должны иметь возможность получать от операционной системы информацию о возрасте в 4 градациях: младше 13 лет, от 13 до 16 лет, от 16 до 18 лет, 18 лет и старше.

Разработчик приложения должен использовать полученную информацию о возрасте для соблюдения законодательства о защите детей в интернете. За невыполнение требований предусмотрены штрафы до $2500 за неумышленное и до $7500 за умышленное нарушение в отношении каждого пострадавшего ребёнка. Закон вступает в действие в Калифорнии 1 января 2027 года, а в Колорадо - 1 июля 2028 года.

Помимо этого, 17 марта в Бразилии вступил в силу закон 15.211/2025 "Digital ECA", который отличается значительными штрафами и жёсткими требованиями - производителям операционных систем и магазинов приложений необходимо проводить строгую проверку возраста с применением методов верификации, таких как проверка документов или прохождение аутентификации в уполномоченных сервисах. При этом из области действия закона выведена "базовая функциональность, необходимая для работы интернета, включая открытые и универсальные технические протоколы и стандарты", а основная ответственность ложится не на операционные системы, а на приложения, которые при необходимости должны внедрять собственные механизмы для предотвращения несанкционированного доступа несовершеннолетних.



