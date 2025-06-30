Релиз CoMaps 2025.06.30, форка картографического приложения Organic Maps

4.10 , Аноним ( 10 ), 13:10, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > удалять всех неугодных Как раз вяжется с тем, что у угодных множество коммитов. А у неугодных может их и не быть вовсе. Я ни на чьей стороне. Вообще мимокрокодил. Но логика, прослеживается.

4.13 , Витёк ( ? ), 13:43, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А кто сказал что это проект создал Борсук, он вроде продал maps.me и получил свои доллары? А потом пришел на всё готовое, а знает каким-то образом он решил что он хозяином проекта коммьюнити стал?

5.17 , Аноним ( - ), 14:07, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не очень понимаю, что ты хотел сказать, но попробую разобраться) > А кто сказал что это проект создал Борсук, он вроде продал maps.me и получил свои доллары? У него топ коммитов что в старом проекте, что с момента форка (создания Organic Maps) git shortlog -n -s --since="2020-12-01"

Даже если он не является создателем, то его вклад весьма существенный. > А потом пришел на всё готовое, а знает каким-то образом он решил что он хозяином проекта коммьюнити стал? Пришел на все готовое и как начал коммитить.

Самому не смешно?

И да, топовые контрибуторы и есть хозяева проекта (своего форка).

Коммунити может идти... делать свой форк и сами его развивать.



6.27 , Витёк ( ? ), 14:19, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А почему топовые контрибьюторы не уйдут делать свой форк и не оставят в покое коммьюнити проекты? И кстати, если стать топовым конриюбьютером то можно ли стать хозяеном проекта, так же как Александр Борсук самоназначился?

7.30 , Аноним ( - ), 14:25, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > А почему топовые контрибьюторы не уйдут делать свой форк и не оставят в покое коммьюнити проекты? Чиво?!

Кто дело делает - того и проект.

Топовые контрибуторы и есть сообщество, а не левые васяны "я вам отправил целый патч". Кто вообще назначил это коммьюнити "владельцами" проекта?

Они никто и могут пилить свой форк.

8.34 , Витёк ( ? ), 15:30, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Те кто доступ дали Александру, видимо и были коммьюнити и владельцами, вроде отв... 9.36 , Аноним ( - ), 15:58, 04/07/2025 Скрыто ботом-модератором [к модератору] + / –