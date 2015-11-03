Вариант дистрибутива Guix c ядром GNU/Hurd адаптирован для 64-разрядных систем

|
Аноним (1), 09:08, 03/03/2026
Получается только месяц назад в хурд добавили 64 биты, но все равно поддерживается только одно ядро? Похоже на то как бы создавались операционные системы при коммунизме.
анон (?), 09:18, 03/03/2026
> Похоже на то как бы создавались операционные системы при коммунизме
а что, был коммунизм?
Alex (??), 09:51, 03/03/2026
Поясню:
"Каждому по потребностям" - какая опенсорсные программы сколько хочешь
"От каждого по способностям" - разрабатывай по сколько хочешь, на сколько ты способен
Alex (??), 09:53, 03/03/2026
Ошибся, не "какая " а "качай" опенсорсные программы сколько хочеш
Аноним (6), 09:17, 03/03/2026
Мечтаю дожить до того времени, когда Hurd будет на уровне ядра BSD 20-летней давности. Т.е. вечно
Аноним (1), 09:23, 03/03/2026
И копрам не придется тратиться на ос на которой они заработают свои миллиарды?
Жироватт (ok), 09:43, 03/03/2026
Можно форсировать, например, вложив ресурсы того же вконтакте или другого вендора, который увидел бы реальную отдачу от ядра хурда (без Линуса, без ржави, без повестки), но см. ниже.
Аноним (6), 09:52, 03/03/2026
Оно должно было стать стать лучше чем все остальные. Бесплатный идейный аналог ядра мака.
localhostadmin (ok), 09:57, 03/03/2026
Оно нужно хотяб как эксперимент. Если ввгорит, мы на практике поймём, чем микро ядро лучше/хуже монолита, а если нет, то ничего плохого не произойдёт
Жироватт (ok), 09:40, 03/03/2026
Проблема самоподдерживающегося цикла:
- пока не вложат (измеряемые деньгами) человеко-часы - оно никому не нужно для реального использования.
- пока оно никому не нужно и нигде реально не используется - в него не вложат (измеряемые деньгами) человеко-часы.
Печально, на самом деле. Дебиан лишь гальванизирует труп.
Такой-то proof-of пропадает, пока на опеннетах в комментариях исходят на пену "линукс - тупой кусок монолита! Держите меня семеро! Микроядро луДшее!11"
windowlicker (?), 09:51, 03/03/2026
Это не так работает. Деньги или силы есть смысл вкладывать в то, что принесет дивиденды в виде новых денег или иную пользу. Какую пользу может принести хурд за 30 лет никто не понял.
Жироватт (ok), 09:55, 03/03/2026
Ну, я буквально про это.
Внутренние разработки всегда будут дотироваться с текущих денег, пока не начнут приносить деньги сами, финансируя, таким образом своё дальнейшее развитие и поддержку.
windowlicker (?), 10:00, 03/03/2026
Ты вообще не про то. Про MVP что-нибудь слышал? В современном мире полгода на MVP - это долго. А тут 30 (тридцать) лет!
Давай так - сколько строчек кода или рублей ты дал хурду. Я уверен, что 0. Как и почти все люди на земле (за исключением пары десятков). Если ты не готов вкладываться в него - почему остальные должны быть готовы?!
freehck (ok), 09:52, 03/03/2026
> Проблема самоподдерживающегося цикла:
Ну не Америку открыли. Об этом ещё ESR писал в "Соборобазаре" в конце 90х.
> Такой-то proof-of пропадает, пока на опеннетах в комментариях исходят на пену "линукс - тупой кусок монолита! Держите меня семеро! Микроядро луДшее!11"
Мало ли какие фанатики на что там исходят. Когда битва в разгаре, лучшее оружие то, которое в руках. А в руках у нас GNU/Linux.
Аноним (6), 09:54, 03/03/2026
чтобы начать вкладывать ресурсы в проект должен быть вначале МЖП (минимально жизнеспособный продукт). Система на одном ядре без SMP это не МЖП.
Аноним (30), 10:29, 03/03/2026
Чего это? Работали как-то компьютеры с 1 ядром и не жужжали. То, что современный софт при запуске на 1 ядре глючит или падает, это вопросы к разрабам этого софта.
localhostadmin (ok), 09:53, 03/03/2026
Буквально неделю назад пробовал гуикс с хурдом поставить. В итоге установка сломалась из-за нетворк менеджера, который сам же гуикс и установил
Аноним (25), 10:29, 03/03/2026
У меня и убунту то не ставится на компьютер. Только винда. Я думаю, ну ладно, значит у меня неправильный компьютер и руки кривые. Значит буду пользоваться виндой как лох.
Фонтимос (?), 10:34, 03/03/2026
Начало положено. Теперь нужно делать агрессивный маркетинг, чтобы народ узнал и начал использовать.
