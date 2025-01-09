Обновление свободного издательского пакета Scribus 1.6.3

Представлен выпуск свободного пакета для верстки документов Scribus 1.6.3. Пакет предоставляет средства для профессиональной верстки печатных материалов, включает инструменты для генерации PDF и поддерживает работу с раздельными цветовыми профилями, CMYK, плашечными цветами и ICC. Программа написана с использованием тулкита Qt и поставляется под лицензией GPLv2+. Готовые бинарные сборки подготовлены для Linux (AppImage), macOS и Windows.

В новой версии улучшен импорт изображений с цветовой моделью CMYK. Для скриптов автоматизации предложены новые функции для преобразования единиц измерения и стилизации текста. Улучшена настройки качества экспорта изображений. Устранены недоработки в графическом интерфейсе и исправлены проблемы с открытием и генерацией PDF, ярлыками, определением внешних накопителей, функцией обновления изображений, откатом изменений. Добавлена поддержка сборки с новыми версиями библиотеки poppler.

Параллельно ведётся разработка экспериментальной ветки Scribus 1.7, в которой выполнено портирование на Qt 6, пиктограммы переведены на формат SVG, добавлена новая реализация палитры и предложена новая система закрепляемых панелей.



