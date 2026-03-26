Выпуск свободных САПР FreeCAD 1.1 и SolveSpace 3.2

26.03.2026 10:49 (MSK)

После года разработки опубликован релиз открытой системы параметрического 3D-моделирования FreeCAD 1.1, которая отличается гибкими возможностями кастомизации и наращивания функциональности через подключение дополнений. Интерфейс построен с использованием библиотеки Qt. Дополнения могут создаваться на языке Python. Поддерживается сохранение и загрузка моделей в различных форматах, в том числе в STEP, IGES и STL. Код FreeCAD распространяется под лицензией LGPLv2, в качестве моделирующего ядра используется Open CASCADE. Готовые сборки подготовлены для Linux (AppImage), macOS и Windows.

FreeCAD позволяет, меняя параметры модели, обыгрывать различные варианты проектирования и оценивать работу в различные моменты разработки модели. Проект может выступать свободной заменой коммерческим САПР, таким как CATIA, Solid Edge и SolidWorks. Несмотря на то, что основным назначением FreeCAD является машиностроение и разработка дизайна новых продуктов, система может использоваться и в других областях, таких как архитектурное проектирование.

Среди изменений:

  • В интерфейсе пользователя реализована поддержка трёхточечного освещения для повышения качества отрисовки 3D-моделей.
  • В систему настройки добавлена панель поиска.
  • Добавлен новый редактор тем оформления и расширены возможности для изменения таблицы стилей.
  • Расширены возможности диалога для добавления свойств, в котором появилась поддержка вычисляемых выражений, перечислений и единиц измерения. В редакторе свойств улучшено автодополнение табуляцией, работа с наборами переменных (VarSet) и масштабирование окна.
  • В окружении для создания заготовок (Part Design) реализованы опции для использования прозрачности и подсветки эскиза при предпросмотре для оценки скрытых поверхностей и структуры детали в объёме. Добавлены интерактивные элементы управления, позволяющие манипулировать параметрами в окне 3D-виде, перетаскивая элементы мышью. Переработана панель задач в инструменте проектирования отверстий (Hole Tool), в которой обеспечено скрытые нерелевантных и показ только актуальных элементов для текущей конфигурации.

  • Добавлен инструмент "Уточнить выбор" Clar­i­fy Selec­tion, позволяющий уточнить выделение скрытых или внутренних элементов. Активация инструмента производится горячей клавишей, через контекстное меню или при удержании левой кнопки мыши, после чего геометрия модели становится прозрачной и показывается меню выбора перекрывающихся объектов.

  • В окружении CAM, применяемом для создания машинных инструкций к станкам с ЧПУ из 3D-моделей, предложена новая система управления инструментами. Компонент CAM Tool Management заменён на пакет Better Tool Library, ранее развиваемый в форме внешнего плагина.

    В CAM также добавлены новые интерфейсы для редактирования и выбора тулбитов (ToolBits), появилась возможность импорта из симулятора G-Code Camotics, предоставлены утилиты командной строки для импорта и экспорта, реализован режим Drag & Drop и возможность использования буфера обмена, добавлен браузер форм (shape browser), встроена функция поиска инструментов, для хранения библиотек инструментов задействован формат JSON.

  • Добавлены инструменты для создания опорных элементов (Core Datum), применяемых при проектировании моделей, таких как системы координат, опорные точки, вспомогательные плоскости и линии.

  • Полностью переработан инструмент трансформации (Transform). Добавлена возможность выравнивания перетаскивателя (Dragger) по центру масс объекта, а также учёта локальной (U, V, W) или глобальной системы координат. Добавлена функция перемещения объекта на целевую позицию в документе.
  • Расширены возможности окружений для проектирования работы сборных многокомпонентных конструкций (Assembly), моделирования строительных объектов (BIM, Building Information Modelling), двумерного рисования (Draft), анализа воздействий (FEM, Finite Element Module), работы с материалами (Material), создания деталей (Part), эскизов 2D-фигур (Sketcher), ведения электронных таблиц с параметрами моделей (Spreadsheet), 2D-моделирования и создания 2D-проекций 3D-моделей (TechDraw).
  • Улучшена работа в системах на базе Wayland.





Одновременно опубликован выпуск параметрической системы 2D- и 3D-моделирования SolveSpace 3.2. Система поддерживает различные методы моделирования 3D-деталей (выдавливанием, вращением и т.п.), может имитировать плоские и пространственные связи, использовать плоскую и объёмную геометрию при создании чертежей, экспортировать модели в двумерных и объёмных форматах, таких как PDF, SVG, HPGL, STEP, DXF и STL. Код проекта написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv3.

В SolveSpace 3.2 в дополнение к интерфейсу на GTK предложен опциональный фронтэнд для Linux на базе Qt6. Добавлена экспериментальная версия, способная работать через Web, реализованная при помощи инструментария Emscripten. Предоставлена возможность применения ограничений к граням, а также расширен спектр объектов, к которым могут применяться ограничения. Изменено поведение при работе с эскизами. Добавлена поддержка кернинга в шрифтах TrueType.




Дополнительно можно отметить развитие параметрической системы 3D-проектирования Dune 3D, оптимизированной для создания корпусов электронных устройств, изготовляемых при помощи 3D-печати. Система поддерживает создание и ограничение эскизов в двумерном и трёхмерном пространстве, добавление скосов и скруглений на рёбра 3D-модели, импорт эталонных моделей в формате STEP, экспорт в форматах STEP, STL и DXF. Код проекта написан на языках С/C++ с интерфейсом на GTK и распространяется под лицензией GPLv3.



Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65074-freecad
Ключевые слова: freecad, solvespace, dune3d, cad
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, AleksK (ok), 11:24, 26/03/2026 [ответить]  
    		• +1 +/
    Кстати о злободневном. Тут забыли упомянуть что с версии 1.1 FreeCAD полностью поддерживает wayland. Страдают только любители индусских блобов от хуанга.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:29, 26/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Фрикад впринципе создан для людей любящих пострадать.
     

  • 1.2, Сергей (??), 11:26, 26/03/2026 [ответить]  
    		• +/
    Огонь!
     
  • 1.3, Аноним (5), 11:27, 26/03/2026 [ответить]  
    		• +2 +/
    Можно сделать нормальный интерфейс 3д-редактора, но зачем?
     
  • 1.4, Аноним (4), 11:28, 26/03/2026 [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть кто пользуется? Говорят иногда файл слетает и сиди ковыряй полдня, чтобы восстановить.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:35, 26/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Есть кто пользуется?

    Есть.

    > Говорят иногда файл слетает и сиди ковыряй полдня, чтобы восстановить.

    К сожалению всё так((
    (по крайней мере в версиях до 1.1)
    Бекап лучший друг.

    Еще часто разваливается если открывать файл созданный в например 0.19 в версии 0.20.

    Мелкие бесячие проблемы типа инвертации привязанной геометрии внутрь.
    Или BRep_API: command not done

    В общем это относительно нормальный софт для хоббийных поделок, типа коробочки для ардуинки.
    Для чего-то более серьезного - боль и страдания.

     

  • 1.7, aname (ok), 11:39, 26/03/2026 [ответить]  
    		• +/
    Как было "непонятно, как этим пользоваться", так и осталось
     
