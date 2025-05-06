Проект CoMaps начал развитие форка приложения Organic Maps

2.2 , Аноним ( 2 ), 08:54, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > а в чём разница? Судя по описанию - ни в чем. Кому-то там из контрибьюторов с синдромом вахтеров пригорело от процессов разработки - хотят совать нос не в свои дела, чувствовать себя важными, чтобы перед ними отчитывались. Только вот пользователям глубочайше плевать на эти процессы. К тому же они доказали свою эффективность самим фактом существования Organic Maps. Будет как обычно с такими форками: пару раз подтянут изменения из Organic Maps, а через год в репозитории будет гробовая тишина и форк загнется в гордом одиночестве.

3.3 , Аноним ( 3 ), 09:07, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Форк это не только про то как его создать и главное - поддерживать, а еще про кастомизацию под свое мировоззрение. Приложение работает статично.. функционал вполне себе работает на Ура.

Остается только поддерживать карты в актуальном состоянии. Ведь так?

3.6 , Овсов ( ? ), 09:21, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если разработчик не чувствует себя важным, то он плохо работает, не получает удовлетворения от работы над проектом. А если мне не приносит это удовлетворения, то зачем мне работать над таким проектом? Тем более, бесплатно? Даже если форк загнется, то это совсем не страшно. А может наоборот, проект начнет активно развиваться. Но без попытки мы про это не узнаем.

4.7 , Аноним ( 2 ), 09:34, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Если разработчик не чувствует себя важным, то он плохо работает У разработчика есть строго определенный набор обязанностей и отвественности для решения конкретной задачи. А если тянет чувствовать себя важным (а не действительно являться таковым) - это к психотерапевту. Или к дяде на зарплату - он тебе лапши навешает про великую миссию, "мы комманда". > А если мне не приносит это удовлетворения, то зачем мне работать над таким проектом? Так ты к проекту присоеденился не для того, чтобы вклад вносить, или чтобы потеребить свою самооценку, попутно саботируя процессы разработки? Тогда тебе действительно в проекте не место, и хорошо, что такие кадры отваливаются (прямо как в новости).

4.9 , Аноним ( 9 ), 09:38, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > А может наоборот, проект начнет активно развиваться. Но без попытки мы про это не узнаем. Нет, не начнет. Это и без попытки известно, ибо таких попыток уже было десятки. Тот же Glimpse вспомнить. Почему? Да потому что создают такие форки не ради реального улучшения софта, а из-за детских обид и ради удовлетворения личного бардака в голове. Результат довольно предсказуем ...

5.26 , iPony129412 ( ? ), 10:23, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Нет, не начнет. Это и без попытки известно, ибо таких попыток уже было десятки. Тот же Glimpse вспомнить. Есть вполне успешные примеры: MariaDB, LibreOffice

Хотя тут трудно сказать.

3.36 , Аноним ( 36 ), 11:00, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Кому-то там из контрибьюторов с синдромом вахтеров пригорело от процессов разработки Вы бы вместо того чтобы строить догадки и их же комментировать, прочитали бы прошлые новости на тему.

Дело не в процессах разработки, а в нецелевой растрате пожертвованных средств.

2.17 , Жироватт ( ok ), 09:59, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Донатс-с-с-сы, мой юный падаван, донатс-с-с-сы. Денежки. Теперь жди, ещё год-полтора орать на каждом углу про собственную святость и непогрешимость будут, как ужаленные меньшинства - воруя^W синхронизируя код с майнлайном и воруя^W беря данные у OSM (может быть добавив ещё пару своих слоёв с POI - ЭКОВЕГАН-кофеен и мест отбеливания задней части тела, на том и всё), но состригая денежку с немамонтов "на развитие".

