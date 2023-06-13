Воссоздание криптографических ключей на основе анализа видео с LED-индикатором питания

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|2.16, Quad Romb (ok), 02:13, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что сливают для рекламы очередную модификацию восстановления данных по утечками из сторонних каналов?
Этими вещами в качестве курсовых занимаются во всех специализированных учебных заведениях по всему миру, включая даже такие неожиданные страны как Оман.
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|3.18, Аноним (18), 02:18, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Слишком специализированные и высококвалифицированные специалисты нужны, которые поймут эту чудовищную математику, лежащую в основе эллиптической криптографии. Таких несколько на крупное государство, и это не студенты.
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|4.20, Quad Romb (ok), 02:22, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Слишком специализированные и высококвалифицированные специалисты нужны, которые поймут
> эту чудовищную математику, лежащую в основе эллиптической криптографии. Таких несколько
> на крупное государство, и это не студенты.
Там нет ничего чудовищного именно в области эллиптических кривых.
Не два пальца, но, тем не менее, для прилежного студента всё вполне посильно.
Это комбинаторные проблемы, а не алгебраические.
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|1.2, Шарп (ok), 23:33, 13/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>атака на основе подобранного шифротекста
Шлак. Применимо только в лабораторных условиях и контроле над оборудованием. В этом случае не нужна никакая камера, а можно напрямую вставить зонд в устройство.
>378-разрядный ключ
Короткий ключ. Такими не пользуются.
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|2.7, Tron is Whistling (?), 23:40, 13/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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О, сайтег снова заработал.
> The 10,500 signatures were recorded in 65 minutes over 35 different videos
Пришлось 10500 раз дёргать смарткарту и писать моргание целый час.
В практических условиях бесполезно, ждать 10500 проходов одной и той же картой через дверь будешь год, а если смарткарта попала в руки - какое-то видео писать уже бессмысленно :D
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|2.8, Tron is Whistling (?), 23:42, 13/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> For each of the bit positions, we executed a series of 800 SIKE operations divided into eight iterations, where in each iteration 100 SIKE operations were executed on 100 threads spawned concurrently. Overall, we executed 121,600 SIKE operations that consisted of 1,216 iterations (each of which consists of 100 SIKE operations)
Короче расходимся, практическая ценность около 0.
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|1.6, Аноним (6), 23:39, 13/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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А еще при очень сильном желании можно сбить вертолет даже автомобилем. Особенно если вы снимаете очередной "крепкий орешек".
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|1.10, Аноним (10), 23:43, 13/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Какие-то сказки братьев Гримм. Можно подумать, что многоядерный процессор смартфона ничем кроме шифрования не занимается.
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|1.11, Ivan_83 (ok), 23:57, 13/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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У меня стойкое ощущение что задачу подогнали под решение :)
Странный кардридер, где зачем то целый ргб светодиод вместо двухцветного или одноцветного, без кондёра в питании, который бы всё что там смарткарта потребляет легко сгладил.
И тоже самое с самсунгом на каком то странном юзби хабе которому нехватало и питания и сглаживающих кондёров, и этих же кондёров небыло в колонке логитеча которая им подмигивала.
Ну и митигация: если лень покупать нормальный ридер и допаивать самому кондёр в дешманском то закрой светодиод пальцем.
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|2.17, Аноним (18), 02:16, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В науке и технологии так постоянно делается. Решается строго упрощённая задача, которой в реальности не бывает. Потом алгоритм решения этой упрощённой задачи применяется на реальных. Если везёт, то говорится "ура, мой метод работает, можно продавать". Если не везёт и не работает, то c'est la vie
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|2.19, Quad Romb (ok), 02:19, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, верное у Вас ощущение.
Потому что в этой лаборатории занимаются тем, что полуоткрыто готовят кадры для служб, а для этого нужно давать студентам нечто посильное, но, в то же время, хотя бы номинально новое.
Занижать до нуля полезность этого не стоит, но у тех, кто занимаются технической защитой помещений - 99, 9999 процентов всех этих утечек по сторонним каналам или не будут работать, или такое помещение будет категорировано не по верхним категориям.
Для работы с каким-нибудь рядовым криминалом, может быть, и пригодится.
Но те, кто будут работать с рядовым криминалом, скорее всего, выберут некую более эффективную и внетехническую методику работы.
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|1.12, Аноним (12), 01:57, 14/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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То самое чувство, когда проходя по заголовку подобной новости с огромной вероятностью подозреваешь увидеть упоминание о группе исследователей из университета имени Бен-Гуриона. ))
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|2.21, Quad Romb (ok), 02:25, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> То самое чувство, когда проходя по заголовку подобной новости с огромной вероятностью
> подозреваешь увидеть упоминание о группе исследователей из университета имени Бен-Гуриона.
> ))
Потому что Вы знаете, что группа в Кембридже уже не нуждается в рекламе для получения грантов?
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|1.13, Аноним (13), 02:02, 14/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>SIKE
Это тот, который и без атаки по сторонним каналам сломали на классическом компьютере.
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|1.14, Аноним (13), 02:04, 14/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вангую следующим номером будет атака на изменение мощности сигнала wifi.
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