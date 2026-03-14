Выпуск MouseControl 1.0, открытой альтернативы Logitech Options+

Опубликован первый выпуск проекта MouseControl, развивающего открытую альтернативу инструментарию Logitech Options+ для настройки раскладки кнопок мышей компании Logitech. В настоящее время проект поддерживает только Bluetooth-мыши Logitech MX Master 3S, но спроектирован для обеспечения поддержки и других моделей устройств. Код проекта написан на Python с использованием QML для интерфейса и распространяется под лицензией MIT. Поддерживаются платформы Windows и macOS (поддержка Linux в списке планов). В качестве причины разработки открытой альтернативы отмечается недовольство низкой стабильностью работы Logitech Options+ (например, последний выпуск стал потреблять 40-60% ресурсов CPU на устройствах Intel Macbook Pro) и желанием избавиться от отправки телеметрии, привязки к облачному сервису Logitech и необходимости регистрироваться на сайте Logitech. Среди возможностей MouseControl: Ремапинг всех 6 программно настраиваемых кнопок мыши;

Возможность привязки к приложениям отдельных профилей с настройками;

Реализация 22 действий, связанных с навигацией, работе в браузере, редактированием и управлением воспроизведением мультимедиа;

Настройка DPI и скорости перемещения указателя;

Опции для инвертирования направления вертикальной и горизонтальной прокрутки;

Автоматическое обновление соединения после временного отключения мыши.

Поддержка сворачивания в системный лоток.

Хранение настроек в читаемом файле в формате JSON.

Графический интерфейс на базе Qt Quick с поддержкой тёмной темы оформдения и интерактивными диаграммами.



