Релиз картографического приложения CoMaps 2025.12.19 и отчёт о состоянии проекта

25.12.2025 17:23

Проект CoMaps, развивающий полностью открытый коммьюнити-форк мобильного картографического приложения Organic Maps, опубликовал релиз 2025.12.19 и отчёт о состоянии проекта и сообщества. Код проекта распространяется под лицензией Apache 2.0. Приложение доступно в каталогах F-Droid, Google Play и Apple App Store, а также напрямую на Codeberg.

Одним из приоритетов проекта всегда являлось вовлечение сообщества в процесс принятия решений. Название и цветовая схема проекта были выбраны голосованием. Голосование за логотип проходило в два этапа, между которыми дизайнеры нескольких наиболее успешных работ имели возможность доработать свои логотипы согласно отзывам. С тех пор сообщество CoMaps ещё больше выросло и продолжается активный обмен мнениями на платформе разработки Codeberg и в Matrix/Telegram.

Первый релиз был выпущен 1 июня и с тех пор последовало ещё 12 версий. Было принято более 1200 pull-запросов с новыми возможностями, исправлениями ошибок и разными доработками. Среди прочего, была интегрирована большая часть улучшений проекта Organic Maps (за исключением проприетарных). Напрямую в CoMaps внесли свой вклад более 30 разработчиков.

Над добавлением и улучшением переводов поработало почти 200 участников. CoMaps доступен на 50 языках и в планах довести это число до 80. Помимо разработчиков и переводчиков, также есть волонтёры, занимающиеся ответами на вопросы и публикацией информации о проекте (на примере этого отчёта). Пишется как внутренняя, так и внешняя документация о процессах и использовании CoMaps.

Помимо основной платформы разработки на Codeberg.org, техническая инфраструктура CoMaps включает в себя сервер для регулярной генерации карт и несколько зеркал в разных странах для раздачи готовых файлов карт. Несколько недель назад состоялся переход на новый мощный сервер для генерации карт, благодаря чему время генерации сократилось с 11 дней до примерно двух - появилась возможность выпускать релизы с более свежими картами и, потенциально, более часто. Этот сервер был арендован благодаря растущим пожертвованиям проекту.

CoMaps полностью поддерживается волонтёрами - начиная от организационных вопросов и разработки, переводов на разные языки и заканчивая администрированием инфраструктуры и усилиями по продвижению и коммуникации. Помочь проекту можно тестированием, присыланием патчей, оставлением отзывов в магазинах приложений, обсуждением и проработкой интерфейса, графическим дизайном, распространением информации о проекте и переводами. CoMaps также принимает денежные пожертвования через Open Collective и Liberapay. На Open Collective также есть полная отчётность о тратах проекта (пожертвования через Liberapay там также учтены).

Проект CoMaps был основан бывшими волонтёрами-контрибьюторами Organic Maps, недовольными зависимостью Organic Maps от интересов акционеров коммерческой компании Organic Maps OÜ, закрытостью процесса управления, непрозрачностью распределения пожертвований и несоответствием провозглашаемым принципам СПО. Форк развивается в соответствии с принципами открытости, прозрачности и совместной работы. Проект сосредоточен на ведении только некоммерческой деятельности и подотчётности сообществу. Ключевые принципы развития приложения: простой интерфейс пользователя, работа в offline-режиме и легковесность (включая потребление энергии), отсутствие рекламы, идентификации личности и сбора данных.

Среди изменений в выпуске CoMaps 2025.12.19: обновление картографических данных OpenStreetMap до состояния на 17 декабря, предоставление возможности настройки сервера для загрузки карт, вывод информации об устаревших картах и добавление кнопки для их обновления, изменение формы кнопок масштабирования, исключение прокладывания пути через парковочные проезды при построении маршрута, отображение оросительных гидрантов на карте.



  • 1.1, Аноним (1), 17:36, 25/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    пока не будет норм навигации по GPX треку, не вижу преимуществ над родителем
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 17:48, 25/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    всмысле не видишь преимуществ? а как же соответствие принципам СПО? а принципы открытости, прозрачности и совместной работы? т.е. тебе плевать на это всё? тебе плевать на Open source?
     
     
  • 3.5, Аноним (1), 17:52, 25/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    я паразит на опен сурсе, любитель халявы, мне ток плюшки дай
     
  • 3.11, Аноним (11), 18:39, 25/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > а как же соответствие принципам СПО? а принципы открытости, прозрачности и совместной работы?

    Мне важен продукт, а не то, какими частями они друг друга совместно работают.

     
     
  • 4.12, Аноним (12), 18:50, 25/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Мне важен продукт

    https://www.google.com/maps/

     
     
  • 5.16, Аноним (1), 19:15, 25/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в лесу почти как блок питания для смартфона
     
     
  • 6.19, lunar vehicle (?), 20:20, 25/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чё там карты локально не скачиваются? Давно не пользовался гуглокартами, забыл. Но ведь должны же. У всех остальных ведь эта функция есть.
     
  • 2.13, Bob (??), 19:05, 25/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну так хоть пулл реквест с донатом сделай, а не скули тут
     

  • 1.2, Аноним (-), 17:39, 25/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > изменение формы кнопок масштабирования

    Достойно, очень достойно.
    Прям улучшение так улучшение, явно стоило делать форк.

     
     
  • 2.6, User (??), 17:55, 25/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот за логотип ещё вовлеклись - куда больше-то? В следующем году coc.md в соответствие обновленной политикой приведут - заживем!
     
  • 2.18, Аноним (18), 19:44, 25/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> изменение формы кнопок масштабирования
    > Прям улучшение так улучшение, явно стоило делать форк.

    Та не, форк они делали ради:

    > CoMaps также принимает денежные пожертвования через Open Collective и Liberapay

    А об улучшениях можно не беспокоится, потому их сделают авторы оригинала, а эти только себе подтянут:

    > интегрирована большая часть улучшений проекта Organic Maps

    Потом показываем донатерам увесистый ченджлог, 95% которого написали авторы Organic Maps, выдавая его за свою бурную деятельность. Приправляем лапшой про свободу, открытость и независимость - и все, profit: собираем данаты! Пацанчики к успеху пришли!

     

  • 1.3, Анонусс (-), 17:42, 25/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > CoMaps также принимает денежные пожертвования
    > через Open Collective и Liberapay.

    Ого, pastk таки смог подсесть на денежные потоки.
    Поздравляю, сомневались что это получится.

     
  • 1.7, Аноним (7), 18:03, 25/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто пользуется или смотрел подскажите, есть ли там возможность скачать карты отдельно вне программы с добавлением и этих карт вручную в программу после?
     
     
  • 2.10, Аноним (11), 18:33, 25/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > обновление картографических данных OpenStreetMap до состояния

    Глядя на эту фразу, сомневаюсь, что можно... Какой-то свой формат. Если бы данные свободно тянулись с OSM, не надо было бы "обновлять до состояния".

     
  • 2.14, Bob (??), 19:06, 25/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    нет, это не OsmAnd, тут всё для "нормисов"
     

  • 1.8, Аноним (8), 18:28, 25/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > а также напрямую на Codeberg.

    Поправьте ссылку.

     
  • 1.15, Bob (??), 19:09, 25/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ещё бы lite версию на webview запилили, с поддержкой старых дроидов

    в старый планшет вместо магнитоллы для авто - самое оно, навигацию offline добавить

    osmand чуть "напряжный" в потреблении

     
  • 1.17, Аноним (18), 19:34, 25/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Одним из приоритетов проекта всегда являлось вовлечение сообщества в процесс принятия решений
    > Название и цветовая схема
    > Голосование за логотип
    > Среди прочего, была интегрирована большая часть улучшений проекта Organic Maps

    Ну, то есть, то самое сообщество™ выдавило из себя аж цветовую схему и логотип, а как суть до дела, так основные изменения тырят из проклятого Organic Maps, ради войны против которого и был создан этот форк? Аплодирую стоя!

    > Проект CoMaps был основан [...], недовольными зависимостью Organic Maps от интересов акционеров коммерческой компании Organic Maps OÜ, закрытостью процесса управления, непрозрачностью распределения пожертвований и несоответствием провозглашаемым принципам СПО

    А чего ж вы, недовольные, продолжаете из него улучшения-то тянуть? Вы или крестик снимите, или трусы наденьте. Лицемерненько как-то получается...

     

