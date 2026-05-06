Релиз картографического приложения CoMaps 2026.05.06 и отчёт проекта за год

Проект CoMaps, развивающий полностью открытый коммьюнити-форк мобильного картографического приложения Organic Maps, опубликовал релиз 2026.05.06 и отчёт о развитии проекта за год. Код CoMaps распространяется под лицензией Apache 2.0. Приложение доступно в каталогах F-Droid, Google Play, Apple App Store, Flathub, а также напрямую на Codeberg.

Главное нововведение в релизе - возможность обновлять карты независимо от самого приложения, используя новую кнопку "Проверить обновления" на экране загрузки карт. Исторически версии карт и приложения были тесно связаны - для получения доступа к новым картам сначала требовалось обновить само приложение. Это упрощало обеспечение совместимости, но требовало постоянных обновлений приложения и порой длительного ожидания одобрения каждого релиза магазинами приложений - каждый день ожидания делал карты менее актуальными. Теперь свежие карты планируется выпускать каждую неделю и актуальность на момент выпуска будет составлять всего пару дней. В настоящее время для загрузки предложены карты на основе данных OpenStreetMap от 10 мая.

Кроме того, в новой версии при навигации обеспечено отображение только светофоров на маршруте, но более крупными значками. В Android-версии категории поиска теперь отображаются колонками и реализована настройка включения режима инкогнито для системной клавиатуры. В iOS-версии в панель режима навигации добавлена кнопка начала записи трека.

12 мая проекту исполнился год, за который около 100 человек внесли 2500 коммитов в основной репозиторий проекта на Codeberg. Более 270 переводчиков работают над переводами на 80 языкаов (30 из которых уже полностью готовы). Один из основных англоязычных Matrix/Telegram чатов насчитывает более 1200 участников. Есть и чаты на испанском, французском, немецком, турецком и русском языках. Текущие операционные вопросы обычно обсуждаются разработчиками в пространстве CoMaps на платформе Zulip, в котором присутствует около 50 активных участников. Пользовательская база проекта на всех платформах оценена примерно в 250 тысяч человек.

Среди других заметных изменений за год:

Расширена информация о точках интереса (POI): ссылки на панорамы "Panoramax", показ даты крайней актуализации объекта, наличие натуральных (organic) опций в магазинах и кафе, информация о стоимости услуг, подробная информация о зарядках для электромобилей (тип, мощность, количество разъёмов..) и т.д.

Построение маршрутов: учёт дополнительного времени на проезд перекрёстков, светофоров и знаков "Стоп"; учёт временных/условных ограничений; опции для избегания ступенек и мощёных дорог (для любителей приключений).

На карту добавлены около 100 новых разных типов объектов и проведена большая работа по общему улучшению стиля отображения карты, включая стиль "Активный отдых".

Статьи из Википедии об объектах карты теперь доступны на 17 языках (изначально было 5).

Проведена работа по обеспечению конфиденциальности и модернизации кода.

С декабря 2025 года Android-версия CoMaps позволяет использовать сторонние/собственные серверы c картами. Расширена "официальная" сеть серверов, многие из которых предоставлены и поддерживаются членами сообщества.

Интегрированы различные открытые улучшения из проекта Organic Maps (часть новых возможностей OM основана на проприетарных изменениях кода генератора карт и требует переработки для включения в CoMaps).

Проведена работа по улучшению встроенного в CoMaps редактора OpenStreetMap, например, добавлена возможность создания объектов, требующих нескольких OSM-тегов, возможность пометки объектов как неиспользумые, упрощённое добавление заметок и т.д. За год встроенным редактором воспользовались более 7500 пользователей CoMaps, внеся почти 90 000 изменений в OpenStreetMap. В том числе вышла пара заметок с идеями о том, как находить и исправлять заметки, созданные в CoMaps и как находить и исправлять ошибки в данных OSM.

CoMaps был выбран в качестве карт по умолчанию для iodéOS и CalyxOS. * Проект "European & Open Source Alternatives" дал CoMaps оценку доверия в 9,6 баллов из 10 - самый высокий рейтинг среди навигационных приложений. Ресурс Switching Software рекомендовал CoMaps в качестве альтернативы Google Maps. Проект "is it really foss?" подтвердил, что CoMaps является полностью открытым проект без оговорок и подвохов.

Из планов на будущее отмечена интеграция актуальной информации о трафике, улучшения, связанные с общественным транспортом, добавление пользовательских отзывов/рейтинга, создание специализированных стилей карты для различных видов транспорта.

Проект CoMaps был основан бывшими волонтёрами-контрибьюторами Organic Maps, недовольными зависимостью Organic Maps от интересов акционеров коммерческой компании Organic Maps, закрытостью процесса управления, непрозрачностью распределения пожертвований и несоответствием провозглашаемым принципам СПО. Форк развивается в соответствии с принципами открытости, прозрачности и совместной работы. Проект сосредоточен на ведении только некоммерческой деятельности и подотчётности сообществу. Ключевые принципы развития приложения: простой интерфейс пользователя, работа в offline-режиме и легковесность (включая потребление энергии), отсутствие рекламы, идентификации личности и сбора данных.