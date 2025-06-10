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Первый релиз CoMaps, форка картографического приложения Organic Maps

10.06.2025 22:33

Опубликован первый выпуск проекта CoMaps, развивающего форк приложения Organic Maps для оффлайн навигации с использованием картографических данных OpenStreetMap. Выпуск доступен для платформы Android в формате APK. Ведётся работа над публикацией приложения в каталогах F-Droid, Google Play Store и iOS App Store. Код проекта распространяется под лицензией Apache 2.0.

Форк развивается в соответствии с принципами открытости, прозрачности и совместной работы. Проект сосредоточен на ведении только некоммерческой деятельности, подотчётности сообществу и удовлетворении интересов сообщества. Ключевые принципы развития приложения: ориентация на работу в offline-режиме, забота о конфиденциальности (работа без идентификации личности и без сбора данных) и эффективное потребление энергии для продления работы в автономном режиме.

Отличия первого выпуска CoMaps от Organic Maps:

  • Использование свежих данных OpenStreetMap по состоянию на 15 мая.
  • Организация подключения к учётной записи в OpenStreetMap через браузер.
  • Удаление полупрозрачного фона в слое, показывающем карту метрополитена.
  • Сервер отдачи метаданных заменён на статический список серверов с картами.
  • На стартовый экран загрузки добавлена информация о размере локальных карт.
  • Улучшено автоматическое переключение на ночной режим.
  • Обновлены переводы.
  • Выполнен ребрендинг.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.comaps.app/news/20...)
  2. OpenNews: Проект CoMaps начал развитие форка приложения Organic Maps
  3. OpenNews: Независимые участники проекта опубликовали открытое письмо владельцам Organic Maps
  4. OpenNews: Проект Organic Maps перенёс разработку с GitHub на Forgejo
  5. OpenNews: GitHub принудительно перевёл репозитории проекта Organic Maps в архивный режим
  6. OpenNews: Компания Mail.ru открыла исходные тексты картографических приложений MAPS.ME
Автор новости: suslikk
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63380-comaps
Ключевые слова: comaps, map
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (32) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, remort (?), 22:41, 10/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Да, но зачем ? Organic Maps соответствует тем же принципам открытости, конфиденциальности, оффлайновости и малого энергопотребления.
     
     
  • 2.2, Albertio (ok), 22:43, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Камень преткновения в форме юр.лица, которое может все взять и отменить, как пелось в одной песенке.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 22:53, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >может все взять и отменить

    Отменить опубликованное не может. Учи матчасть.

     
     
  • 4.8, Albertio (ok), 22:58, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Уважаемый аноним может подождать наступления этого момента и сделать форк. А может и не ждать, а сразу сделать форк и развивать его без неожиданных сюрпризов от "Horns and Hooves LLC".
     
     
  • 5.12, Аноним (7), 23:06, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно подумать, авторы форка тебе лично обязаны не делать вот таких вот сюрпризов. Но наверное да, мамой клянутся.
     
     
  • 6.16, Albertio (ok), 23:19, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да нет, могут. Только сюрпризом это не будет, общественные организации не подпадают под законодательство о коммерческой тайне и любые подобные идеи совершенно спокойно выносятся на суд публики если не вообще с ней обсуждаются.
     
     
  • 7.21, Аноним (7), 23:36, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >общественные организации

    Я тебя может удивлю, но общественная организация тебе тоже ничем не обязана. И лицензия Apache, тоже. Любой может её взять и закрыть. Без суда над публикой.

     
  • 2.3, Аноним (3), 22:45, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, не соответствует - поэтому и сделали форк.
     
     
  • 3.4, remort (?), 22:46, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а что не соответствует ? вышеобозначенная форма юрлица ?
     
     
  • 4.5, Аноним (3), 22:47, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там есть ссылка на новость где есть ссылка. Иди и читай.
     
  • 2.6, Bob (??), 22:52, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Organic Maps соответствует тем же принципам

    давайте цитировать полностью)

    >подотчётности сообществу и удовлетворении интересов сообщества

    а в новости про создание форка вообще всё чётко, что не понравилось:
    >зависимостью проекта от интересов акционеров коммерческой компании Organic Maps OÜ, закрытостью процесса управления и непрозрачностью распределения пожертвований

     
     
  • 3.13, Аноним (7), 23:09, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >непрозрачностью распределения пожертвований

    Так пусть сначала определяться, что им надо в первую очередь. Деньги или код. Просто я не вижу смысла строить такую сложную систему монетизации, когда можно просто пойти и заработать деньги.

     
     
  • 4.20, Rus_Troll0lo (?), 23:31, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не хотят на злобные корпорации работать, а хотят с несправедливостью бороться!
     
     
  • 5.22, Аноним (7), 23:37, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно подумать, кто-то мешает работать на себя.
     
     
  • 6.26, Rus_Troll0lo (?), 00:00, 11/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так тогда не получится всякой ерундой заниматься, форки бесполезные пложить ради идеи, а придется делать то, что востребовано и оплачивается не подачками. А это равносильно работе на корпорации.
     

  • 1.9, Аноним (7), 23:02, 10/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    В общем меня смущают два обстоятельства, которые возникают в опенсорсе.

    1. Создаётся проект с нуля. На него тратятся тысячи человеко-часов, при этом в интернете практически тишина. Никто про этот проект не слышал и не знает.

    2. Делается форк проекта. Затраты - 0 человеко-часов (кнопочка fork на гитхабе). При этом поднимается такой шум, что он даст фору любому PR-отделу крупной компании.

    Вывод. Скоро дойдёт до того, что создавать проекты с нуля никто не будет вообще. Будут жать кнопочку "fork" и писать слёзную историю про то, какой автор оригинального проекта нехороший человек. Основная цель достигнута, о тебе все слышали и все говорят. Ты - центр Вселенной. А с нуля пусть пилят всякие неудачники, про которых никто никогда не слышал. Такие дела.

     
     
  • 2.18, Rus_Troll0lo (?), 23:25, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Уважающий себя разработчик не станет бесплатно за подачки работать, это удел бомжей всяких, вся суть которых - паразитирование.
     
     
  • 3.24, Аноним (7), 23:41, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Уважающий себя разработчик не станет бесплатно за подачки работать, это удел бомжей всяких, вся суть которых - паразитирование.

    Так а кто-то мешает работать небесплатно? Просто здесь очень сложная схема с форками, шумом и мутной монетизацией в виде донатов. Когда надо просто пойти и начать стричь капусту. Не прикрываясь этими пафосными заявлениями и прочим телодвижениями.

     
     
  • 4.27, Rus_Troll0lo (?), 00:05, 11/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я к тому, что нормальный человек изначально бы не полез стопицот коммтов в проект стать, зная, что денежного профита (как и любого другого) за это не будет. А с ненормальными фанатиками что говорить - голодать будут, но идти и улучшать, скажем, google maps не пойдут.
     
  • 3.33, Я (??), 02:50, 11/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таки я не понял: бесплатно или за подачки? И если кто работает, то почему паразит? Или подачка от корпорации - это другое? Или тут уже трудяги-паразиты завелись?
     
  • 2.19, Аноним (19), 23:27, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    1. Это про Organic Maps-то никто не знает?

    2. Шум поднимается только в специфических местах (как здесь, например). Вот про форк в целом никто не знает (и не факт, что успеет узнать).

     
     
  • 3.25, Аноним (7), 23:45, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Это про Organic Maps-то никто не знает?

    Сайт опеннет "узнал" только когда её начали форкать. Думаю, в других интернетах ситуация аналогичная.

    > Вот про форк в целом никто не знает (и не факт, что успеет узнать).

    Про форк информации уже больше чем про оригинал.В википедии, например, уже появилась информация о форке. А значит "значимость" подтверждена без проблем.

     
     
  • 4.31, Аноним (31), 01:31, 11/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.23, pfg21 (ok), 23:37, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    неее, енто это не про сей случай :) орги немного разошлись в денежных вопросах.  
    организатор комапса и над органиком работал и над мопсом...
     
  • 2.30, дАнон (?), 01:07, 11/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    здесь на тему золотой серидины
    альтруизм херово. но и тема форков сейчас актуально. особенно когда никто не донатит родительской фирме, но вдруг находится сотня инвесторов на форк оригинала

    так что всё индивидуально

     
  • 2.37, безразницы (?), 04:12, 11/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё так и есть.  И чего минусуют то?
     

  • 1.28, Аноним (28), 00:13, 11/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В KDE есть виртуальный глобус Marble. OSM поддерживается. Осталось только научить в оффлайне работать.
     
  • 1.29, Аноним (29), 00:42, 11/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.32, Аноним (32), 01:55, 11/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В чем отличие от OsmAnd-a?
     
  • 1.34, Аноним (34), 03:22, 11/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Форк шустрее спутники нашёл. Чудеса какие-то. Перешёл на форк. Спасибо за внимание.
     
  • 1.35, мяв (?), 03:41, 11/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    поставила.
    при попытке скачать "world view map" - ошибка без подробностей.
    через логгер посмотрела - лезет на cdn-us-2.comaps.tech. до туда подключение есть, но при прямом заходе 404. куда конкретно он там хочет и почему "Connection failed" - понятья не имею.
    снесла.
     
  • 1.36, Аноним (36), 03:48, 11/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем он лучше osmand?
     

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