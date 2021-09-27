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Система распараллеливания shell-скриптов PaSh перешла под крыло Linux Foundation

27.09.2021 21:47

Проект PaSh, развивающий инструменты для параллельного выполнения shell-скриптов, объявил о переходе под покровительство организации Linux Foundation, которая предоставит инфраструктуру и сервисы, необходимые для продолжения разработки. Код проекта распространяется под лицензией MIT и включает компоненты на языках Python, Shell, C и OCaml.

PaSh включает JIT-компилятор, runtime и библиотеку аннотаций:

  • Runtime предоставляет набор примитивов для поддержки параллельного выполнения скирптов.
  • Библиотека аннотаций определяет набор свойств, описывающих ситуации в которых допускается распараллеливание отдельных команд POSIX и GNU Coreutils.
  • Компилятор на лету разбирает предложенный Shell-скрипт в абстрактное синтаксическое дерево (AST), разбивает на фрагменты, пригодные для параллельного выполнения, и формирует на их основе новый вариант скрипта, части которого могут выполняться одновременно. Информация о командах, которые допускают распараллеливания, берётся компилятором из библиотеки аннотаций. В процессе генерации параллельно выполняемого варианта скрипта в код подставляются дополнительные конструкции из Runtime.

Например, скрипт, обрабатывающий два файла f1.md и f2.md 

        
                        cat f1.md f2.md | 
                          tr A-Z a-z |
                          tr -cs A-Za-z '\n' |
                          sort |
                          uniq | 
                          comm -13 dict.txt - > out
                        cat out | wc -l | sed 's/$/ mispelled words!/'
в обычных условиях обработает два файла последовательно:
а при запуске под управлением PaSh будет разбит на два одновременно выполняемых потока, каждый из которых обрабатывает свой файл:


  1. Главная ссылка к новости (https://linuxfoundation.org/pr...)
  2. OpenNews: Выпуск командной оболочки fish 3.2
  3. OpenNews: Выпуск командной оболочки GNU Rush 2.0
  4. OpenNews: Релиз командной оболочки zsh 5.1
  5. OpenNews: Релиз командного интерпретатора Bash 5.1
  6. OpenNews: Представлен проект Pash, - открытая многоплатформенная реализация MS PowerShell
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55877-pash
Ключевые слова: pash, shell
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 22:17, 27/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Может у них и транслятор ./configure -> CMake есть?
     
     
  • 2.4, Qwerty (??), 22:24, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Лучше Bash -> Rust.
     

  • 1.5, Аноним (5), 22:25, 27/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    "Програмирую на Баш" - обретает новій смьісл.
     
  • 1.6, Qwerty (??), 22:25, 27/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    А вообще прикольно, наконец-то в Linux сделали аналог -parallel из PowerShell.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 22:56, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > -parallel из PowerShell

    Это вообще не то.

     
     
  • 3.8, Qwerty (??), 22:57, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    До "этого" Башу ещё идти и идти.
     
     
  • 4.10, Вуся (?), 23:45, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наоборот.
     
  • 3.11, Аноним (11), 01:50, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если речь идёт о ForEach -Parallel из 5.1, то это как раз то самое.
    Итератор обходит коллекцию. Если встречается конвейерная обработка объекта коллекции внутри скриптблока, то эта часть отработает параллельно "автомагически". Если явно показано, где нужно параллелить, то тоже получится. Это очень похоже на тот разбор, который делает PaSh... вот только это доступно только как часть System Center SMA через модуль PSWorkflow и не очень то надо, когда у тебя в языке паралеллизм и так из коробки доступен как свой через Jobs так и средствами .net внутри которого оно выполняется. Ничего же не мешает написать свои кастомные классы и работать с потоками по вкусу изнутри лругого дотнетовского языка, если прямо сильно хочется.

    Если речь о ForEach-Object -Parallel из 7.0, то нет это не оно.
    Там произойдет перенос всей обработки скриптблока в разные runspaces, которые распределятся по заданному количеству в ThrottleLimit количеству сценариев в параллельных потоках. Это, по-сути, синтаксический сахар над jobs, поэтому в случае с выполнением в изначально параллельных частях PS или в других runspaces, например, через PSRemoting, нужно не хило будет так заморочиться с ручной сериализацией и десериализацией аргументов скриптблока, если они есть, опять же. Ну и оверхед там будет колоссальный на порождение пачки runspaces. Это не для распараллеливания инструкций по-максимуму, это когда нужно выполнить длинный не имеющий промежуточных состояний долгий скрипт прямо из конвейера.

     

  • 1.9, Аноним (9), 23:18, 27/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Код проекта распространяется под лицензией MIT и включает компоненты на языках Python,

    Годная новость! И лицензия правильная и место питона верное. Порулить скажем портажами - это для питона ок. Пилить синапс - беда. Остался еще в отдельных людях здравый смысл. Отлично!

     
  • 1.12, Аноним (12), 02:28, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а я gnu parallel пользовался
    чем это лучше?
     
  • 1.13, Аноньимъ (ok), 04:40, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жуть и мрак.

    Шелл скрипт был ошибкой, вот что неплохо бы заменить как устаревшую жуть.

     

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