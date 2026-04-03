Компилятор для языка Си, написанный на Shell

03.04.2026 07:47 (MSK)

Александр Гомес Гайгалас (Alexandre Gomes Gaigalas), автор библиотеки coral для создания переносимых shell-скриптов, опубликовал C89cc.sh, компилятор для языка Си, написанный целиком на Shell. Компилятор поддерживает стандарт C89 и может генерировать исполняемые файлы в формате ELF64 для систем x86-64. Код содержит около восьми тысяч строк и открыт под лицензией ISC.

https://opennet.ru/65133-c89cc
  • 1.1, Аноним (1), 07:51, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >написанный целиком на Shell

    Какой же нечитаемый этот Shell

     
     
  • 2.6, _kp (ok), 08:52, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Читаемость зависит от того, в каком стиле написано.
    Писал как то на Bash  файл-менеджер и несколько простых игр..  Польза от ПО на скриптах, это чисто спортивный интерес, но с читаемостью все хорошо вышло.

    Что касается c89cc.sh, то оно - нечитаемая "портянка".
    Если уж и писать на скрипте, то можно частично снерировать исходник самим скриптом по правилам, сильно сократив его объем и улучшив понимаемость.

     
     
  • 3.30, Рандрик (?), 14:19, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > нечитаемая "портянка".

    там комментарии есть

     
  • 3.37, Аноним (37), 15:09, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    все нормально читается
     
  • 2.24, Аноним (24), 14:01, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Он не был написан чтобы его читать. Что вы там читать собрались?
    Он написан чтобы работать)
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 14:09, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Люди пишут читаемый код, чтобы этот код можно было сопровождать в будущем
    При этом нет никакой гарантии, что написанное тут будет корректно работать при любых условиях - именно поэтому нужно стремиться к тому, чтобы код был читаемый
     
  • 3.73, максат (?), 23:17, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Чтобы работать написан гцц.
    А эта штука исключительно ради рофла. Никто никогда не будет использовать это для реальной работы.
     
  • 2.35, Аноним (35), 14:47, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Это наполовину блоб, со всеми вытекающими. Если в обычном компиляторе парсеры представлены в виде описания грамматик, то здесь они представлены в виде скомпилированных выражений. Скорее всего, данный код написан не руками, а кодогенератором.
     
     
  • 3.44, Аноним (44), 20:40, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > кодогенератором.

    Я как-то видел код формы для delphi (частично в dfm и частично в pas), который делался в excel ;) Что-то похожее было.

     
  • 2.57, Аноним123 (?), 12:12, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Как и большинство ai кода
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:00, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Компиляторы и на более приличных языках выглядят нечитаемо частенько, а тут просто кровь из глаз и ушей
     
  • 1.3, Аноним (-), 08:03, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Ну, теперь я в жизни видел все. Можно и ласты клеить.
     
  • 1.4, мяф (?), 08:12, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    была у меня идея компиляции из типо-шелла в КудаУгодно.
    по идеи должен был быть cs, но компиляемый под почти все.
    альтернатива coral тоже бтв была. и куда удачнее дизайном, производительностью, портабельностью.
    но.. кто в итоге пишет код и ридми на гх, а кто комменты на опеннете ?
     
  • 1.7, КунгфуПанда (?), 08:52, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Однажды старый учитель в монастыре Куй-ня попросил молодого послушника показать ему "хлопок одной ладонью". Долго думал молодой послушник как выполнить просьбу учителя, но ничего не приходило ему на ум.

    И вот на исходе дня молодой послушник предстал перед учителем, склонившись в глубоком поклоне:

    -- Простите учитель я не могу показать вам хлопок одной ладнью. Но я могу показать компилятор для языка Си, написанный на Shell!

    Старый учитель вздрогнул от неожиданности и упал замертво. Улыбка счастья навсегда замерла на его устах.

     
     
  • 2.13, Юрий (??), 11:02, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Хлопок одной ладонью..., легко-
    пощёчина
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:39, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Пятница. Выпьем за улыбку счастья.
     
  • 2.54, Аноним (26), 10:33, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну кстати попробовал, если приноровиться, то при резком сгибании пальцев получается похожий на хлопок звук
     
  • 2.69, Аноним (69), 10:51, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Хлопок одной ладонью ? Легко
    Ударить ладонью об предмет (например стена)
     

  • 1.8, Анонимчег (?), 08:53, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Следующий шаг - ShellOS?
     
  • 1.9, Аноним (-), 09:08, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > опубликовал C89cc.sh, компилятор для языка Си, написанный
    > целиком на Shell. Компилятор поддерживает стандарт C89

    Опоздал с датой релиза на 2 дня, было бы куда забавнее.

     
     
  • 2.20, Bottle (?), 13:11, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну то есть, он имел такую же скорость, как и сами шелл-скрипты.
     

  • 1.10, Илья (??), 09:09, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Сетевую прозрачность поддерживает?
     
     
  • 2.12, анон (?), 09:50, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Скорее всего подать на вход /dev/tcp/*
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:24, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Сетевую прозрачность поддерживает?

    Поддерживает! - Пишешь сетевое приложение и компилишь.

     
  • 2.21, 12yoexpert (ok), 13:18, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    только по оптоволокну
     

  • 1.18, Аноним (18), 12:20, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Жаль, что не Bash, а то бы поучился компилерству.
     
  • 1.19, Аноним (19), 12:56, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Макросы не поддерживает, увы.
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 13:32, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Препроцессор в сделку не входил
     

  • 1.23, Аноним (23), 13:54, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Этот чувак наверное в реальной жизни этакий ходячий мем Рука лицо.
     
  • 1.25, Сладкая булочка (?), 14:07, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Теперь нужен компилятор раста на шеле.
     
     
  • 2.43, Аноним (43), 19:34, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Думаешь, на винтах пользователей есть столько свободного места?
     

  • 1.27, Аноним (27), 14:16, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Индийские братишки грызут локти от зависти:

    https://gist.github.com/alganet/2b89c4368f8d23d033961d8a3deb5c19#file-c89cc-sh
    https://gist.github.com/alganet/2b89c4368f8d23d033961d8a3deb5c19#file-c89cc-sh

     
  • 1.29, Tron is Whistling (?), 14:18, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Для бутстрапа - неплохая идея.
     
     
  • 2.31, Сладкая булочка (?), 14:20, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Для бутстрапа - неплохая идея.

    Для этого нужно, чтобы shell был реализован. А так ли его просто реализовать без си?

     
  • 2.32, funny.falcon (?), 14:28, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Для бутстрапа есть GNU компилятор на scheme и их же интерпретатор scheme на ассемблере.

    Интересно, сложно ли сделать интерпретатор scheme на shell?

     
     
  • 3.38, Сладкая булочка (?), 16:25, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Интересно, сложно ли сделать интерпретатор scheme на shell?

    Чтобы shell написать на асме?

     
     
  • 4.45, fazi (ok), 20:44, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    shell скрипты удобно в связке с любым ассемблер без монструозных библиотек
     
  • 2.39, OpenEcho (?), 16:54, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Это barebone компилятор, там не #include не stdio...

    Как сказал Доминик


    > This is Brazil!

    (c) Fast & furious

     
     
  • 3.47, Аноним (37), 21:11, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    #include - препроцессор, он никакого отношения к ЯП иметь не должен, а stdio.h библиотечный код, аналогично к компилятору отношения не имеет.
     
     
  • 4.49, premium user (?), 23:34, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Лол а ведь и вправду, можно ж сишный препроцессор в какой-нибудь котлин вкорячить. Даже немного жаль стало, что у меня нет такой работки чтобы там это провернуть.
     
     
  • 5.51, Аноним (37), 00:57, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    зачем это в котлин? это функция текстового редактора - можно в тот же CLion вкорячить.
     
  • 4.60, OpenEcho (?), 16:17, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > #include - препроцессор, он никакого отношения к ЯП иметь не должен, а
    > stdio.h библиотечный код, аналогично к компилятору отношения не имеет.

    Да это всё понятно, только без плюшек грустно получится

     
     
  • 5.64, Аноним (64), 16:47, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    ну, что есть то есть, 7796 строк не мало в одно рыло.
     

  • 1.34, Аноним (34), 14:35, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Я в своё студенческое время писал канпилер АСМа на Перле. Учитывая мощь регэкспов, шло всё на ура. Но уродская система работы с бинарными массивами всё убила. Так или иначе, написать - можно, но скорость... Лучше сгенерить Си-парсер на каких-нть грамматиках - так будет и быстрее, и надёжнее.
     
  • 1.40, Аноним (40), 17:05, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Shell? Хм... Как он это делает? Для GCC бинарный код формирует GNU assembler (gas) имеющий синтаксис AT&T. В любом случае это shell вызывает gas.
     
     
  • 2.46, fazi (ok), 20:47, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Так это я думаю для связки с ассемблерами И задумывалось. Хотя если дальше Visual Studio не вылезать, то конечно это не очевидно.
     
  • 2.48, Аноним (37), 21:15, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > В любом случае это shell вызывает gas.

    код открой и посмотри, там сам он elf собирает


    # ============================================================
    # ELF64 Header Generation
    # ============================================================
    _BASE_ADDR=4194304  # 0x400000
    _HDR_SIZE=120       # 64 (ELF) + 56 (1 program header)

    _tool_c89cc_write_elf () {

     
     
  • 3.50, Аноним (50), 00:55, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Здесь наверно этот кусок нагляднее показывает.

    # Decimal → raw byte to stdout (uses fastest available output primitive)
    if command -v printf >/dev/null 2>&1; then
    _out_byte () { printf "\\$(($1/64))$((($1/8)%8))$(($1%8))"; }
    elif command -v print >/dev/null 2>&1; then
    _out_byte () { print -n "\\0$(($1/64))$((($1/8)%8))$(($1%8))"; }
    else
    _out_byte () { command -p printf "\\$(($1/64))$((($1/8)%8))$(($1%8))"; }
    fi

     
     
  • 4.52, Аноним (37), 01:01, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    да там обычным поиском по as (GNU assembler) ничего не покажет, типичный аноним с опеннета ведь, вероятно бот даже, развелось их тут последнее время, они ведь по ссылка не ходят и палятся.
     
  • 4.59, Аноним (59), 14:12, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Не понял что тут написано. Ещё раз тебе говорю, язык сценариев сам, без помощи специального транслятора не способен формировать машинный код.
     
     
  • 5.62, Аноним (64), 16:37, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Не понял что тут написано. Ещё раз тебе говорю, язык сценариев сам,
    > без помощи специального транслятора не способен формировать машинный код.

    man printf
    man echo

     
  • 5.63, Аноним (64), 16:38, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Не понял что тут написано. Ещё раз тебе говорю, язык сценариев сам,
    > без помощи специального транслятора не способен формировать машинный код.

    ты вообще понимаешь, что такое машинный код?

     
     
  • 6.68, anonymoys (?), 07:57, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ты сам то понимаешь это? )))
     
     
  • 7.71, Аноним (64), 17:48, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    а ты еще кто?
     
  • 3.58, Аноним (59), 14:10, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Послушай меня! Для формирования машинного кода нужен транслятор. Язык сценариев не может сформировывать машинный язык.
     
     
    		• +/
    > Послушай меня! Для формирования машинного кода нужен транслятор. Язык сценариев не может
    > сформировывать машинный язык.

    Повторяю второй раз, открой код и посмотри!!!

    man printf
    man echo

    # Decimal → raw byte to stdout (uses fastest available output primitive)
    if command -v printf >/dev/null 2>&1; then
    _out_byte () { printf "\\$(($1/64))$((($1/8)%8))$(($1%8))"; }
    elif command -v print >/dev/null 2>&1; then
    _out_byte () { print -n "\\0$(($1/64))$((($1/8)%8))$(($1%8))"; }
    else
    _out_byte () { command -p printf "\\$(($1/64))$((($1/8)%8))$(($1%8))"; }
    fi

    # Emit a single hex byte from a decimal value
    _tool_c89cc_emit_d () { _tool_c89cc_d2h "$1"; _tool_c89cc_emit "$REPLY"; }

    пс: опкоды цпу прямо в гекс редакторе писать можно, алё!

     
     
  • 5.66, Аноним (66), 06:23, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Хамить и кидатся манами мы умеем. Не комплексуй, объясни мне смысл строк, которые ты скопировал? Эти строки настолько полны, что в них описана вся система команд процессора?

    >пс: опкоды цпу прямо в гекс редакторе писать можно, алё!

    Спасибо не знал (сарказм).

     

  • 1.55, Аноним (55), 10:33, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Лишний раз доказывает, что если умеешь, то напишешь на чем угодно, а не будешь ныть про отсутствие фреймворков и тп
     
  • 1.56, Ян Злобин (ok), 10:40, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Однако, мсье знает толк в извращениях!
     
  • 1.65, Eifan (?), 21:57, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Вот же времени у кого-то!
    Хотя 100% не обошлось без вайб-кодинга
     
  • 1.70, Георгий (??), 13:59, 05/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Не, ну это по-любому пранк, написанный нейронкой. Не может человек заниматься такой #¥*, каким бы душевнобольным он ни был.
     

