Red Hat расформировывает инженерное подразделение в Китае

11.04.2026 10:03 (MSK)

Компания Red Hat уволила несколько сотен сотрудников подразделения Red Hat China и переводит часть китайской команды инженеров в офис в Индии. В разных источниках упоминается сокращение от 300 до 500 работников, при этом общая численность персонала не изменится, благодаря увеличению штата в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В качестве причины сворачивания китайского подразделения упоминается новая геостратегия, определяющая ключевые места для найма и инвестиций в персонал. Приоритетным местом для развёртывания инженерных команд теперь является Индия, в которой у IBM больше сотрудников, чем в США.

Обсуждение (35)
  • 1.1, Аноним (1), 10:29, 11/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    ИБМ не выдержала конкуренцию с китайскими компаниями и сбежала в Индию.)
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:46, 11/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Не совсем. Китайское правительство поощряет свои дистрибутивы.
     
  • 2.19, Аноним (19), 11:53, 11/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >ИБМ не выдержала конкуренцию с китайскими компаниями и сбежала в Индию.)

    Не под тем углом смотрите, Китай теперь проигрывает конкуренцию с другими.

    Как в плане инвестиций:
    https://www.kommersant.ru/doc/7512795

    Так и в плане сборки:
    2023: https://www.kommersant.ru/doc/5782705
    2024: https://3dnews.ru/1109137/
    2025: https://3dnews.ru/1130894/

    После пандемии все поняли, что нельзя делать такую концентрацию.

     
     
  • 3.54, Admino (ok), 14:38, 11/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    По всем ссылкам написано, как американские компании сваливают из Китая. У тебя это почему-то называется "Китай проигрывает конкуренцию с другими". На самом деле, конечно, это "американские компании проигрывают конкуренцию с другими".
     
     
  • 4.59, Greet (ok), 15:44, 11/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Честнее было бы Red Hat заявить, то причина - она одна единственная - политика, но смелости видать не хватило.
     
  • 2.36, Скотобаза (?), 12:45, 11/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    С индусским руководством оно конкуренции не выдержало. Индусы в принципе нанимают только индусов. В идеале ещё и из своей касты или хотя бы из своей деревни. Тот же оракул несмотря на увольнение 30к сотрудников продолжает найм индусов например
     
  • 2.41, Bob (??), 13:34, 11/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Конкуренцию с решением партии на счёт ипортозамещения? - Стань героем, попысай против ветра, покажи пример)

    "сбежала"? имея в Индии больше сотрудников чем в США? это просто аутстафинг. Где батраки дешевле - там и держат.

     
     
  • 1.6, Аноним (6), 10:57, 11/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > переводит часть китайской команды инженеров в офис в Индии

    Это понижение, однозначно. И в зарплате тоже.

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:19, 11/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А вот это интересный вопрос. Можешь раскрыть?
    Раньше все новости свидетельствовали что найм рабсилы движется в сторону уменьшения оплаты. Поэтому вначале ит отправили в Индию, потом Китай, а потом начали в Африке нанимать.
    А тут в обратную сторону получается.
     
     
  • 3.18, Аноним (6), 11:50, 11/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Разве уровень з/п в Индии > з/п в Китае?
     
     
  • 4.42, нах. (?), 13:35, 11/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    смотря, опять же, где. Где-то и больше, но вряд ли сотрудников redhat наловили именно там.
     
  • 4.44, Аноним (9), 13:38, 11/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Так я сужу по тому с каких стран итшники начинали показываться в разных проектах. С кем пообщаться пришлось. Раньше появились из Индии. Это после всяких Израиль-Чехия и т.д. Потом начали китайские попадаться. От знакомых слышал что после китайских пошли африканские итшники. Логично же нанимать там где дешевле работают. Вот по мне так вышло что перетекала работа Европа->Индия->Китай->куда-то ещё.
     
  • 2.38, нах. (?), 13:26, 11/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    зависит от того где они до того работали. Если в деревне рядом с рисомесами - то разницы особо и не заметят.

    А если в каком Шанхае либо Пекине, не говоря про Шенжень, а тебя вышвырнули в Бомбей какой - то это не понижение а просто п-ц.

    Ты там из самолета выйдешь и сразу же побежишь регистрироваться на обратный рейс. Даже не дойдя до выхода из аэропорта, где главный-то п-ц и начинается.

    Видимо, китайские сотрудники стали не нужны, ЫЫ успешно справляется, а писать промпты любой глиномес может прямо сидя на тротуаре. Какая экономия, представь!

     
  • 2.45, Bob (??), 13:43, 11/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ты серьёзно думаешь, что с Китая будут везти не ключевых сотрудников без повышения з/п и прочих плюшек в Индии?

    И они бы поехали с Пекина / Гонконга / Шанхая - тупо в индусскую экваториальную клоаку? Вот просто так, на понижение?)

     

  • 1.7, Аноним (7), 11:10, 11/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Санкции!
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:20, 11/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Китайцы наложили ответные. Молодцы! Гнать взашей этих империалистов.
     
     
  • 2.13, Zulu (?), 11:23, 11/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да.

    Вот эта штука сильно затрудняет работу с американскими данными из Китая:
    https://www.federalregister.gov/documents/2025/01/08/2024-31486/preventing-acc

     
     
  • 3.39, нах. (?), 13:28, 11/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Вот эта штука сильно затрудняет работу с американскими данными из Китая:

    Кумар из Бомбея - тот конечно же вне подозрений!

     

  • 1.12, pic (??), 11:23, 11/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Когда-нибудь место Индии займёт Африка.
     
     
  • 2.40, нах. (?), 13:33, 11/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    как только 4g покрытие у себя наладит за пределами миссии ООН и канал в Штаты пробросит - так и займет (нет, старлинк не спасет, его нигру никто оплачивать не собирался). Проблема только что не наладит никогда - потому что Кумар-инженер телекома всем понятен и хотя чудес от него не ждут, с пятнадцатой перезагрузки сеть он запустит. А Мбванга-инженер трясет банан.
    Исключения есть только в тех единичных странах, которые не подходят на роль замены индусов по причине того что работать за еще меньшие деньги там никто не собирается.

     
     
  • 3.61, pic (??), 16:21, 11/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Это ЮАР-то нет?
     
  • 1.37, aname (ok), 13:10, 11/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    После слива 10 петабайт из суперкомпьютерного центра, подразделение уже не нужно.
     
     
  • 2.43, нах. (?), 13:38, 11/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Чего это вдруг ненужно?! У них что - эти 10 были последние?! Уверен, там есть еще что слить.

     
  • 2.46, Аноним (9), 13:45, 11/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Вот и итшнички подъехали, а потом спрашивают почему их считают за детей индиго.
    Посчитать 10Пб за 6 месяцев это сколько получается Гбит/с можешь?
     

  • 1.48, Аноним (48), 13:53, 11/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > Приоритетным местом для развёртывания инженерных команд теперь является Индия, в которой у IBM больше сотрудников, чем в США.

    IBM уже не тот, что раньше.

     
     
  • 2.51, Аноним (19), 14:17, 11/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Показатели хорошие:
    https://servernews.ru/1136131
     

  • 1.52, Bro_Tuk (?), 14:17, 11/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Индус-триальное программирование:
    Когда б вы знали, из какого сора
    Пишу программы я, не ведая стыда,
    Используя наследственные коды ...
    Ну да - такая у нас в Индии "беда"...
     
     
  • 2.62, Аноним (62), 16:34, 11/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Индус-триальное программирование

    Хороший термин придумали

     

  • 1.60, dannyD (?), 15:49, 11/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    теперь индусы наводнят не только микрослоп ;)

    и это отлиные новости )))

     

