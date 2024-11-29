Выпуск Snek 1.10, Python-подобного языка программирования для встраиваемых систем

|
|1.1, Аноним (1), 10:11, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Все нормальные пацаны уже давно на RISCV, а эти до сих пор сидят на древнеарме и выдают это за инновацию.
/me отбивает фейспалмом себе всё лицо.
|
|
|
|
|
|3.5, Аноним (1), 10:20, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
А ещё он не вошёл на рынок спутников достигших гелиопаузы. Только кому какое дело. Одноплатников на RISCV уже выше крыши.
|
|1.2, Аноним (3), 10:11, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Мнение анонимных экспертов, стоит учить сабж или лучше сконцентрироваться на Питоне?
|
|
|
|2.4, Аноним (1), 10:16, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это всего лишь dsl для их фирменного snekboard причем что характерно это контроллер для Lego. А поддержка сторонних плат это просто маркетинг.
|
|2.6, Аноним (6), 10:28, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
зачем тебе питон? посмотри на хедхантере за что больше платят, то и учи
|
|
|
|3.7, Аноним (1), 10:31, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Неверная стратегия. Платят больше за то что фиг выучишь и спец там нужен с миллионом лет опыт. Учить надо то на что больше вакансий и что востребовано т.е. для РФ это 1С.
|
|
|
|
|
|5.16, Аноним (1), 10:55, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
УюУ меня товарищ уехал в Тайланд и стал лоукод программистом, а был сисадмином.
|
|1.8, Аноним (8), 10:31, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> используется синтаксис Python
То есть опять программировать пробельчиками? Пробельчики как практически _единственный_ способ организации control flow -- до такого еще додуматься надо.
|
|
|
|2.9, Аноним (1), 10:35, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Потому что на других языках нельзя заставить программиста нормально форматировать текст кода. А тут встроенный стандартом автоформат на уровне стандарта языка, а не тулза сбоку.
|
|
|
|3.13, Аноним (8), 10:45, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Можно. Есть такая вещь, называется автоформаттер, который можно настроить, чтобы он срабатывал по Ctrl-S при сохранении в редакторе. Во-вторых, есть CI/CD, где можно добавить проверку, блочащий MR/PR, если код коряво отформатирован. В-третьих, подобные решения есть и для питона, потому что его синтаксис все равно свободный: 'a=42' -- здесь можно с пробелами, а можно без, но чтобы приучить программера ставить пробелы вокруг знака равно, все равно придется обмазываться автоформаттерами и CI/CD. Так что твой аргумент попросту невалиден. В-четвертых, код с пробельчиками тяжело копировать-вставлять в каких-нибудь мессенджерах, не умеющих в маркдаун, но это уже другая история.
|
|
|
|4.15, Аноним (15), 10:54, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это все фигня. Можно сделать успешный ЯП с пробелами, можно без пробелов. Ни на что это не влияет абсолютно. И обсуждать это вообще смысла нет.
|
|2.11, Аноним (12), 10:43, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Щас бы придираться к синтаксису, который не важен, а не к семантике, которая единственная важная вещь в дизайне ЯП.
|
|1.10, Аноним (1), 10:40, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Короче какой лидер такой и приход. Его специально поставили развалить X.org
|
|1.17, Аноним (17), 11:01, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Snek может использоваться редактор кода Mu
*картика с крестящимся святым отцом*
нет, ну ты видел? видел?
|