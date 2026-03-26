Выпуск свободных САПР FreeCAD 1.1 и SolveSpace 3.2

После года разработки опубликован релиз открытой системы параметрического 3D-моделирования FreeCAD 1.1, которая отличается гибкими возможностями кастомизации и наращивания функциональности через подключение дополнений. Интерфейс построен с использованием библиотеки Qt. Дополнения могут создаваться на языке Python. Поддерживается сохранение и загрузка моделей в различных форматах, в том числе в STEP, IGES и STL. Код FreeCAD распространяется под лицензией LGPLv2, в качестве моделирующего ядра используется Open CASCADE. Готовые сборки подготовлены для Linux (AppImage), macOS и Windows. FreeCAD позволяет, меняя параметры модели, обыгрывать различные варианты проектирования и оценивать работу в различные моменты разработки модели. Проект может выступать свободной заменой коммерческим САПР, таким как CATIA, Solid Edge и SolidWorks. Несмотря на то, что основным назначением FreeCAD является машиностроение и разработка дизайна новых продуктов, система может использоваться и в других областях, таких как архитектурное проектирование. Среди изменений: В интерфейсе пользователя реализована поддержка трёхточечного освещения для повышения качества отрисовки 3D-моделей.

В систему настройки добавлена панель поиска.

Добавлен новый редактор тем оформления и расширены возможности для изменения таблицы стилей.

Расширены возможности диалога для добавления свойств, в котором появилась поддержка вычисляемых выражений, перечислений и единиц измерения. В редакторе свойств улучшено автодополнение табуляцией, работа с наборами переменных (VarSet) и масштабирование окна.

В окружении для создания заготовок (Part Design) реализованы опции для использования прозрачности и подсветки эскиза при предпросмотре для оценки скрытых поверхностей и структуры детали в объёме. Добавлены интерактивные элементы управления, позволяющие манипулировать параметрами в окне 3D-виде, перетаскивая элементы мышью. Переработана панель задач в инструменте проектирования отверстий (Hole Tool), в которой обеспечено скрытые нерелевантных и показ только актуальных элементов для текущей конфигурации.





Добавлен инструмент "Уточнить выбор" Clar­i­fy Selec­tion, позволяющий уточнить выделение скрытых или внутренних элементов. Активация инструмента производится горячей клавишей, через контекстное меню или при удержании левой кнопки мыши, после чего геометрия модели становится прозрачной и показывается меню выбора перекрывающихся объектов.





В окружении CAM, применяемом для создания машинных инструкций к станкам с ЧПУ из 3D-моделей, предложена новая система управления инструментами. Компонент CAM Tool Management заменён на пакет Better Tool Library, ранее развиваемый в форме внешнего плагина. В CAM также добавлены новые интерфейсы для редактирования и выбора тулбитов (ToolBits), появилась возможность импорта из симулятора G-Code Camotics, предоставлены утилиты командной строки для импорта и экспорта, реализован режим Drag & Drop и возможность использования буфера обмена, добавлен браузер форм (shape browser), встроена функция поиска инструментов, для хранения библиотек инструментов задействован формат JSON.

Добавлены инструменты для создания опорных элементов (Core Datum), применяемых при проектировании моделей, таких как системы координат, опорные точки, вспомогательные плоскости и линии.





Полностью переработан инструмент трансформации (Transform). Добавлена возможность выравнивания перетаскивателя (Dragger) по центру масс объекта, а также учёта локальной (U, V, W) или глобальной системы координат. Добавлена функция перемещения объекта на целевую позицию в документе.

Расширены возможности окружений для проектирования работы сборных многокомпонентных конструкций (Assembly), моделирования строительных объектов (BIM, Building Information Modelling), двумерного рисования (Draft), анализа воздействий (FEM, Finite Element Module), работы с материалами (Material), создания деталей (Part), эскизов 2D-фигур (Sketcher), ведения электронных таблиц с параметрами моделей (Spreadsheet), 2D-моделирования и создания 2D-проекций 3D-моделей (TechDraw).

Улучшена работа в системах на базе Wayland.









Одновременно опубликован выпуск параметрической системы 2D- и 3D-моделирования SolveSpace 3.2. Система поддерживает различные методы моделирования 3D-деталей (выдавливанием, вращением и т.п.), может имитировать плоские и пространственные связи, использовать плоскую и объёмную геометрию при создании чертежей, экспортировать модели в двумерных и объёмных форматах, таких как PDF, SVG, HPGL, STEP, DXF и STL. Код проекта написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv3. В SolveSpace 3.2 в дополнение к интерфейсу на GTK предложен опциональный фронтэнд для Linux на базе Qt6. Добавлена экспериментальная версия, способная работать через Web, реализованная при помощи инструментария Emscripten. Предоставлена возможность применения ограничений к граням, а также расширен спектр объектов, к которым могут применяться ограничения. Изменено поведение при работе с эскизами. Добавлена поддержка кернинга в шрифтах TrueType.









Дополнительно можно отметить развитие параметрической системы 3D-проектирования Dune 3D, оптимизированной для создания корпусов электронных устройств, изготовляемых при помощи 3D-печати. Система поддерживает создание и ограничение эскизов в двумерном и трёхмерном пространстве, добавление скосов и скруглений на рёбра 3D-модели, импорт эталонных моделей в формате STEP, экспорт в форматах STEP, STL и DXF. Код проекта написан на языках С/C++ с интерфейсом на GTK и распространяется под лицензией GPLv3.



