Релиз CoMaps 2025.06.30, форка картографического приложения Organic Maps

> развития не видать. А чего ты ожидал?

У них там 11 человек в команде: codeberg.org/org/comaps/members

При этом никто из них не писал много кода в старый проект. Это уровень всяких деривативов фаерфокса - "мы можем удалить отправку крешей и перерисовать иконки, а на большее у нас лапки".

В общем типичные паразиты, но с красивым сайтом и кнопкой "донате"

Правда донаты comaps.app/donate/ через какие-то б0мж-платформы, даже пейпала нету. Результаты сбора средства пока тоже печальные

CoMaps receives €40.08 per week from 43 patrons.

opencollective - 55 other fellow contributors