Кент Оверстрит (Kent Overstreet) опубликовал выпуск файловой системы Bcachefs 1.37.0. Выпуск охватывает два пакета: bcachefs-kernel-dkms с модулем ядра, собираемым при помощи системы DKMS (Dynamic Kernel Module Support), и bcachefs-tools с запускаемой в пространстве пользователя утилитой bcachefs, реализующей команды для создания (mkfs), монтирования, восстановления и проверки ФС. Пакеты собраны для Debian, Ubuntu, Fedora, openSUSE, NixOS и Arch Linux. DKMS-модуль поддерживает работу с ядрами Linux, начиная с 6.16. В новой версии: Стабилизирована и объявлена готовой к повсеместному использованию поддержка кодов коррекции ошибок, позволяющих восстанавливать повреждённые данные по аналогии с RAID 5/6. Реализация основана на кодировании Рида-Соломона, способном исправить до N ошибок в страйпе (stripe) при наличии N избыточных блоков. Обеспечено автоматическое восстановление деградировавших страйпов. Добавлена возможность применения кодов восстановления в конфигурациях с накопителями разного размера.

Добавлена поддержка находящегося в разработке ядра Linux 7.0.

Реализованы новые команды "subvolume list" для вывода подразделов с фильтрацией и сортировкой; "subvolume list-snapshots" для показа снапшотов в древовидной форме'; "subvolume reflink-option-propagate" для применения параметров ввода-вывода файла, таких как сжатие, контрольная сумма, количество реплик и список целевых устройств, к экстентам файла.

Стабилизирована операция раскрутки (rewind) журнала.

Обеспечено автоматическое восстановление при использовании устройств с некорректной поддержкой команд для сброса прокэшированных операций записи на накопитель (flush и FUA).

Ускорено восстановление после некорректного завершения работы.

Повышена производительность ФС, охватывающих несколько устройств.

Запускаемые в пространстве пользователя утилиты bcachefs переписаны на языке Rust. В будущем планируется переписать на Rust и компоненты ФС, работающие на уровне ядра. Началась работа по использованию инструментария Verus для формальной верификации кода на Rust. Проектом Bcachefs развивается файловая система, нацеленная на сочетание расширенной функциональности, свойственной Btrfs и ZFS, и уровня производительности, надёжности и масштабируемости, характерного для XFS. Bcachefs поддерживает такие возможности, как включение в раздел нескольких устройств, многослойные раскладки накопителей (нижний слой с часто используемыми данными на базе быстрых SSD, а верхний слой с менее востребованными данными из жестких дисков), репликация (RAID 1/10), кэширование, прозрачное сжатие данных (режимы LZ4, gzip и ZSTD), срезы состояния (снапшоты), верификация целостности по контрольным суммам, коды коррекции ошибок, хранение информации в зашифрованном виде (используются ChaCha20 и Poly1305).



