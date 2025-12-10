В библиотеке libxml2 сменились сопровождающие

|
1.2, Аноним (2), 13:35, 10/12/2025
Как оказалось, вставать в позу — не самое эффективное решение. Забавно.
2.4, Аноним (4), 13:41, 10/12/2025
А в чём неэффективность? Чела это больше не парит -- любитесь сами.
2.13, nw (?), 13:52, 10/12/2025
|
Наоборот эффективное. Чел в одно лицо поддерживал либу, которой бесплатно пользовались крупнейшие корпорации. Сами они бабок не платили и не помогали. Теперь у него есть свободное время.
3.43, Аноним (-), 14:56, 10/12/2025
> Наоборот эффективное.
Т.е. чем пpocpaл кучу своего времения почти 10 лет поддерживая либу забесплатно.
А потом начал клянчить деньги и
1) корпы просто выкинули либу
2) сообщество сразу нашло других немамонтов ему на замену
> Теперь у него есть свободное время.
А раньше он не додумался свалить?
Что-то он не очень умный.
4.48, Мемоним (?), 15:18, 10/12/2025
> сообщество сразу нашло
> Daniel Garcia Moreno, сотрудник компании SUSE
> Iván Chavero, основатель компании NorTK и бывший сотрудник Red Hat
Сообщество, ага
5.55, Аноним (55), 15:49, 10/12/2025
Ну то есть как раз корпы, которые "бабок не платили и не помогали" теперь помогают. А сообществу XML не нужен ни в каком виде.
1.3, Аноним (3), 13:39, 10/12/2025
> Проблемы с сопровождением и своеобразное отношение Ника к устранению узвимостей стали одними из причин решения Google о прекращении поддержки XSLT в Chromium.
А гугл ему платил за то, что пользовался его библой в своем продукте и гребя миллиарды лопатой? Если нет, то про своеобразное отношение могут завалить варежку.
2.8, Внж (?), 13:48, 10/12/2025
Он работал без компенсации, ему никто не платил никогда. И так всегда - если лицензия предполагает бесплатное использование, то платить никто не будет. Даже талоны на еду ожидать не стоит. С 7zip схожая ситуация. Используют все, а донат голый.
3.11, Аноним (4), 13:51, 10/12/2025
Так проблема в том, что платить не платили, но требовали как с раба на зарплате. Тут либо крестик, либо трусы.
4.21, Аноним (-), 14:01, 10/12/2025
Требовали?
Ему просто скидывали багрепорты.
Как должны поступать любые сторонники СПО.
Но он психанул, что его тычут носом в овнокод, и начал что-то куракекать.
5.29, Аноним (4), 14:14, 10/12/2025
Т.е. ты про историю не читал ничего, кроме того, что в новости, но мнение имеешь. Именно требовали. Быстрее, выше, сильнее и всё даром. То, что корпорации нужно быстрее это её личная половая проблема. Разработчик не обладает бесконечным количеством времени для личного проекта, внезапно. Хотите приоритет и вчера -- платите. Не хотите -- ждите как все. Или ты думал как это работает, когда по фану пишешь код?
6.34, Аноним (-), 14:22, 10/12/2025
> Именно требовали
Пруфы в студию!
> То, что корпорации нужно быстрее это её личная половая проблема.
Корпорации?
Т.е. то, что уязвимость будет в десятках открытых проектов вроде Gnome и Gimp - вам наплевать?
А про миллионы несчатсных пользователей хрома он не думал?
Это просто безответсвенное отношени!
Хорошо что он свалил, такие вредители опенсорсу не нужны!
Пусть валит работать в корпу...
7.37, Аноним (3), 14:33, 10/12/2025
> А про миллионы несчатсных пользователей хрома он не думал?
С какой стати ему думать о гугло-рабах? Пусть о них сам гугл думает - форкает библу и фиксит как ему надо.
9.49, Аноним (3), 15:23, 10/12/2025
А убунту коммерческий дистр с платной поддержкой Так что тоже сами пусть разгр... текст свёрнут, показать
5.38, Аноним (38), 14:33, 10/12/2025
> Ему просто скидывали багрепорты
> Как должны поступать любые сторонники СПО.
В том и дело, что в отличие от "сторонников СПО" (таких же голодранцев), корпы имели денежную выгоду от его либы. А денюжкой не делились! Потому-то персонаж и взвыл про "бесплатную работу". 😄 СПО воин просчитался - но где? 🤔
6.39, Аноним (39), 14:37, 10/12/2025
Что кстати странно.
Там лицензия МИТ.
Т.е можно было сказать "а вот со следующей версии будет BSL - для некоммерческих бесплатно, бизнес пусть платит."
Возможно наш герой был не очень умный.
Ну или слишком идеологически промытый на Щво60дьке™ (что то же самое).
7.57, Аноним (55), 15:55, 10/12/2025
Не очень умно думать что BSL хоть как-то работает, особенно в свете недавних примеров. Все продолжили бы использовать последнюю версию под MIT, а он бы сидел на BSL с ровно 0 покупками. Только был бы не уставшим героем, а подонком и предателем.
5.77, Аноним (77), 18:00, 10/12/2025
> скидывали багрепорты. Как должны поступать любые сторонники СПО.
Нигде в СПО лицензиях не сказано, что разработчик должен бесплатно фиксить багрепорты. Недоволен - исправляй сам.
6.78, Аноним (39), 18:02, 10/12/2025
> Нигде в СПО лицензиях не сказано, что разработчик должен бесплатно фиксить багрепорты.
Ну в СПО лицензиях нет например "запрещается встраивать бекдоры". И что?
> Недоволен - исправляй сам.
Так чувак ныл что "кидают слишком много репортов".
3.19, Аноним (-), 13:56, 10/12/2025
> И так всегда - если лицензия предполагает бесплатное использование,
Где в лицензиях хоть слово про оплату?
> то платить никто не будет.
Тогда пусть не обижаются на ответ на репорты своих проблем в стиле "patches welcome" :P. Ибо забесплатно ублажать других с решением ИХ проблем в СВОЕ время - ну, э, упс! Если вы начинаете наглеть то можно и ответочку схлопотать, с расстановкой точек над i и донесением некоторых моментов в понятном даже нахалам форматах.
4.25, Аноним (-), 14:04, 10/12/2025
Ага.
В итоге аффтор почел лесом, и замену ему нашли буквально вот сразу.
Мораль:
не пиши овнокод,
не жалуйся когда тебе приносят багрепорты,
не пытайся шантажировать сообщество
Войдет в историю как неадкват-истеричка
4.28, Аноним (38), 14:12, 10/12/2025
> Тогда пусть не обижаются на ответ на репорты своих проблем в стиле "patches welcome" :P.
Какой-то копиум. Обижался как раз ушедший сопровождающий.
4.33, Внж (?), 14:21, 10/12/2025
У redis получилось монетизироваться как раз за счёт компаний. Ведёшь бизнес, используешь redis - платишь. За Libxml2 могли по аналогии платить как за платное сопровождение зависимого По, но не захотели. Потому что закон позволял.
2.18, Аноним (38), 13:55, 10/12/2025
> А гугл ему платил за то, что пользовался его библой в своем продукте и гребя миллиарды лопатой? Если нет, то про своеобразное отношение могут завалить варежку.
Когда ты берешь на себя обязанности маинтайнера, но при этом не горишь желанием эти обязанности исполнять - да, это "своеобразно". Хорошо, что он ушел - все равно с такого "маинтайнера" толку было, как с козла молока.
3.22, Аноним (3), 14:01, 10/12/2025
Не нравится - форкай и сам поддерживай, тем более что от мейнтейнера оригинального проекта толку как с козла молока. Или гугл это маленькая инди-контора, которая не может себе позволить поддерживать библу самостоятельно?
4.27, Аноним (38), 14:08, 10/12/2025
> Не нравится - форкай и сам поддерживай, тем более что от мейнтейнера оригинального проекта толку как с козла молока.
А зачем мне форкать, если вон уже подтянулась парочка новых бесплатных сопровождающих? Ну вот зачем? Мне как раз нравится!
А вот не нравилось именно ушедшему маинтайнеру. Потому и ушел, лол.
3.68, Аноним (68), 17:01, 10/12/2025
> Когда ты берешь на себя обязанности маинтайнера
Когда сам возьмешь на себя обязанности мэйнтейнера хоть чего-нибудь, тогда будешь кого-то поучать.
1.5, 12yoexpert (ok), 13:45, 10/12/2025
> Проблемы с сопровождением и своеобразное отношение Ника
наглая ложь, никаких проблем или "своеобразного отношения" не было, просто корпорации пытались превратить человека в бесплатного раба
2.10, Аноним (-), 13:50, 10/12/2025
Так он и был рабом, просто "сообщества"
Но решил побычиться и пошантажировать корпов.
Непрокатило.
Внезапно libxml2 оказался нужным только если бизплатно.
А за деньги проще написать свое с блекджеком и студентками.
3.12, 12yoexpert (ok), 13:51, 10/12/2025
не был, не решал, прокатило, не оказывался, не проще
почему нитакуси всегда врут?
3.16, Аноним (4), 13:53, 10/12/2025
Так проще, что гугл поддержку XSLT из браузера своего удалил. Видимо, ни блекджек, ни студентки не помогли написать. Лол.
4.20, Аноним (-), 13:57, 10/12/2025
> поддержку XSLT из браузера своего удалил
Потому что она им нафиг не вcpaлась. И это был только повод.
XSLT, это кстати, другая либа - libxslt. Видишь, первые три буковки одинаковые, а другие отличаются от того что в заголовке новости.
А libxml2 просто отправляется на мороз. И будет заменена другой.
6.36, Аноним (-), 14:28, 10/12/2025
> libxslt без libxml2 не работает.
Но выкинули поддержку именно xslt.
А libxml2 заменят на другую либу.
По слухам на расте. Ну, чтобы не наступать на те же грабли дважды и не разгребать выполнение произвольного кода из-за переполнений буфера :)
2.24, Аноним (38), 14:03, 10/12/2025
> корпорации пытались превратить человека в бесплатного раба
Лол, а при чем тут корпорации?
Он работал? Работал. Бесплатно? Бесплатно. И заметь - делал это сам добровольно.
Причем, как и заметили в прошлой новосте о его уходе, на замену сразу же нашлись новые "немамонты", пыхтящие за бесплатно. Отряд не заметил потери бойца. 🥲
Кто ж виноват, что труд этих чудаков не стоит и копейки? Корпорации, наверное?
3.26, Аноним (-), 14:08, 10/12/2025
> на замену сразу же нашлись новые "немамонты", пыхтящие за бесплатно.
Вот тут не уверен.
Один это "сотрудник компании SUSE" - возможно корпа ему выделяет N оплачиваемы часов в неделю на разгребание СПО овен.
А второй "основатель компании". Тоже может себе доплачивать за поддержку опенсорса. И никаких проблем с налоговой.
> Отряд не заметил потери бойца. 🥲
Обычно такие маньки думают что они супер важны и незаменимы.
Реальность жестока(
4.32, Аноним (38), 14:21, 10/12/2025
>> на замену сразу же нашлись новые "немамонты", пыхтящие за бесплатно.
> Один это "сотрудник компании SUSE" - возможно корпа ему выделяет N оплачиваемы часов в неделю на разгребание СПО овен.
И тут проклятые корпы подгадили! 😭
1.6, Аноним (6), 13:46, 10/12/2025
Своеобразное отношение => отказ от особого отношения. Ну да, очень своеобразно поступил.
1.9, Фонтимос (?), 13:48, 10/12/2025
Главное чтобы этот Нил не ушел в забой. Обычно так бывает, когда приходится бросать любимое дело или когда тебя не ценят на работе.
2.30, Аноним (-), 14:14, 10/12/2025
Судя по поведению ни про какое "любимое дело" речь не шла.
Ему на блюдечке приносят багрепорт, а он делает козью морду.
Думаю чел хотел стать незаменимым, а потом трясти бабосики с корпов.
Но не фартануло.
1.15, Аноним (-), 13:53, 10/12/2025
> В июне Ник отказался от особого отношения к устранению
> уязвимостей - стал трактовать уязвимости в libxml2 как обычные
> ошибки, рассматриваемые по мере появления свободного времени.
Молодец чел, пусть все сотни милионов пользователей страдают из-за его бракоделия...
Правильно гугл сделали что послал на эту либу.
Мало того что она на си, так еще и полоумный мейнтейнер собирается фиксить уязвимости "когда будет время".
2.69, Аноним (68), 17:09, 10/12/2025
> из-за его бракоделия...
Точно его? Ты разобрал багрепорты и установил, что брак именно в тех фрагментах кода, которые именно он закоммитил?
1.23, Анонимусс (-), 14:01, 10/12/2025
Смешная вонь про то, что мол "Apple, Google и Microsoft" не платят.
А чего не платили представители Свободного Сообщества™?
У LibreOffice нет денег для оплаты одного разраба?
Или напр. у PostgreSQL? Или у Gnome?
У всех перечисленных есть и разного рода foundations и денежки на счетах.
Но даже они не считали нужным платить этому... мейнтейнеру.
2.35, Аноним (38), 14:27, 10/12/2025
> А чего не платили представители Свободного Сообщества™?
Потому что настоящие™ представители сообщества питаются сугубо духом СПО!
А если серьезно, то настоящий вопрос: какой должен быть уровень инфантилизма, чтобы пыхтеть за бесплатно над софтом под лецензией, которая НЕ запрещает коммерческое использование - и потом искренне недоумевать, что его таки используют в коммерческих целях.
3.40, Аноним (40), 14:37, 10/12/2025
Ток чёт не понял, если сабж под пермиссивной лицензией, какое отношение он имеет к свободному ПО ™.
4.42, Аноним (-), 14:52, 10/12/2025
> сабж под пермиссивной лицензией
> какое отношение он имеет к свободному ПО ™.
Так пермиссивные лецинзии как раз свободные, потому что позволяют использовать их как хочешь. В отличие от ограничительного коммуняцкого гнурака.
5.44, Аноним (40), 14:56, 10/12/2025
Пермиссивные лицензии не СПО, похоже, местные опять пытаются подменять понятия. Это всего лишь опенсорс.
6.54, Аноним (-), 15:47, 10/12/2025
> Пермиссивные лицензии не СПО
А... для вас СПО это только то, что мозолеед с гнутой сектой называет?
Да всем уже пофиг на полоумного деда.
7.59, Аноним (40), 16:04, 10/12/2025
Просто пермиссив это "бесплатное", а не "свободное". Ни к чему подменять понятия. Разделение тут вполне конкретное. Если ты берёшь свободное ПО, ты фактически вынужден его развивать и в любом случае не можешь скрывать от своих клиентов (по закону). А если бесплатное, то взял и забыл, теперь это твой код.
9.75, Аноним (40), 17:42, 10/12/2025
|+/–
В этом и есть разделение Сколько ни смотрю, гпл продукты более успешно развиваю... текст свёрнут, показать
2.52, Аноним (52), 15:39, 10/12/2025
А что только сообщество должно платить, а паразиты вроде Google только пользоваться?
3.53, Аноним (-), 15:45, 10/12/2025
> А что только сообщество должно платить, а паразиты вроде Google только пользоваться?
Ну так корпы злые, от них доброго дела не дождешься.
А Сообщество™ оно хорошее.
И тут сообщество такое "ну раз корпы не платят, то и мы не будем! пусть человек 10 лет горбатися забесплатно!"
И чем они лучше корпов будут?
4.58, Аноним (58), 15:56, 10/12/2025
Они на этом не паразитируют, бабло на этом не зашибают. Пользуются для дома, для семьи.
4.61, Представитель Аппле (?), 16:08, 10/12/2025
Молодец, хорошо отлизал. Завтра в твою конуру выбросят яблочные объедки. Надеюсь на благодарность, за столь щедрый подарок.
2.73, 1 (??), 17:32, 10/12/2025
Пока ещё SoC пишут. Вот как утвердят, так и заживём !
1.67, Аноним (67), 16:50, 10/12/2025
Как бы не переставляли кровати лишь бы функционал не дропали. Ветка 2.13 - последняя ветка, которая поддерживает PAX парсер, который позволяет собирать сишный вариант librsvg, а как следствие, и всю систему без Rust компилятора.
2.83, premium user (?), 18:49, 10/12/2025
Да ну с парсингом svg простейший си код в несколько строчек справится. Что за культ поклонения хмл.
1.76, Аноним (76), 17:42, 10/12/2025
Гиблое это дело, опенсорс ваш, такие люди как этот Ник добровольно становятся рабами своих творений, по факту работают за песплатно, и вынуждены тянуть этот код до старости, если вовремя не ливнут. Корпы не платят, сообщество тоже, так еще и помоями обольют.
Лучшая стратегия, это выкинуть проект в стадии раннего прототипа, а там пусть другие немамонты с ним возятся, если денег все равно никто платить не собирается, лучший профит тут - оставить своё имя в истории.
1.82, freehck (ok), 18:34, 10/12/2025
Печально, но закономерно. С точки зрения бизнеса, когда речь идёт всего лишь об одной библиотеке, выгоднее платить своим наймитам, которых можно привлекать и к другим работам тоже, лишь иногда отправляя на доработки либы, нежели на постоянной основе отстёгивать какому-то частнику, с которым у тебя заключён договор.
2.85, Фнон (-), 18:54, 10/12/2025
А если либа не одна?
Если в проекте их используется десяток?
Искать каждого васяна, разбираться в какой он стране, какие там правила и договора, заключать с ним соглашения...
А если он не хочет ничего подписывать? (Типа как разработчики гимпа, которые не хотят брать деньги).
Или не хотят ответственности. Это же придется фиксить проблемы в строки оформленные в договоре.
Думаю это можно было бы решить созданием каталогов библиотек.
Заключаешь договор с фирмой, которая мейнтенит пачку библиотек.
Но это противоречит идеологии многих сект СПО.
1.84, Аноним (84), 18:52, 10/12/2025
Ну и правильно что уходят, зачем они нужны и зачем нужн xml, когда есть православный Раст Безопасный.
