Вариант дистрибутива Guix c ядром GNU/Hurd адаптирован для 64-разрядных систем

03.03.2026 08:57 (MSK)

Разработчики пакетного менеджера GNU Guix и построенного на его основе дистрибутива GNU/Linux Guix System, объявили о публикации 64-разрядного варианта дистрибутива Guix/Hurd, в котором вместо ядра Linux использовано ядро GNU Hurd. Опция для установки Guix/Hurd на системах с архитектурой x86_64 добавлена в инсталлятор, но возможности данного варианта дистрибутива сильно ограничены, например, пока не реализована поддержка запуска X-сервера. В 32-разрядном варианте в Guix/Hurd поддерживается использование около 1.7% от всех пакетов из репозитория Guix, а в 64-разрядном этот показатель составляет 0.9%. Для сравнения в Debian GNU/Hurd обеспечена сборка 75% пакетов Debian.

До последнего времени ядро GNU Hurd поддерживало работу только в 32-разрядном режиме и лишь недавно было портировано и стабилизировано для архитектуры x86_64. Отдельно ведётся работа над реализацией поддержки SMP (Symmetric multiprocessing). При подготовке Guix/Hurd обеспечена поддержка драйверов в пространстве пользователя, работающих с задействованием развиваемого проектом NetBSD механизма rump (Runnable Userspace Meta Program). Добавлены работающие в пространстве пользователя стеки USB и TCP/IP, а также драйверы для дисков SATA/USB и сетевых адаптеров.

GNU Hurd представляет собой ядро, развиваемое в качестве замены ядра Unix и оформленное в виде набора серверов, работающих поверх микроядра GNU Mach и реализующих различные системные сервисы, такие как файловые системы, сетевой стек, система управления доступом к файлам. Микроядро GNU Mach предоставляет IPC-механизм, используемый для организации взаимодействия компонентов GNU Hurd и построения распределённой мультисерверной архитектуры.

Обсуждение (37) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
    		• +6 +/
     
  • 1.2, Аноним (1), 09:08, 03/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Получается только месяц назад в хурд добавили 64 биты, но все равно поддерживается только одно ядро? Похоже на то как бы создавались операционные системы при коммунизме.
     
     
  • 2.4, анон (?), 09:18, 03/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Похоже на то как бы создавались операционные системы при коммунизме

    а что, был коммунизм?

     
     
  • 3.5, Аноним (1), 09:21, 03/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если бы он был, то он бы был.
     
  • 3.13, Alex (??), 09:45, 03/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Коммунизм есть только в одной отрасли - ИТ
     
  • 3.15, Alex (??), 09:51, 03/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поясню:
    "Каждому по потребностям" - какая опенсорсные программы сколько хочешь

    "От каждого по способностям" - разрабатывай по сколько хочешь, на сколько ты способен

     
     
  • 4.19, Alex (??), 09:53, 03/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ошибся, не "какая " а "качай" опенсорсные программы сколько хочеш
     
     
  • 5.25, Аноним (25), 10:11, 03/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если ты и ошибся, то только с ударением.
     
  • 2.10, Жироватт (ok), 09:41, 03/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Еще один ребенок 2000х годов рождения рассуждает о коммунизме?
     
     
  • 3.32, Аноним (1), 10:29, 03/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Перестань рассуждать о коммунизме, ребенок.
     
     
  • 1.3, Аноним (6), 09:17, 03/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мечтаю дожить до того времени, когда Hurd будет на уровне ядра BSD 20-летней давности. Т.е. вечно
     
     
  • 2.7, Аноним (1), 09:23, 03/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    И копрам не придется тратиться на ос на которой они заработают свои миллиарды?
     
  • 2.12, Жироватт (ok), 09:43, 03/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно форсировать, например, вложив ресурсы того же вконтакте или другого вендора, который  увидел бы реальную отдачу от ядра хурда (без Линуса, без ржави, без повестки), но см. ниже.
     
     
  • 3.26, Аноним (25), 10:13, 03/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Алиса, давай сыграем в игру "Компиляция Хурд".
     

  • 1.8, Karl (ok), 09:31, 03/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну и зачем оно надо? Оно лучше чем?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 09:41, 03/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пусть будет, оно лучше чем его полное отсутствие.
     
  • 2.16, Аноним (6), 09:52, 03/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно должно было стать стать лучше чем все остальные. Бесплатный идейный аналог ядра мака.
     
     
  • 3.27, Аноним (25), 10:14, 03/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но мир оказался прочней.
     
  • 2.23, localhostadmin (ok), 09:57, 03/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Оно нужно хотяб как эксперимент. Если ввгорит, мы на практике поймём, чем микро ядро лучше/хуже монолита, а если нет, то ничего плохого не произойдёт
     
     
  • 1.9, Жироватт (ok), 09:40, 03/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Проблема самоподдерживающегося цикла:
    - пока не вложат (измеряемые деньгами) человеко-часы - оно никому не нужно для реального использования.
    - пока оно никому не нужно и нигде реально не используется - в него не вложат (измеряемые деньгами) человеко-часы.

    Печально, на самом деле. Дебиан лишь гальванизирует труп.
    Такой-то proof-of пропадает, пока на опеннетах в комментариях исходят на пену "линукс - тупой кусок монолита! Держите меня семеро! Микроядро луДшее!11"

     
     
  • 2.14, windowlicker (?), 09:51, 03/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не так работает. Деньги или силы есть смысл вкладывать в то, что принесет дивиденды в виде новых денег или иную пользу. Какую пользу может принести хурд за 30 лет никто не понял.
     
     
  • 3.21, Жироватт (ok), 09:55, 03/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, я буквально про это.
    Внутренние разработки всегда будут дотироваться с текущих денег, пока не начнут приносить деньги сами, финансируя, таким образом своё дальнейшее развитие и поддержку.
     
     
  • 4.24, windowlicker (?), 10:00, 03/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты вообще не про то. Про MVP что-нибудь слышал? В современном мире полгода на MVP - это долго. А тут 30 (тридцать) лет!

    Давай так - сколько строчек кода или рублей ты дал хурду. Я уверен, что 0. Как и почти все люди на земле (за исключением пары десятков). Если ты не готов вкладываться в него - почему остальные должны быть готовы?!

     
  • 2.17, freehck (ok), 09:52, 03/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Проблема самоподдерживающегося цикла:

    Ну не Америку открыли. Об этом ещё ESR писал в "Соборобазаре" в конце 90х.

    > Такой-то proof-of пропадает, пока на опеннетах в комментариях исходят на пену "линукс - тупой кусок монолита! Держите меня семеро! Микроядро луДшее!11"

    Мало ли какие фанатики на что там исходят. Когда битва в разгаре, лучшее оружие то, которое в руках. А в руках у нас GNU/Linux.

     
  • 2.20, Аноним (6), 09:54, 03/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чтобы начать вкладывать ресурсы в проект должен быть вначале МЖП (минимально жизнеспособный продукт). Система на одном ядре без SMP это не МЖП.
     
     
  • 3.22, Жироватт (ok), 09:56, 03/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Инкубаторов проектов не существует!
    Внутренних разработок не бывает!
     
  • 3.30, Аноним (30), 10:29, 03/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чего это? Работали как-то компьютеры с 1 ядром и не жужжали. То, что современный софт при запуске на 1 ядре глючит или падает, это вопросы к разрабам этого софта.
     
     
  • 4.33, Аноним (25), 10:30, 03/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А 640 килобайт было достаточно всем.
     

  • 1.18, localhostadmin (ok), 09:53, 03/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Буквально неделю назад пробовал гуикс с хурдом поставить. В итоге установка сломалась из-за нетворк менеджера, который сам же гуикс и установил
     
     
  • 2.31, Аноним (25), 10:29, 03/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня и убунту то не ставится на компьютер. Только винда. Я думаю, ну ладно, значит у меня неправильный компьютер и руки кривые. Значит буду пользоваться виндой как лох.
     

  • 1.29, mos87 (ok), 10:25, 03/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бешеной собаке...
     
  • 1.35, Аноним (1), 10:32, 03/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надеюсь они хотябы нейросеткой пишут, а не руками как неандертальцы.
     
  • 1.38, Фонтимос (?), 10:34, 03/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Начало положено. Теперь нужно делать агрессивный маркетинг, чтобы народ узнал и начал использовать.
     

