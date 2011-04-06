Сотрудников юридической, финансовой, кадровой и бухгалтерской служб Red Hat переведут в IBM

Сотрудники бэк-офиса Red Hat из общих и административных отделов, такие как юристы, кадровики, финансисты и бухгалтеры, будут переведены в 2026 году в компанию IBM. Миграция коснётся рядовых сотрудников и технических специалистов, обеспечивающих их поддержку, но руководство переведённых команд останется в составе Red Hat. В Red Hat также останутся инженеры и сотрудники, отвечающие за выпуск продуктов, продажи и маркетинг, из которых будет сформирована группа "Strategy & Operations".

В настоящее время в Red Hat трудоустроено около 19 тысяч сотрудников и пока не ясно сколько из них попадёт под сокращение в рамках оптимизации процессов, проводимой в IBM для консолидации функций бэк-офиса и упразднения дублирующих должностей. В январе компания IBM прогнозировала годовую экономию в 3.5 миллиарда долларов, частично за счёт сокращения рабочих мест. До сих пор Red Hat функционировал в качестве отдельного и независимого подразделения после поглощения компанией IBM в 2019 году.



