The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск Scrcpy 4.0, приложения для зеркалирования экрана Android-смартфона

13.05.2026 10:03 (MSK)

Опубликован выпуск приложения Scrcpy 4.0, позволяющего отзеркалить содержимое экрана смартфона в стационарном пользовательском окружении с возможностью управлять устройством, удалённо работать в мобильных приложениях с использованием клавиатуры и мыши, просматривать видео и прослушивать звук. Клиентские программы для управления смартфоном подготовлены для Linux, Windows и macOS. Код проекта написан на языке Си (мобильное приложение на Java) и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Подключение смартфона может быть произведено через USB или TCP/IP. На смартфоне запускается серверное приложение, которое взаимодействует с внешней системой через туннель, организуемый при помощи утилиты adb. Наличие root-доступа к устройству не требуется. Серверное приложение генерирует видеопоток (на выбор H.264, H.265 или AV1) с содержимым экрана смартфона, а клиент декодирует и отображает видео. Клавиатурный ввод и события мыши транслируются на сервер и подставляются в систему ввода Android.

Основные возможности:

  • Высокая производительность (30~120fps).
  • Поддержка экранных разрешений 1920×1080 и выше.
  • Низкие задержки (35~70мс).
  • Высокая скорость запуска (около секунды до вывода первых изображений экрана).
  • Трансляция звука.
  • Возможность записи звука и видео.
  • Поддержка зеркалирования при выключенном/заблокированном экране смартфона.
  • Буфер обмена с возможностью копирования и вставки информации между компьютером и смартфоном.
  • Настраиваемое качество трансляции экрана.
  • Поддержка использования Android-смартфона в качестве web-камеры (V4L2).
  • Симуляция физически подключённых клавиатуры и мыши.
  • Поддержка геймпадов.
  • Возможность использования виртуального экрана.
  • Режим OTG.

В новой версии:

  • Переход с библиотеки SDL2 на ветку SDL3.
  • Добавлена опция "--flex-display" ("-x"), включающая режим работы с виртуальным экраном, допускающий произвольное изменение его размера во время работы.
  • Предоставлены комбинации клавиш и опции командной строки для динамического управления камерой и фонариком: MOD+t/MOD+Shift+t ("--camera-torch") - включение/выключение фонарика, MOD+↑/MOD+↓ ("--camera-zoom") - изменение масштаба.
  • Обеспечено сохранение соотношения сторон окна при изменении его размера. Для восстановления старого поведения (показ чёрных рамок) предложена опция "--no-window-aspect-ratio-lock".
  • Добавлена опция "--keep-active" для предотвращения отключения устройства после истечения таймаута неактивности.
  • Цвет фона по умолчанию заменён с чёрного на серый. Для изменения фона можно использовать опцию "--background-color".
  • Обеспечен вывод пиктограммы разрыва соединения, которая показывается в течение двух секунд до закрытия окна после потери связи с устройством, чтобы у пользователя не создавалось впечатление об аварийном завершении scrcpy.
  • Налажена поддержка устройств Meta Quest с новой прошивкой (после обновления прошивки при зеркалировании наблюдалось мерцание).
  • Устранена ошибка, приводившая к большой нагрузке на CPU при воспроизведении тишины во время проигрывания звука в формате OPUS.
  • Добавлены новые горячие клавиши: F11 для перехода в полноэкранный режим и MOD+q для выхода.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/Genymobile/...)
  2. OpenNews: Доступна операционная система Capyloon, основанная на наработках Firefox OS
  3. OpenNews: Релиз мультимедийной библиотеки SDL 3.4.0
  4. OpenNews: Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 6.5
  5. OpenNews: Marathon OS - мобильная ОС в стиле BlackBerry 10 на базе Linux, Qt и Wayland
  6. OpenNews: Проект postmarketOS представил Duranium, атомарно обновляемую редакцию для смартфонов
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65434-scrcpy
Ключевые слова: scrcpy, android
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:13, 13/05/2026 [ответить]  
    		• +/
    Лучше подскажите, кто юзал либо пробовал делать из телефона вебкамеру с микрофоном у себя на десктопе? Чем лучше это реализовать?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:33, 13/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это фигня.
    Пусть лучше подскажут, можно ли Android планшет превратить во второй монитор.
    А на тебя пусть время не тратят.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 11:04, 13/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:40, 13/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    DroidCam
     
  • 2.5, жыжа (?), 10:41, 13/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да вот scrcpy же:

        scrcpy --video-source=camera --audio-source=mic

    Там ещё крутить можно и т.п.

     

  • 1.3, Аноним (3), 10:35, 13/05/2026 [ответить]  
    		• +2 +/
    Право на скриншот возвращается!
     
  • 1.6, Аноним (6), 10:48, 13/05/2026 [ответить]  
    		• +/
    потом гугл заменит сурфейсфлингер на вяленд и доступ к мобильнику по сети очень быстро прикроют, оставят платную софтину
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру