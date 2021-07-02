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Джим Вайтхерст, возглавлявший Red Hat, покидает пост президента IBM

02.07.2021 22:46

Спустя почти три года после интеграции Red Hat в IBM Джим Вайтхерст (Jim Whitehurst) принял решение об уходе с поста президента IBM. При этом Джим выразил готовность продолжить участвовать в развитии бизнеса IBM, но уже в качестве советника руководства IBM. Примечательно, что после объявления об уходе Джима Вайтхерста акции IBM упали в цене на 4.6%.

С 2008 по 2019 год Вайтхерст занимал пост руководителя (CEO) Red Hat, а после завершения интеграции Red Hat с IBM в 2019 году занял должность вице-президента IBM и главы подразделения, в которое перешла компания Red Hat. В январе 2020 года Вайтхерст был назначен советом директоров на пост президента IBM. Под руководством Вайтхерста доходы компании Red Hat выросли в 8 раз, а уровень рыночной капитализации увеличился в 10 раз.

  1. Главная ссылка к новости (https://newsroom.ibm.com/IBM-L...)
  2. OpenNews: Официально завершена сделка о покупке Red Hat компанией IBM
  3. OpenNews: Компания IBM объявила о покупке Red Hat
  4. OpenNews: Годовая выручка Red Hat превысила два миллиарда долларов
  5. OpenNews: Red Hat: приоритеты смещаются от клиент-серверных систем к облачным технологиям
  6. OpenNews: Руководитель Red Hat назван "предпринимателем года"
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55432-redhat
Ключевые слова: redhat, ibm
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  • 1.3, Аноним (3), 23:16, 02/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    мавр сделал своё дело, мавр может уйти
     
     
  • 2.7, A no (?), 00:06, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Внедрил во всех свой (system) d?
     
     
  • 3.18, Хан (?), 03:07, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Systemd мерзость... был бы у линуксоидов мозк, посмотрели бы как у BSD иниуализация устроена и не лепили этого франкенштейна
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 03:15, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Были бы у бсдшников разработчики - написали бы себе клон системды. Но дальше разговоров дело не зашло.
     

  • 1.4, Аноним (4), 23:45, 02/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А сижу на Федоре и буду сидеть, потому что она мне нравится.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 00:40, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обязательно держи нас в курсе.
     
  • 2.13, Аноним (13), 02:38, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Слезь с Федора, он устал
     
     
  • 3.19, Аноним (25), 03:07, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Федор - робот, ему пофиг.
     
  • 2.17, Хан (?), 03:06, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Linux это недомак, недовинда и недобсд
     
     
  • 3.22, Аноним (25), 03:11, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее, бсд - это недолинукс (судя по тому, с каким позорным треском оно было выперто линуксом из серверного сегмента в 2000-2010 годах).

    Были у фри пара киллер-фич: ядерный PPtP (идеально для виндового VPN образца этак 2005 года), ну и порт ZFS, который из-за отсутствия разработчиков пришлось заменить на линуксовый.

     

  • 1.6, Аноним (6), 23:59, 02/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Под руководством Вайтхерста доходы компании Red Hat выросли в 8 раз, а уровень рыночной капитализации увеличился в 10 раз.

    Ну хорошо. А что для развития цевилизации?

    Так что да, можно уходить.

     
  • 1.9, пох. (?), 01:40, 03/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Надеюсь следующий президент добьёт эту заразу под названием линукс.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 01:55, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линукс это ядро
     
     
  • 3.11, пох. (?), 02:07, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И ядро туда же
     
  • 2.15, Хан (?), 03:02, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Это точно. Линукс это юродивый клон BSD, который на момент выхода устарел
     
     
  • 3.23, Аноним (25), 03:12, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы был клоном бсд - да, был бы устаревший. Но нет.
     

  • 1.12, Аноним (12), 02:17, 03/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не выдержал розовых коридоров в офисе и мужиков с силиконовыми сисяндрами это же элементарно.
     
  • 1.14, Хан (?), 03:00, 03/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Красношапка самая мерзкая контора из возможных, все ее начинания заканчиваются лютым Г...
    - systemd лишь бы не как у BSD
    - SPICE лишь бы VNC не пользоваться
    - KVM лишь бы Xen не пользоваться
    - LVM лишь бы ZFS не пользоваться
    - ansible лишь бы не как у Windows
    - ceph лишь бы Lustre не пользоваться

    Может что то я упустил, занавес...

     
     
  • 2.20, Ordu (ok), 03:07, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Может что то я упустил, занавес...

    https://www.theregister.com/2021/06/30/ibm_email_outage/

    Это, конечно, их внутренние заморочки, что выбивается из серии твоих примеров, но очень в тему "все её начинания заканчиваются лютым Г".

     

  • 1.16, Хан (?), 03:04, 03/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как же не вспомнить про эпичный костыль ALSA запиленный с подачи шапки лишь бы OSS не пользоваться...

    ALSA получился настолько убогим что пульса и иже с ними не может исправить ситуацию

     
     
  • 2.24, Аноним (25), 03:14, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бсдшники бы тоже запилили себе что-нибудь получше OSS, но у них разработчиков нет.

    Одного бсдшника как-то попросили Wireguard переписать - известно, чем закончилось.

     
     
  • 3.26, Хан (?), 03:30, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только разрабы BSD не приняли кривой код Wireguard, в отличии от патчей из Миннесоты
     

  • 1.21, maximnik0 (?), 03:10, 03/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А не связано это с разборками что почта неделю у них не работает? (Так было написано на хабре.Решили секономить,отдали на аутсорс,индусы неделю не могут перенести старые базы)
     

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