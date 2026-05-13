Выпуск Scrcpy 4.0, приложения для зеркалирования экрана Android-смартфона

|
Опубликован выпуск приложения Scrcpy 4.0, позволяющего отзеркалить содержимое экрана смартфона в стационарном пользовательском окружении с возможностью управлять устройством, удалённо работать в мобильных приложениях с использованием клавиатуры и мыши, просматривать видео и прослушивать звук. Клиентские программы для управления смартфоном подготовлены для Linux, Windows и macOS. Код проекта написан на языке Си (мобильное приложение на Java) и распространяется под лицензией Apache 2.0.
Подключение смартфона может быть произведено через USB или TCP/IP. На смартфоне запускается серверное приложение, которое взаимодействует с внешней системой через туннель, организуемый при помощи утилиты adb. Наличие root-доступа к устройству не требуется. Серверное приложение генерирует видеопоток (на выбор H.264, H.265 или AV1) с содержимым экрана смартфона, а клиент декодирует и отображает видео. Клавиатурный ввод и события мыши транслируются на сервер и подставляются в систему ввода Android.
Основные возможности:
- Высокая производительность (30~120fps).
- Поддержка экранных разрешений 1920×1080 и выше.
- Низкие задержки (35~70мс).
- Высокая скорость запуска (около секунды до вывода первых изображений экрана).
- Трансляция звука.
- Возможность записи звука и видео.
- Поддержка зеркалирования при выключенном/заблокированном экране смартфона.
- Буфер обмена с возможностью копирования и вставки информации между компьютером и смартфоном.
- Настраиваемое качество трансляции экрана.
- Поддержка использования Android-смартфона в качестве web-камеры (V4L2).
- Симуляция физически подключённых клавиатуры и мыши.
- Поддержка геймпадов.
- Возможность использования виртуального экрана.
- Режим OTG.
В новой версии:
- Переход с библиотеки SDL2 на ветку SDL3.
- Добавлена опция "--flex-display" ("-x"), включающая режим работы с виртуальным экраном, допускающий произвольное изменение его размера во время работы.
- Предоставлены комбинации клавиш и опции командной строки для динамического управления камерой и фонариком: MOD+t/MOD+Shift+t ("--camera-torch") - включение/выключение фонарика, MOD+↑/MOD+↓ ("--camera-zoom") - изменение масштаба.
- Обеспечено сохранение соотношения сторон окна при изменении его размера. Для восстановления старого поведения (показ чёрных рамок)
предложена опция "--no-window-aspect-ratio-lock".
- Добавлена опция "--keep-active" для предотвращения отключения устройства после истечения таймаута неактивности.
- Цвет фона по умолчанию заменён с чёрного на серый. Для изменения фона можно использовать опцию "--background-color".
- Обеспечен вывод пиктограммы разрыва соединения, которая показывается в течение двух секунд до закрытия окна после потери связи с устройством, чтобы у пользователя не создавалось впечатление об аварийном завершении scrcpy.
- Налажена поддержка устройств Meta Quest с новой прошивкой (после обновления прошивки при зеркалировании наблюдалось мерцание).
- Устранена ошибка, приводившая к большой нагрузке на CPU при воспроизведении тишины во время проигрывания звука в формате OPUS.
- Добавлены новые горячие клавиши: F11 для перехода в полноэкранный режим и MOD+q для выхода.