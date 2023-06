Воссоздание криптографических ключей на основе анализа видео с LED-индикатором питания

2.7 , Tron is Whistling ( ? ), 23:40, 13/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – О, сайтег снова заработал. > The 10,500 signatures were recorded in 65 minutes over 35 different videos Пришлось 10500 раз дёргать смарткарту и писать моргание целый час.

В практических условиях бесполезно, ждать 10500 проходов одной и той же картой через дверь будешь год, а если смарткарта попала в руки - какое-то видео писать уже бессмысленно :D

2.8 , Tron is Whistling ( ? ), 23:42, 13/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > For each of the bit positions, we executed a series of 800 SIKE operations divided into eight iterations, where in each iteration 100 SIKE operations were executed on 100 threads spawned concurrently. Overall, we executed 121,600 SIKE operations that consisted of 1,216 iterations (each of which consists of 100 SIKE operations) Короче расходимся, практическая ценность около 0.