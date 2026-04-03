Компилятор для языка Си, написанный на Shell

2.46 , fazi ( ok ), 20:47, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так это я думаю для связки с ассемблерами И задумывалось. Хотя если дальше Visual Studio не вылезать, то конечно это не очевидно.

2.48 , Аноним ( 37 ), 21:15, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > В любом случае это shell вызывает gas. код открой и посмотри, там сам он elf собирает

# ============================================================

# ELF64 Header Generation

# ============================================================

_BASE_ADDR=4194304 # 0x400000

_HDR_SIZE=120 # 64 (ELF) + 56 (1 program header) _tool_c89cc_write_elf () {

3.50 , Аноним ( 50 ), 00:55, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Здесь наверно этот кусок нагляднее показывает. # Decimal → raw byte to stdout (uses fastest available output primitive)

if command -v printf >/dev/null 2>&1; then

_out_byte () { printf "\\$(($1/64))$((($1/8)%8))$(($1%8))"; }

elif command -v print >/dev/null 2>&1; then

_out_byte () { print -n "\\0$(($1/64))$((($1/8)%8))$(($1%8))"; }

else

_out_byte () { command -p printf "\\$(($1/64))$((($1/8)%8))$(($1%8))"; }

fi

4.52 , Аноним ( 37 ), 01:01, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – да там обычным поиском по as (GNU assembler) ничего не покажет, типичный аноним с опеннета ведь, вероятно бот даже, развелось их тут последнее время, они ведь по ссылка не ходят и палятся.

4.59 , Аноним ( 59 ), 14:12, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Не понял что тут написано. Ещё раз тебе говорю, язык сценариев сам, без помощи специального транслятора не способен формировать машинный код.

5.62 , Аноним ( 64 ), 16:37, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Не понял что тут написано. Ещё раз тебе говорю, язык сценариев сам,

> без помощи специального транслятора не способен формировать машинный код. man printf

man echo

5.63 , Аноним ( 64 ), 16:38, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Не понял что тут написано. Ещё раз тебе говорю, язык сценариев сам,

> без помощи специального транслятора не способен формировать машинный код. ты вообще понимаешь, что такое машинный код?

6.68 , anonymoys ( ? ), 07:57, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты сам то понимаешь это? )))

7.71 , Аноним ( 64 ), 17:48, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а ты еще кто?

3.58 , Аноним ( 59 ), 14:10, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Послушай меня! Для формирования машинного кода нужен транслятор. Язык сценариев не может сформировывать машинный язык.

4.61 , Аноним ( 64 ), 16:37, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Послушай меня! Для формирования машинного кода нужен транслятор. Язык сценариев не может

> сформировывать машинный язык. Повторяю второй раз, открой код и посмотри!!! man printf

man echo # Decimal → raw byte to stdout (uses fastest available output primitive)

fi # Emit a single hex byte from a decimal value

_tool_c89cc_emit_d () { _tool_c89cc_d2h "$1"; _tool_c89cc_emit "$REPLY"; } пс: опкоды цпу прямо в гекс редакторе писать можно, алё!

5.66 , Аноним ( 66 ), 06:23, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хамить и кидатся манами мы умеем. Не комплексуй, объясни мне смысл строк, которые ты скопировал? Эти строки настолько полны, что в них описана вся система команд процессора? >пс: опкоды цпу прямо в гекс редакторе писать можно, алё! Спасибо не знал (сарказм).

