В ядро Linux 7.1 добавлена поддержка Realtime-режима для 32-разрядных систем ARM

27.04.2026 21:38 (MSK)

В состав ядра Linux 7.1, релиз которого ожидается в середине июня, приняты изменения, добавляющие возможность использования режима реального времени (PREEMPT_RT) на 32-разрядных процессорах ARM. Ранее поддержка PREEMPT_RT была обеспечена для архитектур x86 и x86-64, ARM64, RISC-V и LoongArch.

На данный момент из патчей проекта rt-linux, которые ещё не внедрены в основное ядро, пока остаются:

  • Запись в sysfs /sys/kernel/realtime как индикатор, что система работает в режиме реального времени.
  • Ряд исправлений, специфичных для драйвера i915.
  • Возможность использовать режим реального времени на архитектуре PowerPC.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: Релиз ядра Linux 6.12 с поддержкой Realtime-режима
  3. OpenNews: В ядре Linux 6.12 намерены реализовать возможность включения Realtime-режима
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65302-realtime
Ключевые слова: realtime, preempt_rt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (4) RSS
  • 1, Страдивариус (ok), 23:10, 27/04/2026 [ответить]  
    А реалтайм вообще возможен в системе, где устройство может стать bus master'ом и захватить шину на столько (а-ля PCI)? Или где в самый нужный и ответственный момент случается SMI и все такие: "Ой, пацаны, у нас тут минус первое кольцо, расходимся."
     
     
  • 3, Ы (?), 00:14, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    этого на arm32 нет и да - qos и приоритеты для мастеров настраиваются
     
  • 4, warlock (??), 00:25, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    SMI можно отключить (переключить на SCI).
     

  • 2, Аноним (2), 23:29, 27/04/2026 [ответить]  
    А патчи на видеопамять не принимают от валва?
     
