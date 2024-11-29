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Выпуск Snek 1.10, Python-подобного языка программирования для встраиваемых систем

29.11.2024 09:58

Кит Паккард (Keith Packard), активный разработчик Debian, лидер проекта X.Org и создатель множества X-расширений, включая XRender, XComposite и XRandR, опубликовал новый выпуск языка программирования Snek 1.10, позиционируемого как упрощённый вариант языка Python, адаптированный для использования на встраиваемых системах, на которых недостаточно ресурсов для использования MicroPython и CircuitPython. Snek не претендует на полноценную поддержку языка Python, но может использоваться на чипах, имеющих всего 2КБ ОЗУ, 32 КБ Flash-памяти и 1КБ EEPROM. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3. Сборки подготовлены для Linux, Windows и macOS.

В языке Snek используется семантика и синтаксис Python, но поддерживается лишь ограниченное подмножество возможностей. Одной из целей, которая учитывается при разработке, является сохранение обратной совместимости - программы на Snek могут выполняться с использованием полноценных реализаций Python 3.

Для разработки приложений на Snek может использоваться редактор кода Mu (патчи для поддержки) или собственная консольная интегрированная среда разработки Snekde, которая написана с использованием библиотеки Curses и предоставляет интерфейс для редактирования кода и взаимодействия с устройством через USB-порт (можно сразу сохранять программы в eeprom устройства и загружать код с устройства).

Snek портирован для различных встраиваемых устройств, включая платы Arduino, Feather/Metro M0 Express, Adafruit Crickit, Adafruit ItsyBitsy, Lego EV3 и µduino, предоставляет доступ к GPIO и периферийным устройствам. Проектом также разработан собственный открытый микроконтроллер Snekboard (ARM Cortex M0 с 256КБ Flash и 32КБ ОЗУ), рассчитанный на использование со Snek или CircuitPython, и нацеленный на обучение и создание роботов с использованием деталей LEGO.

В новом выпуске:

  • Добавлена поддержка использования 512-байтового загрузчика ubaboot на платах ATmega 32u4.
  • В глобальное пространство имён перенесены функции, связанные с математическими вычислениями, временем и генерацией псевдослучайных чисел (модули "math", "time" и "random"), которые теперь можно использовать без префиксов "math.", "time." и "random.".
  • Компоненты для поддержки микроконтроллеров AVR адаптированы для новой avr libc и компилятора gcc-avr на базе gcc 14.
  • Для всех поддерживаемых устройств предложены унифицированные реализации генераторов псевдослучайных чисел snek-random.c и snek-random-small.c (вариант без 64-разрядной арифметики для маломощных устройств).


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/keith-packa...)
  2. OpenNews: Доступен PikaScript 1.8, вариант языка Python для микроконтроллеров
  3. OpenNews: Выпуск стандартной Си-библиотеки PicoLibc 1.8.6
  4. OpenNews: Обеспечена возможность запуска MicroPython в web-браузере
  5. OpenNews: Проект Tilck развивает упрощённое Linux-совместимое ядро
  6. OpenNews: Опубликована операционная система реального времени RT-Thread 5.1
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62315-snek
Ключевые слова: snek, python
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:11, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все нормальные пацаны уже давно на RISCV, а эти до сих пор сидят на древнеарме и выдают это за инновацию.

    /me отбивает фейспалмом себе всё лицо.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:16, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    RISC-V всё ещё не вошёл на рынок потребительской техники.
     
     
  • 3.5, Аноним (1), 10:20, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А ещё он не вошёл на рынок спутников достигших гелиопаузы. Только кому какое дело. Одноплатников на RISCV уже выше крыши.  
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 10:45, 29/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.2, Аноним (3), 10:11, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мнение анонимных экспертов, стоит учить сабж или лучше сконцентрироваться на Питоне?
     
     
  • 2.4, Аноним (1), 10:16, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это всего лишь dsl для их фирменного snekboard причем что характерно это контроллер для Lego. А поддержка сторонних плат это просто маркетинг.
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:28, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зачем тебе питон? посмотри на хедхантере за что больше платят, то и учи
     
     
  • 3.7, Аноним (1), 10:31, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неверная стратегия. Платят больше за то что фиг выучишь и спец там нужен с миллионом лет опыт. Учить надо то на что больше вакансий и что востребовано т.е. для РФ это 1С.
     
     
  • 4.14, Аноним (6), 10:49, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты ещё посоветуй осваивать low-code
     
     
  • 5.16, Аноним (1), 10:55, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    УюУ меня товарищ уехал в Тайланд и стал лоукод программистом, а был сисадмином.
     

  • 1.8, Аноним (8), 10:31, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > используется синтаксис Python

    То есть опять программировать пробельчиками? Пробельчики как практически _единственный_ способ организации control flow -- до такого еще додуматься надо.

     
     
  • 2.9, Аноним (1), 10:35, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потому что на других языках нельзя заставить программиста нормально форматировать текст кода. А тут встроенный стандартом автоформат на уровне стандарта языка, а не тулза сбоку.
     
     
  • 3.13, Аноним (8), 10:45, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно. Есть такая вещь, называется автоформаттер, который можно настроить, чтобы он срабатывал по Ctrl-S при сохранении в редакторе. Во-вторых, есть CI/CD, где можно добавить проверку, блочащий MR/PR, если код коряво отформатирован. В-третьих, подобные решения есть и для питона, потому что его синтаксис все равно свободный: 'a=42' -- здесь можно с пробелами, а можно без, но чтобы приучить программера ставить пробелы вокруг знака равно, все равно придется обмазываться автоформаттерами и CI/CD. Так что твой аргумент попросту невалиден. В-четвертых, код с пробельчиками тяжело копировать-вставлять в каких-нибудь мессенджерах, не умеющих в маркдаун, но это уже другая история.
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 10:54, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это все фигня. Можно сделать успешный ЯП с пробелами, можно без пробелов. Ни на что это не влияет абсолютно. И обсуждать это вообще смысла нет.
     
  • 4.19, Аноним (1), 11:02, 29/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.11, Аноним (12), 10:43, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Щас бы придираться к синтаксису, который не важен, а не к семантике, которая единственная важная вещь в дизайне ЯП.
     

  • 1.10, Аноним (1), 10:40, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Короче какой лидер такой и приход. Его специально поставили развалить X.org
     
  • 1.17, Аноним (17), 11:01, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Snek может использоваться редактор кода Mu

    *картика с крестящимся святым отцом*

    нет, ну ты видел? видел?

     
  • 1.18, Аноним (18), 11:01, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не трогайте наши чистые чипы своим грязным питоном!!!
     

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