Выпуск свободного издательского пакета Scribus 1.7.0

Представлен выпуск свободного пакета для вёрстки документов Scribus 1.7.0. Пакет предоставляет средства для профессиональной верстки печатных материалов, включает инструменты для генерации PDF и поддерживает работу с раздельными цветовыми профилями, CMYK, плашечными цветами и ICC. Программа написана с использованием тулкита Qt и поставляется под лицензией GPLv2+. Готовые бинарные сборки подготовлены для Linux (AppImage), macOS и Windows. Ветка 1.7 преподносится как экспериментальная - после проведения окончательной стабилизации и признания готовности для повсеместного внедрения на базе ветки 1.7 будет сформирован стабильный релиз Scribus 1.8.0. Ключевые изменения в Scribus 1.7.0: Портирование кодовой базы на Qt 6 и задействование специфичных возможностей Qt 6.

Поддержка тёмной темы оформления.

Новая система закрепляемых панелей, основанная на компонентах Qt Advanced Docking System. Пользователю предоставлена возможность настройки желаемой раскладки окон и закрепления панелей.

Переход на новый набор пиктограмм, поставляемый в формате SVG и корректно отображаемый не зависимо от уровня масштабирования и разрешения экрана. Возможность изменения цвета пиктограмм без изменения значков и без перекомпиляции Scribus.

Новая реализация палитр (панелей инструментов). Палитры теперь можно свободно перемещать в различные части интерфейса в режиме drag&drop. В инструментах для управления стилем страницы реализована поддержка предпросмотра изменений.

Изменено оформление диалога создания нового документа. Обновлён перечень шаблонов размера и визуализации.

Внесены общие улучшения в интерфейс пользователя, улучшена видимость и эстетичность элементов. Модернизирована панель выбора цвета.

Улучшена реализация линейки по краям страницы в макете документа.

Добавлен режим проверки пробелов для визуализации свободного пространства на странице.

Предложена новая реализация функций для работы с оглавлением. Предоставлена возможность использования нескольких оглавлений и индексов, а также применения разных стилей.

Предоставлена возможность добавления в меню пользовательских скриптов.

Добавлена опция для сохранения документов в форматах, совместимых с прошлыми версиями Scribus.

Возобновлена возможность сборки для операционной системы OS/2.



