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Выпуск системы управления контентом Joomla 4.0

18.08.2021 22:42

Доступен новый значительный выпуск свободной системы управления контентом Joomla 4.0. Из особенностей Joomla можно отметить: гибкие инструменты по управлению пользователями, интерфейс для управления медиа-файлами, поддержка создания многоязычных вариантов страниц, система управления рекламными кампаниями, адресная книга пользователей, голосования, встроенный поиск, функции категоризации ссылок и учета кликов, WYSIWYG-редактор, система шаблонов, поддержка меню, управление новостными потоками, XML-RPC API для интеграции с другими системами, поддержка кэширования страниц и большой набор готовых дополнений.

Основные особенности Joomla 4.0:

  • Реализация отдельного макета и контрастного представления для людей с ограниченными возможностями.
  • Улучшенные интерфейсы редактора и медиа-менеджера.
  • Настраиваемые шаблоны электронных писем, отправляемых с сайта.
  • Более эффективные инструменты для поиска содержимого.
  • Изменение архитектуры и кода для увеличения безопасности.
  • Поддержка SEO-инструментов для поисковой оптимизации.
  • Сокращение времени загрузки страниц.
  • Новый компонент "Процессы" (Workflows) для управления действиями в процессе публикации.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.joomla.org/announc...)
  2. OpenNews: Возможная утечка базы пользователей проекта Joomla
  3. OpenNews: Уязвимость в библиотеке PharStreamWrapper, затрагивающая Drupal, Joomla и Typo3
  4. OpenNews: Критическая уязвимость в PHPMailer, применяемом в WordPress, Drupal и Joomla
  5. OpenNews: Критические уязвимости в системе управления контентом Joomla
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55657-joomla
Ключевые слова: joomla
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  • 1.1, Аноним (1), 23:04, 18/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вордпресс захватил мир. Увы, но джумла не надо. Друпал еще куда не шло, может и пригодится в отдельных случаях. А джумла, к сожалению, отстала в развитии и упустила рынок. :(
     
     
  • 2.6, Атон (?), 23:23, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А джумла, к сожалению, отстала в развитии и упустила рынок. :(

    джумла ориентирована в сегмент SEO. и там рвет всех.

     

  • 1.2, T00 (?), 23:09, 18/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Блиииин, только не Wordpress, как я его ненавижу.
     
     
  • 2.5, BrainFucker (ok), 23:20, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Блиииин, только не Wordpress, как я его ненавижу.

    А что мешает пользоваться нормальными CMS?

     
     
  • 3.7, Аноним (1), 23:23, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какими именно?
     
     
  • 4.9, BrainFucker (ok), 23:30, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > какими именно?

    Ну, например https://www.django-cms.org/

     
  • 3.8, Атон (?), 23:24, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Остальные хуже.
     
     
  • 4.10, BrainFucker (ok), 23:32, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Остальные хуже.

    Да ладно, вот прям вордпрес самый лучший из всего что существует?

     
  • 4.11, T00 (?), 23:34, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это всех рвёт - https://contao.org/
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:10, 18/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На жумле кроме сайтов-открыток ничего не сделать.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:12, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можно сделать, но это боль
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 23:52, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Инструмент как инструмент. Вот документация уровня капитана очевидность, вот это вот боль, да. Одни туториалы разной степени полезности.
     
  • 2.14, prokoudine (ok), 23:54, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Делал с командой корпоративный сайт на джумле: новостной раздел, регуляторка, продуктовые лендосы, бренд-медиа и т.д. Частично на шаблонах, частично на YouTheme. Возможно, ты просто не разобрался?
     

  • 1.13, prokoudine (ok), 23:53, 18/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Поддержка SEO-инструментов для поисковой оптимизации.

    Это примерно как "поддержка девелоперских инструментов для разработки программ".

     
  • 1.15, Аноним (15), 23:56, 18/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Киви-банк выживет? Или его нагнут и развалят?
     
  • 1.16, Decaprox (?), 00:20, 19/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хоспаде, оно еще живо?!
     
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