Возможная утечка базы пользователей проекта Joomla

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|2.29, Онаним (?), 20:41, 01/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Девляпсики, сэр. Докерочек с бэкапчиком поднять умеют, а думать не особо.
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|1.5, Аноним (5), 14:49, 01/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вообще проблема нулевой важности. У тамошнего контингента все пароли вида qwerty или 123456.
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|1.9, одмин (?), 15:22, 01/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Блин, все им не нравится.
Не делаешь бэкапов, чтоб их ценнейшиее 12345 не светить и не хранить, согласно gdrp - вижжят.
Делаешь бэкапы - опять вижжят.
Да иппитесь вы сами, пойду в гугль работать. Там собирать личные данные и хранить их на серверах гугля ни разу не должностное преступление.
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|2.30, с (?), 21:55, 01/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а в чем проблема шифровать?
мои бэкапы на майл-ру, считай у том.майора в сейфе, пусть расшируют и целый пароль от ixbt-форума поимеют, вот удача
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|3.31, с (?), 21:59, 01/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну а вообще, прям по-хорошему, асимеричным алгоритмом шифровать, а ключ для расшифровке на фэлехе в тубочке и под паролем.
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|1.16, YetAnotherOnanym (ok), 16:50, 01/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Самое интересное не сказали - это "участник проекта" однократно закинул копию сайта на Амазон, или там какой-то скрипт регулярно бэкапил сайт? И самое главное - была ли эта копия доступна кому-то, кроме прошедших аутентификацию сотрудников "сторонней компании, основанной бывшим лидером"?
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|2.24, одмин (?), 18:34, 01/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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пока они, вроде, все больше страдают, что она была доступна сотрудникам amazon.
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