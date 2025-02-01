Выпуск свободного издательского пакета Scribus 1.7.0

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|1.1, Аноним (1), 14:10, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно, много ли народу в издательском деле им пользуются? Если вообще пользуются.
Имею ввиду серьезных профи индустрии.
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|2.2, фыв (??), 14:20, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это одно из лучших приложений в этой сфере.
Но чаще всего, в серьёзных какой-нибудь latex фигурирует. Впрочем, чаще всего это либо сложное большое запутанное перекрёстными ссылками научное, либо необоснованное задртство.
Если книгу или журнал - то конечно скрибус топ.
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|3.3, Аноним (3), 14:22, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не то, чтобы топ, но норм. Работу сделать можно со всеми нужными CMYKами и пантонами, я делал.
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|3.12, Аноним (12), 15:20, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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М-м-максимум мирок. Скрибуса у профиков около нуля процентов. Да, раз в 7 лет всплывает какая-то одиночная история, как в скрибусе сверстали выпуск "камчатского вечернего рабочего", но это не индустрия. Оно и понятно, зачем с этим возиться, если есть надёжные инструменты, которые просто работают.
Про латех тоже смешно, который только у учёных и то в исчезающем меньшинстве.
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|4.17, Смузихлеб забывший пароль (?), 15:50, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> сверстали выпуск "камчатского вечернего рабочего"
вот кстати подобное почитал бы с удовольствием. Мб, даже заранее руки помыл бы и коньяка взял
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|2.4, Аноним (4), 14:25, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты все пропустил сейчас нет профи индустрии потому что книги и журналы никто не читает. Сейчас в фаворе малые партии и макеты которые может подготовить студент медик. А как ты понимаешь у студента нет денег на дорогие программы он берет что проще и бесплатнее.
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|3.7, Аноним (7), 14:47, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> книги и журналы никто не читает
В США в прошлом году было продано 782,7 млн экземпляров книг, что на 0,6% больше, чем в 2023 году.
Никто не читает, да.
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|4.9, Аноним (9), 14:57, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То самое враньё которое называется статистика. В которую включена всякая рекламная мукулатура.
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|5.11, Аноним (7), 15:15, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ввывсёврёти, ага.
Речь именно про печатные книги (которых по-прежнему читают в два раза больше, чем электронных).
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|3.13, Аноним (12), 15:22, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага-ага)) Ты это на Пикабу вычитал или просто почувствовал? Публицистика одна из самых прибыльных индустрий в мире.
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|2.6, Аноним (-), 14:27, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сейчас не знаю, в нулевых на предприятиях типографии стояли компьютеры Пентиум и Селерон с Windows. А на них Adobe PageMaker. Тогда был всеобщий культ Adobe PageMaker. Типографы обожествляли "Адоб Пэйдж Мэйкэр". С Пэйдж Мэйкэром работали избранные работники в особом отделе. Остальные верстали вручную на станках - брали железные буквы и раставляли в особой плашке. Интернета тогда не было. 20 лет назад типограф мог описаться от радости услышав слово Adobe PageMaker.
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|2.8, pofigist (?), 14:47, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет. Стандарт де факто - индизайн.
Это же не более чем жалкая копия кваркэкспресса - и в первую очередь они скопировали все его недостатки, типа архаичного интерфейса или отсутствия спуска полос. И если первое ещё может понравится вымирающим фанатам кварка, то второе - не нравится никому.
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|3.10, Аноним (9), 15:01, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кварк это единственное приложение для мака которому ещё в 1987 году действительно был нужен гуй про который Стив Джобс так долго верещал. И его интерфейс поэтому божественен и в исправлениях не нуждался.
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|4.14, pofigist (?), 15:24, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прошло без малого 40 лет...
Последние поклонники того гуя потихоньку выходят на пенсию...
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|4.15, Аноним (12), 15:27, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Никто не спорит. Только это не имеет отношения к сабжу - кварк был королём индустрии, а скрибус из ниши печёночных сосальщиков никогда не выбирался.
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|5.20, pofigist (?), 16:07, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конкурировать на рынке полиграфического ПО - вообще-то идея так себе. Контора платит, для нее это копейки, пользователи - крайне консервативны, для них переход на новую версию того же продукта - трагедия вплоть до ухода по собственному.
А сейчас это ещё и микроскопический рынок с очень большой спецификой, типа сгенери PS с учётом багов и нестандартных фич конкретной модели... И когда ты брал выводное устройство за десятки, если не сотни килобаксов и именно из-за этих фич - несколько килобаксов на ПО, которое их умеет - это копейки.
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|1.16, Борис Агафонов (-), 15:46, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Krita и Scribus - это Gimp здорового человека (в плане интерфейса).
Почему разработчики Gimp не могут просто скопировать нормальный интерфейс? Их не просят что-то изобретать. Просто посмотрите, как делают другие, и сделайте так же. Просто, понятно, четко, лаконично, красиво. Ничего сверхъестественного.
Я конечно подозреваю, что одно из основных препятствий к нормальному интерфейсу - это прибитое гвоздями GTK... А на Qt разработчики Gimp не хотят переходить видимо по каким-то идеологическим причинам... К сожалению, с таким странным подходим Gimp так и останется уделом кучки гиков. Сколько лет уже что-то делают, делают, а интерфейс страшный, как смерть.
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|2.19, Система богов (?), 16:00, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут такое дело они могут не знать из чего им наспавнилась такая библа , ну есть да есть да не ложкой есть
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