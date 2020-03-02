Выпуск Proxmox VE 9.2, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов

Опубликован релиз Proxmox Virtual Environment 9.2, специализированного Linux-дистрибутива на базе Debian GNU/Linux, нацеленного на развертывание и обслуживание виртуальных серверов с использованием LXC и KVM, и способного выступить в роли замены таких продуктов, как VMware vSphere, Microsoft Hyper-V и Citrix Hypervisor. Размер установочного iso-образа 1.7 ГБ. Proxmox VE предоставляет средства для развёртывания полностью готовой системы виртуальных серверов промышленного уровня с управлением через web-интерфейс, рассчитанный на управление сотнями или даже тысячами виртуальных машин. Дистрибутив имеет встроенные инструменты для организации резервного копирования виртуальных окружений и доступную из коробки поддержку кластеризации, включая возможность миграции виртуальных окружений с одного узла на другой без остановки работы. Среди особенностей web-интерфейса: поддержка безопасной VNC-консоли; управление доступом ко всем доступным объектам (VM, хранилище, узлы и т.п.) на основе ролей; поддержка различных механизмов аутентификации (MS ADS, LDAP, Linux PAM, Proxmox VE authentication). В новом выпуске: Осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian 13.5. Ядро Linux обновлено до выпуска 7.0. Задействованы новые выпуски QEMU 11.0, LXC 7.0, OpenZFS 2.4, Ceph 19.2.3/20.2.1.

В планировщик ресурсов кластера CRS (Cluster Resource Scheduler) добавлен режим динамической балансировки нагрузки. В данном режиме на основе собираемых в реальном времени метрик о потреблении ресурсов узлами и гостевыми системами, осуществляется распределение гостевых систем по узлам в кластере. Среди прочего, гостевые системы, работающие в режиме высокой доступности, могут автоматически мигрировать с одного узла на другой для снижения дисбаланса в кластере. Поведение балансировки настраивается через панель управления высокой доступностью в web-интерфейсе.

В стек программно определяемых сетей (SDN, Software-Defined Networking) добавлена поддержка протоколов WireGuard и BGP для организации сетевого взаимодействия между кластерами. Среди прочего возможна тонкая настройка фильтрации маршрутов BGP/EVPN с использованием route map и списков префиксов. Также добавлены дополнительные опции для настройки контроллеров EVPN и возможность использования IPv6 с EVPN.

В Web-интерфейс в секцию "Datacenter → Guest Resources/Hardware" добавлены инструменты для создания, редактирования и удаления собственных моделей виртуальных CPU, определяющих то, какие возможности CPU будут предоставляться внутри виртуальных машин.

Добавлена возможность временной деактивации режима высокой доступности для всего кластера, что может быть полезным при проведении обслуживания, например, для приостановки срабатывания HA-событий во время внесения изменений в сетевую инфраструктуру. После деактивации обработка событий лишь останавливается, а само состояние ресурсов сохраняется и после активации восстанавливается. Управление осуществляется при помощи новых команд "disarm-ha" и "arm-ha".

В web-интерфейс и API добавлена возможность применения сертификатов Microsoft и Windows UEFI 2023.



