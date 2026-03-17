Mistral опубликовал Leanstral, AI-модель для вайб-кодинга с формальной верификацией

|1.1, Аноним (1), 11:31, 17/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Кто пользуется подобным, какое железо нужно, чтобы запустить? Сам использую qwen code, было бы интересно запускать всё локально
|2.5, Джон Титор (ok), 11:39, 17/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Тут главное видеокарта и её объем памяти. Лучше брать все что выше 16Гб и NVidia. Можно конечно и под других производителей адаптировать, а некоторые сразу поддерживают, но чаще всего для этого придется потанцевать с бубном. Можно все немного ускорить заморозив код и скомпилировать пайтон, но правки придется делать. Процессор хороший тоже не помешал бы, бывает что-то слетает и если протанцевали с бубном под не ту видеокарту под которую оно сделано, то можно настроить переход на процессор, но это в 10 раз дольше выполнение.
|2.12, Аноним (4), 11:59, 17/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Чтоб хоть как-то запустилось 128 Гб DDR5 ОЗУ.
Или можно одну NVIDIA H200.
|3.34, Аноним (34), 12:56, 17/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Чтоб хоть как-то запустилось
И выдало хоть какие-то результаты.
|2.13, Аноним (13), 12:02, 17/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Нужно было интересоваться до взлета цен на память. Купить максимум во все слоты по 32гб = 128гб. Да любая видяха пойдет. Я на интегрированной 8700G. Но модели 30-60гб юзаю (q6). Квен3-кодер-30b полюбился. Главная проблема - научиться общаться с ии. Придется слова учиться подбирать и вычищать промпт от "помогающих" инструкций. Модели от devstral ужасны. Европа загнила. Фантасмагорический язык они придумали, а компилятор или интерпретатор существует? Короче он нам и нафиг не нужон Ленстрал ваш. Вайбкодинг не существует, это протокол.
|3.29, Аноним (29), 12:50, 17/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Вообще-то максимум для DDR5 4x48 Gb, но нужна поддержка процом и мамой.
|2.14, Андрей (??), 12:02, 17/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Вообще чем мощнее тем лучше, дальше по убыванию скорости генерации:
1) "вся модель должна влезть в VRAM" ->
2) "Часть модели влазит в VRAM, остальная часть помещается в RAM" ->
3) "Часть модели в VRAM, часть в RAM, часть в SSD swap(В случае MoE моделей на ура)
4) "Вся модель в RAM"
5) "Часть в RAM, часть в SWAP"
Короче дальше думаю ясно, по итогу ключевое наверное ограничение, это чтобы на базу и плотные слои(или активируемую часть экспертов) хватало по минимуму VRAM + RAM, тогда потыкать в разумных пределах можно любую модель, в противном случае - суета. На удивление для себя обнаружил(хотя и ожидал), что в ноут 8VRAM + 32RAM вполне влезла 80B MoE q6 модель, да ещё и работает на ~4 т/с, что вполне годно и по качеству и по скорости для автономной LLM, если бы ещё заморочится и переупорядочить экспертов(в пользу самых востребованных) и поколдовать с матричками активации, то так вообще космос будет.
|2.18, geth (?), 12:09, 17/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
На HF народ квантует. Пишут что:
Performance
On 2x RTX 4090 (48GB VRAM) + 192GB RAM with Q4_K_M:
~34 tokens/s generation speed
Model splits between GPU and system RAM automatically with -fit on
Т.е. 8 битное квантование будет примерно в 2 раза медленнее. А цены на 4090 и 5090 уточняйте у поставщиков, советую обращать внимание на китайцев с 48 Гб VRAM.
|1.2, Джон Титор (ok), 11:34, 17/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> В проведённых тестах модель Leanstral ощутимо обогнала существующие открытые модели Qwen3.5 397B-A17B, Kimi-K2.5 1T-A32B и GLM5 744B-A40B, показала сходные результаты с моделями Claude Haiku 4.5 и Claude Sonnet 4.6 от компании Anthropic, но отстала от модели Claude Opus 4.6.
О, это уже не плохо. Sonnet 4 уже хорош, а 4.5 немного лучше. 4.6 там не особо то и сильно лучше. Если проверять что оно пишет, то 4.5 уже отличная помощь.
|1.8, Аноним (-), 11:48, 17/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> AI-модель для вайб-кодинга с формальной верификацией
Хихи, маркетологи нынче зажигают на тему взаимоисключающих параграфов.
|2.10, Аноним (10), 11:53, 17/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Хихи, маркетологи нынче зажигают на тему взаимоисключающих параграфов.
А где противоречие? Модель просто обучили в том числе на ошибках Aeneas.
Модель выдает код, агент запускает верификатор, тот выдает какие-то ошибки, которые модель обрабатывает и исправляет код. После этого верификатор запускается повторно.
Обычный close loop.
|3.15, Аноним (15), 12:03, 17/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
В итоге, модель научится писать код, проходящий конкретный верификатор. А вовсе не нормально работающий
|4.16, Аноним (16), 12:06, 17/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> В итоге, модель научится писать код, проходящий конкретный верификатор.
> А вовсе не нормально работающий
Если "не нормально работающий" код проходит ваш верификатор... то проблема в верификаторе.
Потому что сам факт прохождения верификации должен давать гарантии соответствия спецификации.
|5.20, Хрю (?), 12:17, 17/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Вся проблема, что написать полностью правильную верификацию на код, не проще чем этот код написать 😃 Т.е. одну сложность заменили на другую 😃
|6.27, Аноним (-), 12:46, 17/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
вот только сначала тебе в норме надо было написать и код верификации, и код под нее
а сейчас надо написать верификацию, код нейробратан напишет
не одну "сложность заменили на другую", а уполовинили сложность
|7.28, Хрю (?), 12:50, 17/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Сейчас верификацию на код пишут, мягко скажем очень редко, и в мегакритикал системах, потому что это тяжёлая, сложная и очень затратная операция с малым колвом спецов по теме и небольшим колвом специального ПО. Гораздо проще и дешевле тупо написать код и облажить его тестами.
|8.32, Аноним (-), 12:55, 17/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
тогда о чем разговор у нас нет верификатора, потому мы хотим, чтобы модель, зат... текст свёрнут, показать
|9.38, Хрю (?), 13:03, 17/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Разговор про то что дешевле и лучше не стало, а просто одну сложность написание... текст свёрнут, показать
|11.46, Хрю (?), 13:42, 17/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Верификацию пишут для всяких контроллеров и т п критикал вещей, там не только н... текст свёрнут, показать
|7.30, Аноним (30), 12:51, 17/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> не одну "сложность заменили на другую", а уполовинили сложность
Нюанс в том, что 99% 6ыdlo-кодеров никогда в жизни не писали спецификаций.
Максимум смотрели в AC в задачке, которые выдавил из себе менеджер, и где-то в голове прикидывали эджкейсы. Ну, могли еще комментарий в коде оставить "вот тут может произойти такая х..., поэтому делаем так-то"
|8.35, Аноним (-), 12:56, 17/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
вот то же самое тогда о чем разговор у нас нет верификатора, потому мы хотим, ч... текст свёрнут, показать
|9.47, aname (ok), 13:45, 17/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Анонимные эксперты с опеннета хотят, чтоб за них всё делала нейрослопть, а они с... текст свёрнут, показать
|4.51, Аноним (51), 13:51, 17/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> В итоге, модель научится писать код, проходящий конкретный верификатор
По-моему, ты путаешь формальную верификацию со статическим анализом. Формальная верификация не зависит от "конкретного верификатора", ибо код либо математически корректен, либо нет. Если один верификатор пропускает код, который второй верификатор посчитал некорректным - значит, в первом верификаторе баг.
|3.39, Аноним (34), 13:03, 17/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> ошибки, которые модель обрабатывает и исправляет код. После этого верификатор запускается повторно
Но есть нюанс: процесс не обязан сходиться. Практика применения ИИ показывает, что 1+1 нейроslop ещё может научиться складывать, а более сложное - постоянно в ошибках.
|4.48, aname (ok), 13:46, 17/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Что значит "не обязан сходится"?
Практика применения ИИ показывает, что от людей ИИ тупеет, и какие выводы из этого сделаем?
|1.22, Аноним (22), 12:20, 17/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> позволяет подтвердить, что сгенерированный AI-моделью код делает именно то, что задумано
Осталось теперь подтвердить, что описанное в спецификации - это именно то, что и было задумано
|2.49, aname (ok), 13:48, 17/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ну если условные "вы" не способны написать спецификации, то тут не только нейрослопть бессильна, тут даже у медицины на этом полномочия всё.
|1.31, Аноним (34), 12:53, 17/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> математического доказательства корректности
не гарантирует, что код оптимальный. Чтобы получить "единицу", можно сделать 0+1, а можно сумму квадратов косинуса и синуса, разложенных в ряды, вычисляемых через soft-float повышенной разрядности, от случайного аргумента, полученного криптографически через энтропию устройств ввода-вывода системы.
|1.43, Bob (??), 13:12, 17/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Вайбкод:
1) модель тренировали на общедоступном мусоре, а не топовых примерах кода и коммерческом софте
2) задача максимум токенов "сожрать/выплюнуть" - чтобы платили
3) общение напоминает диалог глухо-немого со слепым
4) в тесте не учли человекочасы на годный результат
