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Уволен финансовый директор Red Hat

13.10.2019 09:19

Эрик Шандер (Eric Shander) уволен с поста финансового директора Red Hat без выплаты бонуса в размере 4 млн долларов, назначенного до приобретения Red Hat компанией IBM. Решение принято советом директоров Red Hat и одобрено IBM. В качестве причины увольнения без сохранения выплаты упоминается нарушение стандартов работы Red Hat. Более подробную информацию о причинах увольнения пресс-секретарь предоставить отказался, но пояснил, что бухгалтерская и финансовая отчётность компании находится в полном порядке.

Эрик был принят на работу в Red Hat в 2015 году, вначале занимал пост исполняющего обязанности финансового директора, а в 2017 году был утверждён как постоянный финансовый директор. До прихода в Red Hat Эрик Шандер занимал различные финансовые должности в компаниях IBM и Lenovo.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.wsj.com/articles/r...)
  2. OpenNews: Официально завершена сделка о покупке Red Hat компанией IBM
  3. OpenNews: Red Hat намерен прекратить развитие сервера X.Org
  4. OpenNews: Разработка утилиты dstat прекращена из-за недовольства действиями Red Hat
  5. OpenNews: Oracle меняет лицензию на сборки Java SE. Red Hat взял на себя сопровождение OpenJDK 8 и 11
  6. OpenNews: Red Hat перевёл проект Ceph под покровительство Linux Foundation
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: redhat
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  • 1.1, Аноним (1), 09:25, 13/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    IBM начала отстреливать неугодных. Продажа RedHat'a стала началом конца. Эта новость - тому подтверждение.
     
     
  • 2.3, anonymous (??), 09:29, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы не заметили фразы :
    > До прихода в Red Hat Эрик Шандер занимал различные финансовые должности в компаниях IBM и Lenovo.

    Т.е. его уже 1 раз выгоняли(сам утек) из IBM.

     
  • 2.7, Аноним (7), 09:34, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может, просто сэкономили, 4 ляма на дороге не валяются. Ведь все знают, как всё плохо с гномом, а тут ещё бонусы приходится раздавать людям, принёсшим убытки. </sarcasm> На самом деле я что-то давно не слышу про успехи шапки в облаках, лет так 5-8 назад только и разговоров было.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 09:37, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > только и разговоров было.

    "На небе только и разговоров, что о море и о закате."

     
  • 3.12, Аноним (12), 10:01, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эти деньги уйдут на Systemd
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:26, 13/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Скорее бух в чём-то провинился.
     
     
  • 2.8, Аноним (9), 09:34, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ждем объявление:

    "Требуется главный бухгалтер.
    Работа: год — через три."

     

  • 1.4, Аноним (4), 09:29, 13/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Нарушение стандартов работы RedHat

    Вкатил на бук deb-дистрибутив с kde и openrc, чем сильно задискриминировал поцтеринга?

     
  • 1.5, Fracta1L (ok), 09:29, 13/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Небось, обидел твитом какого-нибудь чернокожего транссексуала?
     
  • 1.10, Предусмотрительный (?), 09:50, 13/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Совсем не жалко 4млн долларов что были оговорены до, но прям заинтересовало что же такое он мог сделать чтобы лишить такой премии
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 09:53, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Совсем не жалко 4млн долларов что были оговорены до, но прям заинтересовало
    > что же такое он мог сделать чтобы лишить такой премии

    Возможно, нарушил договорённости, потому и с ним поступили аналогично.

     
  • 2.14, Аноним (14), 10:08, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сказал что CentOS не нужен
     

  • 1.13, Аноним (-), 10:05, 13/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну может теперь они откажутся от политики навязывания всем системд
     
  • 1.15, Адекват (ok), 10:11, 13/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот он о***л наверное....
     

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