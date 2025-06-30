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Релиз CoMaps 2025.06.30, форка картографического приложения Organic Maps

04.07.2025 12:22

Проект CoMaps, развивающий форк приложения Organic Maps для оффлайн навигации с использованием картографических данных OpenStreetMap, опубликовал релиз 2025.06.30 и разместил готовые сборки в каталогах F-Droid, Google Play и Apple App Store. Для платформы Android релизы также доступны для прямой загрузки в формате APK. Код проекта распространяется под лицензией Apache 2.0.

Форк развивается в соответствии с принципами открытости, прозрачности и совместной работы. Проект сосредоточен на ведении только некоммерческой деятельности, подотчётности сообществу и удовлетворении интересов сообщества. Ключевые принципы развития приложения: ориентация на работу в offline-режиме, забота о конфиденциальности (работа без идентификации личности и без сбора данных), эффективное потребление энергии и компактный размер, бесплатность и отсутствие рекламы.

Основные изменения в CoMaps 2025.06.30-22:

  • Для Android добавлена функция автоматического резервного копирования меток и треков.
  • Добавлены контурные линии высот с шагом 100м для всех регионов, где линии с этим шагом отсутствовали.
  • Картографические данные OpenStreetMap обновлены до состояния на 22 июня.
  • Обновлены пиктограммы остановок автобуса, трамвая, железнодорожных станций и станций метро.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.comaps.app/news/20...)
  2. OpenNews: Первый релиз CoMaps, форка картографического приложения Organic Maps
  3. OpenNews: Проект CoMaps начал развитие форка приложения Organic Maps
  4. OpenNews: GitHub принудительно перевёл репозитории проекта Organic Maps в архивный режим
  5. OpenNews: Проект Organic Maps перенёс разработку с GitHub на Forgejo
  6. OpenNews: Независимые участники проекта опубликовали открытое письмо владельцам Organic Maps
Автор новости: pastk
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63518-comaps
Ключевые слова: comaps, maps, organicmaps
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Жироватт (ok), 12:35, 04/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –22 +/
    "Новость".
    Обновился хайп-форк соевого форка старой мейлрушной поделки
     
     
  • 2.3, Витёк (?), 12:51, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Там проблема более глубже, самоназначенный хозяин проекта Александр Борсук начал вести себя не в адеквате как с средствами из пожертвовании так и удалять всех неугодных и затыкать им рот. Даже письмо им написали https://openletter.earth/open-letter-to-organic-maps-shareholders-a0bf770c, но хозева продавшие проект майлу решили просто положить на сообщество.
     
     
  • 3.4, дАнон (?), 12:55, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    прям база ру опен сурса)
     
     
  • 4.5, Витёк (?), 12:57, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не ру опенсорс, а швейцарско-эстонский.
     
     
  • 5.8, дАнон (?), 13:02, 04/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 4.12, Аноним (12), 13:29, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не только опенсорса, вообще база, дух времени, так сказать
     
  • 3.7, Аноним (-), 13:00, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Э...
    А что он не может в своем проекте удалять тех, кто мешает развитию?
    Судя по прошлой новости (opennet.ru/opennews/art.shtml?num=63108) :
    "несоблюдения приверженности принципам свободного программного обеспечения ... проект .. декларировался как открытый, основанный на сообществе и соответствующий ценностям FOSS. "

    В общем опять васяны-обиженки начинаю тащить идеологию.
    При том что к проекту они не имеют отношения.

    Процитирую анона из того обсуждения




    Если открыть github.com/organicmaps/organicmaps/graphs/contributors, то там на первом месте собственно biodranik (4,646 commits) и vng (4,078 commits), к которым собственно в писульке и обращаются.
    На третьем bykoianko, дальше igrechuhin, alexzatsepin, vmihaylenko, а дальше вклад практически стремительно уменьшается.

    При этом первым письмо подписал какой-то тестеришко, а второй - pastk с целыми 683 commits.



     
     
  • 4.10, Аноним (10), 13:10, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > удалять всех неугодных

    Как раз вяжется с тем, что у угодных множество коммитов. А у неугодных может их и не быть вовсе.

    Я ни на чьей стороне. Вообще мимокрокодил. Но логика, прослеживается.

     
  • 4.13, Витёк (?), 13:43, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто сказал что это проект создал Борсук, он вроде продал maps.me и получил свои доллары? А потом пришел на всё готовое, а знает каким-то образом он решил что он хозяином проекта коммьюнити стал?
     
     
  • 5.17, Аноним (-), 14:07, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не очень понимаю, что ты хотел сказать, но попробую разобраться)

    > А кто сказал что это проект создал Борсук, он вроде продал maps.me и получил свои доллары?

    У него топ коммитов что в старом проекте, что с момента форка (создания Organic Maps) git shortlog -n -s --since="2020-12-01"
    Даже если он не является создателем, то его вклад весьма существенный.

    > А потом пришел на всё готовое, а знает каким-то образом он решил что он хозяином проекта коммьюнити стал?

    Пришел на все готовое и как начал коммитить.
    Самому не смешно?
    И да, топовые контрибуторы и есть хозяева проекта (своего форка).
    Коммунити может идти... делать свой форк и сами его развивать.
      

     
     
  • 6.27, Витёк (?), 14:19, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А почему топовые контрибьюторы не уйдут делать свой форк и не оставят в покое коммьюнити проекты? И кстати, если стать топовым конриюбьютером то можно ли стать хозяеном проекта, так же как Александр Борсук самоназначился?
     
     
  • 7.30, Аноним (-), 14:25, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >  А почему топовые контрибьюторы не уйдут делать свой форк и не оставят в покое коммьюнити проекты?

    Чиво?!
    Кто дело делает - того и проект.
    Топовые контрибуторы и есть сообщество, а не левые васяны "я вам отправил целый патч".

    Кто вообще назначил это коммьюнити "владельцами" проекта?
    Они никто и могут пилить свой форк.

     
     
  • 8.34, Витёк (?), 15:30, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Те кто доступ дали Александру, видимо и были коммьюнити и владельцами, вроде отв... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.36, Аноним (-), 15:58, 04/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.15, Аноним (15), 13:51, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меил ру купили и закопала Sm@per, купила и закопала ICQ.
     
     
  • 4.32, Аноним (32), 14:57, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ICQ уже на момент приобретения чемоданом без ручки был.
     
     
  • 5.38, Аноним (15), 16:27, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >в 1998 году она была продана американской компании AOL, а в апреле 2010 года — российскому инвестиционному фонду Digital Sky Technologies. После реорганизации DST в сентябре 2010 года ICQ вошла в состав Mail.ru Group (ныне VK).

    В 2008-2010 аськой ещё пользовались во всю и ещё лет 5 точно.

     
  • 3.37, Жироватт (ok), 16:15, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не про это, я про то, что масштаб этого подели явно мелковат для целой серии новостей на опеннете. Если только автор сего поделия не принёс сюда его пеарить.

    Никто ж не пишет новости про "Обновилось опенсорсное приложение Catima с обновлением библиотеки распознавания штрихкодов с версии 0.21.3 на 0.22.0".

     
     
  • 4.39, Аноним (39), 16:31, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если только автор сего поделия не принёс сюда его пеарить.

    Именно так и есть. Посмотри, кто автор новости.

     
  • 4.45, Витёк (?), 17:05, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну что поделать, так и есть


    > git log --grep="Regenerated" --grep="Bump" --pretty=format:"%an" --since="2020-12-01"|sort|uniq -c|sort -rnk1|head -3
    >    217 Alexander Borsuk
    >    123 Viktor Govako
    >    106 David Martinez
    >

     

  • 1.2, Аноним (10), 12:44, 04/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Organic Maps

    В чем различие?

     
     
  • 2.16, Витёк (?), 13:53, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пока только в командах, одни делают бизнес путем обмана людей и сбором пожертвований в карман, а другие не согласились с такой практикой и решили сделать свой проект.
     
     
  • 3.18, Аноним (-), 14:10, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > делают бизнес путем обмана людей

    Громкое утверждение, пруфов бы.
    Может Сообщество™ себе чего-то навыдумывало, а потом само и обидилось.

    >  и сбором пожертвований в карман,

    А разве пожертвования не собираются для компенсации затрат и рабочего времени разработчикам?

     
     
  • 4.35, Витёк (?), 15:47, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Для компенсации рабочего времени разработчиков обычно платят зарплату и налоги. А сообщество делает бесплатно, пожертвования используются для поддержки трат на инфраструктуру например. Можно ли где-то посмотреть на что были траты пожертвования? Хотелось бы увидеть что-то вроде бухгалтерии как это на opencollective.
     
     
  • 5.40, Аноним (39), 16:38, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А сообщество делает бесплатно, пожертвования используются для поддержки трат на инфраструктуру например

    Нет, дружок, пожертвования делается для поддержания проекта. И если для работы над проектом разработчику нужно элементарно жрать - это и есть трата, непосредственно связанная с проектом.

    А как раз вот такие, как ты, вахтеры, любящие считать чужие деньги, и создали этот бессмысленный форк.

     
     
  • 6.46, Витёк (?), 17:07, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так получается кто-то делал бесплатно, а кто-то за зарплату и стал хозяином. Почему не платить зарплату тогда всем? Или только избранные ввиде Александра Борсук могут получать зарплату?
     
  • 2.19, Аноним (-), 14:12, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть основная команда (Organic Maps), которая написала большую часть кода.

    Сообщество начало возбухать и что-то требовать.
    Сообщество форкнуло проект.
    Пожелаем им удачи самим писать код)

     
     
  • 3.41, Аноним (39), 16:39, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сообщество начало возбухать и что-то требовать

    Не сообщество, а кучка мутных типов с непрозрачной мотивацией.

     
     
  • 4.44, Аноним (-), 16:51, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а кучка мутных типов с непрозрачной мотивацией

    В смысле непрозрачной? Еще как прозрачной - мы хотели денег с донатов, а нам не дали.
    Теперь мы сделаем форк с блекджеком и куртизантками, и сами будем собирать донатики, во!

     

  • 1.9, Аноним (-), 13:03, 04/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    CoMaps это сокращение от Copium Maps)?
    Вообще забавно как всякие миммокрокодилы приходят с претензиями "я вам донат скинул? а ну быстро сделали как мне хочется!!111"
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 13:23, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если под какое-то обещание и брали донаты, то за такое невыполнение можно и интерфейс попортить в реальности
     
     
  • 3.29, Аноним (-), 14:22, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Если под какое-то обещание

    "Если"))
    Как показала практика, сообщества любят выдумывать какие-то обещания, социальные контракты и прочий идеологическую чушню.

    А за порчу интефейса ИРЛ можно и в кутузку загреметь.
    Обычно такие угрозы заканчиваются только куракеками в интернетах.

     
  • 3.33, Аноним (32), 15:02, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Донат — это не зарплата. Это дело сугубо добровольное.
     

  • 1.14, Аноним (14), 13:44, 04/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-то уже пара релизов, а кроме "обновлены карты" и "подправлены иконки" развития не видать.
     
     
  • 2.28, Аноним (-), 14:21, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >  развития не видать.

    А чего ты ожидал?
    У них там 11 человек в команде: codeberg.org/org/comaps/members
    При этом никто из них не писал много кода в старый проект.

    Это уровень всяких деривативов фаерфокса - "мы можем удалить отправку крешей и перерисовать иконки, а на большее у нас лапки".
    В общем типичные паразиты, но с красивым сайтом и кнопкой "донате"
    Правда донаты comaps.app/donate/ через какие-то б0мж-платформы, даже пейпала нету.

    Результаты сбора средства пока тоже печальные
    CoMaps receives €40.08 per week from 43 patrons.
    opencollective - 55 other fellow contributors

     

  • 1.42, Аноним (-), 16:41, 04/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Константин, хватит пиарить свой недофорк!
    Денег вам никто не даст, у вас лица сильно скучные)

    ps делать приватный репозиторий публичным это было просто низко, на уровне вашего "сообщества"

     

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