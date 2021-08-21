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cproc - новый компактный компилятор для языка Си

21.08.2021 14:59

Майкл Форни (Michael Forney), разработчик композитного сервера swc на базе протокола Wayland, развивает новый компилятор cproc, поддерживающий стандарт C11 и некоторые расширения GNU. Для генерации оптимизированных исполняемых файлов в компиляторе в качестве бэкенда применяется проект QBE. Код компилятора написан на языке Си и распространяется под свободной лицензией ISC.

Разработка ещё не завершена, но на текущей стадии реализована поддержка большей части спецификации C11. Среди пока неподдерживаемых возможностей - массивы переменной длины, препроцессор, генерация исполняемых файлов PIE (position independent code) и разделяемых библиотек, inlice-ассемблер, тип "long double", спецификатор _Thread_local, volatile-типы, строковые литералы с префиксом (L"...").

При этом возможностей cproc уже достаточно для сборки самого себя, mcpp, gcc 4.7, binutils и других базовых приложений. Ключевым отличием от других компиляторов является ориентация на создание компактной и не усложнённой реализации. Например, бэкенд позволяет генерировать код, демонстрирующий 70% производительности от продвинутых компиляторов, но при этом предложенная функциональность укладывается в 10% от больших компиляторов. Поддерживается сборка для архитектур x86_64 и aarch64 на платформах Linux и FreeBSD с библиотеками Glibc, bsd libc и Musl.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/michaelforn...)
  2. OpenNews: Релиз набора компиляторов GCC 11
  3. OpenNews: Релиз набора компиляторов LLVM 12.0
  4. OpenNews: Выпуск стандартной Си-библиотеки PicoLibc 1.5
  5. OpenNews: Дэниэл Бернштейн выступил с инициативой создания Си-компилятора для защищённого ПО
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55668-cproc
Ключевые слова: cproc, compile, c11
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  • 1.1, Аноним (1), 15:11, 21/08/2021 [ответить]  
    		• +/
    Круто
     
  • 1.2, Дмитрий (??), 15:15, 21/08/2021 [ответить]  
    		• +/
    Товарищи эксперты, а подскажите, имеет ли смысл учить С, если ранее его не знал, имеется ввиду с перспективой хотя бы на лет 5-10?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 15:18, 21/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Определенно стоит, эта технология с нам надолго, не смотря на появление более продвинутых языков, знание Си позволит вам стать более продвинутым специалистом
     
  • 2.5, Аноним (5), 15:19, 21/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    скажем так: на микроконтроллеры и встраиваемый линукс всегда будет спрос, а там ценят си и ассемблер, поэтому стоит, но надо знать в какую область переться
     

  • 1.3, Аноним (4), 15:17, 21/08/2021 [ответить]  
    		• +/
    Хорошее соотношение размера реализации и производительности продукта компиляции
     
  • 1.6, Иваня (?), 15:24, 21/08/2021 [ответить]  
    		• +/
    Круто, спасибо за информацию. Буду изучать, код действительно не усложнён.
     
  • 1.7, Аноним (7), 15:33, 21/08/2021 [ответить]  
    		• +/
    непонятно в чем новость, cproc уже давно пилят, вроде как. А сам проект годный
     
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