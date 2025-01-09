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Обновление свободного издательского пакета Scribus 1.6.3

09.01.2025 11:53

Представлен выпуск свободного пакета для верстки документов Scribus 1.6.3. Пакет предоставляет средства для профессиональной верстки печатных материалов, включает инструменты для генерации PDF и поддерживает работу с раздельными цветовыми профилями, CMYK, плашечными цветами и ICC. Программа написана с использованием тулкита Qt и поставляется под лицензией GPLv2+. Готовые бинарные сборки подготовлены для Linux (AppImage), macOS и Windows.

В новой версии улучшен импорт изображений с цветовой моделью CMYK. Для скриптов автоматизации предложены новые функции для преобразования единиц измерения и стилизации текста. Улучшена настройки качества экспорта изображений. Устранены недоработки в графическом интерфейсе и исправлены проблемы с открытием и генерацией PDF, ярлыками, определением внешних накопителей, функцией обновления изображений, откатом изменений. Добавлена поддержка сборки с новыми версиями библиотеки poppler.

Параллельно ведётся разработка экспериментальной ветки Scribus 1.7, в которой выполнено портирование на Qt 6, пиктограммы переведены на формат SVG, добавлена новая реализация палитры и предложена новая система закрепляемых панелей.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.scribus.net/scribu...)
  2. OpenNews: Выпуск свободного издательского пакета Scribus 1.6.0
  3. OpenNews: Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.4
  4. OpenNews: Выпуск экспериментального векторного графического редактора VPaint 1.7
  5. OpenNews: Опубликован графический редактор Pinta 1.7, выступающий в роли аналога Paint.NET
  6. OpenNews: Релиз 3D-редактора ArmorPaint 0.8
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62531-scribus
Ключевые слова: scribus
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Обсуждение (46) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 12:39, 09/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Э... ну как-бы... сабж индезу не конкурент, а остальных всех индез уже съел...
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:40, 09/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Конкуренция это буржуазный пережиток. Инструмент как-то свою работу выполняет? Ну всё какие ещё вопросы.
     
     
  • 3.7, Аноним (3), 12:58, 09/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    какой инструмент и для чего инструмент?

    школьная стенгазета - да на 5+.


     
     
  • 4.12, Аноним (4), 14:11, 09/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Для рабочего. Все не надо нам тут раскачивать лодку.
     
  • 4.16, Анониматор (?), 14:19, 09/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ты хоть видел современные газеты и журналы? Они именно деградировали до уровня школьной стенгазеты давно уже. Времена полиграфических шедевров прошли лет 15-20 назад.
     
     
  • 5.18, Аноним (4), 14:29, 09/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я даже не представляю что это за люди кто читают газеты и журналы? Это те кому не сказали про существование интернета?
     
     
  • 6.21, Аноним (21), 14:37, 09/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, не бывает журналов в PDF?
     
     
  • 7.29, Аноним (4), 15:06, 09/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет это фантастика.
     
  • 6.26, Аноним (26), 15:02, 09/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 6.40, prokoudine (ok), 15:56, 09/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Садишься в самолёт, там в кармане на спинке кресла перед тобой фирменный журнал авиакомпании. Можно взять и полистать, попыриться на красивые картинки мест, куда можно сгонять в отпуск.
     
     
  • 7.49, Аноним (4), 17:17, 09/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем это делать у тебя в кармане телефон. Хоть обсмотримь этим в интернете. Чтобы тебя не обманули в другом месте?
     
  • 5.24, Аноним (3), 14:55, 09/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема не в том что в сабже не сделать.
    Проблема найти кто это сделает в сабже и за какое время.
    Вот у школьников времени много, глаза горят - творите свои полиграфические шедевры :)))

     
     
  • 6.33, Аноним (33), 15:34, 09/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Встречают по одёжке, провожают по уму.
    Метко сформулированно.

    Проблема не в том, "кто это сделает в сабже и за какое время".
    Вот у людей иногда есть, иногда нет, что интересного опубликовать.

    При наличии интересного проблем нет и Скрибус великолепен в своей нише.

     
  • 4.42, llolik (ok), 16:26, 09/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  какой инструмент и для чего инструмент?

    Ну вот мне недавно надо было сверстать здоровенный настенный сенд по пожарной безопасности (не надо меня спрашивать зачем, жене помогал). Сабж справился вполне неплохо. Есть вопросы с удобством (часть которых новый докинг в следующей ветке решит), но чувства "выкинуть нахрен и найти что-то другое" не возникало.

    Меня, когда что-то такое надо (стенды с много текста, буклеты, брошюры и т.д.), сабж вполне выручает.

     
  • 2.9, Аноним (9), 13:04, 09/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, к сожалению сабж по своим фичам пока на уровне третьего-четвёртого Кварка или 4-го Индиза. Но вообще, по сравнению с современными версиями — земля и небо. А если авторы разберутся с импортом IDML (геометрия ещё как-то криво импортируется, а содержимое исчезает напрочь), то смогут как-то составить конкуренцию в будущем, потому что то, что есть сейчас, не выдерживает никакой критики.
     
  • 2.10, Аноним (10), 13:10, 09/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > сабж индезу не конкурент

    А у сабжа такой задачи никогда и не стояло.

     
     
  • 3.25, Аноним (3), 15:00, 09/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    и это печально...
     
  • 2.20, тоже Аноним (ok), 14:32, 09/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Индюк, конечно, универсальный инструмент для задач любой сложности.
    Но есть, и немало, задач, для которых он нужен не более, чем Фотошоп для убирания красных глаз.
    И уж лучше решать эти задачи в легком Скрибусе, чем мучая офисный пакет, например.
     
     
  • 3.30, Аноним (3), 15:06, 09/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сейчас для печати раздатки/агитки/рекламки макет возьмут и pdf c rgb - с этим и опен/либраофис справляется отлично. Да, чуток убого получается, но кто это сейчас оценит? Тяп-ляп и готово... :)))
     
     
  • 4.35, Аноним (33), 15:36, 09/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.36, Аноним (4), 15:37, 09/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты на выставку свои работы отправляешь или на конкурс? Главное маркетинговый эффект он от качества не зависит.    
     
     
  • 5.47, 12yoexpert (ok), 16:58, 09/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ваш маркетинговый эффект отправляется прямиком в мусорку не глядя, но вы и дальше продолжайте двигателить торговлю и платить друг другу бабки
     
     
  • 6.50, Аноним (4), 17:18, 09/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если ты был образованным ты бы понял что платит за это все клиент.
     

  • 1.5, Аноним (4), 12:41, 09/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошо что все больше прикладного софта выходит в виде контейнеров. Сабж в виде аппимпдж. Даёшь контейнеры в массы.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:44, 09/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что если в контейнере либа с уязвимостью?
     
     
  • 3.8, Аноним (3), 12:59, 09/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ничего страшного. заведи себе второй компьютер без контейнеров - это сейчас недорого...
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 14:04, 09/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Предлагаю двинуться за прогрессом дальше. Покупать будем по компьютеру на контейнер. А докер будет физический, в виде платы.

    Особо богатые будут втыкать в свои докеры кубернетес.

     
     
  • 5.14, Аноним (4), 14:14, 09/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Этот миф что уязвимости только в контейнере просто смешон. А без контейнеров что не бывают уязвимостей?
     
  • 4.15, Аноним (4), 14:15, 09/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Можно и на каждое приложение без контейнеров по компьютеру. Параноики всегда будут параноить.
     
     
  • 5.44, 12yoexpert (ok), 16:39, 09/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нельзя, без контейнеров сейчас никуда
     
  • 3.13, Аноним (4), 14:13, 09/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А если на хосте уязвимость? Лучше уж будет в контейнере. Потому как её так проще изолировать да и удалить тоже проще.
     
     
  • 4.32, Аноним (6), 15:25, 09/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если на хосте уязвимость, её обычно майнтейнеры фиксят в течение суток, и все приложения, которые её используют, оказываются тоже безопасными.

    А вот если у тебя 40 приложений в контейнерах, каждый отдельно перепаковывать очень трудоёмко.

     
     
  • 5.34, Аноним (4), 15:35, 09/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Снап вообще сам обновляется у флатпака тоже автом. Аппимадд сам себе Буратино, но приложуха сама может себя скачивать и обновлять. Проблемы не существует.
     
  • 3.22, Аноним (21), 14:39, 09/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Перепакуй контейнер сам с неуязвимой либой.
     
     
  • 4.28, Аноним (4), 15:05, 09/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже варик если нет обновы.
     
  • 3.45, BeLord (ok), 16:40, 09/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посади контейнер в виртуалку и пусть себе живет либа с уязвимостью, в чем проблема? Далеко не все уязвимости могут принести вред.
     

  • 1.19, Аноним (4), 14:31, 09/01/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты (2)

  • 1.37, Аноним (6), 15:42, 09/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А чем он лучше TeX?
     
     
  • 2.39, Аноним (39), 15:48, 09/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем, что WYSIWYG, но это же можно считать и минусом относительно ТеХ
     
  • 2.41, llolik (ok), 16:19, 09/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Блочная вёрстка в TeX - вид садомазохизма.
    Сабж - инструмент для блочной вёрстки, TeX - для поточной.
     

  • 1.38, Аноним (38), 15:43, 09/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Пользовался сабжем для создания буклетов, вообще ни разу не дизайнер, но получилось сносно сверстать без подготовки.
    Спасибо проекту что он есть.
     
  • 1.43, Анон1110м (?), 16:29, 09/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хочу делать свой электронный журнал а то мне жалко отдавать забесплатно свои нетленки на форумах и в блоге. И продавать за деньги. Всё руки никак не дойдут. Пробовал, но по ходу дела оказалось что чтобы оно выглядело интересно нужно ещё и картинки искать, даже рисовать, шрифты оформлять. Ещё хочу чтобы в WPF на XAML.
     
     
  • 2.46, Аноним (46), 16:46, 09/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Пробовал, но по ходу дела оказалось что чтобы оно выглядело интересно нужно ещё и картинки искать, даже рисовать, шрифты оформлять.

    Попроси ллм, она тебе сделает.

     

  • 1.48, Аноним (-), 17:10, 09/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Параллельно ведётся разработка экспериментальной ветки Scribus 1.7, в которой выполнено портирование на Qt 6

    Побыстрее! Хочу быть модным.

     

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