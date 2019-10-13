Уволен финансовый директор Red Hat

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|1.1, Аноним (1), 09:25, 13/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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IBM начала отстреливать неугодных. Продажа RedHat'a стала началом конца. Эта новость - тому подтверждение.
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|2.3, anonymous (??), 09:29, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы не заметили фразы :
> До прихода в Red Hat Эрик Шандер занимал различные финансовые должности в компаниях IBM и Lenovo.
Т.е. его уже 1 раз выгоняли(сам утек) из IBM.
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|2.7, Аноним (7), 09:34, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может, просто сэкономили, 4 ляма на дороге не валяются. Ведь все знают, как всё плохо с гномом, а тут ещё бонусы приходится раздавать людям, принёсшим убытки. </sarcasm> На самом деле я что-то давно не слышу про успехи шапки в облаках, лет так 5-8 назад только и разговоров было.
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|3.9, Аноним (9), 09:37, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> только и разговоров было.
"На небе только и разговоров, что о море и о закате."
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|2.8, Аноним (9), 09:34, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ждем объявление:
"Требуется главный бухгалтер.
Работа: год — через три."
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|1.4, Аноним (4), 09:29, 13/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Нарушение стандартов работы RedHat
Вкатил на бук deb-дистрибутив с kde и openrc, чем сильно задискриминировал поцтеринга?
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|1.10, Предусмотрительный (?), 09:50, 13/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Совсем не жалко 4млн долларов что были оговорены до, но прям заинтересовало что же такое он мог сделать чтобы лишить такой премии
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|2.11, Аноним (11), 09:53, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Совсем не жалко 4млн долларов что были оговорены до, но прям заинтересовало
> что же такое он мог сделать чтобы лишить такой премии
Возможно, нарушил договорённости, потому и с ним поступили аналогично.
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