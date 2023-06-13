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Воссоздание криптографических ключей на основе анализа видео с LED-индикатором питания

13.06.2023 22:57

Группа исследователей из университета имени Давида Бен-Гуриона (Израиль) разработала новый метод атак по сторонним каналам, позволяющий удалённо восстановить значения ключей шифрования на базе алгоритмов ECDSA и SIKE через анализ видео с камеры, снимающей светодиодный индикатор ридера смарт-карт или устройства, подключённого к одному USB-хабу со смартфоном, производящим операции с ключом.

Метод основан на том, что в процессе вычислений в зависимости от выполняемых на CPU операций меняется потребление энергии, что приводит к небольшим флуктуациям в яркости свечения светодиодных индикаторов питания. Изменение свечения, которое напрямую коррелирует с производимыми вычислениями, можно уловить на современные цифровые камеры видеонаблюдения или камеры смартфонов, а анализ данных с камеры позволяет косвенно восстановить информацию, используемую при вычислениях.

Для обхода ограничения точности выборки, связанного с записью лишь 60 или 120 кадров в секунду, применён поддерживаемый некоторыми камерами режим временного параллакса (rolling shutter), отражающий в одном кадре разные участки быстро меняющегося предмета в разные моменты времени. Применение данного режима позволяет анализировать до 60 тысяч измерений свечения в секунду при съёмке на камеру iPhone 13 Pro Max c исходной частотой в 120 FPS, если изображение светодиодного индикатора занимает весь кадр (для приближения перед объективом выставлялась линза). При анализе рассматривалось изменение отдельных компонентов цвета (RGB) индикатора в зависимости от изменения энергопотребления процессором.

Для восстановления ключей использовались известные методы атак Hertzbleed на механизм инкапсуляции ключей SIKE и Minerva на алгоритм создания цифровой подписи ECDSA, адаптированные для применения с иным источником утечки по сторонним каналам. Атака эффективна только при использовании уязвимых реализаций ECDSA и SIKE в библиотеках Libgcrypt и PQCrypto-SIDH. Например, подверженные атаке уязвимые библиотеки используются в смартфоне Samsung Galaxy S8 и шести купленных на Amazon смарткартах от пяти разных производителей.

Исследователями проведено два успешных эксперимента. В первом удалось восстановить 256-разрядный ключ ECDSA из смарткарты через анализ видео LED-индикатора ридера смарткарт, снимаемого на подключённую к глобальной сети камеру видеонаблюдения, размещённую в 16 метрах от устройства. Атака заняла около часа и потребовала создания 10 тысяч цифровых подписей.

Во втором эксперименте удалось восстановить 378-разрядный ключ SIKE, используемый на смартфоне Samsung Galaxy S8, на основе анализа видеозаписи индикатора питания USB-колонок Logitech Z120, подключённых к одному USB-хабу, через который заряжался смартфон. Видео было снято на камеру смартфона iPhone 13 Pro Max. Во время анализа на смартфоне выполнялась атака на основе подобранного шифротекста (постепенный подбор на основе манипуляций с зашифрованным текстом и получения его расшифровки), в ходе которой было выполнено 121 тысяча операций c ключом SIKE.



  1. Главная ссылка к новости (https://arstechnica.com/inform...)
  2. OpenNews: Новая техника атаки по сторонним каналам, позволяющая восстановить ключи ECDSA
  3. OpenNews: Предложен метод атаки для удалённого определения фрагментов памяти на сервере
  4. OpenNews: Метод определения RSA-ключей через анализ изменения разности потенциалов
  5. OpenNews: Представлена техника атаки для определения ключей ECDSA и DSA
  6. OpenNews: Hertzbleed - новое семейство атак по сторонним каналам, затрагивающее современные CPU
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59291-crypt
Ключевые слова: crypt, attack, power
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, YM2608 (?), 23:26, 13/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    израильские спецслужбы самые крутые в мире...
     
     
  • 2.16, Quad Romb (ok), 02:13, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что сливают для рекламы очередную модификацию восстановления данных по утечками из сторонних каналов?

    Этими вещами в качестве курсовых занимаются во всех специализированных учебных заведениях по всему миру, включая даже такие неожиданные страны как Оман.

     
     
  • 3.18, Аноним (18), 02:18, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Слишком специализированные и высококвалифицированные специалисты нужны, которые поймут эту чудовищную математику, лежащую в основе эллиптической криптографии. Таких несколько на крупное государство, и это не студенты.
     
     
  • 4.20, Quad Romb (ok), 02:22, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Слишком специализированные и высококвалифицированные специалисты нужны, которые поймут
    > эту чудовищную математику, лежащую в основе эллиптической криптографии. Таких несколько
    > на крупное государство, и это не студенты.

    Там нет ничего чудовищного именно в области эллиптических кривых.
    Не два пальца, но, тем не менее, для прилежного студента всё вполне посильно.
    Это комбинаторные проблемы, а не алгебраические.

     

  • 1.2, Шарп (ok), 23:33, 13/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >атака на основе подобранного шифротекста

    Шлак. Применимо только в лабораторных условиях и контроле над оборудованием. В этом случае не нужна никакая камера, а можно напрямую вставить зонд в устройство.

    >378-разрядный ключ

    Короткий ключ. Такими не пользуются.

     
     
  • 2.4, Tron is Whistling (?), 23:35, 13/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    378 бит - это SIKE скорее всего.
    Для ECDSA в практике используются 256-384-571.
     
     
  • 3.5, Tron is Whistling (?), 23:36, 13/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно, SIKE, дочитал до конца :D
     

  • 1.3, Tron is Whistling (?), 23:33, 13/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У кого-нибудь есть полный текст? Интересно, сколько месяцев записи потребовалось.
     
     
  • 2.7, Tron is Whistling (?), 23:40, 13/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    О, сайтег снова заработал.

    > The 10,500 signatures were recorded in 65 minutes over 35 different videos

    Пришлось 10500 раз дёргать смарткарту и писать моргание целый час.
    В практических условиях бесполезно, ждать 10500 проходов одной и той же картой через дверь будешь год, а если смарткарта попала в руки - какое-то видео писать уже бессмысленно :D

     
  • 2.8, Tron is Whistling (?), 23:42, 13/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > For each of the bit positions, we executed a series of 800 SIKE operations divided into eight iterations, where in each iteration 100 SIKE operations were executed on 100 threads spawned concurrently. Overall, we executed 121,600 SIKE operations that consisted of 1,216 iterations (each of which consists of 100 SIKE operations)

    Короче расходимся, практическая ценность около 0.

     

  • 1.6, Аноним (6), 23:39, 13/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А еще при очень сильном желании можно сбить вертолет даже автомобилем. Особенно если вы снимаете очередной "крепкий орешек".
     
     
  • 2.9, Tron is Whistling (?), 23:42, 13/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, это именно о том и есть.
     

  • 1.10, Аноним (10), 23:43, 13/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Какие-то сказки братьев Гримм. Можно подумать, что многоядерный процессор смартфона ничем кроме шифрования не занимается.
     
  • 1.11, Ivan_83 (ok), 23:57, 13/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    У меня стойкое ощущение что задачу подогнали под решение :)

    Странный кардридер, где зачем то целый ргб светодиод вместо двухцветного или одноцветного, без кондёра в питании, который бы всё что там смарткарта потребляет легко сгладил.

    И тоже самое с самсунгом на каком то странном юзби хабе которому нехватало и питания и сглаживающих кондёров, и этих же кондёров небыло в колонке логитеча которая им подмигивала.

    Ну и митигация: если лень покупать нормальный ридер и допаивать самому кондёр в дешманском то закрой светодиод пальцем.

     
     
  • 2.17, Аноним (18), 02:16, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В науке и технологии так постоянно делается. Решается строго упрощённая задача, которой в реальности не бывает. Потом алгоритм решения этой упрощённой задачи применяется на реальных. Если везёт, то говорится "ура, мой метод работает, можно продавать". Если не везёт и не работает, то c'est la vie
     
  • 2.19, Quad Romb (ok), 02:19, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, верное у Вас ощущение.
    Потому что в этой лаборатории занимаются тем, что полуоткрыто готовят кадры для служб, а для этого нужно давать студентам нечто посильное, но, в то же время, хотя бы номинально новое.

    Занижать до нуля полезность этого не стоит, но у тех, кто занимаются технической защитой помещений - 99, 9999 процентов всех этих утечек по сторонним каналам или не будут работать, или такое помещение будет категорировано не по верхним категориям.

    Для работы с каким-нибудь рядовым криминалом, может быть, и пригодится.
    Но те, кто будут работать с рядовым криминалом, скорее всего, выберут некую более эффективную и внетехническую методику работы.

     
  • 2.22, Аноньимъ (ok), 02:43, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не ставят на диоды индикаторные кондеров, экономия.
     

  • 1.12, Аноним (12), 01:57, 14/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    То самое чувство, когда проходя по заголовку подобной новости с огромной вероятностью подозреваешь увидеть упоминание о группе исследователей из университета имени Бен-Гуриона. ))
     
     
  • 2.21, Quad Romb (ok), 02:25, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > То самое чувство, когда проходя по заголовку подобной новости с огромной вероятностью
    > подозреваешь увидеть упоминание о группе исследователей из университета имени Бен-Гуриона.
    > ))

    Потому что Вы знаете, что группа в Кембридже уже не нуждается в рекламе для получения грантов?

     

  • 1.13, Аноним (13), 02:02, 14/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >SIKE

    Это тот, который и без атаки по сторонним каналам сломали на классическом компьютере.

     
  • 1.14, Аноним (13), 02:04, 14/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вангую следующим номером будет атака на изменение мощности сигнала wifi.
     

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