Система распараллеливания shell-скриптов PaSh перешла под крыло Linux Foundation

Если речь идёт о ForEach -Parallel из 5.1, то это как раз то самое.

Итератор обходит коллекцию. Если встречается конвейерная обработка объекта коллекции внутри скриптблока, то эта часть отработает параллельно "автомагически". Если явно показано, где нужно параллелить, то тоже получится. Это очень похоже на тот разбор, который делает PaSh... вот только это доступно только как часть System Center SMA через модуль PSWorkflow и не очень то надо, когда у тебя в языке паралеллизм и так из коробки доступен как свой через Jobs так и средствами .net внутри которого оно выполняется. Ничего же не мешает написать свои кастомные классы и работать с потоками по вкусу изнутри лругого дотнетовского языка, если прямо сильно хочется. Если речь о ForEach-Object -Parallel из 7.0, то нет это не оно.

Там произойдет перенос всей обработки скриптблока в разные runspaces, которые распределятся по заданному количеству в ThrottleLimit количеству сценариев в параллельных потоках. Это, по-сути, синтаксический сахар над jobs, поэтому в случае с выполнением в изначально параллельных частях PS или в других runspaces, например, через PSRemoting, нужно не хило будет так заморочиться с ручной сериализацией и десериализацией аргументов скриптблока, если они есть, опять же. Ну и оверхед там будет колоссальный на порождение пачки runspaces. Это не для распараллеливания инструкций по-максимуму, это когда нужно выполнить длинный не имеющий промежуточных состояний долгий скрипт прямо из конвейера.

