Выпуск MicroPythonOS 0.9, ОС с графическим интерфейсом для микроконтроллеров

Доступен выпуск проекта MicroPythonOS 0.9.0, разрабатывающего операционную систему для микроконтроллеров, таких как ESP32, написанную с использованием инструментария MicroPython. Операционная система оснащена графическим интерфейсом, развиваемым с оглядкой на Android и iOS, и поддерживающим управления через сенсорные экраны. Из областей применения MicroPythonOS упоминаются устройства интернета вещей (IoT), системы управления домашней автоматизацией, интерактивные панели, роботы и умные носимые устройства с управлением экранными жестами. Проект также может применяться для быстрой разработки прототипов новых устройств. Код написан на языках Си и Python и распространяется под лицензий MIT. MicroPythonOS предлагает минимальную базовую систему, отвечающую за инициализацию и взаимодействие с аппаратным обеспечением, монтирование накопителей, многозадачность и интерфейс пользователя. Вся остальная функциональность, такая как настройка Wi-Fi и установка обновлений, вынесена в приложения. В базовый набор входит меню приложений, конфигуратор, виджет для настройки Wi-Fi, программа установки и обновления приложений. Для приложений предлагается использовать язык MicroPython (урезанная редакция Python 3) и подмножество библиотек Python. Возможна установки внешних приложений, распространяемых через централизованный каталог App Store (например, через App Store распространяются просмотрщик изображений и программа для работы с камерой). Обновления доставляются по сети в режиме OTA (over-the-air). Имеется поддержка Wi-Fi, Blutooth, датчиков IMU (Inertial Measurement Unit), сенсорных экранов и камер.



В новой версии В конфигураторе подгруппы настроек вынесены в отдельные приложения (например, создано отдельное приложение для настройки Wi-Fi). Добавлены новые подгруппы с настройками беспроводной точки доступа (Hotspot) и web-сервера.

Улучшено воспроизведение и запись звуковых файлов - добавлено отображение прогресса операции и добавлена поддержка аппаратных кнопок изменения громкости.

Переработаны IMU-драйверы для датчиков, добавлен драйвер для магнитометра.

Добавлен инструменатрий для запуска web-сервера. Для плат ESP32 реализован компонент WebREPL (не активирован по умолчанию), предоставляющий оболочку для удалённого доступа к окружению MicroPython через браузер.

Реализована возможность создания беспроводных точек доступа.

Добавлена поддержка плат LilyGo T-Display-S3, LilyGo T-Watch S3 Plus, M5Stack Fire, ODroid Go и unPhone 9.



