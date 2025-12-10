The OpenNET Project / Index page

В библиотеке libxml2 сменились сопровождающие

10.12.2025 13:18

Ник Велнхофер (Nick Wellnhofer) удалил себя из списка сопровождающих библиотеку libxml2 и официально отошёл от дел. Изначально Ник объявил об уходе с поста сопровождающего в сентябре, но до сих пор намерение было лишь на словах. После ухода Ника о желании подхватить эстафету сопровождения объявили Даниэль Гарсия Морено (Daniel Garcia Moreno, сотрудник компании SUSE и участник проекта openSUSE) и Иван Чаверо (Iván Chavero, основатель компании NorTK и бывший сотрудник Red Hat, работавший над платформами OpenStack и OpenShift), которые не упоминаются в списке участников, ранее передававших изменения в libxml2. Несколько часов назад данные разработчики были добавлены в список сопровождающих, а обсуждение нахождения проекта без сопровождения закрыто как решённый вопрос.

Ник Велнхофер принимал участие в разработке libxml2 с 2016 года, был добавлен в число сопровождающих в 2022 году и с того времени оставался практически единственным активным разработчиком. Библиотека libxml2 используется в операционных системах и продуктах компаний Apple, Google и Microsoft. Из открытых пакетов, упоминающих libxml2 в числе зависимостей, можно отметить GNOME, Xfce, Mate, Cinnamon, Budgie, LibreOffice, Epiphany, libvirt, BIND, VirtualBox, lldb, Flatpak, Evolution, clang-tools, xsltproc, PostgreSQL, Pacemaker, Apache httpd, Zypper, Scribus.

Проблемы с сопровождением и своеобразное отношение Ника к устранению узвимостей стали одними из причин решения Google о прекращении поддержки XSLT в Chromium. В июне Ник отказался от особого отношения к устранению уязвимостей - стал трактовать уязвимости в libxml2 как обычные ошибки, рассматриваемые по мере появления свободного времени. Ник также критиковал предъявление компаниями дополнительных требований к сопровождающим-волонтёрам, работающим без компенсации.

Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64406-libxml2
Ключевые слова: libxml2
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (79) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:29, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +14 +/
    Правильно сделал, пусть инфосеки-снежинки фиксят свою паранойю.
     
  • 1.2, Аноним (2), 13:35, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Как оказалось, вставать в позу — не самое эффективное решение. Забавно.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:41, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    А в чём неэффективность? Чела это больше не парит -- любитесь сами.
     
  • 2.7, 12yoexpert (ok), 13:47, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    нет, не оказывалось такого
     
  • 2.13, nw (?), 13:52, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Наоборот эффективное. Чел в одно лицо поддерживал либу, которой бесплатно пользовались крупнейшие корпорации. Сами они бабок не платили и не помогали. Теперь у него есть свободное время.
     
     
  • 3.43, Аноним (-), 14:56, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Наоборот эффективное.

    Т.е. чем пpocpaл кучу своего времения почти 10 лет поддерживая либу забесплатно.
    А потом начал клянчить деньги и
    1) корпы просто выкинули либу
    2) сообщество сразу нашло других немамонтов ему на замену

    > Теперь у него есть свободное время.

    А раньше он не додумался свалить?
    Что-то он не очень умный.

     
     
  • 4.48, Мемоним (?), 15:18, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > сообщество сразу нашло
    > Daniel Garcia Moreno, сотрудник компании SUSE
    > Iván Chavero, основатель компании NorTK и бывший сотрудник Red Hat

    Сообщество, ага

     
     
  • 5.55, Аноним (55), 15:49, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну то есть как раз корпы, которые "бабок не платили и не помогали" теперь помогают. А сообществу XML не нужен ни в каком виде.
     
     
  • 6.64, Мемоним (?), 16:17, 10/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
     
  • 7.86, Аноним (-), 19:00, 10/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.3, Аноним (3), 13:39, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    > Проблемы с сопровождением и своеобразное отношение Ника к устранению узвимостей стали одними из причин решения Google о прекращении поддержки XSLT в Chromium.

    А гугл ему платил за то, что пользовался его библой в своем продукте и гребя миллиарды лопатой? Если нет, то про своеобразное отношение могут завалить варежку.

     
     
  • 2.8, Внж (?), 13:48, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он работал без компенсации, ему никто не платил никогда. И так всегда - если лицензия предполагает бесплатное использование, то платить никто не будет. Даже талоны на еду ожидать не стоит. С 7zip схожая ситуация. Используют все, а донат голый.
     
     
  • 3.11, Аноним (4), 13:51, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Так проблема в том, что платить не платили, но требовали как с раба на зарплате. Тут либо крестик, либо трусы.
     
     
  • 4.21, Аноним (-), 14:01, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Требовали?
    Ему просто скидывали багрепорты.
    Как должны поступать любые сторонники СПО.

    Но он психанул, что его тычут носом в овнокод, и начал что-то куракекать.

     
     
  • 5.29, Аноним (4), 14:14, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. ты про историю не читал ничего, кроме того, что в новости, но мнение имеешь. Именно требовали. Быстрее, выше, сильнее и всё даром. То, что корпорации нужно быстрее это её личная половая проблема. Разработчик не обладает бесконечным количеством времени для личного проекта, внезапно. Хотите приоритет и вчера -- платите. Не хотите -- ждите как все. Или ты думал как это работает, когда по фану пишешь код?
     
     
  • 6.34, Аноним (-), 14:22, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Именно требовали

    Пруфы в студию!

    > То, что корпорации нужно быстрее это её личная половая проблема.

    Корпорации?
    Т.е. то, что уязвимость будет в десятках открытых проектов вроде Gnome и Gimp - вам наплевать?
    А про миллионы несчатсных пользователей хрома он не думал?

    Это просто безответсвенное отношени!
    Хорошо что он свалил, такие вредители опенсорсу не нужны!
    Пусть валит работать в корпу...

     
     
  • 7.37, Аноним (3), 14:33, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А про миллионы несчатсных пользователей хрома он не думал?

    С какой стати ему думать о гугло-рабах? Пусть о них сам гугл думает - форкает библу и фиксит как ему надо.

     
     
  • 8.41, Аноним (-), 14:48, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну допустим А про пользователей СПО он не думает Библиотека Libxml2 широко... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.49, Аноним (3), 15:23, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А убунту коммерческий дистр с платной поддержкой Так что тоже сами пусть разгр... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.51, Аноним (-), 15:32, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мне нравится как ты извиваешься А дебиан Вот он точно не коммерческий Бессо... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.56, Аноним (3), 15:54, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да я так долго могу Все равно Каноникал должны фиксить за деньги, еще и Дебиан... текст свёрнут, показать
     
  • 5.38, Аноним (38), 14:33, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ему просто скидывали багрепорты
    > Как должны поступать любые сторонники СПО.

    В том и дело, что в отличие от "сторонников СПО" (таких же голодранцев), корпы имели денежную выгоду от его либы. А денюжкой не делились! Потому-то персонаж и взвыл про "бесплатную работу". 😄 СПО воин просчитался - но где? 🤔

     
     
  • 6.39, Аноним (39), 14:37, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что кстати странно.
    Там лицензия МИТ.
    Т.е можно было сказать "а вот со следующей версии будет BSL - для некоммерческих бесплатно, бизнес пусть платит."

    Возможно наш герой был не очень умный.
    Ну или слишком идеологически промытый на Щво60дьке™ (что то же самое).

     
     
  • 7.57, Аноним (55), 15:55, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не очень умно думать что BSL хоть как-то работает, особенно в свете недавних примеров. Все продолжили бы использовать последнюю версию под MIT, а он бы сидел на BSL с ровно 0 покупками. Только был бы не уставшим героем, а подонком и предателем.
     
  • 5.77, Аноним (77), 18:00, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > скидывали багрепорты. Как должны поступать любые сторонники СПО.

    Нигде в СПО лицензиях не сказано, что разработчик должен бесплатно фиксить багрепорты. Недоволен - исправляй сам.

     
     
  • 6.78, Аноним (39), 18:02, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нигде в СПО лицензиях не сказано, что разработчик должен бесплатно фиксить багрепорты.

    Ну в СПО лицензиях нет например "запрещается встраивать бекдоры". И что?

    > Недоволен - исправляй сам.

    Так чувак ныл что "кидают слишком много репортов".

     
     
  • 7.80, Аноним (80), 18:08, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и встраивают.
     
  • 3.19, Аноним (-), 13:56, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И так всегда - если лицензия предполагает бесплатное использование,

    Где в лицензиях хоть слово про оплату?

    > то платить никто не будет.

    Тогда пусть не обижаются на ответ на репорты своих проблем в стиле "patches welcome" :P. Ибо забесплатно ублажать других с решением ИХ проблем в СВОЕ время - ну, э, упс! Если вы начинаете наглеть то можно и ответочку схлопотать, с расстановкой точек над i и донесением некоторых моментов в понятном даже нахалам форматах.

     
     
  • 4.25, Аноним (-), 14:04, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ага.
    В итоге аффтор почел лесом, и замену ему нашли буквально вот сразу.
    Мораль:
    не пиши овнокод,
    не жалуйся когда тебе приносят багрепорты,
    не пытайся шантажировать сообщество

    Войдет в историю как неадкват-истеричка

     
  • 4.28, Аноним (38), 14:12, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тогда пусть не обижаются на ответ на репорты своих проблем в стиле "patches welcome" :P.

    Какой-то копиум. Обижался как раз ушедший сопровождающий.

     
  • 4.33, Внж (?), 14:21, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У redis получилось монетизироваться как раз за счёт компаний. Ведёшь бизнес, используешь redis - платишь. За Libxml2 могли по аналогии платить как за платное сопровождение зависимого По, но не захотели. Потому что закон позволял.
     
  • 2.18, Аноним (38), 13:55, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А гугл ему платил за то, что пользовался его библой в своем продукте и гребя миллиарды лопатой? Если нет, то про своеобразное отношение могут завалить варежку.

    Когда ты берешь на себя обязанности маинтайнера, но при этом не горишь желанием эти обязанности исполнять - да, это "своеобразно". Хорошо, что он ушел - все равно с такого "маинтайнера" толку было, как с козла молока.

     
     
  • 3.22, Аноним (3), 14:01, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не нравится - форкай и сам поддерживай, тем более что от мейнтейнера оригинального проекта толку как с козла молока. Или гугл это маленькая инди-контора, которая не может себе позволить поддерживать библу самостоятельно?
     
     
  • 4.27, Аноним (38), 14:08, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Не нравится - форкай и сам поддерживай, тем более что от мейнтейнера оригинального проекта толку как с козла молока.

    А зачем мне форкать, если вон уже подтянулась парочка новых бесплатных сопровождающих? Ну вот зачем? Мне как раз нравится!

    А вот не нравилось именно ушедшему маинтайнеру. Потому и ушел, лол.

     
  • 3.68, Аноним (68), 17:01, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Когда ты берешь на себя обязанности маинтайнера

    Когда сам возьмешь на себя обязанности мэйнтейнера хоть чего-нибудь, тогда будешь кого-то поучать.

     

  • 1.5, 12yoexpert (ok), 13:45, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > Проблемы с сопровождением и своеобразное отношение Ника

    наглая ложь, никаких проблем или "своеобразного отношения" не было, просто корпорации пытались превратить человека в бесплатного раба

     
     
  • 2.10, Аноним (-), 13:50, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так он и был рабом, просто "сообщества"

    Но решил побычиться и пошантажировать корпов.
    Непрокатило.
    Внезапно libxml2 оказался нужным только если бизплатно.
    А за деньги проще написать свое с блекджеком и студентками.

     
     
  • 3.12, 12yoexpert (ok), 13:51, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не был, не решал, прокатило, не оказывался, не проще

    почему нитакуси всегда врут?

     
  • 3.16, Аноним (4), 13:53, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так проще, что гугл поддержку XSLT из браузера своего удалил. Видимо, ни блекджек, ни студентки не помогли написать. Лол.
     
     
  • 4.20, Аноним (-), 13:57, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > поддержку XSLT из браузера своего удалил

    Потому что она им нафиг не вcpaлась. И это был только повод.
    XSLT, это кстати, другая либа - libxslt. Видишь, первые три буковки одинаковые, а другие отличаются от того что в заголовке новости.

    А libxml2 просто отправляется на мороз. И будет заменена другой.

     
     
  • 5.31, Аноним (4), 14:18, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    libxslt без libxml2 не работает.
     
     
  • 6.36, Аноним (-), 14:28, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > libxslt без libxml2 не работает.

    Но выкинули поддержку именно xslt.
    А libxml2 заменят на другую либу.
    По слухам на расте. Ну, чтобы не наступать на те же грабли дважды и не разгребать выполнение произвольного кода из-за переполнений буфера :)

     
  • 2.24, Аноним (38), 14:03, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > корпорации пытались превратить человека в бесплатного раба

    Лол, а при чем тут корпорации?

    Он работал? Работал. Бесплатно? Бесплатно. И заметь - делал это сам добровольно.

    Причем, как и заметили в прошлой новосте о его уходе, на замену сразу же нашлись новые "немамонты", пыхтящие за бесплатно. Отряд не заметил потери бойца. 🥲

    Кто ж виноват, что труд этих чудаков не стоит и копейки? Корпорации, наверное?

     
     
  • 3.26, Аноним (-), 14:08, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  на замену сразу же нашлись новые "немамонты", пыхтящие за бесплатно.

    Вот тут не уверен.
    Один это "сотрудник компании SUSE" - возможно корпа ему выделяет N оплачиваемы часов в неделю на разгребание СПО овен.
    А второй "основатель компании". Тоже может себе доплачивать за поддержку опенсорса. И никаких проблем с налоговой.

    > Отряд не заметил потери бойца. 🥲

    Обычно такие маньки думают что они супер важны и незаменимы.
    Реальность жестока(

     
     
  • 4.32, Аноним (38), 14:21, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> на замену сразу же нашлись новые "немамонты", пыхтящие за бесплатно.
    > Один это "сотрудник компании SUSE" - возможно корпа ему выделяет N оплачиваемы часов в неделю на разгребание СПО овен.

    И тут проклятые корпы подгадили! 😭

     

  • 1.6, Аноним (6), 13:46, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Своеобразное отношение => отказ от особого отношения. Ну да, очень своеобразно поступил.
     
  • 1.9, Фонтимос (?), 13:48, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Главное чтобы этот Нил не ушел в забой. Обычно так бывает, когда приходится бросать любимое дело или когда тебя не ценят на работе.
     
     
  • 2.30, Аноним (-), 14:14, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по поведению ни про какое "любимое дело" речь не шла.
    Ему на блюдечке приносят багрепорт, а он делает козью морду.

    Думаю чел хотел стать незаменимым, а потом трясти бабосики с корпов.
    Но не фартануло.

     

  • 1.15, Аноним (-), 13:53, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    > В июне Ник отказался от особого отношения к устранению
    > уязвимостей - стал трактовать уязвимости в libxml2 как обычные
    > ошибки, рассматриваемые по мере появления свободного времени.

    Молодец чел, пусть все сотни милионов пользователей страдают из-за его бракоделия...
    Правильно гугл сделали что послал на эту либу.
    Мало того что она на си, так еще и полоумный мейнтейнер собирается фиксить уязвимости "когда будет время".

     
     
  • 2.69, Аноним (68), 17:09, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > из-за его бракоделия...

    Точно его? Ты разобрал багрепорты и установил, что брак именно в тех фрагментах кода, которые именно он закоммитил?

     

  • 1.23, Анонимусс (-), 14:01, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Смешная вонь про то, что мол "Apple, Google и Microsoft" не платят.

    А чего не платили представители Свободного Сообщества™?
    У LibreOffice нет денег для оплаты одного разраба?
    Или напр. у PostgreSQL? Или у Gnome?

    У всех перечисленных есть и разного рода foundations и денежки на счетах.
    Но даже они не считали нужным платить этому... мейнтейнеру.

     
     
  • 2.35, Аноним (38), 14:27, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А чего не платили представители Свободного Сообщества™?

    Потому что настоящие™ представители сообщества питаются сугубо духом СПО!

    А если серьезно, то настоящий вопрос: какой должен быть уровень инфантилизма, чтобы пыхтеть за бесплатно над софтом под лецензией, которая НЕ запрещает коммерческое использование - и потом искренне недоумевать, что его таки используют в коммерческих целях.

     
     
  • 3.40, Аноним (40), 14:37, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ток чёт не понял, если сабж под пермиссивной лицензией, какое отношение он имеет к свободному ПО ™.
     
     
  • 4.42, Аноним (-), 14:52, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > сабж под пермиссивной лицензией
    > какое отношение он имеет к свободному ПО ™.

    Так пермиссивные лецинзии как раз свободные, потому что позволяют использовать их как хочешь. В отличие от ограничительного коммуняцкого гнурака.

     
     
  • 5.44, Аноним (40), 14:56, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пермиссивные лицензии не СПО, похоже, местные опять пытаются подменять понятия. Это всего лишь опенсорс.
     
     
  • 6.54, Аноним (-), 15:47, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пермиссивные лицензии не СПО

    А... для вас СПО это только то, что мозолеед с гнутой сектой называет?
    Да всем уже пофиг на полоумного деда.

     
     
  • 7.59, Аноним (40), 16:04, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто пермиссив это "бесплатное", а не "свободное". Ни к чему подменять понятия. Разделение тут вполне конкретное. Если ты берёшь свободное ПО, ты фактически вынужден его развивать и в любом случае не можешь скрывать от своих клиентов (по закону). А если бесплатное, то взял и забыл, теперь это твой код.
     
     
  • 8.62, Аноним (-), 16:10, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слово вынужден и свобода у вас как в одном предложение случились Особенно е... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.65, Аноним (40), 16:21, 10/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 10.66, Аноним (-), 16:43, 10/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 11.70, Аноним (40), 17:20, 10/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 12.74, Аноним (39), 17:40, 10/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 13.79, Аноним (40), 18:05, 10/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 14.81, Аноним (39), 18:12, 10/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 8.72, Аноним (3), 17:29, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вынужден, но свободно Ок ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.75, Аноним (40), 17:42, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В этом и есть разделение Сколько ни смотрю, гпл продукты более успешно развиваю... текст свёрнут, показать
     
  • 2.52, Аноним (52), 15:39, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что только сообщество должно платить, а паразиты вроде Google только пользоваться?
     
     
  • 3.53, Аноним (-), 15:45, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А что только сообщество должно платить, а паразиты вроде Google только пользоваться?

    Ну так корпы злые, от них доброго дела не дождешься.
    А Сообщество™ оно хорошее.
    И тут сообщество такое "ну раз корпы не платят, то и мы не будем! пусть человек 10 лет горбатися забесплатно!"
    И чем они лучше корпов будут?

     
     
  • 4.58, Аноним (58), 15:56, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они на этом не паразитируют, бабло на этом не зашибают. Пользуются для дома, для семьи.
     
  • 4.61, Представитель Аппле (?), 16:08, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Молодец, хорошо отлизал. Завтра в твою конуру выбросят яблочные объедки. Надеюсь на благодарность, за столь щедрый подарок.
     
     
  • 5.63, Аноним (-), 16:11, 10/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.60, Аноним (60), 16:05, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подождите, был же целый конкурс по переписыванию этой библиотеки на Rust.

    https://promo.selectel.ru/openfix

    Хотя там ссылка на пустой репозиторий. Что же случилось, почему так произошло.

     
     
  • 2.71, Аноним (3), 17:25, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пустой репозиторий на расте, наконец-то
     
  • 2.73, 1 (??), 17:32, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока ещё SoC пишут. Вот как утвердят, так и заживём !

     

  • 1.67, Аноним (67), 16:50, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как бы не переставляли кровати лишь бы функционал не дропали. Ветка 2.13 - последняя ветка, которая поддерживает PAX парсер, который позволяет собирать сишный вариант librsvg, а как следствие, и всю систему без Rust компилятора.
     
     
  • 2.83, premium user (?), 18:49, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ну с парсингом svg простейший си код в несколько строчек справится. Что за культ поклонения хмл.
     

  • 1.76, Аноним (76), 17:42, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гиблое это дело, опенсорс ваш, такие люди как этот Ник добровольно становятся рабами своих творений, по факту работают за песплатно, и вынуждены тянуть этот код до старости, если вовремя не ливнут. Корпы не платят, сообщество тоже, так еще и помоями обольют.
    Лучшая стратегия, это выкинуть проект в стадии раннего прототипа, а там пусть другие немамонты с ним возятся, если денег все равно никто платить не собирается, лучший профит тут - оставить своё имя в истории.
     
  • 1.82, freehck (ok), 18:34, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Печально, но закономерно. С точки зрения бизнеса, когда речь идёт всего лишь об одной библиотеке, выгоднее платить своим наймитам, которых можно привлекать и к другим работам тоже, лишь иногда отправляя на доработки либы, нежели на постоянной основе отстёгивать какому-то частнику, с которым у тебя заключён договор.
     
     
  • 2.85, Фнон (-), 18:54, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если либа не одна?
    Если в проекте их используется десяток?

    Искать каждого васяна, разбираться в какой он стране, какие там правила и договора, заключать с ним соглашения...
    А если он не хочет ничего подписывать? (Типа как разработчики гимпа, которые не хотят брать деньги).
    Или не хотят ответственности. Это же придется фиксить проблемы в строки оформленные в договоре.

    Думаю это можно было бы решить созданием каталогов библиотек.
    Заключаешь договор с фирмой, которая мейнтенит пачку библиотек.
    Но это противоречит идеологии многих сект СПО.

     

  • 1.84, Аноним (84), 18:52, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну и правильно что уходят, зачем они нужны и зачем нужн xml, когда есть православный Раст Безопасный.
     

