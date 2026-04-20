Выпуск системы управления контентом Joomla 6.1

Состоялся релиз свободной системы управления контентом Joomla 6.1. Joomla предоставляет такие возможности, как инструменты для управления пользователями и медиа-файлами, поддержка создания многоязычных вариантов страниц, система управления рекламными кампаниями, адресная книга пользователей, голосования, встроенный поиск, система категоризации ссылок и учёта переходов, WYSIWYG-редактор, система шаблонов, управление новостными потоками, XML-RPC API для интеграции с другими системами, кэширование страниц и коллекция дополнений. Код проекта написан на языке PHP и распространяется под лицензией GPLv2. Ключевые изменения в новой версии: Реализован новый плагин защиты от ботов (Proof-of-Work CAPTCHA), который не зависит от сторонних API и выполняет проверку через выполнение фоновых математических вычислений (перебор хэшей), незаметно для пользователя. Реализация основана на библиотеке altcha.

Реализован визуальный редактор рабочих процессов (Workflow), отображающий процесс утверждения материала в форме интерактивного графа и позволяющий управлять проверкой и доработкой материала перед публикацией с вовлечением рецензентов, редакторов и корректоров.

Добавлены пользовательские медиа-поля для выбора видео, звуковых-файлов и документов (pdf, docx и т.д.). Ранее поле Media позволяло выбирать только изображения.

Реализовано отслеживание истории версий содержимого модулей по аналогии с версионированием материалов. Добавлена возможность привязки экземпляров модулей к языкам на многоязычных сайтах.



