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Выпуск свободного издательского пакета Scribus 1.7.0

01.02.2025 12:55

Представлен выпуск свободного пакета для вёрстки документов Scribus 1.7.0. Пакет предоставляет средства для профессиональной верстки печатных материалов, включает инструменты для генерации PDF и поддерживает работу с раздельными цветовыми профилями, CMYK, плашечными цветами и ICC. Программа написана с использованием тулкита Qt и поставляется под лицензией GPLv2+. Готовые бинарные сборки подготовлены для Linux (AppImage), macOS и Windows.

Ветка 1.7 преподносится как экспериментальная - после проведения окончательной стабилизации и признания готовности для повсеместного внедрения на базе ветки 1.7 будет сформирован стабильный релиз Scribus 1.8.0.

Ключевые изменения в Scribus 1.7.0:

  • Портирование кодовой базы на Qt 6 и задействование специфичных возможностей Qt 6.
  • Поддержка тёмной темы оформления.
  • Новая система закрепляемых панелей, основанная на компонентах Qt Advanced Docking System. Пользователю предоставлена возможность настройки желаемой раскладки окон и закрепления панелей.
  • Переход на новый набор пиктограмм, поставляемый в формате SVG и корректно отображаемый не зависимо от уровня масштабирования и разрешения экрана. Возможность изменения цвета пиктограмм без изменения значков и без перекомпиляции Scribus.
  • Новая реализация палитр (панелей инструментов). Палитры теперь можно свободно перемещать в различные части интерфейса в режиме drag&drop. В инструментах для управления стилем страницы реализована поддержка предпросмотра изменений.
  • Изменено оформление диалога создания нового документа. Обновлён перечень шаблонов размера и визуализации.
  • Внесены общие улучшения в интерфейс пользователя, улучшена видимость и эстетичность элементов. Модернизирована панель выбора цвета.
  • Улучшена реализация линейки по краям страницы в макете документа.
  • Добавлен режим проверки пробелов для визуализации свободного пространства на странице.
  • Предложена новая реализация функций для работы с оглавлением. Предоставлена возможность использования нескольких оглавлений и индексов, а также применения разных стилей.
  • Предоставлена возможность добавления в меню пользовательских скриптов.
  • Добавлена опция для сохранения документов в форматах, совместимых с прошлыми версиями Scribus.
  • Возобновлена возможность сборки для операционной системы OS/2.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.scribus.net/scribu...)
  2. OpenNews: Обновление свободного издательского пакета Scribus 1.6.3
  3. OpenNews: Выпуск свободного издательского пакета Scribus 1.6.0
  4. OpenNews: Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.4
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62656-scribus
Ключевые слова: scribus
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Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:10, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересно, много ли народу в издательском деле им пользуются? Если вообще пользуются.
    Имею ввиду серьезных профи индустрии.
     
     
  • 2.2, фыв (??), 14:20, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это одно из лучших приложений в этой сфере.
    Но чаще всего, в серьёзных какой-нибудь latex фигурирует. Впрочем, чаще всего это либо сложное большое запутанное перекрёстными ссылками научное, либо необоснованное задртство.
    Если книгу или журнал - то конечно скрибус топ.
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 14:22, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не то, чтобы топ, но норм. Работу сделать можно со всеми нужными CMYKами и пантонами, я делал.
     
  • 3.12, Аноним (12), 15:20, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    М-м-максимум мирок. Скрибуса у профиков около нуля процентов. Да, раз в 7 лет всплывает какая-то одиночная история, как в скрибусе сверстали выпуск "камчатского вечернего рабочего", но это не индустрия. Оно и понятно, зачем с этим возиться, если есть надёжные инструменты, которые просто работают.

    Про латех тоже смешно, который только у учёных и то в исчезающем меньшинстве.

     
     
  • 4.17, Смузихлеб забывший пароль (?), 15:50, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > сверстали выпуск "камчатского вечернего рабочего"

    вот кстати подобное почитал бы с удовольствием. Мб, даже заранее руки помыл бы и коньяка взял

     
  • 2.4, Аноним (4), 14:25, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты все пропустил сейчас нет профи индустрии потому что книги и журналы никто не читает. Сейчас в фаворе малые партии и макеты которые может подготовить студент медик. А как ты понимаешь у студента нет денег на дорогие программы он берет что проще и бесплатнее.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 14:47, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > книги и журналы никто не читает

    В США в прошлом году было продано 782,7 млн экземпляров книг, что на 0,6% больше, чем в 2023 году.
    Никто не читает, да.

     
     
  • 4.9, Аноним (9), 14:57, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То самое враньё которое называется статистика. В которую включена всякая рекламная мукулатура.
     
     
  • 5.11, Аноним (7), 15:15, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ввывсёврёти, ага.
    Речь именно про печатные книги (которых по-прежнему читают в два раза больше, чем электронных).
     
  • 4.18, Смузихлеб забывший пароль (?), 15:53, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а что конкретно за книги были проданы ? Хотя бы, первую десятку...
     
  • 3.13, Аноним (12), 15:22, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага-ага)) Ты это на Пикабу вычитал или просто почувствовал? Публицистика одна из самых прибыльных индустрий в мире.
     
  • 2.6, Аноним (-), 14:27, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сейчас не знаю, в нулевых на предприятиях типографии стояли компьютеры Пентиум и Селерон с Windows. А на них Adobe PageMaker. Тогда был всеобщий культ Adobe PageMaker. Типографы обожествляли "Адоб Пэйдж Мэйкэр". С Пэйдж Мэйкэром работали избранные работники в особом отделе. Остальные верстали вручную на станках - брали железные буквы и раставляли в особой плашке. Интернета тогда не было. 20 лет назад типограф мог описаться от радости услышав слово Adobe PageMaker.
     
  • 2.8, pofigist (?), 14:47, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет. Стандарт де факто - индизайн.
    Это же не более чем жалкая копия кваркэкспресса - и в первую очередь они скопировали все его недостатки, типа архаичного интерфейса или отсутствия спуска полос. И если первое ещё может понравится вымирающим фанатам кварка, то второе - не нравится никому.
     
     
  • 3.10, Аноним (9), 15:01, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кварк это единственное приложение для мака которому ещё в 1987 году действительно был нужен гуй про который Стив Джобс так долго верещал. И его интерфейс поэтому божественен и в исправлениях не нуждался.
     
     
  • 4.14, pofigist (?), 15:24, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прошло без малого 40 лет...
    Последние поклонники того гуя потихоньку выходят на пенсию...
     
  • 4.15, Аноним (12), 15:27, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никто не спорит. Только это не имеет отношения к сабжу - кварк был королём индустрии, а скрибус из ниши печёночных сосальщиков никогда не выбирался.
     
     
  • 5.20, pofigist (?), 16:07, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конкурировать на рынке полиграфического ПО - вообще-то идея так себе. Контора платит, для нее это копейки, пользователи - крайне консервативны, для них переход на новую версию того же продукта - трагедия вплоть до ухода по собственному.
    А сейчас это ещё и микроскопический рынок с очень большой спецификой, типа сгенери PS с учётом багов и нестандартных фич конкретной модели... И когда ты брал выводное устройство за десятки, если не сотни килобаксов и именно из-за этих фич - несколько килобаксов на ПО, которое их умеет - это копейки.
     
  • 2.21, Самый Лучший Гусь (?), 16:09, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Серьезные профи это нерепрезентативная выборка
     

  • 1.5, Аноним (4), 14:26, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Топ за свои деньги.
     
  • 1.16, Борис Агафонов (-), 15:46, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Krita и Scribus - это Gimp здорового человека (в плане интерфейса).

    Почему разработчики Gimp не могут просто скопировать нормальный интерфейс? Их не просят что-то изобретать. Просто посмотрите, как делают другие, и сделайте так же. Просто, понятно, четко, лаконично, красиво. Ничего сверхъестественного.

    Я конечно подозреваю, что одно из основных препятствий к нормальному интерфейсу - это прибитое гвоздями GTK... А на Qt разработчики Gimp не хотят переходить видимо по каким-то идеологическим причинам... К сожалению, с таким странным подходим Gimp так и останется уделом кучки гиков. Сколько лет уже что-то делают, делают, а интерфейс страшный, как смерть.

     
     
  • 2.19, Система богов (?), 16:00, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут такое дело они могут не знать из чего им наспавнилась такая библа , ну есть да есть да не ложкой есть
     
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