Релиз картографического приложения CoMaps 2025.12.19 и отчёт о состоянии проекта

Проект CoMaps, развивающий полностью открытый коммьюнити-форк мобильного картографического приложения Organic Maps, опубликовал релиз 2025.12.19 и отчёт о состоянии проекта и сообщества. Код проекта распространяется под лицензией Apache 2.0. Приложение доступно в каталогах F-Droid, Google Play и Apple App Store, а также напрямую на Codeberg. Одним из приоритетов проекта всегда являлось вовлечение сообщества в процесс принятия решений. Название и цветовая схема проекта были выбраны голосованием. Голосование за логотип проходило в два этапа, между которыми дизайнеры нескольких наиболее успешных работ имели возможность доработать свои логотипы согласно отзывам. С тех пор сообщество CoMaps ещё больше выросло и продолжается активный обмен мнениями на платформе разработки Codeberg и в Matrix/Telegram. Первый релиз был выпущен 1 июня и с тех пор последовало ещё 12 версий. Было принято более 1200 pull-запросов с новыми возможностями, исправлениями ошибок и разными доработками. Среди прочего, была интегрирована большая часть улучшений проекта Organic Maps (за исключением проприетарных). Напрямую в CoMaps внесли свой вклад более 30 разработчиков. Над добавлением и улучшением переводов поработало почти 200 участников. CoMaps доступен на 50 языках и в планах довести это число до 80. Помимо разработчиков и переводчиков, также есть волонтёры, занимающиеся ответами на вопросы и публикацией информации о проекте (на примере этого отчёта). Пишется как внутренняя, так и внешняя документация о процессах и использовании CoMaps. Помимо основной платформы разработки на Codeberg.org, техническая инфраструктура CoMaps включает в себя сервер для регулярной генерации карт и несколько зеркал в разных странах для раздачи готовых файлов карт. Несколько недель назад состоялся переход на новый мощный сервер для генерации карт, благодаря чему время генерации сократилось с 11 дней до примерно двух - появилась возможность выпускать релизы с более свежими картами и, потенциально, более часто. Этот сервер был арендован благодаря растущим пожертвованиям проекту. CoMaps полностью поддерживается волонтёрами - начиная от организационных вопросов и разработки, переводов на разные языки и заканчивая администрированием инфраструктуры и усилиями по продвижению и коммуникации. Помочь проекту можно тестированием, присыланием патчей, оставлением отзывов в магазинах приложений, обсуждением и проработкой интерфейса, графическим дизайном, распространением информации о проекте и переводами. CoMaps также принимает денежные пожертвования через Open Collective и Liberapay. На Open Collective также есть полная отчётность о тратах проекта (пожертвования через Liberapay там также учтены). Проект CoMaps был основан бывшими волонтёрами-контрибьюторами Organic Maps, недовольными зависимостью Organic Maps от интересов акционеров коммерческой компании Organic Maps OÜ, закрытостью процесса управления, непрозрачностью распределения пожертвований и несоответствием провозглашаемым принципам СПО. Форк развивается в соответствии с принципами открытости, прозрачности и совместной работы. Проект сосредоточен на ведении только некоммерческой деятельности и подотчётности сообществу. Ключевые принципы развития приложения: простой интерфейс пользователя, работа в offline-режиме и легковесность (включая потребление энергии), отсутствие рекламы, идентификации личности и сбора данных. Среди изменений в выпуске CoMaps 2025.12.19: обновление картографических данных OpenStreetMap до состояния на 17 декабря, предоставление возможности настройки сервера для загрузки карт, вывод информации об устаревших картах и добавление кнопки для их обновления, изменение формы кнопок масштабирования, исключение прокладывания пути через парковочные проезды при построении маршрута, отображение оросительных гидрантов на карте.



