The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск системы управления контентом Joomla 6.1

20.04.2026 08:19 (MSK)

Состоялся релиз свободной системы управления контентом Joomla 6.1. Joomla предоставляет такие возможности, как инструменты для управления пользователями и медиа-файлами, поддержка создания многоязычных вариантов страниц, система управления рекламными кампаниями, адресная книга пользователей, голосования, встроенный поиск, система категоризации ссылок и учёта переходов, WYSIWYG-редактор, система шаблонов, управление новостными потоками, XML-RPC API для интеграции с другими системами, кэширование страниц и коллекция дополнений. Код проекта написан на языке PHP и распространяется под лицензией GPLv2.

Ключевые изменения в новой версии:

  • Реализован новый плагин защиты от ботов (Proof-of-Work CAPTCHA), который не зависит от сторонних API и выполняет проверку через выполнение фоновых математических вычислений (перебор хэшей), незаметно для пользователя. Реализация основана на библиотеке altcha.
  • Реализован визуальный редактор рабочих процессов (Workflow), отображающий процесс утверждения материала в форме интерактивного графа и позволяющий управлять проверкой и доработкой материала перед публикацией с вовлечением рецензентов, редакторов и корректоров.
  • Добавлены пользовательские медиа-поля для выбора видео, звуковых-файлов и документов (pdf, docx и т.д.). Ранее поле Media позволяло выбирать только изображения.
  • Реализовано отслеживание истории версий содержимого модулей по аналогии с версионированием материалов. Добавлена возможность привязки экземпляров модулей к языкам на многоязычных сайтах.


Автор новости: sergeytolkachyov
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65242-joomla
Ключевые слова: joomla, cms
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:01, 20/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Так и не понял, для чего этот Workflow нужон.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:05, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Многоуровневая предмодерация
     
     
  • 3.7, sergeytolkachyov (ok), 09:45, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не только. Воркфлоу не обязательно использовать только применительно к материала Joomla. Сейчас дужмла - это фрейм с готовой натянутой админкой, где компоненты ядра показывают как +/- можно его использовать. А так на те же воркфлоу можно подключить в свой самописный компонент и двигать документы или тикеты по статусам.
     
  • 2.18, TuutVaamNettuut (?), 13:20, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дык жызененый цыкол жъ! мышкой так клац-клац его. ну шоб редахтуром алгоритмы эти не тыц-тыц в исподниках джумлы энтой.
     

  • 1.3, Шарп (ok), 09:15, 20/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Зачем CMS, если можно сказать "окей клауд, сгенерируй мне страничку"? Как будто не в 2к26 живём.
     
     
  • 2.8, ryoken (ok), 10:00, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    >>2к26

    Зачем вы меняете "0" на "k"?

     
     
  • 3.9, Аноним (9), 10:47, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нумероним.
    Y — year (год)
    K — kilo (1000 в СИ)

    Совсем тяжко в глуши без гугла, википедии и прочих интернетов?

     
     
  • 4.12, Аноним (12), 11:18, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >K — kilo (1000 в СИ)

    200 024

     
     
  • 5.13, Аноним (9), 11:23, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не умеем складывать 2000 и 24 в 2k26 году?
     
     
  • 6.15, Sm0ke85 (ok), 12:14, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >Не умеем складывать 2000 и 24 в 2k26 году?

    Он тебя спрашивает: нафика козе баян...??? Чем тебя ноль не устроил? Дешевые понты? (Ты ж не сократил запись, ничего не поимел, но на кой-то решил выпендрится и обезобразить вполне лаконичную цифру...)

     
  • 6.20, Аноним (20), 13:41, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не умеем складывать 2000 и 24 в 2k26 году?

    Расскажи это маркировщикам электронных компонентов. Там 2k26 - это 2.26k = 2260

     
  • 3.11, Гнутый (?), 11:01, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Карго-культ
     
  • 2.17, Аноним (17), 12:30, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока что ещё в 2026 живём.
     
  • 2.21, Слава Тополев (-), 13:56, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если все так просто, почему у меня продолжают покупать сайты, сделанные без электронных болванчиков?
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:25, 20/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > ыполняет проверку через выполнение фоновых математических вычислений (перебор хэшей), незаметно для пользователя

    Теперь и на самопальных страничках можно будет наслаждаться бесконечным циклом "One moment, please" - "Verifying you're not a bot".

     
  • 1.5, Аноним (5), 09:37, 20/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Эх, помню на ней свой первый сайт делал. Даже не чисто на ней, а на форкe. Назывался Joostina. Николай Кирш (boston), привет!
     
     
  • 2.6, sergeytolkachyov (ok), 09:43, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С ним выходило интервью на Joomlaportal.ru к 20-летию Joomla.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 11:24, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    20-летию форка Mambo.
     
  • 2.10, Аноним (9), 10:48, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я до сих пор держу прод на версии 1.х
     

  • 1.16, Джон Титор (ok), 12:20, 20/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Помню когда был студентом делал сайты на Joomla, но мир захватил Wordpress.
     
  • 1.22, Аноним (22), 14:00, 20/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мой подкроватный сайт на голом html и css. Прикольно смотреть логи, как в день по сотне раз пытаются зайти в админку wordpress, и куче других подобных, но жумлу сильно реже уже ищут.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру