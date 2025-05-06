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Проект CoMaps начал развитие форка приложения Organic Maps

06.05.2025 08:22

Представлен CoMaps - форк проекта Organic Maps, развивающего мобильное приложение для автономной навигации с картографическими данными OpenStreetMap. Форк основан участниками сообщества, недовольными зависимостью проекта от интересов акционеров коммерческой компании Organic Maps OÜ, закрытостью процесса управления и непрозрачностью распределения пожертвований.

Созданный форк будет развиваться в соответствии с принципами открытости, прозрачности и совместной работы. За принятие решений будет отвечать управляющий совет, избираемый из представителей сообщества. Для проекта зарегистрирован домен comaps.app, но сайт ещё не запущен.

Структура проекта CoMaps подразумевает ведение только некоммерческой деятельности и подотчётность сообществу. Основной целью форка называется работа для удовлетворения интересов сообщества, а не с целью получения прибыли. Все ресурсы, кодовая база и интеллектуальная собственность будет принадлежать сообществу и будут распространяться только под открытой лицензией.

В плане функциональности приложения заявлены следующие принципы:

  • Ориентация на работу в offline-режиме. Планирование маршрутов, навигация, поиск путевых точек и другие возможности функционируют без необходимости подключения к глобальной сети.
  • Забота о конфиденциальности. Приложение не собирает и не отправляет данные об активности пользователя, не присваивает пользователям идентификаторы, не отслеживает перемещение и не показывает рекламу.
  • Экономия аккумулятора. Эффективное потребление энергии для максимального продления работы в автономном режиме.
  • Развитие функциональности сообществом и для сообщества.

Проект Organic Maps развивает бесплатные мобильные приложения (Android, iOS, альфа поддержка Linux) для оффлайн навигации, использующие картографические данные из OpenStreetMap. Код проекта распространяется под лицензией Apache 2.0. В приложении делается упор на простоту использования и конфиденциальность (не отслеживает местоположение пользователя и не собирает личные данные). Organic Maps основан как форк приложения MAPS.ME, созданный в том числе его изначальными авторами после продажи MAPS.ME компанией Mail.ru компании Daegu Limited, которая перевела проект на проприетарную модель разработки.



  1. Главная ссылка к новости (https://codeberg.org/comaps...)
  2. OpenNews: Независимые участники проекта опубликовали открытое письмо владельцам Organic Maps
  3. OpenNews: Проект Organic Maps перенёс разработку с GitHub на Forgejo
  4. OpenNews: GitHub принудительно перевёл репозитории проекта Organic Maps в архивный режим
  5. OpenNews: Компания Mail.ru открыла исходные тексты картографических приложений MAPS.ME
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63188-comaps
Ключевые слова: comaps, organicmaps, map, geo
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 08:41, 06/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Форк основан участниками сообщества, недовольными зависимостью проекта от интересов акционеров коммерческой компании Organic Maps OÜ
    > За принятие решений будет отвечать управляющий совет, избираемый из представителей сообщества

    а в чём разница? открытость и гласность? знали, проходили

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 08:54, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > а в чём разница?

    Судя по описанию - ни в чем.

    Кому-то там из контрибьюторов с синдромом вахтеров пригорело от процессов разработки - хотят совать нос не в свои дела, чувствовать себя важными, чтобы перед ними отчитывались. Только вот пользователям глубочайше плевать на эти процессы. К тому же они доказали свою эффективность самим фактом существования Organic Maps.

    Будет как обычно с такими форками: пару раз подтянут изменения из Organic Maps, а через год в репозитории будет гробовая тишина и форк загнется в гордом одиночестве.

     
     
  • 3.3, Аноним (3), 09:07, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Форк это не только про то как его создать и главное - поддерживать, а еще про кастомизацию под свое мировоззрение.

    Приложение работает статично.. функционал вполне себе работает на Ура.
    Остается только поддерживать карты в актуальном состоянии. Ведь так?

     
  • 3.6, Овсов (?), 09:21, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если разработчик не чувствует себя важным, то он плохо работает, не получает удовлетворения от работы над проектом. А если мне не приносит это удовлетворения, то зачем мне работать над таким проектом? Тем более, бесплатно?

    Даже если форк загнется, то это совсем не страшно. А может наоборот, проект начнет активно развиваться. Но без попытки мы про это не узнаем.

     
     
  • 4.7, Аноним (2), 09:34, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если разработчик не чувствует себя важным, то он плохо работает

    У разработчика есть строго определенный набор обязанностей и отвественности для решения конкретной задачи.

    А если тянет чувствовать себя важным (а не действительно являться таковым) - это к психотерапевту. Или к дяде на зарплату - он тебе лапши навешает про великую миссию, "мы комманда".

    > А если мне не приносит это удовлетворения, то зачем мне работать над таким проектом?

    Так ты к проекту присоеденился не для того, чтобы вклад вносить, или чтобы потеребить свою самооценку, попутно саботируя процессы разработки? Тогда тебе действительно в проекте не место, и хорошо, что такие кадры отваливаются (прямо как в новости).

     
  • 4.9, Аноним (9), 09:38, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А может наоборот, проект начнет активно развиваться. Но без попытки мы про это не узнаем.

    Нет, не начнет. Это и без попытки известно, ибо таких попыток уже было десятки. Тот же Glimpse вспомнить.

    Почему? Да потому что создают такие форки не ради реального улучшения софта, а из-за детских обид и ради удовлетворения личного бардака в голове. Результат довольно предсказуем ...

     
     
  • 5.26, iPony129412 (?), 10:23, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нет, не начнет. Это и без попытки известно, ибо таких попыток уже было десятки. Тот же Glimpse вспомнить.

    Есть вполне успешные примеры: MariaDB, LibreOffice
    Хотя тут трудно сказать.

     
  • 3.36, Аноним (36), 11:00, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кому-то там из контрибьюторов с синдромом вахтеров пригорело от процессов разработки

    Вы бы вместо того чтобы строить догадки и их же комментировать, прочитали бы прошлые новости на тему.
    Дело не в процессах разработки, а в нецелевой растрате пожертвованных средств.

     
  • 2.17, Жироватт (ok), 09:59, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Донатс-с-с-сы, мой юный падаван, донатс-с-с-сы. Денежки.

    Теперь жди, ещё год-полтора орать на каждом углу про собственную святость и непогрешимость  будут, как ужаленные меньшинства - воруя^W синхронизируя код с майнлайном и воруя^W беря данные у OSM (может быть добавив ещё пару своих слоёв с POI - ЭКОВЕГАН-кофеен и мест отбеливания задней части тела, на том и всё), но состригая денежку с немамонтов "на развитие".

     

  • 1.4, Аноним (4), 09:20, 06/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Glimpse вспомнить что ли?
     
     
  • 2.22, Ананимаз (?), 10:16, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    самый успешный прожект, собрали около 1к баксов за git clone и пару правок в стиле дениски попова.

    А чего добился ты?

     

  • 1.5, 1 (??), 09:20, 06/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    CoC уже написали ?
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 10:25, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если на Раст или питон перепишите то можно)
     

  • 1.15, Аноним (15), 09:54, 06/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    А зачем оно нужно, если есть Яндекс и Гугл карты?
     
     
  • 2.18, Жироватт (ok), 10:03, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Смех-смехом, но вполне достаточно обычного советского^W чистого OSM (в инкарнации OSMand) для загорода и сберовской инкарнации дубльгиса (для города).
     
  • 2.19, Аноним (2), 10:04, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Попробуй в Гугл картах построить пеший маршрут оффлайн. А заодно и сравни его качество.

    А для автомобильных маршрутов Гугл с Яндексом действительно лучше, потому что пробки уситывают.

     
     
  • 3.21, Аноним (21), 10:15, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Гугл с Яндексом

    Не только в России навигацией пользуются. Про яндекc никто не слышал даже. Есть страны где гуглом вообще не пользуются, а распостранен Waze. Но они все онлайновые.

     
     
  • 4.25, Аноним (2), 10:23, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >

    Есть страны где гуглом вообще не пользуются, а распостранен Waze

    "Waze Mobile Ltd, doing business as Waze [...], is a subsidiary company of Google..."

    Гуглом не пользуются, лол.

     
     
  • 5.30, Аноним (21), 10:26, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    И где тут что не так? Или ты увидел знакомое слово google и решил что waze и google maps одно и тоже?
     

  • 1.33, sena (ok), 10:39, 06/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А напишите, чем оно лучше/хуже osmand?

    Я хотел поставить посмотреть, но у меня f-droid их даже не показывает, хотя на сайте ссылка на f-droid есть. Прежде чем я буду тратить время разбираться, почему, скажите хоть кто-то ими пользовался?

     
     
  • 2.35, манюня (?), 10:56, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    эти еще не продают доп. фичи и судя по тексту так и хотят оставить
     

  • 1.34, Аноним (-), 10:49, 06/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ого, они целый форк смогли сделать! Штош, я впечатлен, думал будут только ныть))

    > подотчётность сообществу.
    > для удовлетворения интересов сообщества
    > будет принадлежать сообществу

    А кто-то знает что это за покемоны? Что делать есть у них разное видение? Кто будет определять кто прав, а кто нет?

    > развитие функциональности сообществом и для сообщества.

    Т.е. будут затягивать код с мейнлайна и удалять то, что не нравится)

    Новость больше похожа на политагитку, а не на новость. Зато у них теперь есть какие-то шансы захапать часть донатиков! Ведь ради этого же все затевается.

     
  • 1.37, Аноним (37), 11:05, 06/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для тех, кто не знает, что это за прога, как бывший, до недавнего времени, её активный пользователь, могу перечислить вкратце её достоинства и недостатки.

    Достоинства: относительно компактный размер как самой проги, так и карт (Россия целиком, с горизонталями, занимает около 5 ГБ); в состав карт включена краткая Википедия; скачивание карт удобное, без лишних вопросов; нет рекламы (если не считать постоянно висящую в панели кнопку для донатов); довольно малое ресурсопотребление; возможность работы поверх замкнутого экрана; голосовые подсказки через штатный TTS (например RHVoice); маршрутизация для разных видов транспорта (автомобиль, пешеход, метро, велосипед и напрямую); неплохой поиск по категориям; встроенный простейший коммитер в публичный OSM; карта без активной маршрутизации нормально ориентирована на север; автоматический дневной/ночной режим; ну и вроде как полный оперсорс и полный оффлайн (если не считать прибитых гвоздями их серверов для скачивания карт).

    Недостатки: невозможно настроить детализацию карты, пока не приблизишь - не увидишь почти ничего (и вообще детализация странная, с явным уклоном в минимализм); прокладчик маршрутов частенько выбирает неоптимальные маршруты и не делает перепрокладку при отклонении от курса (вернее делает, но когда отклонишься от него уже на несколько километров); в картах на самом деле больше информации, чем показано (например не отображается тип покрытия дороги); нельзя настроить стиль отображения карты (впрочем тот, что по умолчанию, вполне читаемый); невозможно отменить скачивание карт целой категории, только по одной карте (кнопка имеется, но не работает); нельзя понять, работают ли карты поверх замкнутого экрана или нет; кривое проговаривание названий с ошибками в ударениях (но это на данный момент вряд ли исправимо, ибо тут нужен специальный словарь ударений именно для русского языка и встроенный TTS).

     

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