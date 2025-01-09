Обновление свободного издательского пакета Scribus 1.6.3

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|1.3, Аноним (3), 12:39, 09/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Э... ну как-бы... сабж индезу не конкурент, а остальных всех индез уже съел...
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|2.4, Аноним (4), 12:40, 09/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Конкуренция это буржуазный пережиток. Инструмент как-то свою работу выполняет? Ну всё какие ещё вопросы.
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|3.7, Аноним (3), 12:58, 09/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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какой инструмент и для чего инструмент?
школьная стенгазета - да на 5+.
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|4.16, Анониматор (?), 14:19, 09/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ты хоть видел современные газеты и журналы? Они именно деградировали до уровня школьной стенгазеты давно уже. Времена полиграфических шедевров прошли лет 15-20 назад.
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|5.18, Аноним (4), 14:29, 09/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я даже не представляю что это за люди кто читают газеты и журналы? Это те кому не сказали про существование интернета?
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|6.40, prokoudine (ok), 15:56, 09/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Садишься в самолёт, там в кармане на спинке кресла перед тобой фирменный журнал авиакомпании. Можно взять и полистать, попыриться на красивые картинки мест, куда можно сгонять в отпуск.
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|7.49, Аноним (4), 17:17, 09/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем это делать у тебя в кармане телефон. Хоть обсмотримь этим в интернете. Чтобы тебя не обманули в другом месте?
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|5.24, Аноним (3), 14:55, 09/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проблема не в том что в сабже не сделать.
Проблема найти кто это сделает в сабже и за какое время.
Вот у школьников времени много, глаза горят - творите свои полиграфические шедевры :)))
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|6.33, Аноним (33), 15:34, 09/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Встречают по одёжке, провожают по уму.
Метко сформулированно.
Проблема не в том, "кто это сделает в сабже и за какое время".
Вот у людей иногда есть, иногда нет, что интересного опубликовать.
При наличии интересного проблем нет и Скрибус великолепен в своей нише.
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|4.42, llolik (ok), 16:26, 09/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> какой инструмент и для чего инструмент?
Ну вот мне недавно надо было сверстать здоровенный настенный сенд по пожарной безопасности (не надо меня спрашивать зачем, жене помогал). Сабж справился вполне неплохо. Есть вопросы с удобством (часть которых новый докинг в следующей ветке решит), но чувства "выкинуть нахрен и найти что-то другое" не возникало.
Меня, когда что-то такое надо (стенды с много текста, буклеты, брошюры и т.д.), сабж вполне выручает.
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|2.9, Аноним (9), 13:04, 09/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да, к сожалению сабж по своим фичам пока на уровне третьего-четвёртого Кварка или 4-го Индиза. Но вообще, по сравнению с современными версиями — земля и небо. А если авторы разберутся с импортом IDML (геометрия ещё как-то криво импортируется, а содержимое исчезает напрочь), то смогут как-то составить конкуренцию в будущем, потому что то, что есть сейчас, не выдерживает никакой критики.
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|2.10, Аноним (10), 13:10, 09/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> сабж индезу не конкурент
А у сабжа такой задачи никогда и не стояло.
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|2.20, тоже Аноним (ok), 14:32, 09/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Индюк, конечно, универсальный инструмент для задач любой сложности.
Но есть, и немало, задач, для которых он нужен не более, чем Фотошоп для убирания красных глаз.
И уж лучше решать эти задачи в легком Скрибусе, чем мучая офисный пакет, например.
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|3.30, Аноним (3), 15:06, 09/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Сейчас для печати раздатки/агитки/рекламки макет возьмут и pdf c rgb - с этим и опен/либраофис справляется отлично. Да, чуток убого получается, но кто это сейчас оценит? Тяп-ляп и готово... :)))
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|4.36, Аноним (4), 15:37, 09/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты на выставку свои работы отправляешь или на конкурс? Главное маркетинговый эффект он от качества не зависит.
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|5.47, 12yoexpert (ok), 16:58, 09/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ваш маркетинговый эффект отправляется прямиком в мусорку не глядя, но вы и дальше продолжайте двигателить торговлю и платить друг другу бабки
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|6.50, Аноним (4), 17:18, 09/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если ты был образованным ты бы понял что платит за это все клиент.
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|1.5, Аноним (4), 12:41, 09/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хорошо что все больше прикладного софта выходит в виде контейнеров. Сабж в виде аппимпдж. Даёшь контейнеры в массы.
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|3.8, Аноним (3), 12:59, 09/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ничего страшного. заведи себе второй компьютер без контейнеров - это сейчас недорого...
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|4.11, Аноним (11), 14:04, 09/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Предлагаю двинуться за прогрессом дальше. Покупать будем по компьютеру на контейнер. А докер будет физический, в виде платы.
Особо богатые будут втыкать в свои докеры кубернетес.
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|5.14, Аноним (4), 14:14, 09/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Этот миф что уязвимости только в контейнере просто смешон. А без контейнеров что не бывают уязвимостей?
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|4.15, Аноним (4), 14:15, 09/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Можно и на каждое приложение без контейнеров по компьютеру. Параноики всегда будут параноить.
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|3.13, Аноним (4), 14:13, 09/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А если на хосте уязвимость? Лучше уж будет в контейнере. Потому как её так проще изолировать да и удалить тоже проще.
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|4.32, Аноним (6), 15:25, 09/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если на хосте уязвимость, её обычно майнтейнеры фиксят в течение суток, и все приложения, которые её используют, оказываются тоже безопасными.
А вот если у тебя 40 приложений в контейнерах, каждый отдельно перепаковывать очень трудоёмко.
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|5.34, Аноним (4), 15:35, 09/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Снап вообще сам обновляется у флатпака тоже автом. Аппимадд сам себе Буратино, но приложуха сама может себя скачивать и обновлять. Проблемы не существует.
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|3.45, BeLord (ok), 16:40, 09/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Посади контейнер в виртуалку и пусть себе живет либа с уязвимостью, в чем проблема? Далеко не все уязвимости могут принести вред.
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|2.39, Аноним (39), 15:48, 09/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тем, что WYSIWYG, но это же можно считать и минусом относительно ТеХ
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|2.41, llolik (ok), 16:19, 09/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Блочная вёрстка в TeX - вид садомазохизма.
Сабж - инструмент для блочной вёрстки, TeX - для поточной.
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|1.38, Аноним (38), 15:43, 09/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Пользовался сабжем для создания буклетов, вообще ни разу не дизайнер, но получилось сносно сверстать без подготовки.
Спасибо проекту что он есть.
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|1.43, Анон1110м (?), 16:29, 09/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хочу делать свой электронный журнал а то мне жалко отдавать забесплатно свои нетленки на форумах и в блоге. И продавать за деньги. Всё руки никак не дойдут. Пробовал, но по ходу дела оказалось что чтобы оно выглядело интересно нужно ещё и картинки искать, даже рисовать, шрифты оформлять. Ещё хочу чтобы в WPF на XAML.
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|2.46, Аноним (46), 16:46, 09/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Пробовал, но по ходу дела оказалось что чтобы оно выглядело интересно нужно ещё и картинки искать, даже рисовать, шрифты оформлять.
Попроси ллм, она тебе сделает.
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|1.48, Аноним (-), 17:10, 09/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Параллельно ведётся разработка экспериментальной ветки Scribus 1.7, в которой выполнено портирование на Qt 6
Побыстрее! Хочу быть модным.
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