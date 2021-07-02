Джим Вайтхерст, возглавлявший Red Hat, покидает пост президента IBM

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|3.18, Хан (?), 03:07, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Systemd мерзость... был бы у линуксоидов мозк, посмотрели бы как у BSD иниуализация устроена и не лепили этого франкенштейна
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|4.25, Аноним (25), 03:15, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Были бы у бсдшников разработчики - написали бы себе клон системды. Но дальше разговоров дело не зашло.
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|3.22, Аноним (25), 03:11, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее, бсд - это недолинукс (судя по тому, с каким позорным треском оно было выперто линуксом из серверного сегмента в 2000-2010 годах).
Были у фри пара киллер-фич: ядерный PPtP (идеально для виндового VPN образца этак 2005 года), ну и порт ZFS, который из-за отсутствия разработчиков пришлось заменить на линуксовый.
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|1.6, Аноним (6), 23:59, 02/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Под руководством Вайтхерста доходы компании Red Hat выросли в 8 раз, а уровень рыночной капитализации увеличился в 10 раз.
Ну хорошо. А что для развития цевилизации?
Так что да, можно уходить.
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|1.9, пох. (?), 01:40, 03/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Надеюсь следующий президент добьёт эту заразу под названием линукс.
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|2.15, Хан (?), 03:02, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Это точно. Линукс это юродивый клон BSD, который на момент выхода устарел
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|1.12, Аноним (12), 02:17, 03/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не выдержал розовых коридоров в офисе и мужиков с силиконовыми сисяндрами это же элементарно.
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|1.14, Хан (?), 03:00, 03/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Красношапка самая мерзкая контора из возможных, все ее начинания заканчиваются лютым Г...
- systemd лишь бы не как у BSD
- SPICE лишь бы VNC не пользоваться
- KVM лишь бы Xen не пользоваться
- LVM лишь бы ZFS не пользоваться
- ansible лишь бы не как у Windows
- ceph лишь бы Lustre не пользоваться
Может что то я упустил, занавес...
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|1.16, Хан (?), 03:04, 03/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Как же не вспомнить про эпичный костыль ALSA запиленный с подачи шапки лишь бы OSS не пользоваться...
ALSA получился настолько убогим что пульса и иже с ними не может исправить ситуацию
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|2.24, Аноним (25), 03:14, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Бсдшники бы тоже запилили себе что-нибудь получше OSS, но у них разработчиков нет.
Одного бсдшника как-то попросили Wireguard переписать - известно, чем закончилось.
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|3.26, Хан (?), 03:30, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только разрабы BSD не приняли кривой код Wireguard, в отличии от патчей из Миннесоты
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|1.21, maximnik0 (?), 03:10, 03/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А не связано это с разборками что почта неделю у них не работает? (Так было написано на хабре.Решили секономить,отдали на аутсорс,индусы неделю не могут перенести старые базы)
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