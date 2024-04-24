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Опубликована операционная система реального времени RT-Thread 5.1

24.04.2024 12:40

После года разработки доступен выпуск RT-Thread 5.1, операционной системы реального времени (RTOS) для устройств интернета-вещей. Система развивается с 2006 года сообществом китайских разработчиков и в настоящее время портирована для 154 плат, чипов и микроконтроллеров на базе архитектур x86, ARM, MIPS, С-SKY, Xtensa, ARC и RISC-V. Минималистичная сборка RT-Thread (Nano) требует для работы всего 3 КБ Flash и 1.2 КБ ОЗУ. Для IoT-устройств, сильно не ограниченных в ресурсах, предлагается полнофункциональная версия, поддерживающая управление пакетами, конфигураторы, сетевой стек, пакеты с реализацией графического интерфейса, системы голосового управления, СУБД, сетевых сервисов и движков для выполнения скриптов. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Операционную систему образуют три базовых слоя:

  • Ядро, обеспечивающее выполнение задач в режиме реального времени. Ядро предоставляет универсальные базовые примитивы, охватывающие такие области, как управление блокировками и синхронизацией данных, планирование задач, управление потоками, обработка сигналов, очереди сообщений, управление таймером, управление памятью. Специфичные для аппаратного обеспечения особенности реализованы на уровне libcpu и BSP, которые включают необходимые драйверы и код для поддержки CPU.
  • Компоненты и сервисы, работающие поверх ядра и предлагающие такие абстракции как виртуальная файловая система, система обработки исключений, хранилище в формате ключ/значение, интерфейс командной строки FinSH, сетевой стек (LwIP) и сетевые фреймворки, библиотеки для поддержки устройств, звуковая подсистема, беспроводной стек, компоненты для поддержки Wi-Fi, LoRa, Bluetooth, 2G/4G. Модульная архитектура позволяет подключать компоненты и сервисы в зависимости от своих задач и имеющихся аппаратных ресурсов.
  • Пакеты программ. Программные компоненты общего назначения и библиотеки функций распространяются и устанавливаются в форме пакетов. В настоящее время репозиторий включает более 450 пакетов, предлагающих от графических интерфейсов, мультимедийных приложений и сетевых приложений до систем управления роботами и обработчиков на базе машинного обучения. В пакетах также поставляются движки для организации выполнения программ на языках Lua, JerryScript, MicroPython, PikaScript и Rust (rtt_rust).

Особенности платформы:

  • Поддержка архитектур:
    • ARM Cortex-M0/M0+/M3/M4/M7/M23/M33 (поддерживаются микроконтроллеры таких производителей, как ST, Winner Micro, MindMotion, Realtek, Infineon, GigaDevic, Nordic, Nuvoton, NXP).
    • ARM Cortex-R4.
    • ARM Cortex-A8/A9 (NXP).
    • ARM7 (Samsung).
    • ARM9 (Allwinner, Xilinx, GOKE).
    • ARM11 (Fullhan).
    • MIPS32 (Loongson, Ingenic).
    • RISC-V RV32E/RV32I[F]/RV64[D] (sifive, Canaan Kendryt, bouffalo_lab, Nuclei, T-Head, HPMicro).
    • ARC (SYNOPSYS)
    • DSP (TI).
    • C-Sky.
    • x86.
  • Расширяемая модульная архитектура, позволяющая сформировать окружение, подходящее для систем с ограниченными ресурсами (минимальные требования - 3 КБ Flash и 1.2 КБ ОЗУ).
  • Поддержка различных стандартных интерфейсов для разработки программ, таких как POSIX, CMSIS, C++ API. Отдельно развивается прослойка RTduino для совместимости с API и библиотеками проекта Arduino.
  • Возможность расширения через систему пакетов и подключаемых компонентов.
  • Поддержка разработки приложения для высокопроизводительной обработки информации.
  • Гибкая система управления питанием, позволяющая автоматически переводить устройство в режим сна и динамически управлять напряжением и частотой в зависимости от нагрузки.
  • Поддержка аппаратных средств для шифрования и расшифровки, предоставление библиотек с различными криптографическими алгоритмами.
  • Унифицированный интерфейс для доступа к периферийным устройствам и дополнительному оборудованию.
  • Виртуальная ФС и наличие драйверов для таких ФС, как FAT, UFFS, NFSv3, ROMFS и RAMFS.
  • Стек протоколов для TCP/IP, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, NB-IoT, 2G/3G/4G, HTTP, MQTT, LwM2M и т.п.
  • Система удалённой доставки и установки обновлений, поддерживающая шифрование и верификацию по цифровой подписи, возобновление прерванной установки, восстановление после сбоя, откат изменений и т.п.
  • Система динамически загружаемых модулей ядра, позволяющая отдельно собирать и разрабатывать компоненты ядра, и динамически загружать их при появлении необходимости.
  • Поддержка различных сторонних пакетов, например, Yaffs2, SQLite, FreeModbus, Canopen и т.п.
  • Возможность прямой компиляции BSP-пакета (Board Support Package) с компонентами для поддержки определённой аппаратной платформы, и его загрузки на плату.
  • Наличие эмулятора (BSP qemu-vexpress-a9), позволяющего разрабатывать приложения без использования реальных плат.
  • Поддержка типовых компиляторов и инструментов для разработки, таких как GCC, MDK Keil и IAR.
  • Развитие собственной интегрированной среды разработки RT-Thread Studio IDE, позволяющей создавать и отлаживать приложения, загружать их на платы, управлять настройками. Плагины для разработки программ для RT-Thread также доступны для Eclipse и VS Code.
  • Наличие консольного интерфейса Env, упрощающего создание проектов и настройку окружения.



Среди изменений в новом выпуске:

  • В RT-Smart, гибридной операционной системе на базе RT-Thread, отделяющей приложения от ядра, включена по умолчанию поддержка механизмов epoll, eventfd, signalfd, timerfd и select. Реализована подсистема эмулятора терминала. Добавлена поддержка устройств DFZU2EG MPSoC и cv181x-riscv.
  • В RTduino, слой для обеспечения совместимости с экосистемой Arduino, добавлена поддержка плат raspberry-pico, stm32h503-st-nucleo, stm32h563-st-nucleo, stm32f412-nucleo, stm32f407-rt-spark.
  • Обновлены сторонние компоненты, такие как ssh, sftp, weston и vim.
  • Добавлена поддержка новых плат и чипов, таких как HPMicro RISC-V, STM32 Nucleo, Adafruit Metro M4, Seeed Wio-Terminal, ST (stm32L431_tencentos, stm32h7s7-disco, stm32f407-lckfb-skystar, stm32h503-st-nucleo), Renesas (ek-ra8m1, ek-ra8d1, ra8d1-vision-board), AT32 (at32f402-start, at32f405-start), HT32 (ht32f52352, ht32f12366, AVR32 at32uc3a0256, at32uc3b0256), CVITEK (c906_little, cv18xx_risc-v), WCH (yd-ch32v307vct6), HC32 (ev_hc32f4a0_lqfp176, ev_hc32f460_lqfp100_v2), (ev_hc32f448_lqfp80, GD32 gd32407v-lckfb), NXP (frdm-mcxn947, frdm-mcxa153).
  • Оптимизирована работа планировщиков задач и CPU. Добавлена прослойка для абстрагирования планировщика rt_sched.
  • Проведена оптимизация работы на многоядерных системах.
  • Предоставлена возможность подключения обработчиков к операциям выделения памяти malloc.
  • Для архитектур ARM64 и RV64 реализована поддержка обратной трассировки (backtrace) ядра.
  • Продолжен переход на новую модель драйверов устройств.
  • В virtio-драйверах qemu-virt64-aarch64 и qemu-virt64-riscv добавлена поддержка SDL2.
  • Добавлен фреймворк для разработки драйверов clk.
  • В DFS добавлена конфигурация exfat. Ядро по умолчанию переведено на использование ФС dfsv2.
  • Улучшена поддержка TTY-терминалов.
  • В системе ввода/вывода добавлена поддержка флагов O_DIRECT и O_SYNC.
  • В реализации легковесных процессов lwP (Lightweight Process) функция wp_new заменена на lwp_create. Добавлена функция sys_setitimer.
  • В менеджер памяти MM добавлена поддержка резервирования памяти и реализована функция rt_aspace_mremap_range.
  • В Libcpu добавлена поддержка процессоров ARM Cortex-M85 и Cortex-R52


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/RT-Thread/r...)
  2. OpenNews: Microsoft анонсировал открытие кода Azure RTOS и передачу проекта сообществу Eclipse
  3. OpenNews: Проект Tilck развивает упрощённое Linux-совместимое ядро
  4. OpenNews: Проект ZSWatch развивает открытые умные часы на базе ОС Zephyr
  5. OpenNews: Выпуск свободной операционной системы реального времени Zephyr 1.8
  6. OpenNews: Открыт код MuditaOS, мобильной платформы с поддержкой экранов на базе электронной бумаги
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61063-rt-thread
Ключевые слова: rt-thread, rtos, mcu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Fur (?), 12:48, 24/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Система развивается с 2006 года сообществом китайских разработчиков и в настоящее время портирована для 154 плат, чипов и микроконтроллеров

    Удар!

     
     
  • 2.5, Минона (ok), 13:07, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    По кому?
     
     
  • 3.8, 111 (??), 13:18, 24/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3.10, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:28, 24/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 3.14, Аноним (14), 14:12, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В псину вестимо
     
     
  • 4.26, Аноним (-), 16:12, 24/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.16, Аноним (-), 14:17, 24/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты (6)

  • 1.2, Аноним (2), 12:50, 24/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    когда прочитал это сразу подумал, что на Си написано:
    > Минималистичная сборка RT-Thread (Nano) требует для работы всего 3 КБ Flash и 1.2 КБ ОЗУ

    А дальше:
    > Код написан на языке Си

    Молодцы, чё

     
  • 1.3, Аноним (3), 12:54, 24/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    bugurtos наше все
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 14:28, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наше всё - это Embox
     

  • 1.4, Аноним (4), 13:04, 24/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересно работу  на RISC-V починили?
     
     
  • 2.19, Аноним (18), 14:34, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каком из? На WCH вполне заводиться, только код надо контролировать и перечитывать. А то китайцы такого могут написать.
     
     
  • 3.21, Аноним (4), 15:09, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Примерно месяц назад пробовал завести на WCH CH32V307, не взлетело (собирается, прошивается, виснет при старте). С 4 версией работает.
     

  • 1.6, Аноним (6), 13:08, 24/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Чего требования такие конские? D Не у всех 64 кб есть.
     
  • 1.7, Аноним (7), 13:09, 24/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В qemu можно запустить? С genode будет работать?
     
  • 1.9, ryoken (ok), 13:19, 24/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >>устройств интернета-вещей

    написали б просто IoT

     
     
  • 2.22, Бывалый Смузихлёб (ok), 15:10, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ИВ
     

  • 1.11, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:31, 24/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Утром юани - вечером ОС, вечером юани - утром ОС.
     
  • 1.12, Аноним (12), 13:42, 24/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    вот если бы сабж можно было установить на старый ноутбук с одноядерным процессором чтобы ходить в интернет.
     
     
  • 2.13, Аноним (6), 14:06, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вчера про Нетку новость была. Почитал про нее и думаю взлетит.
     
     
  • 3.23, name (??), 15:11, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    BSD на слабом железе на порядки тормознее линукса. Там ядра допотопные без оптимизаций вообще.
     
     
  • 4.24, Аноним (2), 15:15, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Там ядра допотопные без оптимизаций вообще.

    эксперт опеннетный подтянулся :)

     
  • 2.15, anonymplusplus (?), 14:14, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В попробуйте? x86 заявлен..
     
     
  • 3.25, Аноним (12), 15:29, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё бы понять как собрать.
     

  • 1.17, Аноним (17), 14:27, 24/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    git log во многом состоит из иероглифов..
     
  • 1.20, Аноним (20), 14:35, 24/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    правильное развитие, в отличие от Линукс монолита
     

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