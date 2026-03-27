Выпуск MicroPythonOS 0.9, ОС с графическим интерфейсом для микроконтроллеров

27.03.2026 12:48 (MSK)

Доступен выпуск проекта MicroPythonOS 0.9.0, разрабатывающего операционную систему для микроконтроллеров, таких как ESP32, написанную с использованием инструментария MicroPython. Операционная система оснащена графическим интерфейсом, развиваемым с оглядкой на Android и iOS, и поддерживающим управления через сенсорные экраны. Из областей применения MicroPythonOS упоминаются устройства интернета вещей (IoT), системы управления домашней автоматизацией, интерактивные панели, роботы и умные носимые устройства с управлением экранными жестами. Проект также может применяться для быстрой разработки прототипов новых устройств. Код написан на языках Си и Python и распространяется под лицензий MIT.

MicroPythonOS предлагает минимальную базовую систему, отвечающую за инициализацию и взаимодействие с аппаратным обеспечением, монтирование накопителей, многозадачность и интерфейс пользователя. Вся остальная функциональность, такая как настройка Wi-Fi и установка обновлений, вынесена в приложения. В базовый набор входит меню приложений, конфигуратор, виджет для настройки Wi-Fi, программа установки и обновления приложений.

Для приложений предлагается использовать язык MicroPython (урезанная редакция Python 3) и подмножество библиотек Python. Возможна установки внешних приложений, распространяемых через централизованный каталог App Store (например, через App Store распространяются просмотрщик изображений и программа для работы с камерой). Обновления доставляются по сети в режиме OTA (over-the-air). Имеется поддержка Wi-Fi, Blutooth, датчиков IMU (Inertial Measurement Unit), сенсорных экранов и камер.

В новой версии

  • В конфигураторе подгруппы настроек вынесены в отдельные приложения (например, создано отдельное приложение для настройки Wi-Fi). Добавлены новые подгруппы с настройками беспроводной точки доступа (Hotspot) и web-сервера.
  • Улучшено воспроизведение и запись звуковых файлов - добавлено отображение прогресса операции и добавлена поддержка аппаратных кнопок изменения громкости.
  • Переработаны IMU-драйверы для датчиков, добавлен драйвер для магнитометра.
  • Добавлен инструменатрий для запуска web-сервера. Для плат ESP32 реализован компонент WebREPL (не активирован по умолчанию), предоставляющий оболочку для удалённого доступа к окружению MicroPython через браузер.
  • Реализована возможность создания беспроводных точек доступа.
  • Добавлена поддержка плат LilyGo T-Display-S3, LilyGo T-Watch S3 Plus, M5Stack Fire, ODroid Go и unPhone 9.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/MicroPython...)
  2. OpenNews: Выпуск WebThings Gateway 2.0, шлюза для умного дома и IoT-устройств
  3. OpenNews: Выпуск Snek 1.10, Python-подобного языка программирования для встраиваемых систем
  4. OpenNews: Опубликована операционная система реального времени RT-Thread 5.1
  5. OpenNews: Проект Tilck развивает упрощённое Linux-совместимое ядро
  6. OpenNews: Доступен PikaScript 1.8, вариант языка Python для микроконтроллеров
Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:23, 27/03/2026 [ответить]  
    >таких как ESP32

    Кстати не рекомендую, STM32 это база:
    https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32-32-bit-arm-cortex

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 13:36, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    ESP - это WiFi-модуль за копейки. Большего от него никто не ждёт.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 14:16, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Нет, esp32-p4 это уже полноценные RISC-V процессоры с приличной производительностью, и в нём уже выпилили WIFI и BLE, а линейка ESP-32 уже давно расширилась и до энергоэффективных H2, где тоже нет WIFI
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 15:06, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    H2 и H21 это скорее конкуренты Nordic NRF52840 и более новых серий, чем СТМок.
     
  • 4.10, premium user (?), 15:21, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    2*400 мгц - не сильно и то и прилично относительно настоящих "полноценных процессоров", даже подешману за $5.
     
  • 2.3, Sm0ke85 (ok), 13:49, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Кстати не рекомендую, STM32 это база:

    Очень сомнительный проект для применения в STM32, т.к. там как правило серьезная разработка делается, а данный проект больше похож на что-то для энтузиастов

     

  • 1.5, Аноним (1), 14:33, 27/03/2026 [ответить]  
    >предлагается использовать язык MicroPython

    https://opennet.ru/61678-raspberrypi

     
  • 1.6, Аноним (6), 14:41, 27/03/2026 [ответить]  
    И даже в такую шляпу запихнули анимацию. За что?
     
     
  • 2.8, q (ok), 15:09, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    И даже в такую шляпу запихнули питон. Всюду обязательно нужно всунуть питон.
     

  • 1.9, premium user (?), 15:18, 27/03/2026 [ответить]  
    Первое правило микропитонщика: никогда никому (особенно девушкам) не рассказывай о том, что у тебя микропитон.
     
