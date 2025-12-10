В библиотеке libxml2 сменились сопровождающие

2.8 , Внж ( ? ), 13:48, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Он работал без компенсации, ему никто не платил никогда. И так всегда - если лицензия предполагает бесплатное использование, то платить никто не будет. Даже талоны на еду ожидать не стоит. С 7zip схожая ситуация. Используют все, а донат голый.

3.11 , Аноним ( 4 ), 13:51, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Так проблема в том, что платить не платили, но требовали как с раба на зарплате. Тут либо крестик, либо трусы.

4.21 , Аноним ( - ), 14:01, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Требовали?

Ему просто скидывали багрепорты.

Как должны поступать любые сторонники СПО. Но он психанул, что его тычут носом в овнокод, и начал что-то куракекать.

5.29 , Аноним ( 4 ), 14:14, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Т.е. ты про историю не читал ничего, кроме того, что в новости, но мнение имеешь. Именно требовали. Быстрее, выше, сильнее и всё даром. То, что корпорации нужно быстрее это её личная половая проблема. Разработчик не обладает бесконечным количеством времени для личного проекта, внезапно. Хотите приоритет и вчера -- платите. Не хотите -- ждите как все. Или ты думал как это работает, когда по фану пишешь код?

6.34 , Аноним ( - ), 14:22, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Именно требовали Пруфы в студию! > То, что корпорации нужно быстрее это её личная половая проблема. Корпорации?

Т.е. то, что уязвимость будет в десятках открытых проектов вроде Gnome и Gimp - вам наплевать?

А про миллионы несчатсных пользователей хрома он не думал? Это просто безответсвенное отношени!

Хорошо что он свалил, такие вредители опенсорсу не нужны!

Пусть валит работать в корпу...

7.37 , Аноним ( 3 ), 14:33, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > А про миллионы несчатсных пользователей хрома он не думал? С какой стати ему думать о гугло-рабах? Пусть о них сам гугл думает - форкает библу и фиксит как ему надо.

8.41 , Аноним ( - ), 14:48, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну допустим А про пользователей СПО он не думает Библиотека Libxml2 широко... 9.49 , Аноним ( 3 ), 15:23, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А убунту коммерческий дистр с платной поддержкой Так что тоже сами пусть разгр... 10.51 , Аноним ( - ), 15:32, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Мне нравится как ты извиваешься А дебиан Вот он точно не коммерческий Бессо... 11.56 , Аноним ( 3 ), 15:54, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Да я так долго могу Все равно Каноникал должны фиксить за деньги, еще и Дебиан... 5.38 , Аноним ( 38 ), 14:33, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ему просто скидывали багрепорты

> Как должны поступать любые сторонники СПО. В том и дело, что в отличие от "сторонников СПО" (таких же голодранцев), корпы имели денежную выгоду от его либы. А денюжкой не делились! Потому-то персонаж и взвыл про "бесплатную работу". 😄 СПО воин просчитался - но где? 🤔

6.39 , Аноним ( 39 ), 14:37, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что кстати странно.

Там лицензия МИТ.

Т.е можно было сказать "а вот со следующей версии будет BSL - для некоммерческих бесплатно, бизнес пусть платит." Возможно наш герой был не очень умный.

Ну или слишком идеологически промытый на Щво60дьке™ (что то же самое).

7.57 , Аноним ( 55 ), 15:55, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не очень умно думать что BSL хоть как-то работает, особенно в свете недавних примеров. Все продолжили бы использовать последнюю версию под MIT, а он бы сидел на BSL с ровно 0 покупками. Только был бы не уставшим героем, а подонком и предателем.

5.77 , Аноним ( 77 ), 18:00, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > скидывали багрепорты. Как должны поступать любые сторонники СПО. Нигде в СПО лицензиях не сказано, что разработчик должен бесплатно фиксить багрепорты. Недоволен - исправляй сам.

6.78 , Аноним ( 39 ), 18:02, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Нигде в СПО лицензиях не сказано, что разработчик должен бесплатно фиксить багрепорты. Ну в СПО лицензиях нет например "запрещается встраивать бекдоры". И что? > Недоволен - исправляй сам. Так чувак ныл что "кидают слишком много репортов". 7.80 , Аноним ( 80 ), 18:08, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну и встраивают.

3.19 , Аноним ( - ), 13:56, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > И так всегда - если лицензия предполагает бесплатное использование, Где в лицензиях хоть слово про оплату? > то платить никто не будет. Тогда пусть не обижаются на ответ на репорты своих проблем в стиле "patches welcome" :P. Ибо забесплатно ублажать других с решением ИХ проблем в СВОЕ время - ну, э, упс! Если вы начинаете наглеть то можно и ответочку схлопотать, с расстановкой точек над i и донесением некоторых моментов в понятном даже нахалам форматах.

4.25 , Аноним ( - ), 14:04, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ага.

В итоге аффтор почел лесом, и замену ему нашли буквально вот сразу.

Мораль:

не пиши овнокод,

не жалуйся когда тебе приносят багрепорты,

не пытайся шантажировать сообщество Войдет в историю как неадкват-истеричка

4.28 , Аноним ( 38 ), 14:12, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Тогда пусть не обижаются на ответ на репорты своих проблем в стиле "patches welcome" :P. Какой-то копиум. Обижался как раз ушедший сопровождающий.

4.33 , Внж ( ? ), 14:21, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У redis получилось монетизироваться как раз за счёт компаний. Ведёшь бизнес, используешь redis - платишь. За Libxml2 могли по аналогии платить как за платное сопровождение зависимого По, но не захотели. Потому что закон позволял.

2.18 , Аноним ( 38 ), 13:55, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А гугл ему платил за то, что пользовался его библой в своем продукте и гребя миллиарды лопатой? Если нет, то про своеобразное отношение могут завалить варежку. Когда ты берешь на себя обязанности маинтайнера, но при этом не горишь желанием эти обязанности исполнять - да, это "своеобразно". Хорошо, что он ушел - все равно с такого "маинтайнера" толку было, как с козла молока.

3.22 , Аноним ( 3 ), 14:01, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не нравится - форкай и сам поддерживай, тем более что от мейнтейнера оригинального проекта толку как с козла молока. Или гугл это маленькая инди-контора, которая не может себе позволить поддерживать библу самостоятельно?

4.27 , Аноним ( 38 ), 14:08, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Не нравится - форкай и сам поддерживай, тем более что от мейнтейнера оригинального проекта толку как с козла молока. А зачем мне форкать, если вон уже подтянулась парочка новых бесплатных сопровождающих? Ну вот зачем? Мне как раз нравится! А вот не нравилось именно ушедшему маинтайнеру. Потому и ушел, лол.

3.68 , Аноним ( 68 ), 17:01, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Когда ты берешь на себя обязанности маинтайнера Когда сам возьмешь на себя обязанности мэйнтейнера хоть чего-нибудь, тогда будешь кого-то поучать.

