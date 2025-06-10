Первый релиз CoMaps, форка картографического приложения Organic Maps

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|1.1, remort (?), 22:41, 10/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Да, но зачем ? Organic Maps соответствует тем же принципам открытости, конфиденциальности, оффлайновости и малого энергопотребления.
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|2.2, Albertio (ok), 22:43, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Камень преткновения в форме юр.лица, которое может все взять и отменить, как пелось в одной песенке.
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|3.7, Аноним (7), 22:53, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>может все взять и отменить
Отменить опубликованное не может. Учи матчасть.
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|4.8, Albertio (ok), 22:58, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Уважаемый аноним может подождать наступления этого момента и сделать форк. А может и не ждать, а сразу сделать форк и развивать его без неожиданных сюрпризов от "Horns and Hooves LLC".
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|5.12, Аноним (7), 23:06, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Можно подумать, авторы форка тебе лично обязаны не делать вот таких вот сюрпризов. Но наверное да, мамой клянутся.
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|6.16, Albertio (ok), 23:19, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да нет, могут. Только сюрпризом это не будет, общественные организации не подпадают под законодательство о коммерческой тайне и любые подобные идеи совершенно спокойно выносятся на суд публики если не вообще с ней обсуждаются.
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|7.21, Аноним (7), 23:36, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>общественные организации
Я тебя может удивлю, но общественная организация тебе тоже ничем не обязана. И лицензия Apache, тоже. Любой может её взять и закрыть. Без суда над публикой.
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|2.6, Bob (??), 22:52, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Organic Maps соответствует тем же принципам
давайте цитировать полностью)
>подотчётности сообществу и удовлетворении интересов сообщества
а в новости про создание форка вообще всё чётко, что не понравилось:
>зависимостью проекта от интересов акционеров коммерческой компании Organic Maps OÜ, закрытостью процесса управления и непрозрачностью распределения пожертвований
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|3.13, Аноним (7), 23:09, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>непрозрачностью распределения пожертвований
Так пусть сначала определяться, что им надо в первую очередь. Деньги или код. Просто я не вижу смысла строить такую сложную систему монетизации, когда можно просто пойти и заработать деньги.
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|6.26, Rus_Troll0lo (?), 00:00, 11/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так тогда не получится всякой ерундой заниматься, форки бесполезные пложить ради идеи, а придется делать то, что востребовано и оплачивается не подачками. А это равносильно работе на корпорации.
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|1.9, Аноним (7), 23:02, 10/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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В общем меня смущают два обстоятельства, которые возникают в опенсорсе.
1. Создаётся проект с нуля. На него тратятся тысячи человеко-часов, при этом в интернете практически тишина. Никто про этот проект не слышал и не знает.
2. Делается форк проекта. Затраты - 0 человеко-часов (кнопочка fork на гитхабе). При этом поднимается такой шум, что он даст фору любому PR-отделу крупной компании.
Вывод. Скоро дойдёт до того, что создавать проекты с нуля никто не будет вообще. Будут жать кнопочку "fork" и писать слёзную историю про то, какой автор оригинального проекта нехороший человек. Основная цель достигнута, о тебе все слышали и все говорят. Ты - центр Вселенной. А с нуля пусть пилят всякие неудачники, про которых никто никогда не слышал. Такие дела.
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|2.18, Rus_Troll0lo (?), 23:25, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Уважающий себя разработчик не станет бесплатно за подачки работать, это удел бомжей всяких, вся суть которых - паразитирование.
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|3.24, Аноним (7), 23:41, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Уважающий себя разработчик не станет бесплатно за подачки работать, это удел бомжей всяких, вся суть которых - паразитирование.
Так а кто-то мешает работать небесплатно? Просто здесь очень сложная схема с форками, шумом и мутной монетизацией в виде донатов. Когда надо просто пойти и начать стричь капусту. Не прикрываясь этими пафосными заявлениями и прочим телодвижениями.
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|4.27, Rus_Troll0lo (?), 00:05, 11/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я к тому, что нормальный человек изначально бы не полез стопицот коммтов в проект стать, зная, что денежного профита (как и любого другого) за это не будет. А с ненормальными фанатиками что говорить - голодать будут, но идти и улучшать, скажем, google maps не пойдут.
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|3.33, Я (??), 02:50, 11/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Таки я не понял: бесплатно или за подачки? И если кто работает, то почему паразит? Или подачка от корпорации - это другое? Или тут уже трудяги-паразиты завелись?
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|2.19, Аноним (19), 23:27, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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1. Это про Organic Maps-то никто не знает?
2. Шум поднимается только в специфических местах (как здесь, например). Вот про форк в целом никто не знает (и не факт, что успеет узнать).
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|3.25, Аноним (7), 23:45, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Это про Organic Maps-то никто не знает?
Сайт опеннет "узнал" только когда её начали форкать. Думаю, в других интернетах ситуация аналогичная.
> Вот про форк в целом никто не знает (и не факт, что успеет узнать).
Про форк информации уже больше чем про оригинал.В википедии, например, уже появилась информация о форке. А значит "значимость" подтверждена без проблем.
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|2.23, pfg21 (ok), 23:37, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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неее, енто это не про сей случай :) орги немного разошлись в денежных вопросах.
организатор комапса и над органиком работал и над мопсом...
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|2.30, дАнон (?), 01:07, 11/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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здесь на тему золотой серидины
альтруизм херово. но и тема форков сейчас актуально. особенно когда никто не донатит родительской фирме, но вдруг находится сотня инвесторов на форк оригинала
так что всё индивидуально
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|1.28, Аноним (28), 00:13, 11/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В KDE есть виртуальный глобус Marble. OSM поддерживается. Осталось только научить в оффлайне работать.
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|1.34, Аноним (34), 03:22, 11/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Форк шустрее спутники нашёл. Чудеса какие-то. Перешёл на форк. Спасибо за внимание.
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|1.35, мяв (?), 03:41, 11/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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поставила.
при попытке скачать "world view map" - ошибка без подробностей.
через логгер посмотрела - лезет на cdn-us-2.comaps.tech. до туда подключение есть, но при прямом заходе 404. куда конкретно он там хочет и почему "Connection failed" - понятья не имею.
снесла.
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