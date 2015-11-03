Вариант дистрибутива Guix c ядром GNU/Hurd адаптирован для 64-разрядных систем

Разработчики пакетного менеджера GNU Guix и построенного на его основе дистрибутива GNU/Linux Guix System, объявили о публикации 64-разрядного варианта дистрибутива Guix/Hurd, в котором вместо ядра Linux использовано ядро GNU Hurd. Опция для установки Guix/Hurd на системах с архитектурой x86_64 добавлена в инсталлятор, но возможности данного варианта дистрибутива сильно ограничены, например, пока не реализована поддержка запуска X-сервера. В 32-разрядном варианте в Guix/Hurd поддерживается использование около 1.7% от всех пакетов из репозитория Guix, а в 64-разрядном этот показатель составляет 0.9%. Для сравнения в Debian GNU/Hurd обеспечена сборка 75% пакетов Debian.

До последнего времени ядро GNU Hurd поддерживало работу только в 32-разрядном режиме и лишь недавно было портировано и стабилизировано для архитектуры x86_64. Отдельно ведётся работа над реализацией поддержки SMP (Symmetric multiprocessing). При подготовке Guix/Hurd обеспечена поддержка драйверов в пространстве пользователя, работающих с задействованием развиваемого проектом NetBSD механизма rump (Runnable Userspace Meta Program). Добавлены работающие в пространстве пользователя стеки USB и TCP/IP, а также драйверы для дисков SATA/USB и сетевых адаптеров.

GNU Hurd представляет собой ядро, развиваемое в качестве замены ядра Unix и оформленное в виде набора серверов, работающих поверх микроядра GNU Mach и реализующих различные системные сервисы, такие как файловые системы, сетевой стек, система управления доступом к файлам. Микроядро GNU Mach предоставляет IPC-механизм, используемый для организации взаимодействия компонентов GNU Hurd и построения распределённой мультисерверной архитектуры.



