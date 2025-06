Первый релиз CoMaps, форка картографического приложения Organic Maps

2.2 , Albertio ( ok ), 22:43, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Камень преткновения в форме юр.лица, которое может все взять и отменить, как пелось в одной песенке.

3.7 , Аноним ( 7 ), 22:53, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >может все взять и отменить Отменить опубликованное не может. Учи матчасть.

4.8 , Albertio ( ok ), 22:58, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Уважаемый аноним может подождать наступления этого момента и сделать форк. А может и не ждать, а сразу сделать форк и развивать его без неожиданных сюрпризов от "Horns and Hooves LLC".

5.12 , Аноним ( 7 ), 23:06, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Можно подумать, авторы форка тебе лично обязаны не делать вот таких вот сюрпризов. Но наверное да, мамой клянутся.

6.16 , Albertio ( ok ), 23:19, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да нет, могут. Только сюрпризом это не будет, общественные организации не подпадают под законодательство о коммерческой тайне и любые подобные идеи совершенно спокойно выносятся на суд публики если не вообще с ней обсуждаются.

7.21 , Аноним ( 7 ), 23:36, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >общественные организации Я тебя может удивлю, но общественная организация тебе тоже ничем не обязана. И лицензия Apache, тоже. Любой может её взять и закрыть. Без суда над публикой.

2.3 , Аноним ( 3 ), 22:45, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Нет, не соответствует - поэтому и сделали форк.

3.4 , remort ( ? ), 22:46, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а что не соответствует ? вышеобозначенная форма юрлица ?

4.5 , Аноним ( 3 ), 22:47, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Там есть ссылка на новость где есть ссылка. Иди и читай.

2.6 , Bob ( ?? ), 22:52, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Organic Maps соответствует тем же принципам давайте цитировать полностью) >подотчётности сообществу и удовлетворении интересов сообщества а в новости про создание форка вообще всё чётко, что не понравилось:

>зависимостью проекта от интересов акционеров коммерческой компании Organic Maps OÜ, закрытостью процесса управления и непрозрачностью распределения пожертвований 3.13 , Аноним ( 7 ), 23:09, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >непрозрачностью распределения пожертвований Так пусть сначала определяться, что им надо в первую очередь. Деньги или код. Просто я не вижу смысла строить такую сложную систему монетизации, когда можно просто пойти и заработать деньги.

4.20 , Rus_Troll0lo ( ? ), 23:31, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не хотят на злобные корпорации работать, а хотят с несправедливостью бороться!

5.22 , Аноним ( 7 ), 23:37, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Можно подумать, кто-то мешает работать на себя.

6.26 , Rus_Troll0lo ( ? ), 00:00, 11/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так тогда не получится всякой ерундой заниматься, форки бесполезные пложить ради идеи, а придется делать то, что востребовано и оплачивается не подачками. А это равносильно работе на корпорации.