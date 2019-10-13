Уволен финансовый директор Red Hat

Эрик Шандер (Eric Shander) уволен с поста финансового директора Red Hat без выплаты бонуса в размере 4 млн долларов, назначенного до приобретения Red Hat компанией IBM. Решение принято советом директоров Red Hat и одобрено IBM. В качестве причины увольнения без сохранения выплаты упоминается нарушение стандартов работы Red Hat. Более подробную информацию о причинах увольнения пресс-секретарь предоставить отказался, но пояснил, что бухгалтерская и финансовая отчётность компании находится в полном порядке.

Эрик был принят на работу в Red Hat в 2015 году, вначале занимал пост исполняющего обязанности финансового директора, а в 2017 году был утверждён как постоянный финансовый директор. До прихода в Red Hat Эрик Шандер занимал различные финансовые должности в компаниях IBM и Lenovo.



