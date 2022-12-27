Доступен ShellCheck 0.9, статический анализатор для shell-скриптов

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|2.17, Жироватт (ok), 12:41, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да в принципе для всех нужная, но не необходимая.
Ошибается даже самый маститый гуру консоли, особенно с недосыпу или в цейтноте.
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|2.26, Аноним (26), 13:08, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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>Код проекта написан на языке Haskell
Но практически бесполезно. Ни GNU Haskell, ни gcc-haskell не наблюдается.
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|1.2, Аноним (2), 12:09, 27/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Титаническая программа! От всей этой шелл-лапши никуда не деться, поэтому такой анализатор должен быть очень полезен.
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|2.32, анон (?), 13:29, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Всегда считал, что вместо systemd надо было вложиться в такой анализатор или генератор скелета скриптов.
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|3.35, Аноним (35), 13:43, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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и как ты на башпортянках реализуешь асинхронщину и параллельный взаимозависимый запуск служб? да ты споткнешься уже на простейшей задаче "дождаться, когда ядро обнаружит /dev/sda" (нет, делать по таймеру проверку на существование /dev/sda -- это не верное решение)
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|4.46, Random (??), 14:37, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Никогда до systemd не встречал ситуации, что система не может стартовать, хотя бы и в неполном виде, из-за того, что не может чего-то дождаться.
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|5.57, Аноним (-), 14:59, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Даже кернел так то умеет параметр rootwait. Догадаешься почему? А так то ты видимо еще много чего не встречал.
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|7.68, Роман (??), 16:05, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Например ваш raid массив на 48 дисков инициализируется не мгновенно и root device таким образом недоступен если не подождать
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|8.74, 1 (??), 16:28, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
А потом что-то пошло не так и система не загружается никогда И Ctrl C не нажа... текст свёрнут, показать
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|4.58, анон (?), 15:00, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> реализуешь асинхронщину и параллельный взаимозависимый запуск служб
А оно надо? Там выйгрыш ничтожно мал, если раскрутка только дисков занимает минут 5 на сервере, что мне с миллисекунд победы?
Даже на домашнем пк можно сделать systemd-analyze blame и обалдеть, как все плюсы системды разбиваются об ожидание mount или dhcp.
А еще мое любимое при выключении, Waiting for process: "Дохлый недоеденный енот" .. 1s / 10min
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|4.75, Аноним (75), 16:38, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> да ты споткнешься уже на простейшей задаче "дождаться, когда ядро обнаружит /dev/sda"
Ты в курсе, что pid=0 запускается, когда ядро уже загружено и все проинициализировало. Типичный фанат поттеринга.
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|5.85, Аноним (35), 17:24, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> pid=0 запускается
Ты в курсе, что процесса с pid=0 не существует? Типичный критикан системд.
> ядро уже загружено и все проинициализировало
И кто же это все проинициализировал? Да ядро даже /dev тебе не подключит, пока явно не попросишь или не выставишь соответствующий конфиг перед компиляцией. (Спойлер: дистрибутивные ядра его не выставляют.) В общем критикан системд дважды грубо ошибся в одном предложении. "Это уметь надо!"
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|1.4, Анонус (?), 12:12, 27/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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>отсутствие пробелов при сравнении "[[ $foo==0 ]]", наличие пробелов "var = 42"
Хороший язык, продуманный. Консистентный, я бы сказал.
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|3.8, Аноним (1), 12:24, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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у раста по части памяти всё хорошо в сравнении с дедовыми плюсами, ведь она у него не течёт как у ски в месячные
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|6.40, burjui (ok), 14:02, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как и всех остальных -манов на этом ресурсе, что очевидно из всей демагогии в комментариях под любой новостью о Rust, да и не только. Настоящих спецов здесь крайне мало, будь то растоманов, сишников, приплюснутых, скорлупщиков и т.д. Рассадник самоуверенной школоты, короче. Сам не знаю, зачем читаю комментарии и отвечаю на них, но от детерминизма не убежишь.
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|7.54, Аноним (-), 14:58, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>Сам не знаю, зачем читаю комментарии и отвечаю на них
Потому что ты сам считаешь, что удобненький язычок с удобненьким пакетным менеджером научит тебя кодить.
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|8.63, burjui (ok), 15:41, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Я считаю, что кодить меня научит только практика, чем я и занимаюсь Я больше не... текст свёрнут, показать
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|4.28, Аноним (26), 13:13, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ещё как у Раста течёт. Этож способ защиты от use-after-free.
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|4.33, анон (?), 13:30, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я бы рассказал шутку про раст, но она не поместится в стек.
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|5.67, burjui (ok), 15:53, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я бы рассказал шутку про C, но Й№28(%3?*№3Х{>?5ц
Segmentation fault
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|5.81, Аноним (81), 17:04, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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При должном усердии всё поместится, только растоман потом будет ходить с порванным стеком.
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|1.6, Аноним (6), 12:18, 27/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Нужен новый shell, безопасная работа с памятью которого обеспечивается во время компиляции через проверку ссылок, отслеживание владения объектами и учёт времени жизни объектов (области видимости), а также через оценку корректности доступа к памяти во время выполнения кода. Также предоставляет средства для защиты от целочисленных переполнений, требует обязательной инициализации значений переменных перед использованием, лучше обрабатывает ошибки в стандартной библиотеке, применяет концепцию неизменяемости (immutable) ссылок и переменных по умолчанию, предлагает сильную статическую типизацию для минимизации логических ошибок.
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|2.7, Анонус (?), 12:22, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Нужен новый shell, безопасная работа с памятью которого обеспечивается во время компиляции
> через проверку ссылок, отслеживание владения объектами и учёт времени жизни объектов
> (области видимости), а также через оценку корректности доступа к памяти во
> время выполнения кода. Также предоставляет средства для защиты от целочисленных переполнений,
> требует обязательной инициализации значений переменных перед использованием, лучше обрабатывает
> ошибки в стандартной библиотеке, применяет концепцию неизменяемости (immutable) ссылок
> и переменных по умолчанию, предлагает сильную статическую типизацию для минимизации логических
> ошибок.
Нужен. Например на Lua.
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|3.10, Аноним (10), 12:37, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Идеальный вариант!
Самый быстрый некогда интерпретатор. Достаточно пластичный и мощный язык.
На фоне баша, ему можно простить даже кривость инопланетного синтаксиса.
Есть ли варианты, вроде IPython и Xonsh?
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|4.14, Аноним (14), 12:39, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Язык хороший, но в качестве замены шелла не взлетит. Замена шеллу - это перл. Нравится вам это или нет. И это уже 30 лет так.
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|5.16, Аноним (10), 12:41, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Есть ли у перла варианты типа Xonsh?
Perl конечно... так себе замена то. Вот это видеть ГА;) К*Г)*а4гн8кн82 вместо [[ $RE -gt 2 ]]
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|4.15, Аноним (10), 12:40, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Кривой баш, в любом случае, давно уже требует замены. Привыклю корячиться буквой зю, и ничего не меняется. Школьники уже даже умудряются боготворить его идеальность.
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|5.22, Аноним (22), 12:47, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Баш ужасен, и с этим не поспоришь, но позикс шелл с bsd-шными coreutils ещё хуже — там потенциал выстрелить себе в ногу на два порядка выше
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|6.24, Аноним (10), 12:54, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Суть в том, что баш это очень кривая подпорка, на сегодняшний день.
Люди делают его замены, меньшей кровью. Успешно. Оболочка ZSH недалеко ушла, но куда удобней.
Fish ушел еще дальше и боли меньше. Но концептуально, на претендента замены подходят лишь IPython и Xonsh.
Т.е. люди это осознают давно уже и даже есть вариант - пайтон в основе.
Интересно, пробовал ли кто-то луа.. люди на реддите очень хотят луа на этом месте видеть. И даже есть интересные варианты использования. Но по существу, воз и ныне там.
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|7.27, Аноним (22), 13:08, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Проблема в том, что эта подпорка есть везде. Может быть когда-нибудь, лет эдак через -цать, когда питон станет главной зависимостью во всех линуксах, люди начнут перебираться на шелл на основе него, а пока — скрипты для пакетов будут писаться на sh с пригоршней башизмов, клей в Dockerfile будет писаться на sh с привкусом смузи и томатного гозе и весь мир будет прилаживать костыли и подпорки к получившейся хтони
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|8.59, Аноним (-), 15:06, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Питон это антипод юниксвэя Может сделать что угодно, но делает все одинаково па... большой текст свёрнут, показать
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|3.31, амоним (?), 13:22, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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вот кстати, отличное решение. есть команды - согласен. и вывод, в json есть. который всегда можно распарсить, не непонятными регулярными выражениями, которые разваливаются на ходу, а нормальным json парсером, получить те данные которые нужно и проч.
единственная проблема - родные системные утилиты не дают выхлоп в таком формате.
а башем, парсить строковый вывод - это про времена, когда всю ось мог написать один Линус. а сегодня - это про мазохизм.
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|4.39, Аноним (39), 13:57, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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пожалуйста, изложите свои мысли в виде json-а а то вас трудно парсить
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|2.21, Жироватт (ok), 12:47, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нужен новый шелл-ланг, который как %хайповый_язычок%, но другой.
Под новый шелл-ланг нужен новый интерпретатор, мегабайт на сто, как МощныйРакушка.
Под новый интерпретатор нужно новое системное окружение, где он *сможет_раскрыть_потенциал*.
Под новое окружение нужны новые принципы создания аварийных и удаленных оболочек, чтобы юзер не умер в чистом sh.
...
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|1.12, Аноним (14), 12:38, 27/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Попытки из шелла и скриптовых языков делать что-то квазитипизированное - это клиника.
На шелле не надо программировать. Он не для этого. В юникс даже не обязательно писать на скриптовых языках. Вас никто не заставляет использовать инструменты, с мощью которых вы не можете справиться.
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|2.25, Аноним (22), 13:02, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если шелл не для того чтобы программировать, то почему в System V на нём писали программы?
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|4.36, Аноним (22), 13:50, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я не готоврю про sysVinit. Я говорю про AT&T UNIX System V. diff3, spell, basename, uuto, dirname, man, install и многие другие команды написаны на shell.
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|5.51, Аноним (39), 14:55, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>diff3, spell, basename, uuto, dirname, man, install и многие другие команды написаны на shell.
все перечисленные тобой утилиты написаны на Си
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|6.66, Аноним (-), 15:47, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В этом юниксвэй и состоит: объединять быстрые эффективные кирпичики вон тем координатором через пайпы. А то что народ из инструмента для glue-логики зачем-то временами чуть не мегаприложухи пытается, так что сабж требоваться начинает - бывает и такое, конечно.
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|7.71, Ноня (?), 16:18, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>А то что народ из инструмента для glue-логики зачем-то временами чуть не мегаприложухи пытается
Так выходит же - почему не пытаться?
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|2.44, Ноня (?), 14:16, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Попытки из шелла и скриптовых языков делать что-то квазитипизированное - это клиника.
Только в том случае, если накладывание типов не тащит за собой контракты (тут можно поспорить) или реальную оптимизацию кода (а тут нельзя). Ничего из этого подгавкиватели за тайпскриптом и сам тайпскрипт не делают.
Иногда, конечно, в шелле (ash) подкорке мозга не хватает структур данных, но пережить это можно.
>На шелле не надо программировать.
Надо, пайплайн на шелле проживёт дольше портянки на питоне.
>В юникс даже не обязательно писать на скриптовых языках.
Если пишуший не проникся философией юникс. Ну как здоровому ходить в инвалидной коляске. Я считаю так: не освоившему базовые навыки компьютерной грамотности на юниксе делать нечего - иначе юникс очень быстро и окончательно вместо годного инструмента станет большой инвалидной коляской.
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|3.45, ПАНК программист а не кодер (?), 14:36, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Всё-то, может, и по делу, и верно, но только суть баша от этого не меняются: встратый синтаксис, несколько слоёв expansion-ов, shopt-магия и так далее. Баш, может быть, мощный инструмент, хороший инструмент, но точно не удобный или современный инструмент, о чём тут спорить вообще.
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|4.69, Аноним (-), 16:14, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>синтаксис
Годный синтаксис у обычного шелла, что надо умещает получше любого питона, про башизмы тебе не отвечу.
>несколько слоёв expansion-ов, shopt-магия
Да наплевать. Наквотил разик, запомнил и забыл. Больше двух уровней обратных кавычек редко бывает. Из опций только трассировка и может быть полезной в основном, ну -e плюс-минус, магии в этом нет.
>не удобный
busybox ash делает бррррр, работа делается, что ещё надо? Даже репл есть.
>или современный
Т.е. знания шелла не обесцениваются. Это наоборот плюс.
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|1.23, Аноним (23), 12:48, 27/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Настоящими программистам все эти проверки не нужны, они нужны только всяким там, которые даже язык не знают на котором пишут
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|2.42, burjui (ok), 14:06, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Есть одна проблема с вашим определением термина "настоящий программист": таких не существует. Нет и не было за всю историю человечества ни одного индивида, который бы не совершал ошибок. Конечно, если это мелкий одноразовый скрипт для не слишком важной ерудны, то цена ошибки настолько мала, что можно обойтись и без статического анализатора. Но если он уже есть, не пользоваться им - безумие.
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|2.49, Ноня (?), 14:45, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так там одна часть в рекламке шеллчека так и гласит: ищут ошибки новичков, и шоб никаких криптик мессаджес!
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|2.43, burjui (ok), 14:15, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А я хотел бы посмеяться над такими ыкспертами, как ты, но часто моя способность смеяться временно подавляется после чтения комментариев на этом ресурсе, как в известном анекдоте про армию и цирк. Но я всё равно никак не могу остановиться и перестать читать комментарии на этом ресурсе. Наверное, это что-то сродни просмотру фильмов ужасов для нормального человека, с тем отличием, что у меня они как раз-таки вызывают смех.
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|5.70, Ноня (?), 16:16, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В идеешечке и по-идеешненькому, как будто пишете на жабке.
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|6.78, burjui (ok), 16:48, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скрипты пишу обычно в Vim :) Но вообще на шелле не люблю писать, мелочёвку пишу на Rust или Python (не сильно проще, чем на первом, если честно). Вот на них да - в VSCode или Kate, потому что удобно.
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|3.84, Аноним (-), 17:22, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Но я всё равно никак не могу остановиться и перестать читать комментарии на этом ресурсе. Наверное, это...
Я могу предложить другую гипотезу. Тобою манипулируют, чтобы ты читал эти комментарии. Гипотеза о манипуляции всегда должна быть первой в списке гипотез для объяснения своего поведения, если у тебя нет чёткого ответа на вопрос "зачем я так себя веду". Когда чёткий ответ есть гипотезу манипуляции иногда можно отвергнуть, и практически всегда её можно сместить с первой позиции на вторую-третью, но если чёткого ответа нет, то она должна быть топовой гипотезой.
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|1.50, Аноним (-), 14:55, 27/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> статического анализа shell-скриптов
Блин, если вам это понадобилось, вы что-то, вероятно, делали не так.
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|1.60, Аноним (60), 15:08, 27/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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У баша какие-то проблемы с совместимостью. Несколько лет всё прекрасно работало, а тут он в 5.2 фейлится на ?() в $() и надо теперь вместо $() использовать обратные кавычки. При этом, в синтетическом коде это не проявляется и надо было догадаться, где проблема.
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|1.72, Аноним (72), 16:18, 27/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Они не могли придумать более оригинального названия? И как мне гуглить это и искать в репах?
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|2.79, Аноним (-), 16:52, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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От названия прямо-таки пахнет тем, что эти ребятки юниксом никогда не проникались. Ещё для бинго можно было бы домен .io зарегать.
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|1.88, Xasd8 (?), 17:37, 27/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> а использование "echo {1..10}" будет выделено как несовместимое с dash и sh.
ох тыж! ды кому какое дело до этих dash и sh ?
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