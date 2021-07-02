Джим Вайтхерст, возглавлявший Red Hat, покидает пост президента IBM

Спустя почти три года после интеграции Red Hat в IBM Джим Вайтхерст (Jim Whitehurst) принял решение об уходе с поста президента IBM. При этом Джим выразил готовность продолжить участвовать в развитии бизнеса IBM, но уже в качестве советника руководства IBM. Примечательно, что после объявления об уходе Джима Вайтхерста акции IBM упали в цене на 4.6%.

С 2008 по 2019 год Вайтхерст занимал пост руководителя (CEO) Red Hat, а после завершения интеграции Red Hat с IBM в 2019 году занял должность вице-президента IBM и главы подразделения, в которое перешла компания Red Hat. В январе 2020 года Вайтхерст был назначен советом директоров на пост президента IBM. Под руководством Вайтхерста доходы компании Red Hat выросли в 8 раз, а уровень рыночной капитализации увеличился в 10 раз.



