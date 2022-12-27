Доступен ShellCheck 0.9, статический анализатор для shell-скриптов

Опубликован выпуск проекта ShellCheck 0.9, развивающего систему статического анализа shell-скриптов, поддерживающую выявление ошибок в скриптах с учётом особенностей bash, sh, ksh и dash. Код проекта написан на языке Haskell и распространяется под лицензией GPLv3. Предоставляются компоненты для интеграции с Vim, Emacs, VSCode, Sublime, Atom и различными интегрированными средами, поддерживающими GCC-совместимый вывод сведений об ошибках.

Поддерживается выявление в коде как синтаксических ошибок, приводящих к выводу интерпретатором ошибки в момент выполнения, так и семантических проблем, из-за которых выполнение не нарушается, но возникают аномалии в поведении скрипта. Анализатор также может определять узкие места, неочевидные проблемы и подводные камни, которые могут приводить к сбоям при определённом стечении обстоятельств.

Из классов выявляемых ошибок можно отметить проблемы с экранированием спецсимволов и обрамлением в кавычки, ошибки в условных выражениях, неверное использование команд, проблемы обработки времени и дат, и типовые синтаксические ошибки новичков. Например, отсутствие пробелов при сравнении "[[ $foo==0 ]]", наличие пробелов "var = 42" или указание символа $ при присвоении "$foo=42", использование переменных без кавычек "echo $1", указание лишних квадратных скобок в "tr -cd '[a-zA-Z0-9]'",

Дополнительно поддерживается вывод рекомендаций по улучшению стиля кода, устранению проблем с переносимостью и повышению надёжности работы скриптов. Например, вместо "echo $[1+2]" будет предложено использовать синтаксис "$((..))", конструкция 'rm -rf "$STEAMROOT/"*' будет отмечена как небезопасная и способная удалить корневой каталог при незаполнении переменной $STEAMROOT, а использование "echo {1..10}" будет выделено как несовместимое с dash и sh.

В новой версии: