Компилятор для языка Си, написанный на Shell

|2.6, _kp (ok), 08:52, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Читаемость зависит от того, в каком стиле написано.
Писал как то на Bash файл-менеджер и несколько простых игр.. Польза от ПО на скриптах, это чисто спортивный интерес, но с читаемостью все хорошо вышло.
Что касается c89cc.sh, то оно - нечитаемая "портянка".
Если уж и писать на скрипте, то можно частично снерировать исходник самим скриптом по правилам, сильно сократив его объем и улучшив понимаемость.
|2.24, Аноним (24), 14:01, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Он не был написан чтобы его читать. Что вы там читать собрались?
Он написан чтобы работать)
|3.26, Аноним (26), 14:09, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Люди пишут читаемый код, чтобы этот код можно было сопровождать в будущем
При этом нет никакой гарантии, что написанное тут будет корректно работать при любых условиях - именно поэтому нужно стремиться к тому, чтобы код был читаемый
|3.73, максат (?), 23:17, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Чтобы работать написан гцц.
А эта штука исключительно ради рофла. Никто никогда не будет использовать это для реальной работы.
|2.35, Аноним (35), 14:47, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Это наполовину блоб, со всеми вытекающими. Если в обычном компиляторе парсеры представлены в виде описания грамматик, то здесь они представлены в виде скомпилированных выражений. Скорее всего, данный код написан не руками, а кодогенератором.
|3.44, Аноним (44), 20:40, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> кодогенератором.
Я как-то видел код формы для delphi (частично в dfm и частично в pas), который делался в excel ;) Что-то похожее было.
|1.2, Аноним (2), 08:00, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Компиляторы и на более приличных языках выглядят нечитаемо частенько, а тут просто кровь из глаз и ушей
|1.4, мяф (?), 08:12, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
была у меня идея компиляции из типо-шелла в КудаУгодно.
по идеи должен был быть cs, но компиляемый под почти все.
альтернатива coral тоже бтв была. и куда удачнее дизайном, производительностью, портабельностью.
но.. кто в итоге пишет код и ридми на гх, а кто комменты на опеннете ?
|1.7, КунгфуПанда (?), 08:52, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Однажды старый учитель в монастыре Куй-ня попросил молодого послушника показать ему "хлопок одной ладонью". Долго думал молодой послушник как выполнить просьбу учителя, но ничего не приходило ему на ум.
И вот на исходе дня молодой послушник предстал перед учителем, склонившись в глубоком поклоне:
-- Простите учитель я не могу показать вам хлопок одной ладнью. Но я могу показать компилятор для языка Си, написанный на Shell!
Старый учитель вздрогнул от неожиданности и упал замертво. Улыбка счастья навсегда замерла на его устах.
|2.54, Аноним (26), 10:33, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ну кстати попробовал, если приноровиться, то при резком сгибании пальцев получается похожий на хлопок звук
|2.69, Аноним (69), 10:51, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Хлопок одной ладонью ? Легко
Ударить ладонью об предмет (например стена)
|1.9, Аноним (-), 09:08, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> опубликовал C89cc.sh, компилятор для языка Си, написанный
> целиком на Shell. Компилятор поддерживает стандарт C89
Опоздал с датой релиза на 2 дня, было бы куда забавнее.
|2.14, Аноним (14), 11:24, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Сетевую прозрачность поддерживает?
Поддерживает! - Пишешь сетевое приложение и компилишь.
|2.43, Аноним (43), 19:34, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Думаешь, на винтах пользователей есть столько свободного места?
|2.31, Сладкая булочка (?), 14:20, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Для бутстрапа - неплохая идея.
Для этого нужно, чтобы shell был реализован. А так ли его просто реализовать без си?
|2.32, funny.falcon (?), 14:28, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Для бутстрапа есть GNU компилятор на scheme и их же интерпретатор scheme на ассемблере.
Интересно, сложно ли сделать интерпретатор scheme на shell?
|4.45, fazi (ok), 20:44, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
shell скрипты удобно в связке с любым ассемблер без монструозных библиотек
|2.39, OpenEcho (?), 16:54, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Это barebone компилятор, там не #include не stdio...
Как сказал Доминик
> This is Brazil!
(c) Fast & furious
|3.47, Аноним (37), 21:11, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
#include - препроцессор, он никакого отношения к ЯП иметь не должен, а stdio.h библиотечный код, аналогично к компилятору отношения не имеет.
|4.49, premium user (?), 23:34, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Лол а ведь и вправду, можно ж сишный препроцессор в какой-нибудь котлин вкорячить. Даже немного жаль стало, что у меня нет такой работки чтобы там это провернуть.
|5.51, Аноним (37), 00:57, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
зачем это в котлин? это функция текстового редактора - можно в тот же CLion вкорячить.
|4.60, OpenEcho (?), 16:17, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> #include - препроцессор, он никакого отношения к ЯП иметь не должен, а
> stdio.h библиотечный код, аналогично к компилятору отношения не имеет.
Да это всё понятно, только без плюшек грустно получится
|1.34, Аноним (34), 14:35, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Я в своё студенческое время писал канпилер АСМа на Перле. Учитывая мощь регэкспов, шло всё на ура. Но уродская система работы с бинарными массивами всё убила. Так или иначе, написать - можно, но скорость... Лучше сгенерить Си-парсер на каких-нть грамматиках - так будет и быстрее, и надёжнее.
|1.40, Аноним (40), 17:05, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Shell? Хм... Как он это делает? Для GCC бинарный код формирует GNU assembler (gas) имеющий синтаксис AT&T. В любом случае это shell вызывает gas.
|2.46, fazi (ok), 20:47, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Так это я думаю для связки с ассемблерами И задумывалось. Хотя если дальше Visual Studio не вылезать, то конечно это не очевидно.
|2.48, Аноним (37), 21:15, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> В любом случае это shell вызывает gas.
код открой и посмотри, там сам он elf собирает
# ============================================================
# ELF64 Header Generation
# ============================================================
_BASE_ADDR=4194304 # 0x400000
_HDR_SIZE=120 # 64 (ELF) + 56 (1 program header)
_tool_c89cc_write_elf () {
|3.50, Аноним (50), 00:55, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Здесь наверно этот кусок нагляднее показывает.
# Decimal → raw byte to stdout (uses fastest available output primitive)
if command -v printf >/dev/null 2>&1; then
_out_byte () { printf "\\$(($1/64))$((($1/8)%8))$(($1%8))"; }
elif command -v print >/dev/null 2>&1; then
_out_byte () { print -n "\\0$(($1/64))$((($1/8)%8))$(($1%8))"; }
else
_out_byte () { command -p printf "\\$(($1/64))$((($1/8)%8))$(($1%8))"; }
fi
|4.52, Аноним (37), 01:01, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
да там обычным поиском по as (GNU assembler) ничего не покажет, типичный аноним с опеннета ведь, вероятно бот даже, развелось их тут последнее время, они ведь по ссылка не ходят и палятся.
|4.59, Аноним (59), 14:12, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Не понял что тут написано. Ещё раз тебе говорю, язык сценариев сам, без помощи специального транслятора не способен формировать машинный код.
|5.62, Аноним (64), 16:37, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Не понял что тут написано. Ещё раз тебе говорю, язык сценариев сам,
> без помощи специального транслятора не способен формировать машинный код.
man printf
man echo
|5.63, Аноним (64), 16:38, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Не понял что тут написано. Ещё раз тебе говорю, язык сценариев сам,
> без помощи специального транслятора не способен формировать машинный код.
ты вообще понимаешь, что такое машинный код?
|3.58, Аноним (59), 14:10, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Послушай меня! Для формирования машинного кода нужен транслятор. Язык сценариев не может сформировывать машинный язык.
|4.61, Аноним (64), 16:37, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Послушай меня! Для формирования машинного кода нужен транслятор. Язык сценариев не может
> сформировывать машинный язык.
Повторяю второй раз, открой код и посмотри!!!
man printf
man echo
# Decimal → raw byte to stdout (uses fastest available output primitive)
if command -v printf >/dev/null 2>&1; then
_out_byte () { printf "\\$(($1/64))$((($1/8)%8))$(($1%8))"; }
elif command -v print >/dev/null 2>&1; then
_out_byte () { print -n "\\0$(($1/64))$((($1/8)%8))$(($1%8))"; }
else
_out_byte () { command -p printf "\\$(($1/64))$((($1/8)%8))$(($1%8))"; }
fi
# Emit a single hex byte from a decimal value
_tool_c89cc_emit_d () { _tool_c89cc_d2h "$1"; _tool_c89cc_emit "$REPLY"; }
пс: опкоды цпу прямо в гекс редакторе писать можно, алё!
|5.66, Аноним (66), 06:23, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Хамить и кидатся манами мы умеем. Не комплексуй, объясни мне смысл строк, которые ты скопировал? Эти строки настолько полны, что в них описана вся система команд процессора?
>пс: опкоды цпу прямо в гекс редакторе писать можно, алё!
Спасибо не знал (сарказм).
|1.55, Аноним (55), 10:33, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Лишний раз доказывает, что если умеешь, то напишешь на чем угодно, а не будешь ныть про отсутствие фреймворков и тп
|1.70, Георгий (??), 13:59, 05/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Не, ну это по-любому пранк, написанный нейронкой. Не может человек заниматься такой #¥*, каким бы душевнобольным он ни был.
