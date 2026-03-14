Выпуск MouseControl 1.0, открытой альтернативы Logitech Options+

|1.1, Джон Титор (ok), 10:02, 14/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
И лучше ли работает он чем родной софт Logitech? Под Linux у родного софта проблема - выводит из строя приёмо-передатчик (ПП) мыши с клавиатурой. Да и если только мышь или только клавиатуру подключить в целом нормально, а если и то и другое - начинаются проблемы. Если параллельно подключить ещё одну беспроводную мышь другого производителя, то ПП выходит из строя потихоньку.
Жил на свете программист скрюченные ручки,
И создал он Logitech беспроводную мышку...
|2.3, Bob (??), 10:05, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Linux
в новости о макбуке на Intel
с Linux всё просто - брать только совместимое сертифицированное или самое дубое на проводе
|3.12, Аноним (12), 16:45, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> с Linux всё просто - брать только совместимое сертифицированное
Не подскажете, где можно ознакомиться со списком сертифицированных устройств под Линукс бытового (не серверного) назначения?
|3.14, Аноним (14), 17:25, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Чё за бред? Mx master дико популярная мышка и в Линуксе работает без проблем, настраивается миллион лет через solaar. Как и вся линейка логитеха в общем то.
|2.4, Аноним (4), 10:45, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Под Linux разве родной софт есть нативно? Да и Solaar вроде как есть
|1.2, Bob (??), 10:03, 14/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
>последний выпуск стал потреблять 40-60% ресурсов CPU на устройствах Intel Macbook Pro
Macbook на Intel это уже мусор...
но качество коммерческого кода - поразительное... за саму мышку страшно.
Но после этого всего продолжать покупать продукцию этой фирмы и ещё самим драйвера писать - упоротость высшей степени...
|1.7, Аноним (7), 12:24, 14/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Уже и Логитеч телеметрию отправляет. Дожили. Хотя чего это я, телеметрия есть с самой первой версии DOS, даже без интернета работала. General failure reading your disk.
|1.8, Аноним (8), 14:19, 14/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> на устройствах Intel Macbook Pro
одна кнопка мыши. Какая там раскладка может быть?
|1.9, Аноним (9), 15:35, 14/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Вот делать нефиг. Запустил Logitech Onboard Memory Manager, переназначил кнопки, записал их в память мышки, прогу закрыл и удалил. Всё.
|1.13, Аноним (14), 16:58, 14/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
>Код проекта написан на Python с использованием QML
Вот это комбо рухляди!
