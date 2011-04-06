Сотрудников юридической, финансовой, кадровой и бухгалтерской служб Red Hat переведут в IBM

|
1.2, Аноним (2), 20:44, 09/09/2025
Эм, давайте постить новости про текучку в оракл и мелкософт, а заодно яблоке и гугле. Ведь это напрямую касается тематики опеннета...
3.10, Аноним (10), 21:29, 09/09/2025
Опенсорс вздохнёт с облегчением, если рэдхэт загнётся. Иначе будет только хуже.
4.14, Аноним (-), 21:37, 09/09/2025
Опенсорс это кто?
У нас есть несколько топ компаний, которые пишут 90% кода.
И васяны которые пишут оставшиеся десять.
Ну так вот шапка - это больше половины от всех васянов вместе взятых.
Она и есть опенсорс)
1.5, 35160 (?), 21:15, 09/09/2025
С этого надо было начинать. Прошло шесть лет Карл! Сколько зазря доларов на ветер выкинули. Нужно было гнать этих всех юристов-экономистов, а набирать больше инженеров.
2.7, Аноним (9), 21:26, 09/09/2025
Ты новость читал вообще? Их переводят в более крупную контору на более высокие оклады. Увольнять никого не планируют.
3.21, 35160 (?), 21:51, 09/09/2025
> и пока не ясно сколько из них попадёт под сокращение в рамках оптимизации процессов, проводимой в IBM
это ты новость не читал. Чукча писатель, я понял.
3.23, Admino (ok), 22:19, 09/09/2025
И у Red Hat всё норм. Эти ребята плотно сидят на оборонзаказе и свою поляну никому не отдадут.
|
1.6, Аноним (6), 21:25, 09/09/2025
зачем переводить-то, ведь именно с этих и начать надо было, гнать всех и на ИИ заменять, а вместо этого начали с самих себя, программистов )))
1.8, Аноним (10), 21:27, 09/09/2025
> В настоящее время в Red Hat трудоустроено около 19 тысяч сотрудников
Это сколько же среди них программистов... Ноль целых *ен сотых процента.
2.15, Аноним (18), 21:38, 09/09/2025
Зачем редхате штатные программисты когда есть коммюнити, работающие за идею?
3.24, Аноним (-), 22:37, 09/09/2025
> Зачем редхате штатные программисты когда есть коммюнити, работающие за идею?
Это какое такое коммюнити?
Их вклад в ядро - процентов 10.
С такими помощниками проще нанять себе программеров)
1.22, DasKolbass (?), 22:14, 09/09/2025
>В январе компания IBM прогнозировала годовую экономию в 3.5 миллиарда долларо
Это ж сколько у них юристов и бухгалтеров ...
