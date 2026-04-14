Новые версии свободного издательского пакета Scribus 1.6.6 и 1.7.3

Представлен выпуск свободного пакета для верстки документов Scribus 1.6.6. Пакет предоставляет средства для профессиональной верстки печатных материалов, включает инструменты для генерации PDF и поддерживает работу с раздельными цветовыми профилями, CMYK, плашечными цветами и ICC. Программа написана с использованием тулкита Qt и поставляется под лицензией GPLv2+. Готовые бинарные сборки подготовлены для Linux (AppImage), macOS и Windows. В версии 1.6.6 в основном исправлены ошибки, проведена чистка кода многих плагинов, улучшено масштабирование при импорте документов из MS Publisher и добавлены файлы для сборки в MSVC 2026 с использованием Windows 10 SDK. Одновременно опубликован выпуск Scribus 1.7.3. Ветка 1.7 преподносится как экспериментальная - после проведения окончательной стабилизации и признания готовности для повсеместного внедрения на базе ветки 1.7 будет сформирован стабильный релиз Scribus 1.8.0. Ветка 1.7 примечательна портированием на Qt 6, поддержкой тёмной темы оформления, переводом пиктограмм на формат SVG, новой реализацией закрепляемых панелей инструментов, переработкой панели выбора цвета. Cборки сформированы для Linux (AppImage, Flatpak), macOS и Windows. Среди изменений в версии Scribus 1.7.3: Переделан механизм проверки правописания во время работы с документом. Проверка теперь выполняется в отдельном потоке и подсвечивает ошибки по мере набора и редактирования текста. Возможен откат (undo) принятых правок. Обеспечена корректная проверка слов с непечатными символами.

Переделан интерфейс поиска и замены, в котором реализован режим поиска по всем окнам, предоставлена поддержка скрытия расширенных настроек и добавлена возможность использования выделенного фрагмента в качестве поисковой маски.

Добавлен инструмент для быстрого преобразования регистра символов в выделенном блоке текста. Доступны различные режимы, например, инвертирование.

Модернизирован генератор штрих-кодов, в котором переделан интерфейс, добавлен полный доступ к опциям BWIPP (Barcode Writer in Pure Postscript), реализованы настройки форматирования текста и выставления границ, предоставлена возможность повторного редактирования объектов со штрих-кодом, добавлены функции для программной генерации штрих-кодов из скриптов.

Значительно улучшен импорт изображений в формате JPEG XL.



