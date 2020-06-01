Возможная утечка базы пользователей проекта Joomla

Разработчики свободной системы управления контентом Joomla предупредили о выявлении факта размещения в стороннем хранилище полных резервных копий сайта resources.joomla.org, включающих базу данных пользователей каталога JRD (Joomla Resources Directory).

Резервные копии не были зашифрованы и включали данные о 2700 участниках, зарегистрированных на сайте resources.joomla.org, где собраны сведения о разработчиках и поставщиках, создающих сайты на базе Joomla. Помимо общедоступных персональных данных в БД содержались сведения о хэшах паролей, неопубликованных записях и IP-адресах. Всем пользователям, зарегистрированным в каталоге JRD, рекомендуется сменить пароли и проанализировать возможное дублирование паролей на других сервисах.

Резервная копия была размещена участником проекта на стороннем хранилище в Amazon Web Services S3, принадлежащем сторонней компании, основанной бывшим лидером команды администраторов JRD, остающимся на момент инцидента в числе разработчиков. Разбор инцидента пока не завершён и точно не ясно, попала ли резервная копия в третьи руки. При этом проведённый после инцидента аудит показал, что на сервере resources.joomla.org присутствовали учётные записи с правами администратора, не принадлежащие сотрудникам компании Open Source Matters, обеспечивающей сопровождение проекта Joomla (не уточняется, насколько эти люди связаны с проектом).



