Релиз CoMaps 2025.06.30, форка картографического приложения Organic Maps

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|3.7, Аноним (-), 13:00, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Э...
А что он не может в своем проекте удалять тех, кто мешает развитию?
Судя по прошлой новости (opennet.ru/opennews/art.shtml?num=63108) :
"несоблюдения приверженности принципам свободного программного обеспечения ... проект .. декларировался как открытый, основанный на сообществе и соответствующий ценностям FOSS. "
В общем опять васяны-обиженки начинаю тащить идеологию.
При том что к проекту они не имеют отношения.
Процитирую анона из того обсуждения
Если открыть github.com/organicmaps/organicmaps/graphs/contributors, то там на первом месте собственно biodranik (4,646 commits) и vng (4,078 commits), к которым собственно в писульке и обращаются.
На третьем bykoianko, дальше igrechuhin, alexzatsepin, vmihaylenko, а дальше вклад практически стремительно уменьшается.
При этом первым письмо подписал какой-то тестеришко, а второй - pastk с целыми 683 commits.
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|4.10, Аноним (10), 13:10, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> удалять всех неугодных
Как раз вяжется с тем, что у угодных множество коммитов. А у неугодных может их и не быть вовсе.
Я ни на чьей стороне. Вообще мимокрокодил. Но логика, прослеживается.
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|4.13, Витёк (?), 13:43, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А кто сказал что это проект создал Борсук, он вроде продал maps.me и получил свои доллары? А потом пришел на всё готовое, а знает каким-то образом он решил что он хозяином проекта коммьюнити стал?
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|5.17, Аноним (-), 14:07, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не очень понимаю, что ты хотел сказать, но попробую разобраться)
> А кто сказал что это проект создал Борсук, он вроде продал maps.me и получил свои доллары?
У него топ коммитов что в старом проекте, что с момента форка (создания Organic Maps) git shortlog -n -s --since="2020-12-01"
Даже если он не является создателем, то его вклад весьма существенный.
> А потом пришел на всё готовое, а знает каким-то образом он решил что он хозяином проекта коммьюнити стал?
Пришел на все готовое и как начал коммитить.
Самому не смешно?
И да, топовые контрибуторы и есть хозяева проекта (своего форка).
Коммунити может идти... делать свой форк и сами его развивать.
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|6.27, Витёк (?), 14:19, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А почему топовые контрибьюторы не уйдут делать свой форк и не оставят в покое коммьюнити проекты? И кстати, если стать топовым конриюбьютером то можно ли стать хозяеном проекта, так же как Александр Борсук самоназначился?
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|7.30, Аноним (-), 14:25, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А почему топовые контрибьюторы не уйдут делать свой форк и не оставят в покое коммьюнити проекты?
Чиво?!
Кто дело делает - того и проект.
Топовые контрибуторы и есть сообщество, а не левые васяны "я вам отправил целый патч".
Кто вообще назначил это коммьюнити "владельцами" проекта?
Они никто и могут пилить свой форк.
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|8.34, Витёк (?), 15:30, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Те кто доступ дали Александру, видимо и были коммьюнити и владельцами, вроде отв... текст свёрнут, показать
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|5.38, Аноним (15), 16:27, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>в 1998 году она была продана американской компании AOL, а в апреле 2010 года — российскому инвестиционному фонду Digital Sky Technologies. После реорганизации DST в сентябре 2010 года ICQ вошла в состав Mail.ru Group (ныне VK).
В 2008-2010 аськой ещё пользовались во всю и ещё лет 5 точно.
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|3.37, Жироватт (ok), 16:15, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я не про это, я про то, что масштаб этого подели явно мелковат для целой серии новостей на опеннете. Если только автор сего поделия не принёс сюда его пеарить.
Никто ж не пишет новости про "Обновилось опенсорсное приложение Catima с обновлением библиотеки распознавания штрихкодов с версии 0.21.3 на 0.22.0".
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|4.39, Аноним (39), 16:31, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если только автор сего поделия не принёс сюда его пеарить.
Именно так и есть. Посмотри, кто автор новости.
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|4.45, Витёк (?), 17:05, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну что поделать, так и есть
> git log --grep="Regenerated" --grep="Bump" --pretty=format:"%an" --since="2020-12-01"|sort|uniq -c|sort -rnk1|head -3
> 217 Alexander Borsuk
> 123 Viktor Govako
> 106 David Martinez
>
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|2.16, Витёк (?), 13:53, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Пока только в командах, одни делают бизнес путем обмана людей и сбором пожертвований в карман, а другие не согласились с такой практикой и решили сделать свой проект.
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|3.18, Аноним (-), 14:10, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> делают бизнес путем обмана людей
Громкое утверждение, пруфов бы.
Может Сообщество™ себе чего-то навыдумывало, а потом само и обидилось.
> и сбором пожертвований в карман,
А разве пожертвования не собираются для компенсации затрат и рабочего времени разработчикам?
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|4.35, Витёк (?), 15:47, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Для компенсации рабочего времени разработчиков обычно платят зарплату и налоги. А сообщество делает бесплатно, пожертвования используются для поддержки трат на инфраструктуру например. Можно ли где-то посмотреть на что были траты пожертвования? Хотелось бы увидеть что-то вроде бухгалтерии как это на opencollective.
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|5.40, Аноним (39), 16:38, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А сообщество делает бесплатно, пожертвования используются для поддержки трат на инфраструктуру например
Нет, дружок, пожертвования делается для поддержания проекта. И если для работы над проектом разработчику нужно элементарно жрать - это и есть трата, непосредственно связанная с проектом.
А как раз вот такие, как ты, вахтеры, любящие считать чужие деньги, и создали этот бессмысленный форк.
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|6.46, Витёк (?), 17:07, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так получается кто-то делал бесплатно, а кто-то за зарплату и стал хозяином. Почему не платить зарплату тогда всем? Или только избранные ввиде Александра Борсук могут получать зарплату?
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|2.19, Аноним (-), 14:12, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть основная команда (Organic Maps), которая написала большую часть кода.
Сообщество начало возбухать и что-то требовать.
Сообщество форкнуло проект.
Пожелаем им удачи самим писать код)
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|3.41, Аноним (39), 16:39, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Сообщество начало возбухать и что-то требовать
Не сообщество, а кучка мутных типов с непрозрачной мотивацией.
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|4.44, Аноним (-), 16:51, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а кучка мутных типов с непрозрачной мотивацией
В смысле непрозрачной? Еще как прозрачной - мы хотели денег с донатов, а нам не дали.
Теперь мы сделаем форк с блекджеком и куртизантками, и сами будем собирать донатики, во!
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|1.9, Аноним (-), 13:03, 04/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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CoMaps это сокращение от Copium Maps)?
Вообще забавно как всякие миммокрокодилы приходят с претензиями "я вам донат скинул? а ну быстро сделали как мне хочется!!111"
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|2.11, Аноним (11), 13:23, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если под какое-то обещание и брали донаты, то за такое невыполнение можно и интерфейс попортить в реальности
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|3.29, Аноним (-), 14:22, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Если под какое-то обещание
"Если"))
Как показала практика, сообщества любят выдумывать какие-то обещания, социальные контракты и прочий идеологическую чушню.
А за порчу интефейса ИРЛ можно и в кутузку загреметь.
Обычно такие угрозы заканчиваются только куракеками в интернетах.
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|1.14, Аноним (14), 13:44, 04/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Что-то уже пара релизов, а кроме "обновлены карты" и "подправлены иконки" развития не видать.
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|2.28, Аноним (-), 14:21, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> развития не видать.
А чего ты ожидал?
У них там 11 человек в команде: codeberg.org/org/comaps/members
При этом никто из них не писал много кода в старый проект.
Это уровень всяких деривативов фаерфокса - "мы можем удалить отправку крешей и перерисовать иконки, а на большее у нас лапки".
В общем типичные паразиты, но с красивым сайтом и кнопкой "донате"
Правда донаты comaps.app/donate/ через какие-то б0мж-платформы, даже пейпала нету.
Результаты сбора средства пока тоже печальные
CoMaps receives €40.08 per week from 43 patrons.
opencollective - 55 other fellow contributors
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|1.42, Аноним (-), 16:41, 04/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Константин, хватит пиарить свой недофорк!
Денег вам никто не даст, у вас лица сильно скучные)
ps делать приватный репозиторий публичным это было просто низко, на уровне вашего "сообщества"
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