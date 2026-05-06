Релиз картографического приложения CoMaps 2026.05.06 и отчёт проекта за год

Проект CoMaps, развивающий полностью открытый коммьюнити-форк мобильного картографического приложения Organic Maps, опубликовал релиз 2026.05.06 и отчёт о развитии проекта за год. Код CoMaps распространяется под лицензией Apache 2.0. Приложение доступно в каталогах F-Droid, Google Play, Apple App Store, Flathub, а также напрямую на Codeberg.
Главное нововведение в релизе - возможность обновлять карты независимо от самого приложения, используя новую кнопку "Проверить обновления" на экране загрузки карт. Исторически версии карт и приложения были тесно связаны - для получения доступа к новым картам сначала требовалось обновить само приложение. Это упрощало обеспечение совместимости, но требовало постоянных обновлений приложения и порой длительного ожидания одобрения каждого релиза магазинами приложений - каждый день ожидания делал карты менее актуальными. Теперь свежие карты планируется выпускать каждую неделю и актуальность на момент выпуска будет составлять всего пару дней. В настоящее время для загрузки предложены карты на основе данных OpenStreetMap от 10 мая.
Кроме того, в новой версии при навигации обеспечено отображение только светофоров на маршруте, но более крупными значками. В Android-версии категории поиска теперь отображаются колонками и реализована настройка включения режима инкогнито для системной клавиатуры. В iOS-версии в панель режима навигации добавлена кнопка начала записи трека.
12 мая проекту исполнился год, за который около 100 человек внесли 2500 коммитов в основной репозиторий проекта на Codeberg. Более 270 переводчиков работают над переводами на 80 языкаов (30 из которых уже полностью готовы). Один из основных англоязычных Matrix/Telegram чатов насчитывает более 1200 участников. Есть и чаты на испанском, французском, немецком, турецком и русском языках.
Текущие операционные вопросы обычно обсуждаются разработчиками в пространстве CoMaps на платформе Zulip, в котором присутствует около 50 активных участников. Пользовательская база проекта на всех платформах оценена примерно в 250 тысяч человек.
Среди других заметных изменений за год:
- Расширена информация о точках интереса (POI): ссылки на панорамы "Panoramax", показ даты крайней актуализации объекта, наличие натуральных (organic) опций в магазинах и кафе, информация о стоимости услуг, подробная информация о зарядках для электромобилей (тип, мощность, количество разъёмов..) и т.д.
- Построение маршрутов: учёт дополнительного времени на проезд перекрёстков, светофоров и знаков "Стоп"; учёт временных/условных ограничений; опции для избегания ступенек и мощёных дорог (для любителей приключений).
- На карту добавлены около 100 новых разных типов объектов и проведена большая работа по общему улучшению стиля отображения карты, включая стиль "Активный отдых".
- Статьи из Википедии об объектах карты теперь доступны на 17 языках (изначально было 5).
- Проведена работа по обеспечению конфиденциальности и модернизации кода.
- С декабря 2025 года Android-версия CoMaps позволяет использовать сторонние/собственные серверы c картами. Расширена "официальная" сеть серверов, многие из которых предоставлены и поддерживаются членами сообщества.
- Интегрированы различные открытые улучшения из проекта Organic Maps (часть новых возможностей OM основана на проприетарных изменениях кода генератора карт и требует переработки для включения в CoMaps).
- Проведена работа по улучшению встроенного в CoMaps редактора OpenStreetMap, например, добавлена возможность создания объектов, требующих нескольких OSM-тегов, возможность пометки объектов как неиспользумые, упрощённое добавление заметок и т.д. За год встроенным редактором воспользовались более 7500 пользователей CoMaps, внеся почти 90 000 изменений в OpenStreetMap. В том числе вышла пара заметок с идеями о том, как находить и исправлять заметки, созданные в CoMaps и как находить и исправлять ошибки в данных OSM.
- CoMaps был выбран в качестве карт по умолчанию для iodéOS и CalyxOS.
* Проект "European & Open Source Alternatives" дал CoMaps оценку доверия в 9,6 баллов из 10 - самый высокий рейтинг среди навигационных приложений. Ресурс Switching Software рекомендовал CoMaps в качестве альтернативы Google Maps. Проект "is it really foss?" подтвердил, что CoMaps является полностью открытым проект без оговорок и подвохов.
Из планов на будущее отмечена интеграция актуальной информации о трафике, улучшения, связанные с общественным транспортом, добавление пользовательских отзывов/рейтинга, создание специализированных стилей карты для различных видов транспорта.
Проект CoMaps был основан бывшими волонтёрами-контрибьюторами Organic Maps, недовольными зависимостью Organic Maps от интересов акционеров коммерческой компании Organic Maps, закрытостью процесса управления, непрозрачностью распределения пожертвований и несоответствием провозглашаемым принципам СПО. Форк развивается в соответствии с принципами открытости, прозрачности и совместной работы. Проект сосредоточен на ведении только некоммерческой деятельности и подотчётности сообществу. Ключевые принципы развития приложения: простой интерфейс пользователя, работа в offline-режиме и легковесность (включая потребление энергии), отсутствие рекламы, идентификации личности и сбора данных.