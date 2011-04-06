The OpenNET Project / Index page

Сотрудников юридической, финансовой, кадровой и бухгалтерской служб Red Hat переведут в IBM

09.09.2025 20:31

Сотрудники бэк-офиса Red Hat из общих и административных отделов, такие как юристы, кадровики, финансисты и бухгалтеры, будут переведены в 2026 году в компанию IBM. Миграция коснётся рядовых сотрудников и технических специалистов, обеспечивающих их поддержку, но руководство переведённых команд останется в составе Red Hat. В Red Hat также останутся инженеры и сотрудники, отвечающие за выпуск продуктов, продажи и маркетинг, из которых будет сформирована группа "Strategy & Operations".

В настоящее время в Red Hat трудоустроено около 19 тысяч сотрудников и пока не ясно сколько из них попадёт под сокращение в рамках оптимизации процессов, проводимой в IBM для консолидации функций бэк-офиса и упразднения дублирующих должностей. В январе компания IBM прогнозировала годовую экономию в 3.5 миллиарда долларов, частично за счёт сокращения рабочих мест. До сих пор Red Hat функционировал в качестве отдельного и независимого подразделения после поглощения компанией IBM в 2019 году.

Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:43, 09/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как обычно бюрократов больше, чем инженеров.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 21:42, 09/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    POWER11 летом представили, инженеры работают:
    https://servernews.ru/1125630
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 21:43, 09/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и кому оно надо?
     
     
  • 4.20, Аноним (17), 21:48, 09/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    IBM в top-10 "cloud market", выручка растёт, значит надо.
     

  • 1.2, Аноним (2), 20:44, 09/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эм, давайте постить новости про текучку в оракл и мелкософт, а заодно яблоке и гугле. Ведь это напрямую касается тематики опеннета...
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 20:52, 09/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Судьба RedHat влияет на весь опенсорс.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 21:28, 09/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не весь, а на тот, который они под себя подмяли.
     
  • 3.10, Аноним (10), 21:29, 09/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Опенсорс вздохнёт с облегчением, если рэдхэт загнётся. Иначе будет только хуже.
     
     
  • 4.14, Аноним (-), 21:37, 09/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Опенсорс это кто?
    У нас есть несколько топ компаний, которые пишут 90% кода.
    И васяны которые пишут оставшиеся десять.
    Ну так вот шапка - это больше половины от всех васянов вместе взятых.

    Она и есть опенсорс)

     
  • 4.19, Аноним (17), 21:44, 09/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://opennet.ru/63390-cluster
     
  • 3.11, Голдер и Рита (?), 21:30, 09/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы всё равно ничего не сможете изменить, просто зрители …
     
  • 2.4, Аноним (-), 21:08, 09/09/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.5, 35160 (?), 21:15, 09/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С этого надо было начинать. Прошло шесть лет Карл! Сколько зазря доларов на ветер выкинули. Нужно было гнать этих всех юристов-экономистов, а набирать больше инженеров.
     
     
  • 2.7, Аноним (9), 21:26, 09/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты новость читал вообще? Их переводят в более крупную контору на более высокие оклады. Увольнять никого не планируют.
     
     
  • 3.21, 35160 (?), 21:51, 09/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и пока не ясно сколько из них попадёт под сокращение в рамках оптимизации процессов, проводимой в IBM

    это ты новость не читал. Чукча писатель, я понял.

     
  • 2.13, Аноним (17), 21:36, 09/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У IBM всё норм:
    https://newsroom.ibm.com/2025-07-23-IBM-RELEASES-SECOND-QUARTER-RESULTS
     
     
  • 3.23, Admino (ok), 22:19, 09/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И у Red Hat всё норм. Эти ребята плотно сидят на оборонзаказе и свою поляну никому не отдадут.
     

  • 1.6, Аноним (6), 21:25, 09/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    зачем переводить-то, ведь именно с этих и начать надо было, гнать всех и на ИИ заменять, а вместо этого начали с самих себя, программистов )))
     
  • 1.8, Аноним (10), 21:27, 09/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В настоящее время в Red Hat трудоустроено около 19 тысяч сотрудников

    Это сколько же среди них программистов... Ноль целых *ен сотых процента.

     
     
  • 2.15, Аноним (18), 21:38, 09/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем редхате штатные программисты когда есть коммюнити, работающие за идею?
     
     
  • 3.24, Аноним (-), 22:37, 09/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зачем редхате штатные программисты когда есть коммюнити, работающие за идею?

    Это какое такое коммюнити?
    Их вклад в ядро - процентов 10.
    С такими помощниками проще нанять себе программеров)

     
  • 2.16, Аноним (-), 21:40, 09/09/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.22, DasKolbass (?), 22:14, 09/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В январе компания IBM прогнозировала годовую экономию в 3.5 миллиарда долларо

    Это ж сколько у них юристов и бухгалтеров ...

     

