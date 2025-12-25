В законопроект о верификации возраста CO SB51 добавлено исключение для открытых проектов

25.04.2026 09:41 (MSK)

Карл Ричелл (Carl Richell), основатель и руководитель компании System76, разрабатывающей дистрибутив Pop!_OS и среду рабочего стола COSMIC, добился внесения поправок в продвигаемый в штате Колорадо законопроект CO SB51 (Colorado Senate Bill 51), определяющий требования по верификации возраста в операционных системах. В текст законопроекта добавлено исключение, выводящее из области действия будущего закона дистрибутивы и приложения, поставляемые под открытыми лицензиями.

В поправках, утверждённых профильным комитетом Палаты представителей штата Колорадо, указано, что под действие закона не подпадают поставщики операционных систем и разработчики, распространяющие свои программные продукты под лицензиями, разрешающими копирование, распространение и внесение изменений в код. Исключение распространяется только на программные продукты, не налагающие дополнительные условия, такие как технические или юридические ограничения на установку модифицированных версий.

Законопроект верификации возраста в штате Колорадо утверждён сенатом и ожидает рассмотрения Палатой представителей и подписи губернатором. Законопроект аналогичен закону, уже действующему в штате Калифорния и предписывающему добавление в операционные системы возможности для указания возраста пользователя на этапе регистрации учётной записи и предоставления приложениям программного интерфейса для определения возраста текущего пользователя.

В соответствии с требованиями закона, загруженные и запущенные приложения должны иметь возможность получать от операционной системы информацию о возрасте в 4 градациях: младше 13 лет, от 13 до 16 лет, от 16 до 18 лет, 18 лет и старше. Разработчик приложения должен использовать полученную информацию о возрасте для соблюдения законодательства о защите детей в интернете. За невыполнение требований предусмотрены штрафы до $2500 за неумышленное и до $7500 за умышленное нарушение в отношении каждого пострадавшего ребёнка.

Несколько дней назад для рассмотрения конгрессом США был внесён законопроект, нацеленный на принятие аналогичного федерального закона о верификации возраста, действующего во всех штатах США.

  1. Главная ссылка к новости (https://fosstodon.org/@carlric...)
  2. OpenNews: В Калифорнии утверждён законопроект об интеграции в ОС API для проверки возраста
  3. OpenNews: Создан дистрибутив Ageless Linux для противодействия законам о проверке возраста
  4. OpenNews: Проект Arch Linux 32 заблокировал доступ из Бразилии из-за закона о верификации возраста
  5. OpenNews: Создан форк systemd без хранения возраста. GrapheneOS отказался верифицировать возраст
  6. OpenNews: Позиция по верификации возраста в Debian
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65283-law
Ключевые слова: law
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


