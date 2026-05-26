Поправки в калифорнийский закон, разрешающие не верифицировать возраст в открытых проектах

26.05.2026 09:46 (MSK)

В ранее принятый в Калифорнии закон о верификации возраста предложены поправки, вводящие исключение для проектов под открытыми лицензиями. Голосование профильного комитета о принятии поправок состоится в июне. Ранее аналогичные поправки были утверждёны в штате Колорадо и вошли в принятый в начале мая финальный вариант закона CO SB51.

Поправки сужают понятия "провайдер операционной системы" и "приложение", к которым применяются требования по обеспечению верификации возраста. В поправках из действия закона выведены физические лица и организации, распространяющие операционные системы или приложения под лицензиями, разрешающими копирование, распространение и внесение изменений в код. Исключение также распространяется на программное обеспечение, которое не предлагается потребителям в форме отдельных исполняемых файлов через магазины-каталоги приложений.

В случае утверждения поправок, разработчики открытых приложений и дистрибутивы, такие как Fedora, Ubuntu, Arch Linux и Debian, поставляющие открытое ПО, будут не обязаны выполнять требования по верификации возраста. Дистрибутивам и платформам, таким как SteamOS, включающим проприератные программы или завязанным на внешние проприетарные каталоги приложений, придётся учитывать требования о верификации возраста.

Принятый в Калифорнии Закон о верификации возраста предписывает добавление в операционные системы возможности для указания возраста пользователя на этапе регистрации учётной записи и предоставления приложениям программного интерфейса для определения возраста текущего пользователя. В соответствии с требованиями закона, загруженные и запущенные приложения должны иметь возможность получать от операционной системы информацию о возрасте в 4 градациях: младше 13 лет, от 13 до 16 лет, от 16 до 18 лет, 18 лет и старше.

Разработчик приложения должен использовать полученную информацию о возрасте для соблюдения законодательства о защите детей в интернете. За невыполнение требований предусмотрены штрафы до $2500 за неумышленное и до $7500 за умышленное нарушение в отношении каждого пострадавшего ребёнка. Закон вступает в действие в Калифорнии 1 января 2027 года, а в Колорадо - 1 июля 2028 года.

Помимо этого, 17 марта в Бразилии вступил в силу закон 15.211/2025 "Digital ECA", который отличается значительными штрафами и жёсткими требованиями - производителям операционных систем и магазинов приложений необходимо проводить строгую проверку возраста с применением методов верификации, таких как проверка документов или прохождение аутентификации в уполномоченных сервисах. При этом из области действия закона выведена "базовая функциональность, необходимая для работы интернета, включая открытые и универсальные технические протоколы и стандарты", а основная ответственность ложится не на операционные системы, а на приложения, которые при необходимости должны внедрять собственные механизмы для предотвращения несанкционированного доступа несовершеннолетних.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.tomshardware.com/s...)
  • 1.1, Аноним (1), 10:14, 26/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Всё равно очень непонятно. На каком уровне именно проверяется, что открытые лицензии? На уровне ядра? Всех пакетов системы? А что если я поставлю Nvidia? Блобы прошивок linux-firmare?

    Что насчёт Android? AOSP будут считать открытым, а у вендоров нет?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:16, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Да какая разница, это временное послабление, чтобы сильно не бухтели, потом это уберут
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 10:43, 26/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.19, Аноним (18), 10:44, 26/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.48, Bob (??), 11:12, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем? Просто почти всем инетом невозвожно будет пользоваться без гугло / майкрософт аккаунта подтверждённого с возрастом в их браузерах)

    Ну или спец "анонимного" в случае с ЕС.

     
  • 2.8, Bob (??), 10:32, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На уровне ОС, блин) В майкрософт / яблоко / гугл и чё там популярного закрытого с ОС (сони / нинтендо / умные штуки / etc) уже без онлайн акка будет не зайти. А уже они будут параметр возраста и не только - сливать всему и всем)
     
  • 2.28, мяв (?), 10:53, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вот только это написать хотела.
    вообще, кмк, тогда уж надо вводить понятие поставщика готового продукта. и в зависимости от намерений вендора(получает ли он условно выгоду), штрафовать его за то, что ниасилил с поставщиком ос договориться о верификации
     

  • 1.2, Аноним (3), 10:14, 26/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Это долгосрочный план, потом на все штаты распространят. Как у нас по сайтику блокируют, а не все сразу, но итог заранее понятен
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:29, 26/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.12, Bob (??), 10:40, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Помню как до ковида блочили телегу - пол инета как корова языком)

    А сейчас по принципу: в Москве норм, а за МКАД - жизни нет)

     
     
  • 3.14, Аноним (3), 10:41, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    До ковида не было DPI, трафик не анализировался особо, блочили IP, сейчас подготовились получше
     
     
  • 4.49, Bob (??), 11:14, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    До ковида было плевать на всё и блочили без разбора, даже локалхост.

    А сейчас вообще берега потеряли. Блок не только от провайдера и региона зависит, но и от конкретной базовой станции. Это дичайший угар)

     
  • 2.21, Bottle (?), 10:46, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причём вначале по синим штатам, а затем по красным. Будут в СМИ дезинфу распространять, что это всё красные сделали.
     
     
  • 3.84, Аноним (84), 12:08, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ой-ой, вот скажи мне американец... а то, что У НАС происходит не замечаем ?
    https://vc.ru/legal/2672325
     
  • 2.43, SubGun (??), 11:06, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот только в штатах есть весьма ненулевой шанс закон отменить через суд штата или выше. Этим наши страны отличаются.
     
     
  • 3.51, Аноним (51), 11:17, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будет всёравно когда сервисы типо банка начнут требовать проверку возраста на уровне ОС. Юзер сам всё установит себе.
     
  • 3.52, Bob (??), 11:17, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дык, там то по сути Конфедерация.

    Против воли Палпатина с Московского княжества, в пределах МКАД, ибо там своё суверенное Млнако, блин...

     
  • 3.63, хрю (?), 11:34, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >закон отменить через суд штата или выше.

    Это ж во имя зашиты ненаглядных дитяток!  Это ж по требованию озабоченных родителей! Какой такой суд встанет на сторону педофилов! +))) "Всё во имя людей и дитей" (с) любой политик.

    >Этим наши страны отличаются.

    Наши страны отличаются в основном "маркетингом", а так идём +- в одном направлении, иногда мы обгоняем, иногда они.

     
     
  • 4.82, Bob (??), 12:07, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >по требованию озабоченных

    новым Эпштейнам проще будет искать потенциальных...

    >отличаются в основном "маркетингом", а так идём +- в одном направлении

    Ну... Между западным киберпанком и Азиатским 19 веком разница есть... Это если США и РФ сравнивать.

     
  • 2.75, Аноним (75), 11:52, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это как так можно умудриться под новостью о снятии ограничений писать о том, что якобы ограничения вводят?
     
     
  • 3.86, Аноним (86), 12:09, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Престидижитация, сэр.
     
  • 3.88, Аноним (3), 12:11, 26/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:19, 26/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –13 +/
    Очень странный подход.
    Вроде закон должен быть един для всех.

    А тут получается если ты бородатый опенсорскник, то можешь детям продавать бухло, прон и вещества.
    Наверное самый известный СПО-защитник снощений с детьми продавил.

    К счастью это пока только предложения.
    Посмотрим смогут ли облапошить законодателей рассказами про "бедных нищастных опенсорсников."

     
     
  • 2.5, Аноним (3), 10:26, 26/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +5 +/
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 10:43, 26/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –5 +/
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:35, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В своём штате можешь принимать любые законы, которые продвинешь.
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 10:55, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это так не работает там в одно лицо ничего не принимается.
     
     
  • 4.37, Аноним (9), 10:58, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Естественно. Я намекаю на то, что если вы не в Калифорнии, какое вам дело до того, во сколько там школьники алкоголь себе купят?
    Да и дело-то не в алкоголе, а в веществах, которые продаются в телеге или даркнете, которые ты этим законом никак не заблокируешь.
     
     
  • 5.41, Аноним (41), 11:04, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Я намекаю на то, что если вы не в Калифорнии, какое вам дело до того,

    Ахаха!
    Потому что тут можно громко куkaрекать "а у пuндосов негpoв линчуют".
    А вот за митинг "хватит ломать интернет" можно отгести по голове и уехать в тюрячку.

    Сколько новостей про блокировки было на этом сайте? Вот то-то и оно)
    Админ не хочет проблем.

    Легко гавкать на слона, особенно если он за океаном.

    > а в веществах, которые продаются в телеге или даркнете, которые ты этим законом никак не заблокируешь.

    Думаю можно.
    Оно в ИРЛ как-то попадает.
    Значит можно находить и сажать доставщиков, искать пути попадания в страну и тд.

     
     
  • 6.42, Аноним (9), 11:06, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Значит можно находить и сажать доставщиков, искать пути попадания в страну и тд.

    Ага. А при чём тут закон о проверке возраста в интернете?

     
  • 6.58, аврварвар (?), 11:22, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Легко гавкать на слона, особенно если он за океаном

    Зачем гавкать на слона, если можно включить ВПН и спокойно пользоваться телегой, ютубом и прочим? У всех, кого я знаю, всё давно уже настроено.

     
  • 5.56, аврварвар (?), 11:20, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вещества в даркнете запрещены независимо от возраста. А тут речь об алкоголе, порнухе и азартных играх.
     
  • 3.68, Мемоним (?), 11:42, 26/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.24, Bob (??), 10:50, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Есть "соизмеримость применения" - на опенсорсе дети даже в статистическую погрешность не входят

    У леваков этим заняты "меньшинства", не переживай

    Да легко, те отщепенцы даже рекламщикам особо не нужны. А закон про подчинение основной низкоинтеллектуальной биомассы)

     
     
  • 3.35, Аноним (33), 10:56, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дети раньше начнут ставить себе Линукс.
     
     
  • 4.54, Bob (??), 11:18, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тырить аккаунты родаков)
     
     
  • 5.57, Аноним (9), 11:20, 26/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.6, Аноним (7), 10:27, 26/05/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +3 +/
     
     
  • 2.10, Аноним (9), 10:38, 26/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.20, Аноним (20), 10:44, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > ЛГБТ, БЛМ

    Какое отношение "ЛГБТ, БЛМ" имеет к проверке возраста?
    Ты что не похмелился с утра?

    > и теперь вот цифрового ГУЛАГа.

    Что значит цифровой ГУЛАГ?
    ГУЛАГ это была сеть тюрем, где невинно осужденные были обречены на рабский труд в нечеловеческих условиях, зачастую до смерти.

    Я правильно понимаю, что вы сравниваете свои страдания от проверки возраста со страданиями людей в ГУЛАГе?
    Что дальше? Сравните голод в Ленинграде с нехваткой ванильного рафа?

    Выглядит как ложная аналогия, чтобы преувеличить свою проблему.

     
     
  • 3.22, Аноним (9), 10:47, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >где невинно осужденные были обречены

    Ну да. Сплошь невинно осуждённые.
    Подумайте сами, откуда там хотя бы уголовники брались?

     
     
  • 4.31, Аноним (31), 10:54, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну да. Сплошь невинно осуждённые.
    > Подумайте сами, откуда там хотя бы уголовники брались?

    Завтра государство принимает закон "кто не отдал корову/зерно/вступил в колхоз - тот враг народа".
    И отправляет тебя в лагерь, махать топором или укладывать шпалы по 14 часов в день.

    Если невинных не было, то почему столько реабилитировали после того, как усцатое овно сдохло?

     
     
  • 5.39, Аноним (9), 11:00, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что через 50 лет никакие разумные следственные действия не возможны, тем более посмертно. Поэтому реабилитировали почти всех подряд.
     
     
  • 6.61, Bob (??), 11:26, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каких 50? Как только крякнул усач - так сразу по хронологии 5ти летками пошёл откат. 50е, 45е, 40е и по ниспадающей.

    Развенчивание культа личности начали при живых свидетелях тех деяний. Тогда ещё даже участников становления СССР в живых оставалось порядочно, не говоря про 20е, 30е, 40е...

     
     
  • 7.62, Аноним (9), 11:33, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При чём тут культ личности и ГУЛАГ? Как ГУЛАГ связан с культом личности? Ну и сажал-то кто? Сталин или Ежов?
     
     
  • 8.89, Bob (??), 12:12, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    при том, что с подачи личности многих репресирровали Особенно - политических оп... текст свёрнут, показать
     
  • 5.55, Bob (??), 11:19, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В смысле "завтра"? - Зимой уже в Сибири было...
     
     
  • 6.64, Аноним (64), 11:34, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В смысле "завтра"? - Зимой уже в Сибири было...

    Только в Сибири (пока).

    Да и по сравнению с совkом - лайтовенько.
    Я даже не слышал, чтобы НКВДшники пустили по пуле в затылок особо сопротивляющимся.

     
     
  • 7.90, Bob (??), 12:13, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только один случай, всплывший...

    Методы другие, сейчас в каземат и контракт...

     
  • 3.23, Аноним (51), 10:48, 26/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.32, Shantikov (?), 10:54, 26/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 4.46, Аноним (46), 11:08, 26/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
     
  • 5.72, Shantikov (?), 11:49, 26/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.66, Мемоним (?), 11:35, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Что значит цифровой ГУЛАГ?

    Очнись. Твои друзья из "совестливой интеллигенции" давно используют это слово для любой системы, которая им не нравится. Хотя по факту это просто тогдашний ФСИН.

     
     
  • 4.69, Аноним (69), 11:43, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Очнись. Твои друзья из "совестливой интеллигенции"

    Какие нафиг друзья?
    Я бы с подобными шиzами даже на одном поле cpaть присесть побрезговал.
    К интеллигенции они отношения не имеют от слова совсем.
    Зачастую это унылые неудачники, с поломанной психикой и обиженные не весь мир.

    Им главное борьба: они заклеивают номера когда паркуются на газоне, громко протестуют, когда бухло нельзя купить без паспорта и так далее.

    > давно используют это слово для любой системы, которая им не нравится. Хотя по факту это просто тогдашний ФСИН.

    Не, обычные тюрьмы были в ведении Главного тюремного управления.
    Но в 30х что-то случилось (на самом деле почти сразу в 20х, но масштаб был не тот) и решили построить лагеря и использовать рабский труд.


     
  • 2.26, Аноним (31), 10:52, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что забавно, но в Техасе, практически такое же законы уже были принят в 2025.

    Adult Entertainment Websites (H.B. 1181)
    App Store Accountability Act (SB 2420)
    Social Media & App Stores (SCOPE Act & App Store Laws)

    Но у шuзов во всем виноваты демократы))

     
  • 2.29, Bob (??), 10:54, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну хорошо, что Москва и Питер не в топе по гейклубам в Европе, по России в порнхабе в тегах не куколдизм / гейство / анал, а про детдома и детскую проституцию вспоминать нечего. На счёт цифрового концлагеря проорал, ожидая чебурнет по белым спискам на проводном инете)

    Иди похмелись.

     
     
  • 3.40, Аноним (40), 11:04, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так тут мордор, а там оплот демократии. Смотри, не перепутай. А то они так похожи стали в последнее время.
     
     
  • 4.47, Bob (??), 11:10, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там "содом и гоморра", главное чтобы чинуши с бизнесменами не путали, а то несут одну пургу, а вся кодла и имущество - там. Да, Лизонька Пыськова? )
     

  • 1.13, Аноним (13), 10:41, 26/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    я так понимаю ожидаем появления кода винды под открытой лицензией
     
     
  • 2.34, Bob (??), 10:55, 26/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.59, аврварвар (?), 11:24, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ReactOS
     

  • 1.15, Аноним (51), 10:41, 26/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Как будто это что-то хорошее. Уже создан закон, а вопрос СПО дело одной поправки.
     
     
  • 2.30, Аноним (33), 10:54, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Закон потерял любой смысл.
     
  • 2.38, Bob (??), 10:59, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже давно везде онлайн аккаунт, с мылом, мобильником и прочими личными данными. Ибо терять его - очень неудобно. Просто доступ к отдельным частям инфы оттуда будет не только бигтеху, рекламщикам, аналитике и вообще кто заплатит + хакерам со сливам)

    А на СПО сидят как ортодоксы в Израиле и особо никому они не интерестны.

     

  • 1.27, Аноним (33), 10:53, 26/05/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.36, Аноним (31), 10:58, 26/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Ох какая вкусная тема.
    Сейчас в комментах будет перепись заshitничков бухлишка для деток, пopно для деток и игр 18+.

    Причем эти убогие будут кричать "мы бухали-фапали и выросли нормальными".

    Хотя чтобы посмотреть что в их понимании "нормально", достаточно выглянуть на улицу)

     
     
  • 2.44, Аноним (44), 11:07, 26/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.45, Bob (??), 11:07, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А чё, это плохо?

    Италия - столовое вино, в разумных пределах, с раннего детства.

    "порно для деток" - все голые до 3 лет на пляже. А в яслях и детсадах тоже не заморачиваются, показывают друг-дружке, у кого что есть) Потом играют гормоны с 8-10 лет и начинается вакханалия, которую не хотят замечать)

    Ну, таки выросли нормальными. Глянь, что выросло из излишне защищённых...

    Достаточно сравнить красный и синий штат)

     
     
  • 3.50, Аноним (50), 11:16, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Разумные пределы кто устанавливает Если тебе привелкают голые трехлетки - то у... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.70, Bob (??), 11:44, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Разумные пределы

    не нажрался, в плане алкоголя, а лёгкий аперативчик. Или тут Спинозой быть надо?

    >тебе привелкают

    мы же детей от детского защищаем или куда тебя понесло, латентный детолюб?)

    >Не хотят замечать где?

    Да везде) Вводить религиозною / гендерную чушь вместо основ полового воспитания - это как? Это о нормальных Западных странах, хотя бы в их образовательные программы загляни.

    >Ага, заметно

    Всё познаётся в сравнении. Ща до 30е поколение слишком "уязвимое" и соевое. Кто 90е не застал и не пережил. Даже на западе - просто амёбы.

    >Страны в которых можно просто нормально жить?

    А ты в США сравни красные и синие штаты + почему Альберта бежит с Канады в США - сразу всё на места встанет.

    >которые выбрали апельсинового

    Дык, выбрали отказ от повесточки. На местах их же свои кпндидаты защищают. Вот по поводу great again до конца не понятно. С одной стороны есть мелкие экономические издержки, с другой - пошлины, возврат производства, поддержка своих и т.п. Для страны - в плюс. А обыватели... Пусть посчитают втраты от левацкого локдауна...

    >законы техаса

    ну, красные - не один штат, выбрал самое удобное, да)

    Adult Entertainment Websites - вродь понятно, чтобы не шкериться детьми в бизнесе больших дядь. Это за Голливудом)

    App Store Accountability Act - это чтобы бабос через суд не отдавать, если шкет карту родаков скрысил.

    Social Media & App Stores - смесь первого и второго.

    Но опять же, только один удобный тебе штат)

     
     
  • 5.79, Аноним (79), 12:05, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т е ты вспомнил что детишки на пляже голые, а латентный детолюб я Логика вышл... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.60, Аноним (13), 11:25, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    толсто. чтобы посмотреть, к чему приводит куча ограничений, достаточно взглянуть на упадок ЕС, в котором, благодаря некоторым гениальным законам, невозможным стало появление стартапов
     
     
  • 3.71, Bob (??), 11:46, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    налоги + мигранты, всё)

    С другой стороны, в отдельных странах ЕС для этого вполне лояльные законы: Эстония, Польша, Кипр, Испания, Португалия и т.п. Ирландия, та же. А рание - Великобритания, но там уже три её части хотят независимости и обратно в ЕС)))

     
  • 3.92, Аноним (92), 12:18, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > достаточно взглянуть на упадок ЕС

    вот-вот рухнет? Там уже все парки в берлине на дрова вырубили?))

    > в котором, благодаря некоторым гениальным законам, невозможным стало появление стартапов

    очень странно
    Я вот прям сейчас работаю с европейским стартапом по производству.. малых летательных аппаратов.

     
  • 2.73, Аноним (73), 11:49, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это всё от того, что нет верификации возраста в ПО! Вот добавят - и сразу все проблемы решатся!
     
  • 2.74, Shantikov (?), 11:52, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ох какая вкусная тема.
    > Сейчас в комментах будет перепись заshitничков бухлишка для деток, пopно для деток
    > и игр 18+.
    > Причем эти убогие будут кричать "мы бухали-фапали и выросли нормальными".
    > Хотя чтобы посмотреть что в их понимании "нормально", достаточно выглянуть на улицу)

    Здесь теперь тоже появились соревнования по фарму минусов?


     
     
  • 3.83, Аноним (92), 12:08, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е если вдруг могут поставить минус, то нужно просто молчать?
    Ты часом не из страны Л̶и̶м̶о̶н̶и̶и̶ Терпении?

    А вообще забавно как местных корежит)

     
  • 2.87, Sm0ke85 (ok), 12:09, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Сейчас в комментах будет перепись заshitничков бухлишка для деток, пopно для деток и игр 18+.

    Ты б в коровник зашел, чтоб тебе таки клеймо на лоб поставили...

     
     
  • 3.93, Аноним (93), 12:19, 26/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.94, Аркагоблин (?), 12:24, 26/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.53, Аноним (53), 11:17, 26/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Из сыктымдика выпилят?
     
  • 1.65, Аноним (65), 11:34, 26/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Здравый смысл торжествует. Интересно, удалят ли поддержку определения возраста в systemd? Хотя да, где systemd и где здравый смысл.
     
     
  • 2.67, Аноним (69), 11:36, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Здравый смысл торжествует.

    Пока это только предложения.
    От непонятных личностей.
    Которых было бы неплохо проверить "а не посещали ли они "остров с веселыми детьми"

    > Интересно, удалят ли поддержку определения возраста в systemd?
    > Хотя да, где systemd и где здравый смысл.

    А зачем? Вот если примут, тогда можно думать.


     
  • 2.77, iPony128052 (?), 11:57, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смысл удалять?

    Кому надо будет использовать, кому нет - не будет.

     
  • 2.80, iPony128052 (?), 12:05, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот беру дефолтный линукс ака Ubuntu 26.04 LTS с Systemd естественно

    $ userdbctl
    Command 'userdbctl' not found, but can be installed with:
    sudo apt install systemd-userdbd

    $ ls /etc/userdb
    ls: cannot access '/etc/userdb': No such file or directory

     

  • 1.76, iPony128052 (?), 11:55, 26/05/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.78, Аркагоблин (?), 12:02, 26/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В соответствии с требованиями закона, загруженные и запущенные приложения должны иметь возможность получать от операционной системы информацию о возрасте

    Только вот зачем калькулятору, блокноту или bash-скрипту "rename-folders.sh" нужно иметь возможность получать информацию о возрасте? Маразм крепчает. С ботами не общаюсь, так что идите мимо.

     

