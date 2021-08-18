Выпуск системы управления контентом Joomla 4.0

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|1.1, Аноним (1), 23:04, 18/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вордпресс захватил мир. Увы, но джумла не надо. Друпал еще куда не шло, может и пригодится в отдельных случаях. А джумла, к сожалению, отстала в развитии и упустила рынок. :(
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|2.6, Атон (?), 23:23, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А джумла, к сожалению, отстала в развитии и упустила рынок. :(
джумла ориентирована в сегмент SEO. и там рвет всех.
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|2.5, BrainFucker (ok), 23:20, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Блиииин, только не Wordpress, как я его ненавижу.
А что мешает пользоваться нормальными CMS?
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|4.10, BrainFucker (ok), 23:32, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Остальные хуже.
Да ладно, вот прям вордпрес самый лучший из всего что существует?
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|3.12, Аноним (12), 23:52, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Инструмент как инструмент. Вот документация уровня капитана очевидность, вот это вот боль, да. Одни туториалы разной степени полезности.
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|2.14, prokoudine (ok), 23:54, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Делал с командой корпоративный сайт на джумле: новостной раздел, регуляторка, продуктовые лендосы, бренд-медиа и т.д. Частично на шаблонах, частично на YouTheme. Возможно, ты просто не разобрался?
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|1.13, prokoudine (ok), 23:53, 18/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Поддержка SEO-инструментов для поисковой оптимизации.
Это примерно как "поддержка девелоперских инструментов для разработки программ".
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