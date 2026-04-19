Удалённое выполнение кода в форке почтового сервера qmail от проекта Sagredo

3.42 , Аноним ( 42 ), 04:00, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, это хорошая гипотеза. Запускать сабшелл из C для того, чтобы сделать touch, это надо быть либо альтернативно одарённым программистом, либо сисадмином.

Это же делается примерно так: int fd = open("file.txt", O_CREAT | O_WRONLY, 0666); // NB. эта строчка демонстрирует экстремистскую символику, простите

if (fd >= 0) close(fd); Если нужно ещё и таймстапмы обновлять, то надо добавить ещё: utime("file.txt", NULL); 4.48 , Аноним83 ( ? ), 15:33, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там ниже я привёл код фактически выдранный из touch во фре, с уменьшиным до минимума функционалом.

4.49 , Аноним ( 49 ), 00:43, 21/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Спасибо за доброе слово в мой адрес, как сисадмина, только вот разница с программистом как раз в том, что я, как сисадмин, в первую очередь думал о том, что _моё_ хозяйство могут поиметь, если я буду запускать утилиту в дочернем шелле, передавая ей в аргументах данные из сети. Программисту, живущему за десять границ, фитиль из стекловаты за взлом сети не вставят, а вот сисадмину - запросто.

