Доступен ShellCheck 0.9, статический анализатор для shell-скриптов

2.32 , анон ( ? ), 13:29, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Всегда считал, что вместо systemd надо было вложиться в такой анализатор или генератор скелета скриптов.

3.35 , Аноним ( 35 ), 13:43, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – и как ты на башпортянках реализуешь асинхронщину и параллельный взаимозависимый запуск служб? да ты споткнешься уже на простейшей задаче "дождаться, когда ядро обнаружит /dev/sda" (нет, делать по таймеру проверку на существование /dev/sda -- это не верное решение)

4.46 , Random ( ?? ), 14:37, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Никогда до systemd не встречал ситуации, что система не может стартовать, хотя бы и в неполном виде, из-за того, что не может чего-то дождаться.

5.57 , Аноним ( - ), 14:59, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Даже кернел так то умеет параметр rootwait. Догадаешься почему? А так то ты видимо еще много чего не встречал.

6.65 , Сушилин ( ? ), 15:45, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Объясните пж не шарящиму, что это за зверь?

7.68 , Роман ( ?? ), 16:05, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Например ваш raid массив на 48 дисков инициализируется не мгновенно и root device таким образом недоступен если не подождать

8.74 , 1 ( ?? ), 16:28, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать А потом что-то пошло не так и система не загружается никогда И Ctrl C не нажа... 9.80 , Роман ( ?? ), 16:57, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Нажимать ctrl c на bsd системах пожалуйста, кто ж запрещает... 4.58 , анон ( ? ), 15:00, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – > реализуешь асинхронщину и параллельный взаимозависимый запуск служб А оно надо? Там выйгрыш ничтожно мал, если раскрутка только дисков занимает минут 5 на сервере, что мне с миллисекунд победы?

Даже на домашнем пк можно сделать systemd-analyze blame и обалдеть, как все плюсы системды разбиваются об ожидание mount или dhcp.

А еще мое любимое при выключении, Waiting for process: "Дохлый недоеденный енот" .. 1s / 10min

4.75 , Аноним ( 75 ), 16:38, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > да ты споткнешься уже на простейшей задаче "дождаться, когда ядро обнаружит /dev/sda" Ты в курсе, что pid=0 запускается, когда ядро уже загружено и все проинициализировало. Типичный фанат поттеринга.

5.85 , Аноним ( 35 ), 17:24, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > pid=0 запускается Ты в курсе, что процесса с pid=0 не существует? Типичный критикан системд. > ядро уже загружено и все проинициализировало И кто же это все проинициализировал? Да ядро даже /dev тебе не подключит, пока явно не попросишь или не выставишь соответствующий конфиг перед компиляцией. (Спойлер: дистрибутивные ядра его не выставляют.) В общем критикан системд дважды грубо ошибся в одном предложении. "Это уметь надо!"

3.55 , Аноним ( - ), 14:58, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > генератор скелетов в шкафу Извините, не удержался.