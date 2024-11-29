Выпуск Snek 1.10, Python-подобного языка программирования для встраиваемых систем

Кит Паккард (Keith Packard), активный разработчик Debian, лидер проекта X.Org и создатель множества X-расширений, включая XRender, XComposite и XRandR, опубликовал новый выпуск языка программирования Snek 1.10, позиционируемого как упрощённый вариант языка Python, адаптированный для использования на встраиваемых системах, на которых недостаточно ресурсов для использования MicroPython и CircuitPython. Snek не претендует на полноценную поддержку языка Python, но может использоваться на чипах, имеющих всего 2КБ ОЗУ, 32 КБ Flash-памяти и 1КБ EEPROM. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3. Сборки подготовлены для Linux, Windows и macOS. В языке Snek используется семантика и синтаксис Python, но поддерживается лишь ограниченное подмножество возможностей. Одной из целей, которая учитывается при разработке, является сохранение обратной совместимости - программы на Snek могут выполняться с использованием полноценных реализаций Python 3. Для разработки приложений на Snek может использоваться редактор кода Mu (патчи для поддержки) или собственная консольная интегрированная среда разработки Snekde, которая написана с использованием библиотеки Curses и предоставляет интерфейс для редактирования кода и взаимодействия с устройством через USB-порт (можно сразу сохранять программы в eeprom устройства и загружать код с устройства). Snek портирован для различных встраиваемых устройств, включая платы Arduino, Feather/Metro M0 Express, Adafruit Crickit, Adafruit ItsyBitsy, Lego EV3 и µduino, предоставляет доступ к GPIO и периферийным устройствам. Проектом также разработан собственный открытый микроконтроллер Snekboard (ARM Cortex M0 с 256КБ Flash и 32КБ ОЗУ), рассчитанный на использование со Snek или CircuitPython, и нацеленный на обучение и создание роботов с использованием деталей LEGO. В новом выпуске: Добавлена поддержка использования 512-байтового загрузчика ubaboot на платах ATmega 32u4.

В глобальное пространство имён перенесены функции, связанные с математическими вычислениями, временем и генерацией псевдослучайных чисел (модули "math", "time" и "random"), которые теперь можно использовать без префиксов "math.", "time." и "random.".

Компоненты для поддержки микроконтроллеров AVR адаптированы для новой avr libc и компилятора gcc-avr на базе gcc 14.

Для всех поддерживаемых устройств предложены унифицированные реализации генераторов псевдослучайных чисел snek-random.c и snek-random-small.c (вариант без 64-разрядной арифметики для маломощных устройств).



