Независимые участники проекта опубликовали открытое письмо владельцам Organic Maps

Представители сообщества разработчиков проекта Organic Maps опубликовали открытое письмо, адресованное акционерам / владельцам эстонской коммерческой компании Organic Maps OÜ (аналог ООО), владеющей ключевыми активами проекта: торговой маркой, аккаунтами в магазинах приложений, банковскими счетами и т.д. Контрибьюторы выражают серьёзную обеспокоенность по поводу закрытости управления проектом, отсутствию прозрачности в расходовании пожертвований и несоблюдению приверженности принципам свободного программного обеспечения, несмотря на то, что проект всегда декларировался как открытый, основанный на сообществе и соответствующий ценностям FOSS.

Авторы письма считают неприемлемой возможность продажи проекта в ущерб сообществу, внёсшему значительный вклад в разработку проекта и финансировавшего его денежными пожертвованиями. Представители сообщества призывают к переходу к некоммерческой организационной структуре, исключающей продажу проекта, созданию избираемого совета для принятия ключевых решений, открытости и прозрачности в управлении, включая распределение получаемых пожертвований.

В случае, если акционеры не пойдут сообществу на встречу, авторы письма собираются запустить независимый коммьюнити-форк проекта. Письмо подписало более 130 человек, среди которых разработчики, переводчики и другие контрибьюторы проекта, люди, жертвовавшие проекту деньги, и просто неравнодушные пользователи приложений Organic Maps.

Проект Organic Maps развивает бесплатные мобильные приложения (Android, iOS, linux phones in alpha) для оффлайн навигации, использующие картографические данные из OpenStreetMap. Код проекта распространяется под лицензией Apache 2.0. Organic Maps делает упор на простоту использования и конфиденциальность (поскольку не отслеживает местоположение пользователя и не собирает личные данные). Проект основан как форк приложения MAPS.ME, созданный в том числе его изначальными авторами после продажи MAPS.ME компанией Mail.ru компании Daegu Limited, которая перевела проект на проприетарную модель разработки.



