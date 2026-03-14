Выпуск MouseControl 1.0, открытой альтернативы Logitech Options+

14.03.2026 09:48 (MSK)

Опубликован первый выпуск проекта MouseControl, развивающего открытую альтернативу инструментарию Logitech Options+ для настройки раскладки кнопок мышей компании Logitech. В настоящее время проект поддерживает только Bluetooth-мыши Logitech MX Master 3S, но спроектирован для обеспечения поддержки и других моделей устройств. Код проекта написан на Python с использованием QML для интерфейса и распространяется под лицензией MIT. Поддерживаются платформы Windows и macOS (поддержка Linux в списке планов).

В качестве причины разработки открытой альтернативы отмечается недовольство низкой стабильностью работы Logitech Options+ (например, последний выпуск стал потреблять 40-60% ресурсов CPU на устройствах Intel Macbook Pro) и желанием избавиться от отправки телеметрии, привязки к облачному сервису Logitech и необходимости регистрироваться на сайте Logitech.

Среди возможностей MouseControl:

  • Ремапинг всех 6 программно настраиваемых кнопок мыши;
  • Возможность привязки к приложениям отдельных профилей с настройками;
  • Реализация 22 действий, связанных с навигацией, работе в браузере, редактированием и управлением воспроизведением мультимедиа;
  • Настройка DPI и скорости перемещения указателя;
  • Опции для инвертирования направления вертикальной и горизонтальной прокрутки;
  • Автоматическое обновление соединения после временного отключения мыши.
  • Поддержка сворачивания в системный лоток.
  • Хранение настроек в читаемом файле в формате JSON.
  • Графический интерфейс на базе Qt Quick с поддержкой тёмной темы оформдения и интерактивными диаграммами.


Обсуждение (13)
  • 1.1, Джон Титор (ok), 10:02, 14/03/2026 [ответить]  
    		• +1 +/
    И лучше ли работает он чем родной софт Logitech? Под Linux у родного софта проблема - выводит из строя приёмо-передатчик (ПП) мыши с клавиатурой. Да и если только мышь или только клавиатуру подключить в целом нормально, а если и то и другое - начинаются проблемы. Если параллельно подключить ещё одну беспроводную мышь другого производителя, то ПП выходит из строя потихоньку.
    Жил на свете программист скрюченные ручки,
    И создал он Logitech беспроводную мышку...
     
     
  • 2.3, Bob (??), 10:05, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Linux

    в новости о макбуке на Intel

    с Linux всё просто - брать только совместимое сертифицированное или самое дубое на проводе

     
     
  • 3.12, Аноним (12), 16:45, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > с Linux всё просто - брать только совместимое сертифицированное

    Не подскажете, где можно ознакомиться со списком сертифицированных устройств под Линукс бытового (не серверного) назначения?

     
  • 3.14, Аноним (14), 17:25, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чё за бред? Mx master дико популярная мышка и в Линуксе работает без проблем, настраивается миллион лет через solaar. Как и вся линейка логитеха в общем то.
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:45, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Под Linux разве родной софт есть нативно? Да и Solaar вроде как есть
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 16:13, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть logops или что-то похожее. Неофицальная хня от логитека.
     

  • 1.2, Bob (??), 10:03, 14/03/2026 [ответить]  
    		• +2 +/
    >последний выпуск стал потреблять 40-60% ресурсов CPU на устройствах Intel Macbook Pro

    Macbook на Intel это уже мусор...

    но качество коммерческого кода - поразительное... за саму мышку страшно.

    Но после этого всего продолжать покупать продукцию этой фирмы и ещё самим драйвера писать - упоротость высшей степени...

     
  • 1.5, Аноним (5), 10:51, 14/03/2026 [ответить]  
    		• +1 +/
    Чтоб назначить главную мышиную кнопочку "Начальник идёт".
     
  • 1.7, Аноним (7), 12:24, 14/03/2026 [ответить]  
    		• –1 +/
    Уже и Логитеч телеметрию отправляет. Дожили. Хотя чего это я, телеметрия есть с самой первой версии DOS, даже без интернета работала. General failure reading your disk.
     
  • 1.8, Аноним (8), 14:19, 14/03/2026 [ответить]  
    		• +2 +/
    > на устройствах Intel Macbook Pro

    одна кнопка мыши. Какая там раскладка может быть?

     
  • 1.9, Аноним (9), 15:35, 14/03/2026 [ответить]  
    		• +/
    Вот делать нефиг. Запустил Logitech Onboard Memory Manager, переназначил кнопки, записал их в память мышки, прогу закрыл и удалил. Всё.
     
  • 1.10, Аноним (-), 16:11, 14/03/2026 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 1.13, Аноним (14), 16:58, 14/03/2026 [ответить]  
    		• +/
    >Код проекта написан на Python с использованием QML

    Вот это комбо рухляди!

     

