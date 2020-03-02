Выпуск Proxmox VE 9.2, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов

22.05.2026 10:27 (MSK)

Опубликован релиз Proxmox Virtual Environment 9.2, специализированного Linux-дистрибутива на базе Debian GNU/Linux, нацеленного на развертывание и обслуживание виртуальных серверов с использованием LXC и KVM, и способного выступить в роли замены таких продуктов, как VMware vSphere, Microsoft Hyper-V и Citrix Hypervisor. Размер установочного iso-образа 1.7 ГБ.

Proxmox VE предоставляет средства для развёртывания полностью готовой системы виртуальных серверов промышленного уровня с управлением через web-интерфейс, рассчитанный на управление сотнями или даже тысячами виртуальных машин. Дистрибутив имеет встроенные инструменты для организации резервного копирования виртуальных окружений и доступную из коробки поддержку кластеризации, включая возможность миграции виртуальных окружений с одного узла на другой без остановки работы. Среди особенностей web-интерфейса: поддержка безопасной VNC-консоли; управление доступом ко всем доступным объектам (VM, хранилище, узлы и т.п.) на основе ролей; поддержка различных механизмов аутентификации (MS ADS, LDAP, Linux PAM, Proxmox VE authentication).

В новом выпуске:

  • Осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian 13.5. Ядро Linux обновлено до выпуска 7.0. Задействованы новые выпуски QEMU 11.0, LXC 7.0, OpenZFS 2.4, Ceph 19.2.3/20.2.1.
  • В планировщик ресурсов кластера CRS (Cluster Resource Scheduler) добавлен режим динамической балансировки нагрузки. В данном режиме на основе собираемых в реальном времени метрик о потреблении ресурсов узлами и гостевыми системами, осуществляется распределение гостевых систем по узлам в кластере. Среди прочего, гостевые системы, работающие в режиме высокой доступности, могут автоматически мигрировать с одного узла на другой для снижения дисбаланса в кластере. Поведение балансировки настраивается через панель управления высокой доступностью в web-интерфейсе.
  • В стек программно определяемых сетей (SDN, Software-Defined Networking) добавлена поддержка протоколов WireGuard и BGP для организации сетевого взаимодействия между кластерами. Среди прочего возможна тонкая настройка фильтрации маршрутов BGP/EVPN с использованием route map и списков префиксов. Также добавлены дополнительные опции для настройки контроллеров EVPN и возможность использования IPv6 с EVPN.
  • В Web-интерфейс в секцию "Datacenter → Guest Resources/Hardware" добавлены инструменты для создания, редактирования и удаления собственных моделей виртуальных CPU, определяющих то, какие возможности CPU будут предоставляться внутри виртуальных машин.
  • Добавлена возможность временной деактивации режима высокой доступности для всего кластера, что может быть полезным при проведении обслуживания, например, для приостановки срабатывания HA-событий во время внесения изменений в сетевую инфраструктуру. После деактивации обработка событий лишь останавливается, а само состояние ресурсов сохраняется и после активации восстанавливается. Управление осуществляется при помощи новых команд "disarm-ha" и "arm-ha".
  • В web-интерфейс и API добавлена возможность применения сертификатов Microsoft и Windows UEFI 2023.


  • 1.1, бочок (ok), 11:07, 22/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    А запуск LXC с докер образов забили допиливать?(
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:36, 22/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Что-то да, в прошлых 2 версиях было много technology preview (application containers from suitable OCI images, snapshots on thick LVM with snapshots as volume chains, snapshots as volume chains on Directory/NFS/CIFS, nftables firewall) и никаких апдейтов по ним или выходу в GA в этом релизе
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:22, 22/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >сотнями или даже тысячами виртуальных машин

    Миллиардами! Никто это не использует в серьезных дата центрах. Это ниша небольших контор, с серверной максимум на 10-15 сервов

     
     
  • 2.4, isfdskjdhghg (?), 11:37, 22/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А что вы лично используете в серьёзных датацентрах?
     
     
  • 3.9, Horo45 (?), 12:27, 22/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Опенстак
     
  • 3.14, 12yoexpert (ok), 13:32, 22/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    онтопик не про датацентры, а про сельские заводы
     
  • 2.5, жЫр с монитора (?), 11:39, 22/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Дааа? А ты много серьезных датацентров видел? )).
     
  • 2.6, Ярослав Г. (?), 11:41, 22/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А Аэрофлот - небольшая контора на 10-15 серверов?
     
     
  • 3.13, Aliech (ok), 13:04, 22/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    То есть вы таки хотите сказать, что у Аэрофлота применяется для виртуализации нечто, в котором qemu запущено от рута, да ещё и без ограничения системных вызовов через seccomp? Что-то, что в случае эксплуатации ошибок, типа CVE-2021-3748, даёт взломщикам полный доступ к серверу? Просто именно таков Proxmox VE ;)
     
  • 3.15, 12yoexpert (ok), 13:33, 22/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    ты бы ещё ГазМяс привёл в пример или Сберкассу
     
  • 2.8, King_Carlo (ok), 12:09, 22/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    В серьёзных датацентрах надо разворачивать oVirt - технические задания, рабочие проекты, внедрение, эксплуатация, бесконечный бюджет! Вот! А этот ваш proxmox любой пионер может развернуть в кластер, куда это годится? Зарабатывать как?
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 12:36, 22/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    https://www.openstack.org/software/
     
  • 2.12, theDolphin (ok), 12:51, 22/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ты даже не представляешь, насколько ты не прав )
     
     
  • 3.16, 12yoexpert (ok), 13:35, 22/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    ты даже не представляешь, насколько он прав
     
     
  • 4.17, theDolphin (ok), 13:42, 22/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Я то как раз немного представляю, у нас несколько сотен (не соврать тысяч, за весь IT компании не скажу) серваков под PVE.
     
     
  • 5.18, Aliech (ok), 14:14, 22/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    И как вы порешали отсутствие изоляции системных вызовов qemu? Или у вас такие манящие и доступные сервера в проде стоят?
     

  • 1.7, ЛетящийГроб (?), 11:44, 22/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    https://www.proxmox.com/en/products/proxmox-datacenter-manager/overview

    С выходом datacenter-manager пропало ограничение на 30 нод !

     
     
  • 2.11, theDolphin (ok), 12:50, 22/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ограничение в 30 нод - это ограничение corosync, которому нужна низколатентная связь full mesh. И это даже не ограничение, а рекомендация. Я запускал PVE на 50+ серваках выделив бекбон отдельную сеть.
    Интересно, как они порешали этот вопрос.
     
