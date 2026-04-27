В ядро Linux 7.1 добавлена поддержка Realtime-режима для 32-разрядных систем ARM

В состав ядра Linux 7.1, релиз которого ожидается в середине июня, приняты изменения, добавляющие возможность использования режима реального времени (PREEMPT_RT) на 32-разрядных процессорах ARM. Ранее поддержка PREEMPT_RT была обеспечена для архитектур x86 и x86-64, ARM64, RISC-V и LoongArch.
На данный момент из патчей проекта rt-linux, которые ещё не внедрены в основное ядро, пока остаются:
- Запись в sysfs /sys/kernel/realtime как индикатор, что система работает в режиме реального времени.
- Ряд исправлений, специфичных для драйвера i915.
- Возможность использовать режим реального времени на архитектуре PowerPC.