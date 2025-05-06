Проект CoMaps начал развитие форка приложения Organic Maps

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|1.1, Аноним (1), 08:41, 06/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Форк основан участниками сообщества, недовольными зависимостью проекта от интересов акционеров коммерческой компании Organic Maps OÜ
> За принятие решений будет отвечать управляющий совет, избираемый из представителей сообщества
а в чём разница? открытость и гласность? знали, проходили
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|2.2, Аноним (2), 08:54, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> а в чём разница?
Судя по описанию - ни в чем.
Кому-то там из контрибьюторов с синдромом вахтеров пригорело от процессов разработки - хотят совать нос не в свои дела, чувствовать себя важными, чтобы перед ними отчитывались. Только вот пользователям глубочайше плевать на эти процессы. К тому же они доказали свою эффективность самим фактом существования Organic Maps.
Будет как обычно с такими форками: пару раз подтянут изменения из Organic Maps, а через год в репозитории будет гробовая тишина и форк загнется в гордом одиночестве.
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|3.3, Аноним (3), 09:07, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Форк это не только про то как его создать и главное - поддерживать, а еще про кастомизацию под свое мировоззрение.
Приложение работает статично.. функционал вполне себе работает на Ура.
Остается только поддерживать карты в актуальном состоянии. Ведь так?
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|3.6, Овсов (?), 09:21, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если разработчик не чувствует себя важным, то он плохо работает, не получает удовлетворения от работы над проектом. А если мне не приносит это удовлетворения, то зачем мне работать над таким проектом? Тем более, бесплатно?
Даже если форк загнется, то это совсем не страшно. А может наоборот, проект начнет активно развиваться. Но без попытки мы про это не узнаем.
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|4.7, Аноним (2), 09:34, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если разработчик не чувствует себя важным, то он плохо работает
У разработчика есть строго определенный набор обязанностей и отвественности для решения конкретной задачи.
А если тянет чувствовать себя важным (а не действительно являться таковым) - это к психотерапевту. Или к дяде на зарплату - он тебе лапши навешает про великую миссию, "мы комманда".
> А если мне не приносит это удовлетворения, то зачем мне работать над таким проектом?
Так ты к проекту присоеденился не для того, чтобы вклад вносить, или чтобы потеребить свою самооценку, попутно саботируя процессы разработки? Тогда тебе действительно в проекте не место, и хорошо, что такие кадры отваливаются (прямо как в новости).
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|4.9, Аноним (9), 09:38, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А может наоборот, проект начнет активно развиваться. Но без попытки мы про это не узнаем.
Нет, не начнет. Это и без попытки известно, ибо таких попыток уже было десятки. Тот же Glimpse вспомнить.
Почему? Да потому что создают такие форки не ради реального улучшения софта, а из-за детских обид и ради удовлетворения личного бардака в голове. Результат довольно предсказуем ...
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|5.26, iPony129412 (?), 10:23, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нет, не начнет. Это и без попытки известно, ибо таких попыток уже было десятки. Тот же Glimpse вспомнить.
Есть вполне успешные примеры: MariaDB, LibreOffice
Хотя тут трудно сказать.
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|3.36, Аноним (36), 11:00, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Кому-то там из контрибьюторов с синдромом вахтеров пригорело от процессов разработки
Вы бы вместо того чтобы строить догадки и их же комментировать, прочитали бы прошлые новости на тему.
Дело не в процессах разработки, а в нецелевой растрате пожертвованных средств.
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|2.17, Жироватт (ok), 09:59, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Донатс-с-с-сы, мой юный падаван, донатс-с-с-сы. Денежки.
Теперь жди, ещё год-полтора орать на каждом углу про собственную святость и непогрешимость будут, как ужаленные меньшинства - воруя^W синхронизируя код с майнлайном и воруя^W беря данные у OSM (может быть добавив ещё пару своих слоёв с POI - ЭКОВЕГАН-кофеен и мест отбеливания задней части тела, на том и всё), но состригая денежку с немамонтов "на развитие".
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|2.22, Ананимаз (?), 10:16, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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самый успешный прожект, собрали около 1к баксов за git clone и пару правок в стиле дениски попова.
А чего добился ты?
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|2.18, Жироватт (ok), 10:03, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Смех-смехом, но вполне достаточно обычного советского^W чистого OSM (в инкарнации OSMand) для загорода и сберовской инкарнации дубльгиса (для города).
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|2.19, Аноним (2), 10:04, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Попробуй в Гугл картах построить пеший маршрут оффлайн. А заодно и сравни его качество.
А для автомобильных маршрутов Гугл с Яндексом действительно лучше, потому что пробки уситывают.
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|3.21, Аноним (21), 10:15, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Гугл с Яндексом
Не только в России навигацией пользуются. Про яндекc никто не слышал даже. Есть страны где гуглом вообще не пользуются, а распостранен Waze. Но они все онлайновые.
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|4.25, Аноним (2), 10:23, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть страны где гуглом вообще не пользуются, а распостранен Waze
"Waze Mobile Ltd, doing business as Waze [...], is a subsidiary company of Google..."
Гуглом не пользуются, лол.
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|5.30, Аноним (21), 10:26, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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И где тут что не так? Или ты увидел знакомое слово google и решил что waze и google maps одно и тоже?
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|1.33, sena (ok), 10:39, 06/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А напишите, чем оно лучше/хуже osmand?
Я хотел поставить посмотреть, но у меня f-droid их даже не показывает, хотя на сайте ссылка на f-droid есть. Прежде чем я буду тратить время разбираться, почему, скажите хоть кто-то ими пользовался?
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|2.35, манюня (?), 10:56, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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эти еще не продают доп. фичи и судя по тексту так и хотят оставить
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|1.34, Аноним (-), 10:49, 06/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ого, они целый форк смогли сделать! Штош, я впечатлен, думал будут только ныть))
> подотчётность сообществу.
> для удовлетворения интересов сообщества
> будет принадлежать сообществу
А кто-то знает что это за покемоны? Что делать есть у них разное видение? Кто будет определять кто прав, а кто нет?
> развитие функциональности сообществом и для сообщества.
Т.е. будут затягивать код с мейнлайна и удалять то, что не нравится)
Новость больше похожа на политагитку, а не на новость. Зато у них теперь есть какие-то шансы захапать часть донатиков! Ведь ради этого же все затевается.
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|1.37, Аноним (37), 11:05, 06/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Для тех, кто не знает, что это за прога, как бывший, до недавнего времени, её активный пользователь, могу перечислить вкратце её достоинства и недостатки.
Достоинства: относительно компактный размер как самой проги, так и карт (Россия целиком, с горизонталями, занимает около 5 ГБ); в состав карт включена краткая Википедия; скачивание карт удобное, без лишних вопросов; нет рекламы (если не считать постоянно висящую в панели кнопку для донатов); довольно малое ресурсопотребление; возможность работы поверх замкнутого экрана; голосовые подсказки через штатный TTS (например RHVoice); маршрутизация для разных видов транспорта (автомобиль, пешеход, метро, велосипед и напрямую); неплохой поиск по категориям; встроенный простейший коммитер в публичный OSM; карта без активной маршрутизации нормально ориентирована на север; автоматический дневной/ночной режим; ну и вроде как полный оперсорс и полный оффлайн (если не считать прибитых гвоздями их серверов для скачивания карт).
Недостатки: невозможно настроить детализацию карты, пока не приблизишь - не увидишь почти ничего (и вообще детализация странная, с явным уклоном в минимализм); прокладчик маршрутов частенько выбирает неоптимальные маршруты и не делает перепрокладку при отклонении от курса (вернее делает, но когда отклонишься от него уже на несколько километров); в картах на самом деле больше информации, чем показано (например не отображается тип покрытия дороги); нельзя настроить стиль отображения карты (впрочем тот, что по умолчанию, вполне читаемый); невозможно отменить скачивание карт целой категории, только по одной карте (кнопка имеется, но не работает); нельзя понять, работают ли карты поверх замкнутого экрана или нет; кривое проговаривание названий с ошибками в ударениях (но это на данный момент вряд ли исправимо, ибо тут нужен специальный словарь ударений именно для русского языка и встроенный TTS).
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